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«Локомотив» сел в лужу

07 ноября 2018, 02:06

Четвертое поражение в четырех матчах Лиги чемпионов для победителя РПЛ. «Соккер.ру» - о бесславном путешествии «железнодорожников». 

Дождливое небо Португалии оплакивает шансы «Локомотива» на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Конечно, нужно было умудриться потерять даже математическую надежду на весну в этом турнире аж за два тура до конца группового этапа. А «железнодорожники» смогли, проиграв четыре матча из четырех, причем два из них – с крупным счетом. 

В чём беда? 

Обилие индивидуальных ошибок заставляло плакать кровавыми слезами. С таким безумием, которое творилось в обороне «Локомотива», рассчитывать на успех было бы верхом наивности. Всё показала вторая минута игры, когда ребята из «Порту» разделали оборону «железнодорожников». Марега как на лыжах объехал Денисова и Хеведеса, заодно своим ритмичным действием загипнотизировав Крыховяка, который зевнул Эрреру. 

Начинать со счета 0:1 на стадионе «Порту» - удовольствие для мазохистов. И уже этот эпизод выявил огромный недостаток «Локомотива» на фоне «драконов», который демонстрировался весь матч. Португальцы просто на шаг впереди, они физически и технически быстрее, они всё делают более шустро, на обдумывание каждого действия тратится гораздо меньше времени, на совершение рывка – меньше времени, на исполнение передачи – меньше времени. 

Это всё складывается и превращается в вихрь, который обескураживает и демонстрирует неповоротливость обороны соперника. Второй гол «Порту» тоже стал плодом грубой индивидуальной ошибки. Причем допустил ее Фернандеш, который подарил быструю атаку «драконам», а перед этим простил их, не реализовав один из вернейших моментов, который, в случае чего, мог стать и переломным. 

Да и третий гол. Видели вынос мяча от Гильерме, который пустил два из четырех «в домик» для пущей убедительности? Подарок Торресу. Тот, кстати, снова показал преимущество «Порту» в скорости. Обычно от такой неожиданности можно растеряться, но Торрес мигом подключил шикарным пасом Корону, который тоже держал ухо востро, и не успел Гильерме ошибиться, как он уже шел открываться под пас партнера – вот уровень понимания ситуации и скорость принятия решения. А в случае с четвертым голом просто не смогли дважды толком вынести мяч подальше из своей штрафной. Ну и у Отавио полетело как надо – чего скрывать. 

Так ли всё плачевно? 

Нельзя говорить о том, что «Локомотив» выглядел совершенно безнадежно, хотя после предыдущего раздела иных выводов не отыскать. Ведь «железнодорожники» тоже имели моменты, и их было не сильно меньше, чем у «Порту». Ведь «драконы» не из тех, кто душат, связывают по рукам и ногам, перекрывают кислород и устраивают тягучку. Нет, они сами прут вперед и сопернику дают пространство. 

Поэтому-то у «Локомотива» хватало подходов к чужой штрафной, проникновений в нее. Но если Эдер из убойной позиции бьет так, что мяч летит параллельно линии ворот, наверное, не всё в порядке у команды. Или когда твой лидер, твой Фернандеш лупит по воробьям из шикарного положения. Так что если кто-то и решит задаться целью найти тут позитив, то пусть оценит сами подходы к воротам Касильяса. Их хватало. 15:14 по ударам в пользу «Локомотива». Но 7:2 по ударам в створ. Подходов хватало, а класса для их реализации – нет. 

Когда мог случиться перелом? 

Ну нет, давайте сохранять оптимизм и думать, что в этом матче «Локомотиву» что-то светило. Даже для таких отчаянных есть соломинка. Это первая часть второго тайма. Когда казалось, что «железнодорожники» полностью пришиблены двумя самыми неприятными типами голов в первом тайме – быстрым и в раздевалку – они собрались и устроили отрезок давления на ворота Касильяса. 

