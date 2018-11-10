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ГлавнаяБлогиПЕРСОНАльная опека

Дзюбу загнали. Виноваты «Зенит» и Семак

10 ноября 2018, 10:45

Артем работал на износ, результат видим – футболистов, как автомобили, не починить. «Соккер.ру» жаль, что главного форварда России не уважают в Санкт-Петербурге.

Артема уважают в клубе «Зенит»?

Летом Дзюба получил то, чего не имел никогда – массовую народную любовь. У него была  плохая репутация после различных историй за полем. Его не любили и продолжают критиковать за длинный язык, причем никто не оправдывает задним числом. За дело получал, разные вещи говорил. И делал тоже разные глупости, за которые потом извинялся.  

Но Артем в 2018 году забивал за сборную и тащил команду как настоящий капитан, хотя повязку получил только после завершения карьеры Акинфеева. Но такого культа футбольной личности давно в России не видели. Даже обожание Аршавина имело несколько другую природу, поскольку Андрея полюбили после Евро-2008 не за руководство командой, такой связи с публикой не было.

Раз в России всего единожды на десять лет получаются такие истории – Андрей Сергеевич как раз завершает карьеру футболиста, то разве можно так небрежно относиться к тем, кто помогает писать редкие яркие страницы в летописи сборной? Дзюбу легко выставили из «Зенита». Случайно спасли в «Арсенале», но еще до ЧМ-18 могли отдать «Байеру».

После мундиаля – и сам Дзюба подтвердил, представители Артема организовывали переход в один из клубов АПЛ. Но трансфер сорвался не потому, что форвард отказался или «Зенит» не захотел отдать снайпера, а из-за ошибок самих агентов. Вот и получается, что петербуржский клуб за 12 месяцев дважды спокойно смотрел, как бывший спартаковец может уйти, но не останавливал.

Ценят ли Дзюбу в «Зените»? Большой вопрос, ведь он стал своим для болельщиков – для части из них недавно, после ответной игры с минским «Динамо», но вряд ли имеет много фанатов в руководстве. Когда Манчини его откровенно выставил за дверь, никто не подумал, что тренер ошибается, а форвард может играть лучше, ведь играл раньше. А когда Семаку не дали новичков, то кто тащил команду? 

Дзюбу хорошо поддерживают на поле?

Начало тренерской карьеры Семака в «Зените» могло сложиться неудачно. Например, вылет из Лиги Европы, нулевые ничейные результаты с «Рубином» и «Спартаком». Без тонуса в остальных матчах еврокубков иначе сыграли бы с «Локомотивом», ведь на том отрезке даже после эмоционального подъема от камбэка с минским «Динамо» не было игры, которой можно гордиться. Зато был человек, который показывал другим, как пахать.

Стоит признать, что Дзюбу в «Зените» эксплуатируют, а не делают жизнь форварда проще и приятнее. Возьмите, например, Эдина Джеко. Босниец не в идеальной форме – в Серии А в 10 матчах забил 2 мяча и отдал всего 2 голевые. И это человек, который недавно в этой же команде за четверть сезона забивал в четыре раза больше! Зато форвард отрывается только в ЛЧ на чехах и россиянах, ведь в трех играх с «Викторией» и ЦСКА забил 5 голов и сделал 2 ассиста.
 
Но у Эдина в Серии А 4.9 удара за матч, а в Лиге чемпионов даже чуть больше - 5. Причем Джеко хороший пример, когда рассматриваем именно случай Дзюбы. Босниец даже чуть старше, играет в похожем стиле наверху – впечатляющие показатели по выигранным единоборствам, от 3.7 в чемпионате до 4.3 в Лиге чемпионов. И Дзюба точно пашет, как Джеко – даже чаще играет на втором этаже, а что получает взамен? 

