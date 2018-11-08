  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Кубок Либертадорес
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Борнмут -:-  Арсенал 3.56 3.90 2.06
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Наполи -:-  Кьево 1.123 10.25 26.00
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.85 3.88 4.40
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Спартак М -:-  Крылья Советов 1.57 4.05 6.05
16:30 сегодня  Краснодар -:-  Арсенал Т 1.49 4.333 6.80
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.76 3.40 5.35
ГлавнаяБлогиКомандный дух

Вернули Ферги-тайм. МЮ ошарашил «Ювентус»

08 ноября 2018, 10:00

Роналду забил и похвастался прессом, а теперь «Соккер.ру» называет причины первого за девять лет поражения «Ювентуса» в группе ЛЧ.

Моуриньо остался собой после матча

Показывал три пальца фанатам «Челси», которые его приняли не очень тепло – намекал на чемпионства с этим клубом и рассказывал об уважении. Показывал три пальца фанатам «Ювентуса», ведь они на «Олд Траффорд» оскорбляли Моуриньо, если верить самому Жозе.

И после вчерашней исторической победы – впервые за долгие девять лет «Ювентус» уступил дома в группе ЛЧ, Жозе снова устроил представление. Оттопырил ухо, как рестлер после боя, и показывал толпе: «Чего ж теперь не шумите?» Бонуччи набросился на Моуриньо с претензиями, но обошлось без драки.

Позже португалец получил свою порцию критики за дерзкое поведение от мистера Занудность Пола Скоулза, и вопрос от британских журналистов, зачем было себя так вести? И дал ответ: уважает «Ювентус», Аллегри и его футболистов, но в Турине оскорбляли не просто его, а его «семью» - «Интер».

Моуриньо как тренер в очевидном кризисе не первый год. Но как футбольный персонаж – один из самых ярких, даже если повторяет легендарные трюки, ведь на «Камп Ноу» тоже обращался к трибунам в свое время. Но когда перестает ныть - начинает сочетать наглость и ласковость. Причем поскольку Жозе наигранный провокатор во многих случаях, умудряется остаться не лицемерным.

«Горжусь своими парнями», - фраза тренера, мешавшего игроков МЮ с навозом месяцами. Вдобавок Жозе предложил журналистке попросить Футбольную Ассоциацию перевести с итальянского оскорбления «ювентини» - отсылка к чтению по губам португальских матов самого Жозе после «Ньюкасла», и заливисто расхохотался. Настоящий демон!

«Ювентус» недооценил английских гостей

Туринский клуб – настоящий удав. Обычно душит соперников, а не предлагает открытую зарубу, где даже у аутсайдера есть шанс на удачный нокаутирующий удар или частые стандарты. «Ювентусу» важно показывать, что они грамотнее оппонента, им важно играть нарочито качественно.

Гол Роналду – лучшая тому иллюстрация, ведь в самом мощном ударе Криштиану ничего невероятного, но то, как он понял момент, опередил опекуна, как открылся под гениальный пас Бонуччи, заслуживает комплиментов. Хотя получилось парадоксально.

«Ювентус» ведь по цифрам, что не удивляет, переиграл «Манчестер Юнайтед». Были попадания в каркас ворот Де Хеа, 23:9 по ударам, 55 на 45 % - владение мячом, 18:8 – победа по отборам в пользу итальянского гегемона. Вот только МЮ не был откровенно плох.

Аккуратно работали с мячом, но не только по этому параметру «Ювентусу» не проиграли. По точным ударам счет 3:3, то есть лишь в 10 % случаев хозяева попадали. В основном их выстрелы или блокировали, или спасал именинник Де Хеа, или били мимо. А МЮ старательно выносил мяч, лучше сыграл в воздухе – воевал, как умеет.

«Ювентус» победил по игре, что не может удивлять, но проиграл по результату. Заслуженно? Сказать трудно, но футболисты «Манчестер Юнайтед» показали характер и не испугались вялотекущего преимущества большой команды – за это можно похвалить. А дальше Бонуччи перекрыл крутой голевой плохим выбором позиции после подачи соперника.

«Манчестер Юнайтед» вспомнил прошлое

По факту Жозе при заменах использовал покупки Мойеса – Феллаини оказался дебютным трансфером первого после Фергюсона тренера МЮ, а Мата перебрался из Лондона, когда Дэвид еще работал с «красными дьяволами». Даже Рэшфорда не он открыл, а тот был третьим на замену и выручил в прошлой игре.