В какой-то момент в обороне «Порту» вспыхивали очаги пожара, в глазах защитников мелькала паника, а в голосе русскоязычного комментатора сквозила надежда и вера. На этом отрезке «Локомотив» упустил очередную пригоршню голевых моментов, но все-таки один реализовал благодаря точному удару Фарфана. Его выход в перерыве вместо провалившего всё Фернандеша – отличное решение, самое светлое в этой истории. 

Но 15 минут давления мало, если хочешь отыграться на чужом поле со счета 0:2 и имеешь позади не оборону, а отсыревший штакетник. Поэтому «Порту» собрался очень быстро, что, кстати, тоже отличает зрелую организованную команду. Время реакции – восемь минут, и счет стал снова комфортным для «Порту». Игра португальцев не была безошибочной, далеко не так. Будь на месте «Локомотива» команда, которая способна использовать хотя бы половину своих голевых моментов, португальцам не поздоровилось бы. Но свои провалы и индивидуальные ошибки в обороне «железнодорожники» не умеют компенсировать атакой, поэтому и получаются такие истории. 

Лига чемпионов показывает, что это совсем другое окружение, совсем другой турнир – нельзя равняться на то, что и как ты делаешь у себя в стране. И никакие успехи на внутренней арене, никакой прогресс в своей песочнице не страхует тебя от позора на европейских стадионах. Стыдно, обидно, но как есть.