Можно не рассказывать о плохих открываниях Артема как причине нехватки ударов – открывается не хуже Заболотного. «Зенит» доминирует в своих играх не реже, чем «Рома» в Серии А. Если бы у Семака была работающая структура атакующей игры, то у Артема было бы не 2.4 удара за матч в РПЛ и не 1 в Лиге Европы. Можно сравнить даже с Чаловым – у Федора в выстроенном наспех ЦСКА 3.7 удара, а в ЛЧ в группе с «Ромой» и «Реалом» - 2. Больше, чем у Дзюбы. 

Может быть, форвард не подходит «Зениту»?

Зайдем с другой стороны, сохраняя объективность. Возможно, структуре игры Семака просто не нужен «столб»? Дзюба не может играть за всех, хотя и пытается, но его показатели явно указывают на проблемы «Зенита». Есть низкая точность паса, что подразумевает принятие сложных решений за неимением простых (напарники плохо открываются). Также невероятное количество побед на втором этаже (получается, «Зенит» работает в атаке примитивно). При этом целых 5 мячей в РПЛ при низком качестве созданных для форварда моментов.

Если «Рубин», «Краснодар» и ЦСКА уважают лучших снайперов – Азмуна, Ари и Чалова, создавая им хорошие шансы, то с Дзюбой напарники по «Зениту» и главный тренер Семак поступают не очень, как с Ерохиным, хотя Александр даже не форвард. Артем является частью команды, у которой не совсем поставлена игра. Общий класс исполнителей позволяет многим отличаться, а поединки с «Локомотивом» и «Уралом» создают обманчивое впечатление, что все в порядке в атаке.

Нет уж, у Семака в 11 мачтах без двух, где забивали 4 и 5 мячей, всего 13 голов, по мячу за матч. При такой средней результативности команды центральный форвард может бороться с соперниками, толкаться, открываться на флангах и вдали от штрафной, но в итоге получит только удары со штрафной, когда на спине защитники и можно пробить лишь во вратаря. Дзюба создавал для «Зенита» голы – на его счету не только два ассиста, но и участие в результативных комбинациях. 

Более того, Артем еще и неплохо открывается -  у него всего один удар из-за пределов штрафной площади. Вопрос к Ерохину, Маркизио, Шатову, Дриусси и Маку. Где ваши удобные голевые передачи? Из всех названных только у Ерохина больше 1 паса под удар за матч. У ЦСКА у шести человек больше одного созданного момента за игру в среднем. А у «Зенита» диспетчером, кроме Паредеса с его длинными пасами, стал именно Дзюба. Так что Семак не может заявить, что ему не хватает Кокорина – Артем играл продуктивно, без него крутой футбол бы не показывали. 

Медовый месяц Дзюбы закончится ничем?

Структурный брак подводит команду, ведь форвард был в шикарной форме, физически и морально хватало сил. А теперь устает, что понятно с учетом выступлений за «Арсенал» и сборную, потеря сил сказывается. Дзюба может собраться и на характере выдать крутой матч, но Семак бездарно использует главное оружие, ведь в команде нет никого с лучшим голевым чутьем, а по факту Артем уступает Кокорину и Ригони – им чаще создавали годные моменты. 

Странное отношение «Зенита» к Дзюбе может навредить сборной России, и еще повезло, что начали в Лиге Наций неплохо. Но «Зенит» и Семак благополучно убили золотые месяцы карьеры Дзюбы. Это можно констатировать, ведь впереди пауза на матчи сборных, по привычке футболисты будут плохо входить в клубные дела после нее, а там уже и об отпусках задумаются, ведь зима не за горами. Артем мог бы за четыре с половиной месяца наколотить голов, но команда лидера не поддержала. 

«Зенит» один раз случайно подарил Дзюбе сказку – когда предал, Аджоев его подхватил и пригрел в «Арсенале», а второй раз провел трансферную кампанию так, что смысла расставаться с Артемом не было. Не исключено, что клуб, как было с Аршавиным и Кержаковым, сделал все, чтобы Дзюба не уехал в АПЛ, даже не знал, в чем причина. Например, Акинфеев недавно признался, что ни разу не держал в руках предложений от других клубов. То есть Гинер попросту не показывал Игорю, кто им реально интересуется. 

