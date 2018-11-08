Вернули Ферги-тайм. МЮ ошарашил «Ювентус»

08 ноября 2018, 10:00

Роналду забил и похвастался прессом, а теперь «Соккер.ру» называет причины первого за девять лет поражения «Ювентуса» в группе ЛЧ .

Моуриньо остался собой после матча

Показывал три пальца фанатам «Челси», которые его приняли не очень тепло – намекал на чемпионства с этим клубом и рассказывал об уважении. Показывал три пальца фанатам «Ювентуса», ведь они на «Олд Траффорд» оскорбляли Моуриньо, если верить самому Жозе.

И после вчерашней исторической победы – впервые за долгие девять лет «Ювентус» уступил дома в группе ЛЧ , Жозе снова устроил представление. Оттопырил ухо, как рестлер после боя, и показывал толпе: «Чего ж теперь не шумите?» Бонуччи набросился на Моуриньо с претензиями, но обошлось без драки.

Позже португалец получил свою порцию критики за дерзкое поведение от мистера Занудность Пола Скоулза, и вопрос от британских журналистов, зачем было себя так вести? И дал ответ: уважает «Ювентус», Аллегри и его футболистов, но в Турине оскорбляли не просто его, а его «семью» - «Интер».

Моуриньо как тренер в очевидном кризисе не первый год. Но как футбольный персонаж – один из самых ярких, даже если повторяет легендарные трюки, ведь на «Камп Ноу» тоже обращался к трибунам в свое время. Но когда перестает ныть - начинает сочетать наглость и ласковость. Причем поскольку Жозе наигранный провокатор во многих случаях, умудряется остаться не лицемерным.

«Горжусь своими парнями», - фраза тренера, мешавшего игроков МЮ с навозом месяцами. Вдобавок Жозе предложил журналистке попросить Футбольную Ассоциацию перевести с итальянского оскорбления «ювентини» - отсылка к чтению по губам португальских матов самого Жозе после «Ньюкасла», и заливисто расхохотался. Настоящий демон!

«Ювентус» недооценил английских гостей

Туринский клуб – настоящий удав. Обычно душит соперников, а не предлагает открытую зарубу, где даже у аутсайдера есть шанс на удачный нокаутирующий удар или частые стандарты. «Ювентусу» важно показывать, что они грамотнее оппонента, им важно играть нарочито качественно.

Гол Роналду – лучшая тому иллюстрация, ведь в самом мощном ударе Криштиану ничего невероятного, но то, как он понял момент, опередил опекуна, как открылся под гениальный пас Бонуччи, заслуживает комплиментов. Хотя получилось парадоксально.

«Ювентус» ведь по цифрам, что не удивляет, переиграл «Манчестер Юнайтед». Были попадания в каркас ворот Де Хеа, 23:9 по ударам, 55 на 45 % - владение мячом, 18:8 – победа по отборам в пользу итальянского гегемона. Вот только МЮ не был откровенно плох.

Аккуратно работали с мячом, но не только по этому параметру «Ювентусу» не проиграли. По точным ударам счет 3:3, то есть лишь в 10 % случаев хозяева попадали. В основном их выстрелы или блокировали, или спасал именинник Де Хеа, или били мимо. А МЮ старательно выносил мяч, лучше сыграл в воздухе – воевал, как умеет.

«Ювентус» победил по игре, что не может удивлять, но проиграл по результату. Заслуженно? Сказать трудно, но футболисты «Манчестер Юнайтед» показали характер и не испугались вялотекущего преимущества большой команды – за это можно похвалить. А дальше Бонуччи перекрыл крутой голевой плохим выбором позиции после подачи соперника.

«Манчестер Юнайтед» вспомнил прошлое

По факту Жозе при заменах использовал покупки Мойеса – Феллаини оказался дебютным трансфером первого после Фергюсона тренера МЮ , а Мата перебрался из Лондона, когда Дэвид еще работал с «красными дьяволами». Даже Рэшфорда не он открыл, а тот был третьим на замену и выручил в прошлой игре.

Также шаман Моуриньо вчера призвал на помощь куда более древние силы – Ферги-тайм. Сэр Алекс придумал эту фишку давно и успешно ею пользовался. Не смотрел на часы почти весь матч, а под конец поединка подходил к бровке и показательно проверял время.

Этот психологический трюк имел три смысла. Во-первых, Фергюсон давил на арбитра – с целью продлить или наоборот сократить добавленное время. Во-вторых, нервировал соперников, ведь у МЮ получались концовки матчей, и оппоненты понимали, что наступает час Ф.

В-третьих, азартный шотландец объяснял, что таким образом давал сигнал своим подопечным. На больших полных стадионах футболисты не слышат наставников, что бы те ни орали – поэтому передают записки. Но Фергюсон придумал сигнал, который давал понять – делайте, что хотите, теперь время показать характер.

Штрафной Маты на 86-й минуте матча уже после выхода третьего центрального бека Барцальи у «Ювентуса», как и подача Янга через четыре минуты – пример классического Ферги-тайма. Бонуччи и Сандро забили сами себе и были шокированы не меньше, чем Кан и Маттеус на «Камп Ноу».

Команда теперь морально готова к дерби

При подготовке к матчу бросилась в глаза одна деталь – МЮ умело играл в Турине при Фергюсоне. Конечно, казалось, что нынешний «Ювентус» минимум ничью на классе возьмет. Также не было сомнений, что Роналду был нужен первый гол в сезоне в ЛЧ , и тот его получил. Но порой неудобный соперник делает, что привык.

И победа МЮ – большое событие, пусть Аллегри и считает матч «наименее важным». «Ювентус» впервые проиграл дома в группе ЛЧ за девять лет, причем в прошлый раз это был влет «Баварии» 1:4. «Манчестер Юнайтед», если верить любителям статистики, впервые с 1999 года и финала в Барселоне устроил камбэк в ЛЧ на последних минутах.

Получился легендарный по сюжету матч, после которого МЮ придется спуститься на грешную землю, ведь ждет дерби с буйным «Манчестер Сити». Но, как и в случае с победами в Турине, есть положительный исторический опыт – команда Моуриньо обычно не проигрывает банде Гвардиолы.

В пяти последних матчах одно поражение, три победы и нулевая ничья. Жозе заставил соперника играть по своим правилам. И хотя «Манчестер Сити» на диком ходу, они могут плохо сыграть против «Манчестер Юнайтед».

Ведь дерби – проверка духа, а вчера «горожане» допустили роковую ошибку для того, кто хочет брать большие трофеи, «испортив карму». Имея все для легкой победы над «Шахтером», не оспорили решение бригады Кашшаи. Стерлинг ударился носком о газон и упал. Рахим мог стать героем дня, если бы попросил отменить пенальти, но духу не хватило!

Конечно, «Манчестер Юнайтед» хуже играет в футбол, чем «Манчестер Сити» - очевидно даже самому радикальному фанату «дьяволов». Но появился бойцовский дух и возвращается азартность. Мата снова попал со штрафного, Погба и Смоллинг вдавили защитников «Ювентуса» в линию ворот.

Упустили на 95-й минуте волевую победу над «Челси», но разобрались с «Эвертоном». На 91-й минуте Рэшфорд спас от ничьей против «Борнмута», а теперь получили лучший из моральных подарков накануне дерби – историческую победу над «Ювентусом» в гостях в концовке матча.

Теперь в противостоянии великих клубов из Англии и Италии снова ничья: по 6 побед и 2 ничьи. Даже разница мячей нулевая – 17:17, но есть маленькая разница. «Ювентус» четыре из шести викторий одержал дома, а МЮ трижды подряд выиграл в Турине.