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pomor45
pomor45
   100 / 801
13 ноября в 18:36
Главное, чтобы лужа была потеплее (платили побольше).
andreika20133
andreika20133 ответил MAUS
07 ноября в 20:57
а с кем Спартак в ЛЧ весной 1996 года? а? что-то я не припомню, с кем это он играл и на каккой стадии? напомни мне, а то что запамятовал ………
. Но в последние лет 20 групповой этап ЛЧ начинается с 1\16. Я понимаю что вам нужно прямо жизненно необходимо найти ЛЮБЫЕ -хоть какие достижения . Но кроме кубка соли их нет то и 1\8 ЛЧ .Победа. Объясню в то время ЛЧ была покороче и 1\8 равнялась 1\16. А ты сынок реально решил что умней одесского равина.
Фата лист
Фата лист ответил Владимир_Спартак
   72 / 801
07 ноября в 20:08
Я не вижу развитие футбола у нас. Ушли, последние Аршавин и. "К". И все стогнация пошла. Нет на кого можно было бы пойти и сказать, я пошел на Стрельцова, Черенкова, Воронина........ Сейчас, к сожаление они у нас все одинакоавые. Нет личностей. А раньше (хотя вам это раньше не нравится, ге родились наверное еще) в каждом клубе был свой Кумир - личность. И вот на них люди ходели смотреть футбол.
Где я написал, что мне не нравится раньше? Я написал, что не нужно путать раньше и сейчас. Не на кого ходить? Есть весьма качественные легионеры, тот же Промес не так давно лигу покинул, он делал все и обыгрывал и бил, вот только в Европе это не помогало. Не нужно сравнивать то, что было у нас раньше и то что происходит сейчас, нужно сравнивать, что у нас есть сейчас и что есть в топ-чемпионатах, а по сути чемпионатов, где уровень выше, чем у нас не так много (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция, Португалия).
MAUS
MAUS ответил Красно Синий воин
   73 / 801
07 ноября в 20:05
Уже лечу, мне рядом, надо поддержать любимый клуб!
успехов!!!
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил MAUS
   46 / 801
07 ноября в 20:02
беги - беги, а то опоздаешь , потом будешь жалеть, что пропустил!
Я да же не жалел, что был на матче 2010 года в 1/4 финала с Интером, хотя и проиграли 0:1, народу было около 62 тысяч!
ckori
ckori
   708 / 801
07 ноября в 20:01
Никто не кого не тянет в Локо?Просто команда плохо бегает ,долго думает,ощибки совершает детские-одним словом это уровень нашего чемпионата-спокойно в развалочку,по кочкам,дождям и плохим полям-на это всё и списываем!А так пойдёт!
MAUS
MAUS ответил Красно Синий воин
   73 / 801
07 ноября в 20:01
А еще интереснее как себя спартак проявил бы против такого Порто, прошлый опыт оказался 3:10 за два матча!
беги - беги, а то опоздаешь , потом будешь жалеть, что пропустил!
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил MAUS
   46 / 801
07 ноября в 19:59
беги на стадион, а то пропустишь игру Ромы, люди же на Рому идут посмотреть )))))
Уже лечу, мне рядом, надо поддержать любимый клуб!
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил MAUS
   46 / 801
07 ноября в 19:58
зенит ни очем , он рассыпится сегодня, а вот как против такого Порто цска проявило бы вот это интересно!
А еще интереснее как себя спартак проявил бы против такого Порто, прошлый опыт оказался 3:10 за два матча!
MAUS
MAUS ответил Красно Синий воин
   73 / 801
07 ноября в 19:57
да, да это да же Рома (Италия), а не вчерашний банкрот Рэйнджерс, 16-й клуб Испании и Шкода Рапид!)
беги на стадион, а то пропустишь игру Ромы, люди же на Рому идут посмотреть )))))
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил MAUS
   46 / 801
07 ноября в 19:57
у вас заела пластинка …пластинка… пластинка……
Против фактов не попрешь "товарищ", аргументов то больше у тебя не осталось.
MAUS
MAUS ответил Красно Синий воин
   73 / 801
07 ноября в 19:55
Ну почему же, все равно ваш 0/0/1:18 всегда останется с вами!
у вас заела пластинка …пластинка… пластинка……
MAUS
MAUS ответил sniper_klon
   73 / 801
07 ноября в 19:51
Да и к слову. Выходить из подобной группы всегда сложнее. Тут каждая команда способна проявить себя. И не просто способна, а невероятно горит желанием, поскольку для каждой это шанс заявить о себе в Старом Свете. Да и стоит признать, что этот Порту очень силен. Видно, насколько шагнули вперед игроки и сама команда после обновления состава. Сейчас они сыгрались и показывают результат. Интересно было бы посмотреть на Великий Зенит против такого Порту. Думаю, на сегодняшний день ни один из наших ведущих клубов им не соперник.