На Дзюбу в «Зените» не работают. Его загоняли физически, что заметно. Результатом стала мелкая травма. Теперь или Артема бросят в бой против ЦСКА, или он пропустит и матч с «армейцами», а также поединки сборной России. Вместо того чтобы забивать больше мячей, будучи в хорошем настроении и неплохой физической форме, Дзюба получил трудный отрезок, где прыгал, отбирал мячи и воевал, а не играл в футбол, как было, когда ему пасовал Халк.

Артем смотрел, как «Зенит» мучается без стройной атакующей игры с грамотными завершающими передачами. И это с Паредесом, Маркизио, Шатовым и Ерохиным на поле. А теперь именно Дзюба платит за такой странный футбол от Семака – получает одну травму, потом вторую. Причем повреждение именно из-за того, что форварда используют как ломовую лошадь. Сыграно много матчей, а ни в одном не было такого, чтобы Дзюбу использовали по прямому назначению – как центрального нападающего. 

Им закрывают просчеты тренера. Понятно, что «Зенит» может осуществить мечту Дзюбы, о которой говорил, покидая «Спартак». Хочет стать чемпионом. Но парадокс в том, что «красно-белые» выиграли титул раньше. А тут получается история жены, которую предали и откупаются подарком. «Зенит» может дать «золотую медаль», но уничтожает золотые месяцы в карьере форварда, которому уже тридцать лет. Когда ругаем российских футболистов за невкусный футбол, мы должны не забывать о «поварах». 

В отдельных случаях игроков просто не умеют готовить, окружая тактическими приправами, позволяющими сыграть максимально ярко, легко и продуктивно. Дзюбу загоняли, форварду не дали воздуха – ударов, а теперь он может пропустить интереснейшие матчи с ЦСКА и Германией. Думаете, что без Артема «Зениту» будет намного проще? И сборной не будет! 