Также шаман Моуриньо вчера призвал на помощь куда более древние силы – Ферги-тайм. Сэр Алекс придумал эту фишку давно и успешно ею пользовался. Не смотрел на часы почти весь матч, а под конец поединка подходил к  бровке и показательно проверял время.

Этот психологический трюк имел три смысла. Во-первых, Фергюсон давил на арбитра – с целью продлить или наоборот сократить добавленное время. Во-вторых, нервировал соперников, ведь у МЮ получались концовки матчей, и оппоненты понимали, что наступает час Ф.

В-третьих, азартный шотландец объяснял, что таким образом давал сигнал своим подопечным. На больших полных стадионах футболисты не слышат наставников, что бы те ни орали – поэтому передают записки. Но Фергюсон придумал сигнал, который давал понять – делайте, что хотите, теперь время показать характер.

Штрафной Маты на 86-й минуте матча уже после выхода третьего центрального бека Барцальи у «Ювентуса», как и подача Янга через четыре минуты – пример классического Ферги-тайма. Бонуччи и Сандро забили сами себе и были шокированы не меньше, чем Кан и Маттеус на «Камп Ноу».

Команда теперь морально готова к дерби

При подготовке к матчу бросилась в глаза одна деталь – МЮ умело играл в Турине при Фергюсоне. Конечно, казалось, что нынешний «Ювентус» минимум ничью на классе возьмет. Также не было сомнений, что Роналду был нужен первый гол в сезоне в ЛЧ, и тот его получил. Но порой неудобный соперник делает, что привык.

И победа МЮ – большое событие, пусть Аллегри и считает матч «наименее важным». «Ювентус» впервые проиграл дома в группе ЛЧ за девять лет, причем в прошлый раз это был влет «Баварии» 1:4. «Манчестер Юнайтед», если верить любителям  статистики, впервые с 1999 года и финала в Барселоне устроил камбэк в ЛЧ на последних минутах.

Получился легендарный по сюжету матч, после которого МЮ придется спуститься на грешную землю, ведь ждет дерби с буйным «Манчестер Сити». Но, как и в случае с победами в Турине, есть положительный исторический опыт – команда Моуриньо обычно не проигрывает банде Гвардиолы.

В пяти последних матчах одно поражение, три победы и нулевая ничья. Жозе заставил соперника играть по своим правилам. И хотя «Манчестер Сити» на диком ходу, они могут плохо сыграть против «Манчестер Юнайтед».

Ведь дерби – проверка духа, а вчера «горожане» допустили роковую ошибку для того, кто хочет брать большие трофеи, «испортив карму». Имея все для легкой победы над «Шахтером», не оспорили решение бригады Кашшаи. Стерлинг ударился носком о газон и упал. Рахим мог стать героем дня, если бы попросил отменить пенальти, но духу не хватило!

Конечно, «Манчестер Юнайтед» хуже играет в футбол, чем «Манчестер Сити» - очевидно даже самому радикальному фанату «дьяволов». Но появился бойцовский дух и возвращается азартность. Мата снова попал со штрафного, Погба и Смоллинг вдавили защитников «Ювентуса» в линию ворот.

Упустили на 95-й минуте волевую победу над «Челси», но разобрались с «Эвертоном». На 91-й минуте Рэшфорд спас от ничьей против «Борнмута», а теперь получили лучший из моральных подарков накануне дерби – историческую победу над «Ювентусом» в гостях в концовке матча.

Теперь в противостоянии великих клубов из Англии и Италии снова ничья: по 6 побед и 2 ничьи. Даже разница мячей нулевая – 17:17, но есть маленькая разница. «Ювентус» четыре из шести викторий одержал дома, а МЮ трижды подряд выиграл в Турине.

Начал серию Фергюсон – продолжает Моуриньо. Если так пойдет дальше, у МЮ не будет нового главного тренера ни до конца года, ни следующим летом. И это тоже будет редкий исторический камбэк.  

