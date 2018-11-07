«Локомотив» сел в лужу

07 ноября 2018, 02:06

Четвертое поражение в четырех матчах Лиги чемпионов для победителя РПЛ . «Соккер.ру» - о бесславном путешествии «железнодорожников».

Дождливое небо Португалии оплакивает шансы «Локомотива» на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Конечно, нужно было умудриться потерять даже математическую надежду на весну в этом турнире аж за два тура до конца группового этапа. А «железнодорожники» смогли, проиграв четыре матча из четырех, причем два из них – с крупным счетом.

В чём беда?

Обилие индивидуальных ошибок заставляло плакать кровавыми слезами. С таким безумием, которое творилось в обороне «Локомотива», рассчитывать на успех было бы верхом наивности. Всё показала вторая минута игры, когда ребята из «Порту» разделали оборону «железнодорожников». Марега как на лыжах объехал Денисова и Хеведеса, заодно своим ритмичным действием загипнотизировав Крыховяка, который зевнул Эрреру.

Начинать со счета 0:1 на стадионе «Порту» - удовольствие для мазохистов. И уже этот эпизод выявил огромный недостаток «Локомотива» на фоне «драконов», который демонстрировался весь матч. Португальцы просто на шаг впереди, они физически и технически быстрее, они всё делают более шустро, на обдумывание каждого действия тратится гораздо меньше времени, на совершение рывка – меньше времени, на исполнение передачи – меньше времени.

Это всё складывается и превращается в вихрь, который обескураживает и демонстрирует неповоротливость обороны соперника. Второй гол «Порту» тоже стал плодом грубой индивидуальной ошибки. Причем допустил ее Фернандеш, который подарил быструю атаку «драконам», а перед этим простил их, не реализовав один из вернейших моментов, который, в случае чего, мог стать и переломным.

Да и третий гол. Видели вынос мяча от Гильерме, который пустил два из четырех «в домик» для пущей убедительности? Подарок Торресу. Тот, кстати, снова показал преимущество «Порту» в скорости. Обычно от такой неожиданности можно растеряться, но Торрес мигом подключил шикарным пасом Корону, который тоже держал ухо востро, и не успел Гильерме ошибиться, как он уже шел открываться под пас партнера – вот уровень понимания ситуации и скорость принятия решения. А в случае с четвертым голом просто не смогли дважды толком вынести мяч подальше из своей штрафной. Ну и у Отавио полетело как надо – чего скрывать.

Так ли всё плачевно?

Нельзя говорить о том, что «Локомотив» выглядел совершенно безнадежно, хотя после предыдущего раздела иных выводов не отыскать. Ведь «железнодорожники» тоже имели моменты, и их было не сильно меньше, чем у «Порту». Ведь «драконы» не из тех, кто душат, связывают по рукам и ногам, перекрывают кислород и устраивают тягучку. Нет, они сами прут вперед и сопернику дают пространство.

Поэтому-то у «Локомотива» хватало подходов к чужой штрафной, проникновений в нее. Но если Эдер из убойной позиции бьет так, что мяч летит параллельно линии ворот, наверное, не всё в порядке у команды. Или когда твой лидер, твой Фернандеш лупит по воробьям из шикарного положения. Так что если кто-то и решит задаться целью найти тут позитив, то пусть оценит сами подходы к воротам Касильяса. Их хватало. 15:14 по ударам в пользу «Локомотива». Но 7:2 по ударам в створ. Подходов хватало, а класса для их реализации – нет.

Когда мог случиться перелом?

Ну нет, давайте сохранять оптимизм и думать, что в этом матче «Локомотиву» что-то светило. Даже для таких отчаянных есть соломинка. Это первая часть второго тайма. Когда казалось, что «железнодорожники» полностью пришиблены двумя самыми неприятными типами голов в первом тайме – быстрым и в раздевалку – они собрались и устроили отрезок давления на ворота Касильяса.

В какой-то момент в обороне «Порту» вспыхивали очаги пожара, в глазах защитников мелькала паника, а в голосе русскоязычного комментатора сквозила надежда и вера. На этом отрезке «Локомотив» упустил очередную пригоршню голевых моментов, но все-таки один реализовал благодаря точному удару Фарфана. Его выход в перерыве вместо провалившего всё Фернандеша – отличное решение, самое светлое в этой истории.

Но 15 минут давления мало, если хочешь отыграться на чужом поле со счета 0:2 и имеешь позади не оборону, а отсыревший штакетник. Поэтому «Порту» собрался очень быстро, что, кстати, тоже отличает зрелую организованную команду. Время реакции – восемь минут, и счет стал снова комфортным для «Порту». Игра португальцев не была безошибочной, далеко не так. Будь на месте «Локомотива» команда, которая способна использовать хотя бы половину своих голевых моментов, португальцам не поздоровилось бы. Но свои провалы и индивидуальные ошибки в обороне «железнодорожники» не умеют компенсировать атакой, поэтому и получаются такие истории.

Лига чемпионов показывает, что это совсем другое окружение, совсем другой турнир – нельзя равняться на то, что и как ты делаешь у себя в стране. И никакие успехи на внутренней арене, никакой прогресс в своей песочнице не страхует тебя от позора на европейских стадионах. Стыдно, обидно, но как есть.