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valt134
valt134
   189 / 799
11 ноября в 13:04
Семак не сделал Зенит сильнее. Это не его уровень.
ariec93
ariec93 ответил parallels
11 ноября в 11:43
ы) эта статья точно в топ-5 самых бредовых на соккере. в англии, например, в сезоне раза в 2 больше матчей - все бегают. у нас же, в слабом чемпе, предлагают усадить на лавку здоровенного лося, на котором пахать надо. если эта идея принадлежит федуну - не удивлюсь. а виноват, конечно же, семак. жгите дальше. пс: лучше бы зулусов пожалели.
В статье скорее речь о том, что Дзюба на поле играет больше, чем должен игрок его позиции, за нескольких так сказать. В любой непонятной ситуацию ставь Дзюбу)) А если ты в каждой игре выкладываешся больше, чем на 100%, то и отдыхать положено больше. В АПЛ играют больше, но там и подготовка другая и ротация больше, Агуеро к примеру в ЛЧ не играл в 4ом туре.
atur72
atur72
11 ноября в 11:30
Мне кажется эта статья вышла на день раньше . Прикинь - выйдет сегодня Дзюба и оформит дубль . И статью можно в мусорное ведро
Doping87
Doping87 ответил Рoже Милла
   180 / 799
11 ноября в 11:29
Вообще-то Данни дорос до сборной именно в Зените, все свои трофеи выиграл с Зенитом, количество игр за Зенит превышает все остальные его игры в других клубах.
Вывод: Мигель раскрылся и достиг пика карьеры именно в Зените. Так что предмета не знаешь именно ты.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Рoже Милла
   553 / 799
11 ноября в 11:00
Это ты пишешь ересь, Данни брали уже готовенького за круглые 30 млн. Которые мог себе позволить в России только фк газпром. Ломбертс ещё до зенита показал себя и был лучшим игроком в Генте, в 2006 уже вызывался в сборную Бельгии. Кержаковед и краснощёк ваши, спору нет. Если не знаете предмета, лучше молчите.
Могу с тобой согласиться только в том, что не совсем верно использовал слово "состоялись", имел в виду "раскрылись (как игроки)", споря с предыдущим автором...
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Рoже Милла
   553 / 799
11 ноября в 10:54
Это ты пишешь ересь, Данни брали уже готовенького за круглые 30 млн. Которые мог себе позволить в России только фк газпром. Ломбертс ещё до зенита показал себя и был лучшим игроком в Генте, в 2006 уже вызывался в сборную Бельгии. Кержаковед и краснощёк ваши, спору нет. Если не знаете предмета, лучше молчите.
Уважаемый Роже! Николас Ломбертс пришел в Зенит в 22 года и за 10 лет выиграл 4 золота, 2 серебра и 1 бронзу ЧР, Кубок и Суперкубок УЕФА, 2 КР и 4СКР. До этого не выигрывал ничего.
Мигель Данни пришел в Зенит в 25 лет и за 9 лет выиграл 3 золота ЧР, 2 КР, 2 СКР и суперкубок УЕФА. До этого был только суперкубок Португалии.
Оба были капитанами команды, лучшими игроками ЧР и любимцами болельщиков. Так что они полностью раскрыли свой талант именно в Зените...
Рoже Милла
Рoже Милла ответил Leningrad 84
   70 / 799
11 ноября в 06:23
Уважаемая Алекс, ну как можно писать такую ересь? И Аршавин, и Кержаков, и Данни, и Ломбертс, и тот же Дзюба состоялись как игроки именно в Зените...
Это ты пишешь ересь, Данни брали уже готовенького за круглые 30 млн. Которые мог себе позволить в России только фк газпром. Ломбертс ещё до зенита показал себя и был лучшим игроком в Генте, в 2006 уже вызывался в сборную Бельгии. Кержаковед и краснощёк ваши, спору нет. Если не знаете предмета, лучше молчите.
Petr Makovenko
Petr Makovenko
   412 / 799
10 ноября в 22:38
Просто руководство считает что могут ЛЮБОГО ,или почти любого,нужного игрока купить, А потом они деградируют....
Жалко Аршавина ,Кержакова... а в других командах вообще тьма!
Не будь Газденег ,не видели Зенит!
Zoigen47
Zoigen47
   489 / 799
10 ноября в 22:22
Дзюба не являлся и не является классным игроком. Имеется напор, но отсутствует техника и игровое мышление.
V V S
V V S