Поделиться
Другие материалы по теме
Свержение «королей» - ниже падать некуда
Вчера, 19:00Станислав Горин в блоге Цифровое измерениеКомментарии10
5 причин провала сборной России
21 ноябряАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии66
Шиворот-навыворот. Вперёд, к финалу Лиги Наций!
20 ноябряАлександр Чистяков в блоге Магический шарКомментарии10
Подъём с переворотом
20 ноябряСергей Иванов в блоге Командный духКомментарии11
Большой шкаф громко падает
19 ноябряСергей Иванов в блоге Командный духКомментарии11
Чемпиона спустили на землю
17 ноябряСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   425 / 801
11 ноября в 09:53
Ну и где ваш хваленый уровень сериала?Середняк Апл победил дома бессменного чемпиона Италии у него дома.
ckori
ckori ответил anyway
   708 / 801
08 ноября в 23:57
у мю тоже было несколько верных моментов кроме забитых голов, матчи смотреть надо
Не знаю плохо или хорошо но МЮ выиграл!А как вспомню игру Локо под все 4-1 и невольно думается -Ах вот ты какой нынче чемпион у нас!А вот Цска конечно малость жаль!Могли и не проиграть!
112910415
112910415
   95 / 801
08 ноября в 20:12
тем веселее будет дальше
lobsterdam
lobsterdam
   276 / 801
08 ноября в 13:39
автор, наконец-то, постарался быть как никогда объективным, но если бы МЮ вдруг проиграл или сыграл вничью, то оценки, в том числе и ЖМ, были бы другими.
Jum13
Jum13 ответил MALOVAR
   10 / 801
08 ноября в 12:49
найдемся после матча,мы сегодня выиграем
Ну вот - а страна надеется, что спартак наконец выиграет. Ох уж эти свиные флюгера
Jum13
Jum13 ответил MALOVAR
   10 / 801
08 ноября в 12:48
очко позора вчера ушло благодаря чакиру и Игорю))))
    MALOVAR
    MALOVAR ответил Evilhuman
       3 / 801
    08 ноября в 12:46
    найдемся после матча,мы сегодня выиграем
    Jum13
    Jum13 ответил MALOVAR
       10 / 801
    08 ноября в 12:46
    не,я ищу тех кто сегодня за рэйнджеров в юбках будет)) чтобы потом после матча найти
    Да - оправдывайся. Главное не забудь килт после матча снять
    MALOVAR
    MALOVAR ответил Jum13
       3 / 801
    08 ноября в 12:46
    очко позора вчера ушло благодаря чакиру и Игорю))))
    Evilhuman
    Evilhuman ответил MALOVAR
       92 / 801
    08 ноября в 12:46
      MALOVAR
      MALOVAR ответил Jum13
         3 / 801
      08 ноября в 12:45
      не,я ищу тех кто сегодня за рэйнджеров в юбках будет)) чтобы потом после матча найти
      Jum13
      Jum13 ответил MALOVAR
         10 / 801
      08 ноября в 12:45
      и это,я не патриот,но за Зенит сегодня поболею,очки нужны после позора
      Странный выбор - Рейнджерс и Зенит. Какое это отношение имеет к спартаковскому очку позора в Глазго?
      Jum13
      Jum13 ответил MALOVAR
         10 / 801
      08 ноября в 12:44
      да я вижу,вижу,что ты в этой теме сечешь)) что еще оденешь ,колись ?)))
        MALOVAR
        MALOVAR ответил Jum13
           3 / 801
        08 ноября в 12:43
        и это,я не патриот,но за Зенит сегодня поболею,очки нужны после позора
        MALOVAR
        MALOVAR ответил Jum13
           3 / 801
        08 ноября в 12:42
        да я вижу,вижу,что ты в этой теме сечешь)) что еще оденешь ,колись ?)))
        Jum13
        Jum13 ответил MALOVAR
           10 / 801
        08 ноября в 12:41
        да уж ,у тебя фантазии через край,я мужиков в юбках не видел но знаю форумчан ,кто будет сегодня в юбках поименно)))))))
        Ой - ну извини, что оскорбил в тебе горца, назвав килт юбкой )))
        MALOVAR
        MALOVAR ответил Jum13
           3 / 801
        08 ноября в 12:38
        да уж ,у тебя фантазии через край,я мужиков в юбках не видел но знаю форумчан ,кто будет сегодня в юбках поименно)))))))
        Jum13
        Jum13 ответил MALOVAR
           10 / 801
        08 ноября в 12:37
        не пойму о каких ты юбках,о ваших?)) любишь ты иногда жирноту в ход пускать и отнимать мое время,уважаемого эксперта. расисты? со мной учились ребята в армейских шарфах,и рассказывали что все скинхеды в городе армейские
