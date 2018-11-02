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Аленичев – на выход

02 ноября 2018, 22:19

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев, кажется, прощается с должностью. «Соккер.ру» ищет аргументы за и против такого решения.

Стало известно официально, что к матчу с «Анжи» «Енисей» не будет готовить тренерский штаб Дмитрия Аленичева. Очевидно, что стороны решают вопрос о расторжении контракта. Однако не все в среде болельщиков «Енисея» и просто любителей и знатоков футбола согласны с таким расставанием.

За отставку. Результат команды

Сторонники увольнения Аленичева во главу угла ставят результат, и это главный аргумент, главный козырь, который подтверждается цифрами и практически ничем не перекрывается из того, что лежит на поверхности, а не в области метафизического. «Енисей» после 12 туров занимает последнее место в турнирной таблице, уже на четыре очка отстает от «Анжи», который на ладан дышит и финансово неустойчив, имеет всего одну победу.

Против отставки. Никого не найти

Хорошо, уйдет Аленичев, говорят противники увольнения, а кого на его место назначать? Есть ли тренер, который с ходу даст результат, который мигом преобразит игру команды. Вот пока готовить команду к игре с «Анжи» будет штаб молодежной команды. Но это, очевидно, временное решение. И на поиск и переговоры с новым наставником уйдет время. И новому тренеру потребуется время, чтобы влиться.

За. Еще можно спасти сезон

Впрочем, из нежелания менять тренера как аргумента против отставки можно найти доводы и в ее пользу. 12 туров – достаточный отрезок, чтобы стало понятно, что нужны перемены. И тем показательнее, что уход Аленичева случился перед важнейшим матчем с «Анжи». Поражение отбросит красноярцев на семь очков от махачкалинцев и пригвоздит их к дну. А нынешние четыре очка разницы еще вполне отыгрываемые. Впрочем, нужно обойти и еще хотя бы одну команду. Но в любом случае у нового тренера будет время, чтобы спастись. Лучше сейчас, чем поздно.

Против. Слабый состав

Откровенно говоря, у нового тренера не будет особого шика в плане состава. Да, перед дебютом в Премьер-Лиге «Енисей» значительно обновил команду, приобретя целую пачку игроков, подписав футболистов из канувших в Лету «Тосно» и «Амкара», которые вроде как и опытом обладают. Но вот нужного класса все же нет. И тут не вина тренера. Просто состав «Енисея» откровенно слаб для решения стоящих задач. Поэтому могли бы оставить Аленичева, чтобы тот еще покрутил-повертел и поискал выход.

За. Не видно прогресса

Покрутить-то можно, но что толку? Возвращаемся ко все тому же отрезку в 12 туров. Этого более чем достаточно, чтобы навертеться вдоволь и показать свои способности. На этом отрезке команда шла по нисходящей, никакого просвета не наблюдалось. Последняя победа случилась аж в августе, а два крайних матча «Локомотиву» «Енисей» проиграл крупно. Можно было бы рассуждать о сохранении места Аленичева, если бы хотя бы качество футбола росло, и результаты нужные приближались. Но этого нет.

Против. Тренер вывел команду в элиту

Один из любимых аргументов тех, кто против отставок тренеров, к которым прикипела душа. Аленичев – из таких. Болельщики «Енисея» в любом случае будут ему очень благодарны и запомнят навсегда, поскольку он стал тем наставником, который впервые в истории вывел команду в элитный дивизион. По их мнению, сам этот факт заслуживает того, чтобы тренер, добившийся этого, имел чуть больше шансов и доверия, чем любой другой. Поэтому этот аргумент используется для подчеркивания поспешности и неблагодарности в принятии решения.

За. Встряска придаст эмоций

Еще одна причина, по которой смена тренера происходит именно перед матчем с главным конкурентом. Не секрет, что это событие придает эмоциональную встряску команде. Таким приемом пользуются клубы во всем мире, чтобы хотя бы ненадолго впрыснуть адреналина, мотивации, свежего взгляда и подхода в работу команды. Так что было крайне важно сделать это именно перед игрой с «Анжи». Чтобы на махачкалинцев вышли особенно заряженные ребята.

Против. В команде хорошая атмосфера

Но как бы этот хитрый вроде ход не сработал в обратном направлении. Когда команда доверяет своему тренеру и делает все ради него, не хочет, чтобы он уходил, отставка может сказаться негативно на атмосфере и настрое. Такое бывает не столь часто, но все-таки. Например, в нынешнем сезоне в подобной ситуации во Франции оказался «Бордо», когда внезапно отстранили Густаво Пойета. Команда взбрыкнула и вообще провалилась на какой-то момент. Только сейчас еле-еле набирает ход. В «Енисее» Аленичева с настроением все было не так плохо, поэтому его уход может восприняться болезненно.

За. Негативный опыт в элите

«Енисей» уже третий клуб Аленичева в Премьер-Лиге. Интересно, что и в «Арсенале», и в «Спартаке» тренер оставлял после себя благоприятное впечатление, как человек, как специалист, как наставник с интересными идеями, однако в обоих случаях он не выполнял поставленные задачи и отправлялся в отставку. Пусть потом кое-кто и говорил, что Массимо Каррера завоевал чемпионство «Спартаку» на пресловутом «багаже Аленичева». С «Арсеналом» Аленичев вовсе вылетел из элиты. 

