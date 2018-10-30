Лопетеги обреченный

30 октября 2018, 10:15

«Реал» принял решение, которое казалось неизбежным практически сразу после старта сезона. «Соккер.ру» - об отставке Хулена Лопетеги с поста главного тренера.

Вешать всех собак на Лопетеги из-за провала на старте сезона не стоит. Ответственность должны разделить и игроки, и президент клуба Флорентино Перес, который цинично переманил Лопетеги из сборной Испании, испортив и национальной команде чемпионат мира, и сильно подпортил карьеру тренера, которого с позором выгнали за день до старта ЧМ -2018.

Конечно, в этой ситуации и сам Лопетеги виноват, что не предупредил Федерацию футбола Испании, а боссы организации оказались слишком принципиальными. Но факт остается фактом. С момента, когда Перес позвал Лопетеги в «Реал», у того все пошло наперекосяк. Довольно четко и честно по этому поводу высказался бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон:

К сожалению, [отставка Лопетеги] это очередной каприз президента. Если Хулен был правильным человеком в июне, всего 4 месяца назад, то он не может быть непригоден теперь. Перес подписал с ним контракт всего за два дня до старта Кубка мира, что нанесло вред нашей сборной, а теперь он его увольняет. В этом и есть проблема. Я считаю, что вину не стоит сваливать на Лопетеги. Главная проблема «Реала» – это уход Роналду в «Ювентус». Трансфер Криштиану – ошибка исторического масштаба, за которую мы сейчас расплачиваемся.

Да, бомба под перспективами Лопетеги была заложена самим же Пересом еще до назначения тренера. Это продажа Криштиану Роналду в «Ювентус». Специалист признался, что ему толком и не довелось даже поговорить с португальцем, поскольку руководство все решало без него. Но тренеру пришлось делать хорошую мину в непростой ситуации и утверждать, что 50-60 голов, которые за сезон забивает Роналду, равномерно распределятся между остальными игроками.

Довольно наивная позиция, в которую и сам Лопетеги вряд ли верил. Но по какой-то причине подыскать достойную замену португальцу «Реал» не смог, кормя всех слухами про Азара, Кейна. На этом фоне как издевательство выглядит обратный выкуп Мариано Диаса у «Лиона», который мигом подхватил седьмой номер в «Реале». Игрок хороший, но не такая фигура должна приходить на замену многолетнему лидеру и бомбардиру, одному из лучших игроков мира.

Лопетеги в такой ситуации предстояло перестроить всю модель «Реала», принципиально изменить подход мадридского клуба к работе. Отсутствовала опора на стержневого игрока в атаке. И тут выяснилось, что некому в «Реале» Лопетеги брать на себя роль лидера. Бэйл эпизодически тянул на себя одеяло, проявлял себя мощно, но только моментами.

Валлиец, который страдал от гнета Роналду, когда оказался «на свободе», показал себя игроком куда более узкого диапазона действий, чем португалец. К тому же без способности играть все матчи подряд от звонка до звонка. О проблеме Бензема и его слабой результативности говорили давно, но Карима чудом держали в команде, а это тоже аукнулось. Асенсио и Иско старались, но играли нестабильно. Модрич сам признавался не раз, что после чемпионата мира просто измотан и выхолощен, в сомнительной форме оказался и Кроос.

Даже Варан стал регулярно ошибаться в центре обороны. Лидерами себя пытались проявить Марсело и Рамос, но с их позиций вести за собой команду тяжело. Так что Лопетеги внезапно оказался в разбалансированной команде. Насколько это его осознанный выбор, судить сложно. Мог ли он прийти к Пересу, стукнуть кулаком и затребовать Азара? Или сам пожелал заняться строительством сильной команды?

В любом случае он должен был понимать, что возиться с ним в случае неудач и осечек никто не станет. Это «Реал». Даже если тут заявляют о перестройке, о смене парадигмы, от тренера все равно требуют побед и трофеев – вынь да положь. Лопетеги к этому не был готов. Поэтому и запомнится в истории «Реала» как тренер, который провел только 14 матчей у руля команды. Меньше него с 1929 года мадридцев тренировал лишь Хосе Антонио Камачо – у того было шесть игр в 2004 году.

В своем заявлении об отставке Лопетеги клуб подчеркивает, что решение принято так рано, поскольку «Реал» еще может спасти сезон. Быстро они разуверились в способности Лопетеги сделать это. Также подчеркивается, что состав клуба с восемью претендентами на «Золотой мяч» позволяет добиваться большего и удовлетворять высокие амбиции.

Но это скорее апелляция к статистике, переигрывание фактами, ведь всем и так ясна проблема того же главного претендента на «Золотой мяч» в «Реале» Модрича, с которой он столкнулся на старте сезона. Это попытка красиво обосновать расставание с тренером, смысла назначения которого в руководстве клуба изначально не понимали. А Лопетеги теперь ждет реабилитация и рефлексия:

После решения, принятого советом директоров «Реала», я хочу поблагодарить клуб за предоставленную возможность. Спасибо игрокам за их усилия и работу, а также каждому из сотрудников клуба за все старания в течение этого времени. И, конечно, выражаю благодарность болельщикам за их поддержку. Шлю им наилучшие пожелания на оставшуюся часть сезона.

Вокруг «Реала» же стартует «ромашка», гадание по поводу того, кто станет новым главным тренером. Исполняющим обязанности должны назначить тренера «Кастильи» Сантьяго Солари. Но это временный персонаж. Ведется работа по переманиванию Маурисио Почеттино из «Тоттенхэма», но у того приличный контракт со «шпорами», а Даниэль Леви просто так никого не отпускает, поэтому попытается разорить «Реал» запросами компенсации.

Называется также имя Антонио Конте, но есть большие сомнения по поводу того, насколько он подходит по своей ментальности и стилю работы «Реалу». Впрочем, мадридцы могут снова пригласить тренера, который им не подходит. Почему бы не устроить танцы на граблях?