        О килте, который ты вчера приготовил на матч против спартака.
        Ну так известно же, что все скинхеды - свиньи. Так что ничего удивительного
        MALOVAR
        MALOVAR ответил Jum13
           3 / 801
        08 ноября в 12:34
        не пойму о каких ты юбках,о ваших?))
        любишь ты иногда жирноту в ход пускать и отнимать мое время,уважаемого эксперта.
        расисты? со мной учились ребята в армейских шарфах,и рассказывали что все скинхеды в городе армейские
        Jum13
        Jum13 ответил MALOVAR
           10 / 801
        08 ноября в 12:32
        у нас расистов нет в отличии от ваших ,а я КБ и рэйнджеры сегодня будут порваны ,и я после матча приду за тобой)))
          MALOVAR
          MALOVAR ответил anyway
             3 / 801
          08 ноября в 12:30
          согласен,я ток обзоры и текст ,но на работе с экспертами обсудили и пришли к мнению ,что это жалкий отскок и три очка
          MALOVAR
          MALOVAR ответил Jum13
             3 / 801
          08 ноября в 12:28
          у нас расистов нет в отличии от ваших ,а я КБ и рэйнджеры сегодня будут порваны ,и я после матча приду за тобой)))
          MALOVAR
          MALOVAR ответил Evilhuman
             3 / 801
          08 ноября в 12:27
          я про исторически ниже написал ,статистику знаю ,и суть последних игр знаю ,и положение команд в европе,так что рваными будете
          Jum13
          Jum13 ответил MALOVAR
             10 / 801
          08 ноября в 12:26
          шнурки будешь мне зпвязывать вместе с рэйнджерами)))
          И давно ты себя с шотландцами ассоциируешь? Ты же ещё вчера итальянцем был. Или среди спартачей "флюгеризм" - обычное явление?
          MALOVAR
          MALOVAR ответил Jum13
             3 / 801
          08 ноября в 12:25
          шнурки будешь мне зпвязывать вместе с рэйнджерами)))
          Deville
          Deville ответил MALOVAR
             258 / 801
          08 ноября в 11:49
          я за Спартак болел еще когда армейцы не позорили нас в ЛЧ,а сегодня я найду тебя после глазго и буду рыдать над тобой)))))
            anyway
            anyway ответил MALOVAR
               148 / 801
            08 ноября в 11:43
            позорная победа МЮ ,как армейцы против Реала . если фаны МЮ гордятся этими 1-2 ,то видимо истории клуба не знают
            у мю тоже было несколько верных моментов кроме забитых голов, матчи смотреть надо
            Jum13
            Jum13 ответил Evilhuman
               10 / 801
            08 ноября в 11:41
            А что плохого в волевой победе МЮ над Ювентусом в гостях? Или нам печалиться по этому поводу? Плохая реализация итальянцев не наши проблемы. А вообще у спартаковцев всегда так , только ваши позоры это случайности ,а случайные победы,это заслуженные достижения
            Просто Мыловар настолько гордится феерическим выступлением спартака в ЛЧ, что немного забыл, что из ЛЧ федунпроект с позором выкинули, а в ЛЕ шансов выйти из группы с их игрой всё меньше и меньше
            Evilhuman
            Evilhuman ответил MALOVAR
               92 / 801
            08 ноября в 11:38
            Как обычно? Посмотрел бы сначала статистику встреч МЮ с мс, даже за новейшую историю,я уж молчу,что мс это вообще команда ноунейм, когда МЮ исторически великий клуб
            Jum13
            Jum13 ответил MALOVAR
               10 / 801
            08 ноября в 11:38
            я за Спартак болел еще когда армейцы не позорили нас в ЛЧ,а сегодня я найду тебя после глазго и буду рыдать над тобой)))))
            Ты про 0/0/6? Так это не армейцы - я думал ты знаешь об этом.
            Конечно будешь рыдать - что тебе ещё останется? Надеюсь спартак хоть сегодня что-то покажет и ваши ставки на Рейнджерс сгорят синим пламенем )))
            Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
            Отправить
             
            Rambler's Top100