Против. Не везет

Если разбирать отдельно матчи «Енисея», окажется, что во многих из них команде банально не везло. Вот не идет мяч в ворота, не складывается что-то в завершении. Да, невезение касается в первую очередь игры в атаке. И травма Костюкова, конечно, тоже сказалась. В матче с ЦСКА была штанга, был сомнительный пенальти армейцев, в матче с «Уралом» было тотальное превосходство, но поражение, в матче со «Спартаком» пропустили в компенсированное, упустив ничью. И так можно продолжать. Во многих матчах «Енисей» не был хуже, создавал моменты, но удача отвернулась.

За. Нет игры в обороне

И если слабую реализацию в атаке можно отнести к невезению, то плохую организацию игры в обороне стоит связывать только с недоработками тренерского штаба. Аленичев просто не смог выстроить грамотную защиту, провалы случались в каждом матче, грубые ошибки давали соперникам прекрасные возможности забивать. И дело тут уже в системных недочетах, а не в невезении.

Против. Не было своего дома

«Енисей» единственная команда лиги, которая львиную долю своих домашних матчей провела не на своем стадионе. И это тоже сказалось как некий объективный фактор, ухудшивший результат и не зависевший от работы тренерского штаба. Тут скорее претензии в целом нужно адресовать руководству клуба.

Безусловно, существуют еще аргументы в пользу и против решения руководства «Енисея». Но только будущее покажет, насколько боссы красноярцев были правы, идя на отставку Дмитрия Аленичева.

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Все комментарии
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил DXTK
   216 / 801
05 ноября в 00:11
Даа всё-таки бывает в соккере люди адекватные, здоровья тебе братец, неважно армеец ты или питерец
rawer
rawer
   390 / 801
03 ноября в 20:10
Все правильно, сейчас Енисей на багаже Аленичева останется в премьер лиге а может даже поборятся за 1 место все таки багаж оставит великий тренер
Фата лист
Фата лист
   72 / 801
03 ноября в 14:57
Большая глупость увольнять Аленичева, Енисей уже никто не спасет, а клуб еще и тренера хорошего потеряет.
Фата лист
Фата лист ответил AntiherO
   72 / 801
03 ноября в 14:57
Толи дело с конюшни. Кстати, есть хоть 1 тренер из ЦСКА?)
Тарханов
AntiherO
AntiherO ответил cska plus
   52 / 801
03 ноября в 10:53
Из хрюшатника нормальных тренеров не может быть, их предел ФНЛ.
Толи дело с конюшни. Кстати, есть хоть 1 тренер из ЦСКА?)
nikoladolgov
nikoladolgov
   192 / 801
03 ноября в 09:49
Тихонов, Аленичев , Карпин, Канчельскис кто там еще отметился в Спартаке ?
cska plus
cska plus
   2 / 801
03 ноября в 09:18
Из хрюшатника нормальных тренеров не может быть, их предел ФНЛ.
борька
борька
   193 / 801
03 ноября в 08:01
Отличный тренер! Сибиоская глупость, если отправят в отставку Аленичева!
У нас в стране футбол не азвивпется в европейской части, то о какком развитии футбола можно говорить в зоне вечной мерзлоты!
zamsb
zamsb
   541 / 801
03 ноября в 07:36
Каков смысл смены тренера в "Енисее"? Если нет конкретной программы развития клуба, то смысл сводится только к одному - остаться в РПЛ. А дальше куда "кривая вывезет", а может и не вывезет. Я как то сомневаюсь, что сейчас найдется грамотный тренер, который с имеющимися игроками в Енисее, сможет кардинальным образом изменить ситуацию. Новый тренер начнет как все просить денег для новых приобретений, без каких либо гарантий результатов. И зачем это будет надо руководству края? Пусть уж работает Аленичев. Он вывел команду в РПЛ он с ней и вернется в ФНЛ. Это будет справедливо..
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил parallels
   461 / 801
03 ноября в 04:48
после такого просто стыдно за спартак! даёшь пентаграмму!
заодно и шарфопадик)
parallels
parallels ответил Великолепный
   5 / 801
03 ноября в 03:33
Ромб увольнений этого сезона: Тихонов, Ледяхов, Аленичев… и Каррера.
после такого просто стыдно за спартак! даёшь пентаграмму!
d_fincher
d_fincher ответил Великолепный
   104 / 801
03 ноября в 03:20
Ромб увольнений этого сезона: Тихонов, Ледяхов, Аленичев… и Каррера.
А Карпин? А Карпин нет. Парфенов? Тоже нет.
Великолепный
Великолепный
   18 / 801
02 ноября в 23:43
Ромб увольнений этого сезона: Тихонов, Ледяхов, Аленичев… и Каррера.
Sysanin101
Sysanin101
02 ноября в 23:41
Да, уж!
Аленичева отставили от дел.
А вспомните, как Калитвинцева отставили из Динамо.
Вывели свои команды в РФПЛ, а там не преуспели.
Такова доля тренеров.
berda2003
berda2003
   440 / 801
02 ноября в 22:59
мафиози карреру в сибирь
Faustello
Faustello
   49 / 801
02 ноября в 22:39
У Аленя лицо хлебороба!
DXTK
DXTK
   93 / 801
02 ноября в 22:36
Мое мнение Аленичев мог бы потренировать и в европе, например где-нибудь в Португалии или Италии, вообще Аленичев закладывает хороший фундамент командам, да вот только развить успех не получается, это было с тульским Арсеналом, в Спартаке и сейчас с Енисеем.
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