зенит ни очем , он рассыпится сегодня, а вот как против такого Порто цска проявило бы вот это интересно!
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил MAUS
   46 / 801
07 ноября в 19:50
товарищь Рейнгольд говорит про всех не зная подводных камней, так же как и ты тут стучишь по клавишам с целью « какой я хороший - все гумно»
Где ты видел, что я писал « какой я хороший - все гумно» ?
Заговариваетесь "товарищ" - речь идет что спартак всегда позорит наш футбол!
спартак
сезон 2018/19
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей греческому ПАОК
сезон 2017/18
Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
MAUS
MAUS ответил Красно Синий воин
   73 / 801
07 ноября в 19:48
Еще раз если не понятно с первого раза! Лучше четвертое место среди 32-ух участников самого престижного турнира ЛЧ с очками, а не 0/0/1:18 Чем каждый год ПОЗОРИТЬСЯ в квалификациях еврокубках и получать антирекорд 0:7😄😄 Если я посчитаю сколько вам накидали, ни пальцев рук, ни пальцев ног не хватит! Смекаешь? Рейнгольд уже все про вас сказал https://www.youtube.com/watch?v=m6IC2fzXkCE
товарищь Рейнгольд говорит про всех не зная подводных камней, так же как и ты тут стучишь по клавишам с целью « какой я хороший - все гумно»
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил MAUS
   46 / 801
07 ноября в 19:46
да да это даже Рома (Италия) )))))))))
да, да это да же Рома (Италия), а не вчерашний банкрот Рэйнджерс, 16-й клуб Испании и Шкода Рапид!)
MAUS
MAUS ответил Красно Синий воин
   73 / 801
07 ноября в 19:45
а кого там в ЛЧ так сильно «Красно Армейцы» обыгрывали? Дрыщёвую в прошлом году Бенфику, которую мог поиметь даже ленивый! Или Яркая победа над Реалом, который и Реалом сейчас обозвать сложно, да и еще резервным составом! ахахахахах! Ну конечно это же не гранд ПАОК в квалификации и не Рапид, Вильярреал, с Рейнджерс, которые вы обыграть не можете в ЛЕ и сидите на последнем месте в группе!
да да это даже Рома (Италия)
)))))))))
MAUS
MAUS ответил andreika20133
   73 / 801
07 ноября в 19:43
Я говорил вам -- Нужно хоть немного изучать историю ---- Самое высокое место в ЛЧ занимает ЦСКА -- Они играли в 1\4 ЛЧ ....................... Зенит в 1\8 А Спартака там нет вообще.
а с кем Спартак в ЛЧ весной 1996 года?
а? что-то я не припомню, с кем это он играл и на каккой стадии?
напомни мне, а то что запамятовал ………
MAUS
MAUS ответил andreika20133
   73 / 801
07 ноября в 19:33
Ты немного не внимательно прочитал--------Плохо то что среди вас очень много людей ВООБЩЕ не знающих историю ---------Плохо то что вас там целая свора глоров. А ты лично был просто ближе . Прости ничего личного.
у тебя какая история?
залезть в инет и сказать фразу Гугл в помощь)))) и тем самым показать себя самым умным тут)))))
или тебе показать всю мою коллекцию еженедельного издания Футбол, с 80-ых и 90-ых годов, чтобы ты свой пыл остудил как “великий мэтр” футбола?
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил MAUS
   46 / 801
07 ноября в 19:31
а ты так метишься чтобы локо его не обновил, ибо потом даже не потроллить Спартак))))
Ну почему же, все равно ваш 0/0/1:18 всегда останется с вами!
MAUS
MAUS ответил oFANATo
   73 / 801
07 ноября в 19:27
У Локо еще есть шанс не опозориться как Спартак
шанс есть у всех, даже у поняшникофф)))
MAUS
MAUS ответил Красно Синий воин
   73 / 801
07 ноября в 19:26
Теперь осталась у Локо первостепенная задача не побить антирекорд 0/0/1:18
а ты так метишься чтобы локо его не обновил,
ибо потом даже не потроллить Спартак))))
MAUS
MAUS ответил andreika20133
   73 / 801
07 ноября в 19:25
Специально для тебя В той ЛЧ Малага раскатала также и Андерлехт и Милан и вообще вышла с первого места. А я припоминаю в теже времена в ЛЕ как спартачёк подставился Порту на 10-3. Или ты КАК-то позабыл об этом ПРАВДОРУБ.
что ты всё спрыгиваешь))))))
тебе про цска- а ты после двух слов про цска снова начинаеешь песню на балалайке про Спартак! я и сам знаю что из себя представляет Спартак.