10 ноября в 21:03
Автор, а что вам сделал Дзюба в борщ накакал или в компот нассал.Надо заметить автор не в первый раз достает Дзюбу,ан как приятно в грязном бельишке покопаться.
Чакнорис
Чакнорис
10 ноября в 18:29
Горин просто ... Всякую чушь пишет.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Faustello
   553 / 799
10 ноября в 17:41
Не ну чё, нормальный аффтар )))
Аффтар жжет!
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил alfranza
   553 / 799
10 ноября в 17:38
Автор, ты о чем вообще? Такое впечатление, что человек не знаком с состоянием дел в Зените. В клубе не ценят игроков уже давно. И выставляют их не задумываясь: Шава, Керж, Данни, Ломбертс, Дзюба... Этот список можно бесконечно продолжать. Газпрому давно с/ать на футбол, лишь бы бабло отмыть. Это знают все нормальные болельщики Зенита, у которых еще глаза не замылены дешевыми словами "вместе - мы сила". Глоров, фанатов и им сочувствующих я не беру в расчет, ибо это та массовка которая по мнению Миллера заполняет стадионы и пополняет казну Газпроекта. Футбол там давно не на первом месте, а футболисты - расходный материал. Все: и игроки и тренеры. Футбол в исполнении Зенита - показывает качество отношения к болельщикам, чье слово ничего не стоит. Зачем слушать речи рабов? И когда Дзюба выработает свой срок эксплуатации - его выкинут так же как и остальных. Это уже давно не новость. Щас тут набегут неадекваты, честь клуба защищать. Да никакого клуба давно нет. Проект по отмыванию денег. А Дзюбу жаль, такой потенциал у него: и пас, и голы, и распасовка, и задор. Все есть. Только клуб выбрал не тот.
Ты хочешь предложить Артему вернуться в Спартак для счастливого продолжения карьеры?
drive45
drive45
10 ноября в 17:37
Все дело в том, что медведь готовиться к зимней спячке. Да и вообще -не будите спящего медведя.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил alfranza
   553 / 799
10 ноября в 17:36
Автор, ты о чем вообще? Такое впечатление, что человек не знаком с состоянием дел в Зените. В клубе не ценят игроков уже давно. И выставляют их не задумываясь: Шава, Керж, Данни, Ломбертс, Дзюба... Этот список можно бесконечно продолжать. Газпрому давно с/ать на футбол, лишь бы бабло отмыть. Это знают все нормальные болельщики Зенита, у которых еще глаза не замылены дешевыми словами "вместе - мы сила". Глоров, фанатов и им сочувствующих я не беру в расчет, ибо это та массовка которая по мнению Миллера заполняет стадионы и пополняет казну Газпроекта. Футбол там давно не на первом месте, а футболисты - расходный материал. Все: и игроки и тренеры. Футбол в исполнении Зенита - показывает качество отношения к болельщикам, чье слово ничего не стоит. Зачем слушать речи рабов? И когда Дзюба выработает свой срок эксплуатации - его выкинут так же как и остальных. Это уже давно не новость. Щас тут набегут неадекваты, честь клуба защищать. Да никакого клуба давно нет. Проект по отмыванию денег. А Дзюбу жаль, такой потенциал у него: и пас, и голы, и распасовка, и задор. Все есть. Только клуб выбрал не тот.
Уважаемая Алекс, ну как можно писать такую ересь?
И Аршавин, и Кержаков, и Данни, и Ломбертс, и тот же Дзюба
состоялись как игроки именно в Зените...
Витали Орехов
Витали Орехов
10 ноября в 16:29
Горин с. вы большой липовый писака обвиняй себя больше, не Симака, а Дзюбу не трогай, у него всё по плану.
S010386A
S010386A
   507 / 799
10 ноября в 16:19
какая сверхнеграмотная статья! Автор показывает себя, как человек, поверхностно владеющий футбольными знаниями. Семак, видите ли , загнал Дзюбу Да посмотри господин Горин, статистику количества сыгранных матчей за год в европейских клубах ведущих игроков, ну например тот же Роналдо...
Верг
Верг
   362 / 799
10 ноября в 15:39
из интервью Геннадия!
— Но ведь лидеру чемпионата России противостояла 11-я команда Франции.

