Аленичев – на выход

02 ноября 2018, 22:19

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев, кажется, прощается с должностью. «Соккер.ру» ищет аргументы за и против такого решения.

Стало известно официально, что к матчу с «Анжи» «Енисей» не будет готовить тренерский штаб Дмитрия Аленичева. Очевидно, что стороны решают вопрос о расторжении контракта. Однако не все в среде болельщиков «Енисея» и просто любителей и знатоков футбола согласны с таким расставанием.

За отставку. Результат команды

Сторонники увольнения Аленичева во главу угла ставят результат, и это главный аргумент, главный козырь, который подтверждается цифрами и практически ничем не перекрывается из того, что лежит на поверхности, а не в области метафизического. «Енисей» после 12 туров занимает последнее место в турнирной таблице, уже на четыре очка отстает от «Анжи», который на ладан дышит и финансово неустойчив, имеет всего одну победу.

Против отставки. Никого не найти

Хорошо, уйдет Аленичев, говорят противники увольнения, а кого на его место назначать? Есть ли тренер, который с ходу даст результат, который мигом преобразит игру команды. Вот пока готовить команду к игре с «Анжи» будет штаб молодежной команды. Но это, очевидно, временное решение. И на поиск и переговоры с новым наставником уйдет время. И новому тренеру потребуется время, чтобы влиться.

За. Еще можно спасти сезон

Впрочем, из нежелания менять тренера как аргумента против отставки можно найти доводы и в ее пользу. 12 туров – достаточный отрезок, чтобы стало понятно, что нужны перемены. И тем показательнее, что уход Аленичева случился перед важнейшим матчем с «Анжи». Поражение отбросит красноярцев на семь очков от махачкалинцев и пригвоздит их к дну. А нынешние четыре очка разницы еще вполне отыгрываемые. Впрочем, нужно обойти и еще хотя бы одну команду. Но в любом случае у нового тренера будет время, чтобы спастись. Лучше сейчас, чем поздно.

Против. Слабый состав

Откровенно говоря, у нового тренера не будет особого шика в плане состава. Да, перед дебютом в Премьер-Лиге «Енисей» значительно обновил команду, приобретя целую пачку игроков, подписав футболистов из канувших в Лету «Тосно» и «Амкара», которые вроде как и опытом обладают. Но вот нужного класса все же нет. И тут не вина тренера. Просто состав «Енисея» откровенно слаб для решения стоящих задач. Поэтому могли бы оставить Аленичева, чтобы тот еще покрутил-повертел и поискал выход.

За. Не видно прогресса

Покрутить-то можно, но что толку? Возвращаемся ко все тому же отрезку в 12 туров. Этого более чем достаточно, чтобы навертеться вдоволь и показать свои способности. На этом отрезке команда шла по нисходящей, никакого просвета не наблюдалось. Последняя победа случилась аж в августе, а два крайних матча «Локомотиву» «Енисей» проиграл крупно. Можно было бы рассуждать о сохранении места Аленичева, если бы хотя бы качество футбола росло, и результаты нужные приближались. Но этого нет.

Против. Тренер вывел команду в элиту

Один из любимых аргументов тех, кто против отставок тренеров, к которым прикипела душа. Аленичев – из таких. Болельщики «Енисея» в любом случае будут ему очень благодарны и запомнят навсегда, поскольку он стал тем наставником, который впервые в истории вывел команду в элитный дивизион. По их мнению, сам этот факт заслуживает того, чтобы тренер, добившийся этого, имел чуть больше шансов и доверия, чем любой другой. Поэтому этот аргумент используется для подчеркивания поспешности и неблагодарности в принятии решения.

За. Встряска придаст эмоций

Еще одна причина, по которой смена тренера происходит именно перед матчем с главным конкурентом. Не секрет, что это событие придает эмоциональную встряску команде. Таким приемом пользуются клубы во всем мире, чтобы хотя бы ненадолго впрыснуть адреналина, мотивации, свежего взгляда и подхода в работу команды. Так что было крайне важно сделать это именно перед игрой с «Анжи». Чтобы на махачкалинцев вышли особенно заряженные ребята.

Против. В команде хорошая атмосфера

Но как бы этот хитрый вроде ход не сработал в обратном направлении. Когда команда доверяет своему тренеру и делает все ради него, не хочет, чтобы он уходил, отставка может сказаться негативно на атмосфере и настрое. Такое бывает не столь часто, но все-таки. Например, в нынешнем сезоне в подобной ситуации во Франции оказался «Бордо», когда внезапно отстранили Густаво Пойета. Команда взбрыкнула и вообще провалилась на какой-то момент. Только сейчас еле-еле набирает ход. В «Енисее» Аленичева с настроением все было не так плохо, поэтому его уход может восприняться болезненно.

За. Негативный опыт в элите

«Енисей» уже третий клуб Аленичева в Премьер-Лиге. Интересно, что и в «Арсенале», и в «Спартаке» тренер оставлял после себя благоприятное впечатление, как человек, как специалист, как наставник с интересными идеями, однако в обоих случаях он не выполнял поставленные задачи и отправлялся в отставку. Пусть потом кое-кто и говорил, что Массимо Каррера завоевал чемпионство «Спартаку» на пресловутом «багаже Аленичева». С «Арсеналом» Аленичев вовсе вылетел из элиты.

Против. Не везет

Если разбирать отдельно матчи «Енисея», окажется, что во многих из них команде банально не везло. Вот не идет мяч в ворота, не складывается что-то в завершении. Да, невезение касается в первую очередь игры в атаке. И травма Костюкова, конечно, тоже сказалась. В матче с ЦСКА была штанга, был сомнительный пенальти армейцев, в матче с «Уралом» было тотальное превосходство, но поражение, в матче со «Спартаком» пропустили в компенсированное, упустив ничью. И так можно продолжать. Во многих матчах «Енисей» не был хуже, создавал моменты, но удача отвернулась.

За. Нет игры в обороне

И если слабую реализацию в атаке можно отнести к невезению, то плохую организацию игры в обороне стоит связывать только с недоработками тренерского штаба. Аленичев просто не смог выстроить грамотную защиту, провалы случались в каждом матче, грубые ошибки давали соперникам прекрасные возможности забивать. И дело тут уже в системных недочетах, а не в невезении.

Против. Не было своего дома

«Енисей» единственная команда лиги, которая львиную долю своих домашних матчей провела не на своем стадионе. И это тоже сказалось как некий объективный фактор, ухудшивший результат и не зависевший от работы тренерского штаба. Тут скорее претензии в целом нужно адресовать руководству клуба.

Безусловно, существуют еще аргументы в пользу и против решения руководства «Енисея». Но только будущее покажет, насколько боссы красноярцев были правы, идя на отставку Дмитрия Аленичева.