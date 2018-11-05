Кто светел, тот и Свят. Вечно молодой Икер Касильяс

05 ноября 2018, 21:16

Очень скоро «Локомотив» проведёт второй матч с португальским «Порту». Наш чемпион снова попытается пробить одного из лучших вратарей XXI века Икера Касильяса. Первый матч в Черкизово показал, что испанец весьма и весьма неплох.

37-летний Икер и пенальти от Мануэла Фернандеша взял, и в ещё нескольких эпизодах был хорош. Видно, что испанец в отличной форме и далеко не наигрался. А ведь он играет с прошлого века. Да-да. Совсем молодой, даже зелёный парнишка появился в воротах «Реала» аж в 1999 году. Для кого-то это вчера, а для кого-то - целая вечность. Довольно быстро он обосновался и в воротах самого титулованного клуба Европы, и в испанской сборной. Конечно, не обошлось без стечения обстоятельств. В «Реале» сломался Сесар Санчес, а в сборной глупейшую травму - порезал ногу о разбитый пузырёк от одеколона - получил Сантьяго Каньисарес. Но юный обладатель баскского имени не просто заменил сих достойных мужей, но и доказал, что может защищать ворота не хуже них. Вот сыграл тысячу (!) матчей на профессиональном уровне и выиграл всё, что выигрывается. Заодно получил огромную популярность и любовь болельщиков. Столь набожный народ, как испанцы, кого попало Святым не назовут. А Икер для них Святой. Кто светел, тот Свят.

Касильяс наверное бы играл в «Реале» до сих пор (и, наверное, это было бы хорошо), но его выжили из родного клуба. В первую очередь, Жозе Моуриньо, который ни с того ни с сего вдруг решил, что староват Икер. Дело Моуриньо продолжил Карло Анчелотти. Два сезона Касильяс пребывал в унизительной роли второго вратаря - сидел под Диего Лопесом, потом вернул себе утраченные позиции. Но в 2015-м Икер ушёл из любимого «Реала» в «Порту». Клуб, где когда-то взлетел до небес тот самый Моуриньо.

Из сборной Испании самого успешного вратаря «фурии рохи» тоже ушли. Во многом в угоду Давиду Де Хеа. Касильяс как-то добровольно сдал свои полномочия и даже попрощался с национальной командой. Хотя месяца полтора назад обмолвился, что было «до свидания», а не «прощай».

На новом месте Касильяс довольно быстро дал понять, что пришёл играть. Играть, а не доигрывать. И работал на совесть. Конечно, не без ошибок. Он хоть и Святой по версии болельщиков, а безгрешным никогда не был. Но выручал он много. Кроме того, с ним стало как-то спокойнее, чем с бразильцами Элтоном и Фабиньо.

Сломать вновь возникшую в португальском футболе монополию «Бенфики» на чемпионство оказалось непросто. Четыре года лиссабонские «орлы» становились первыми, и только в прошлом сезоне «драконы» смогли стать первыми. Во многом благодаря испанскому ветерану.

А ведь в прошлом сезоне португальская командировка Касильяса едва не закончилась. Осенью 2017-го тренер Сержиу Консейсау решил пойти по стопам Моуриньо и задвинул Икера на скамейку. В воротах обосновался рыжебородый Жозе Са, а прославленный испанец уселся на лавочку и задал задачу своим агентам. Но Консейсау довольно быстро сообразил, что возрастной и молодо выглядящий Касильяс всё же полезнее для общего дела, чем Са, а потому вернул испанца в ворота. В итоге «Порту» в 28-й раз стал чемпионом, а «драконы» пропустили всего 18 мячей в 34 матчах. Тренер сменил гнев на милость и даже предложил Икеру продлить контракт ещё на год. Руководство поддержало, вратарь согласился. Поэтому ворота «драконов» защищает 37-летний Касильяс. Да разве дашь ему 37!

Теперь об остальных участниках Бригады, в которой временно отсутствует Жозе Са. Он отдан в аренду греческому «Олимпиакосу», где не играет, а лишь отращивает свою слегка знаменитую бороду. И вряд ли 23-летнему голкиперу по душе подобное развитие событий. Ведь в 2017 году он приезжал в Россию на Кубок Конфедераций в качестве третьего вратаря чемпионов Европы.

Пока Са мается от безделья в Греции, его место на лавочке снова занял 30-летний бразилец Фабиано Рибейро де Фрейтас. Он появился в клубе давно, шесть лет назад. Какое-то время был основным, потеснив соотечественника Элтона. Но после того, как «Бавария» положила в ворота Фабиано шесть мячей, в игре бразильца что-то сломалось. А там уже Икер подтянулся. Аренда в «Фенербахче» особой радости голкиперу не принесла. В Стамбуле он играл редко, в основном сидел на скамейке. Летом Фабиано вернулся на «Эштадиу Драгау», где продолжает смотреть футбол со скамейки запасных.

Ванаилсон Лусиано де Соуза Алвеш - имя сложное даже для португальцев. Поэтому 27-летний бразилец привык, что его называют Вана. Не показав ничего выдающегося на родине, Вана перебрался в бывшую метрополию, где обосновался в «Фейренси». Там он потеснил соотечественника Петерсона Песенью и заработал хорошую прессу. Даром, что иногда мог пропустить много. Летом 2017-го за Вану поспорили «Бенфика» и «Порту». Этот аукцион, напоминавший детскую игру - кто на уроке громче скажет неприличное слово, выиграл «Порту», перечисливший на счёт «Фейренси» 800 тысяч евро. Зачем «драконы» покупали Вану, остаётся загадкой. За два года один неполный матч в Лиге и два в Кубке.

Диогу Кошта родился 19 лет назад по одним данным в Швейцарии, по другим - в Португалии. Во всяком случае в кармане у него лежат два паспорта, но играет этот слегка темнокожий юноша за португальскую молодёжку. В составе юношеской команды Диогу стал чемпионом Европы. В финале португальский молодняк превзошёл испанских сверстников в серии пенальти, а такие победы без прямого участия вратарей не куются. Очень способный паренёк и, возможно, именно ему предстоит стать преемником Святого Икера.