я тебе нормально пытаюсь объяснить, когда говорят что Локо не хватило опыта для выступления в ЛЧ , (считаю это бредовым высказыванием), то цска прописавшись от России в ЛЧ вообще этого опыта не набрало , учавствуя столько лет в ЛЧ- ибо вечно занимало последние места в группе, хотя играли порой одним составом по несколько сезонов, исключение прошлый год, и то благо Бенфика всем в группе помогла. Может и в этом году цска фартанёт в виду непонятного состояния Реала! Выиграют сегодня у Ромы - можно смело говорить о весенней ЛЧ, проиграют будут на 90% в ЛЕ весной!
sniper_klon
sniper_klon
07 ноября в 18:43
Да и к слову. Выходить из подобной группы всегда сложнее. Тут каждая команда способна проявить себя. И не просто способна, а невероятно горит желанием, поскольку для каждой это шанс заявить о себе в Старом Свете. Да и стоит признать, что этот Порту очень силен. Видно, насколько шагнули вперед игроки и сама команда после обновления состава. Сейчас они сыгрались и показывают результат. Интересно было бы посмотреть на Великий Зенит против такого Порту. Думаю, на сегодняшний день ни один из наших ведущих клубов им не соперник.
sniper_klon
sniper_klon
07 ноября в 18:39
Чтобы достойно выступать в ЛЧ нужна хорошая подготовка. А Локо оказался просто не готов. Неукомплектованный состав, куча травм, огромное количество индивидуальных ошибок, из которых и складываются проигранные матчи. Можно сколько угодно говорить, что Локо мог, Локо не залуживал, Локо играл хорошо и результат не по делу. Если такой результат получился - значит, по делу. Вынужден признать, мы оказались совершенно не готовы к турниру такого уровня. Плюс игра отрезками - это нехорошо. В каждом матче вижу, что когда Локо прибавляет, прижимает соперника, то сопернику всегда есть чем ответить. Такое случилось и вчера. Порту просто реализует свое - мы нет, в итоге повторение матча в Москве. Во втором тайме Порту явно хотел поберечь силы, ожидая, что Локо уже и не надеется ни на что. В результате после забитого мяча Локомотивом в скором времени Порту оклемался и еще раз забил, чтобы никакой случайной шальной ничьей вдруг не случилось.
Не умеет Локо играть на встречных курсах, в открытую. Да и средний возраст команды элементарно не позволяет этого делать. Надо омолаживать состав. Спасибо за Чемпионство, за прошлогодние эмоции, но за прошедший год игроки, приносившие результат не помолодели. У некоторых даже явно заметен регресс, к моему большому сожалению.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил MAUS
   46 / 801
07 ноября в 18:26
это ты тут закинул про последнее место среди 32 участников, поэтому фраза про ОИ так и подходит к Цска! и не нужно больше ничего придумывать, и искать отмазки! я тебе ща скажу сколько Рома напихала цска в последних матчах, у тебя пальцев не хватит на всех твоих конечностях)))))
Еще раз если не понятно с первого раза!
Лучше четвертое место среди 32-ух участников самого престижного турнира ЛЧ с очками, а не 0/0/1:18
Чем каждый год ПОЗОРИТЬСЯ в квалификациях еврокубках и получать антирекорд 0:7😄😄
Если я посчитаю сколько вам накидали, ни пальцев рук, ни пальцев ног не хватит! Смекаешь?

Рейнгольд уже все про вас сказал
Самедов Агил
Самедов Агил
07 ноября в 18:17
Португальцев эдера и фернандеша как будто купили они...
Самедов Агил
Самедов Агил
07 ноября в 18:17
Жаль ...мой локомотив такого точно не заслуживал....но это футбол....что есть то есть....нашим клубам реально потолок выход из группы лч....но надеюсь мы вернемся в следующем году...
Kosmotoga
Kosmotoga
   423 / 801
07 ноября в 16:48
зачем такой чемпион стране? закрывайте клуб,сажайте в казематы болельщиков чтобы духу их не было а их семьи на рудники.
andreika20133
andreika20133 ответил MAUS
07 ноября в 14:51
это ты тут закинул про последнее место среди 32 участников, поэтому фраза про ОИ так и подходит к Цска! и не нужно больше ничего придумывать, и искать отмазки! я тебе ща скажу сколько Рома напихала цска в последних матчах, у тебя пальцев не хватит на всех твоих конечностях)))))
Я говорил вам -- Нужно хоть немного изучать историю ---- Самое высокое место в ЛЧ занимает ЦСКА -- Они играли в 1\4 ЛЧ ....................... Зенит в 1\8 А Спартака там нет вообще.
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