— Так вот это и удручает! Что мы тогда с «ПСЖ» делать будем?! У середняка чемпионата Франции техника на порядок выше, чем у «Зенита». Это говорит о слабости российского футбола, о его общем уровне. Стагнация! РФС почти год уже не работает… Все же очевидно…

А наши команды порой играют всего 30 матчей за сезон. Этого очень мало! В Европе по-другому. Откуда тогда взяться прогрессу? Лига чемпионов все нам показывает. В Лиге Европы мы еще держимся, так как тут играют середняки.
alfranza
alfranza
   263 / 799
10 ноября в 15:37
Автор, ты о чем вообще? Такое впечатление, что человек не знаком с состоянием дел в Зените. В клубе не ценят игроков уже давно. И выставляют их не задумываясь: Шава, Керж, Данни, Ломбертс, Дзюба... Этот список можно бесконечно продолжать. Газпрому давно с/ать на футбол, лишь бы бабло отмыть. Это знают все нормальные болельщики Зенита, у которых еще глаза не замылены дешевыми словами "вместе - мы сила". Глоров, фанатов и им сочувствующих я не беру в расчет, ибо это та массовка которая по мнению Миллера заполняет стадионы и пополняет казну Газпроекта. Футбол там давно не на первом месте, а футболисты - расходный материал. Все: и игроки и тренеры. Футбол в исполнении Зенита - показывает качество отношения к болельщикам, чье слово ничего не стоит. Зачем слушать речи рабов? И когда Дзюба выработает свой срок эксплуатации - его выкинут так же как и остальных. Это уже давно не новость. Щас тут набегут неадекваты, честь клуба защищать. Да никакого клуба давно нет. Проект по отмыванию денег. А Дзюбу жаль, такой потенциал у него: и пас, и голы, и распасовка, и задор. Все есть. Только клуб выбрал не тот.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил КрыльяBrother
   88 / 799
10 ноября в 15:35
Не слабо так слабая команда на первом месте в чемпе с отрывом в 7 очков, да ещё и единственная российская команда, которая в еврокубке на 1-м месте в группе.
Пока везет проекту, за счет отскоков держатся на первых местах
КрыльяBrother
КрыльяBrother ответил Михалыч 75
10 ноября в 15:14
а как же играет Месси , Роналду и т.п. ? Играют больше и вроде ещё не померли от усталости , да и годков им будет поболее
Ну так в статье здравого смысла нет, одна желч и зависть.
КрыльяBrother
КрыльяBrother ответил Hypnoz
10 ноября в 15:13
Дзюбу, не за что уважать ! Его уровень, это условная Томь или цска !
Сначала бы русский язык подучили, и орфографию. А то мнение у вас, а вот грамотности нет.
КрыльяBrother
КрыльяBrother ответил Ragnar_Lodbrok
10 ноября в 15:11
Зенит слабая команда, что с них взять?
Не слабо так слабая команда на первом месте в чемпе с отрывом в 7 очков, да ещё и единственная российская команда, которая в еврокубке на 1-м месте в группе.
Gloomy59
Gloomy59
   503 / 799
10 ноября в 14:13
Бедный устал автографы раздавать!!!!! Никто и никого не загнал, и потом КОГО ГНАТЬ, ЕСЛИ ДЗЮБА В ЛЮБОМ МАТЧЕ ДЛИННЕЕ 10 МЕТРОВ НЕ БЕГАЕТ!!!!!!!!!!
Статейка на заказуху похожа!
Показатели ниже всех, а мы опять "суперзвезда" и пр.
Блин, а как же в европейских клубах игроки, и никто не говорит, что Левандовских или Роналдо загнали!!!!!
БРЕД И ЧУШЬ.
ИГРАТЬ НАДО!!!
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   29 / 799
10 ноября в 13:32
Хоть не выгнали и то ладно)
Но как Зенит ещё умудряется жаловаться на кадровые проблемы!) У самих два состава, третий в аренде;)
trimetil
trimetil
10 ноября в 13:08
Нет уж, у Семака в 11 мачтах без двух, где забивали 4 и 5 мячей, всего 13 голов, по мячу за матч.
-----------------
Какая то бредовая арифметика... У любой команды убери пару матчей выигранных с крупным счетом и упадет средняя результативность. Будет меньше мяча за матч.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   112 / 799
10 ноября в 12:55
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответил Риелтор с берегов Невы
       25 / 799
    10 ноября в 12:40
    В спартаке тоже такие массажисты есть во главе с Дениской-парилкой. Они игрунов как гдрвоских плавчих «промассажируют», те на поле и выходят. Правда с результатами не очень...
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok
       88 / 799
    10 ноября в 12:38
    Зенит слабая команда, что с них взять?
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
    10 ноября в 12:29
    Про дзюбу сплошной бред, есть такие люди которым нужен эмоцианальный всплеск, тогда они на взводе, кураже, показывают супер результат. А без завода психологического будет работать за станком, бегать по по полю и пр., но без искорки. Читал в ГДРовских командах, специальные массажисты были. Он пловчиху перед заплывом промассажирует два раза спереди и сзади и на старт. Она на эмоциях золото берёт. Надо с дзюбой поэксперементировать. Перед матчем ему бабу подложить и на поле. Правда тут команда закипит, скажут мы тоже хотим заряженными выходить.
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