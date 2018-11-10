Дзюбу загнали. Виноваты «Зенит» и Семак

10 ноября 2018, 10:45

Артем работал на износ, результат видим – футболистов, как автомобили, не починить. «Соккер.ру» жаль, что главного форварда России не уважают в Санкт-Петербурге.

Артема уважают в клубе «Зенит»?

Летом Дзюба получил то, чего не имел никогда – массовую народную любовь. У него была плохая репутация после различных историй за полем. Его не любили и продолжают критиковать за длинный язык, причем никто не оправдывает задним числом. За дело получал, разные вещи говорил. И делал тоже разные глупости, за которые потом извинялся.

Но Артем в 2018 году забивал за сборную и тащил команду как настоящий капитан, хотя повязку получил только после завершения карьеры Акинфеева. Но такого культа футбольной личности давно в России не видели. Даже обожание Аршавина имело несколько другую природу, поскольку Андрея полюбили после Евро-2008 не за руководство командой, такой связи с публикой не было.

Раз в России всего единожды на десять лет получаются такие истории – Андрей Сергеевич как раз завершает карьеру футболиста, то разве можно так небрежно относиться к тем, кто помогает писать редкие яркие страницы в летописи сборной? Дзюбу легко выставили из «Зенита». Случайно спасли в «Арсенале», но еще до ЧМ -18 могли отдать «Байеру».

После мундиаля – и сам Дзюба подтвердил, представители Артема организовывали переход в один из клубов АПЛ . Но трансфер сорвался не потому, что форвард отказался или «Зенит» не захотел отдать снайпера, а из-за ошибок самих агентов. Вот и получается, что петербуржский клуб за 12 месяцев дважды спокойно смотрел, как бывший спартаковец может уйти, но не останавливал.

Ценят ли Дзюбу в «Зените»? Большой вопрос, ведь он стал своим для болельщиков – для части из них недавно, после ответной игры с минским «Динамо», но вряд ли имеет много фанатов в руководстве. Когда Манчини его откровенно выставил за дверь, никто не подумал, что тренер ошибается, а форвард может играть лучше, ведь играл раньше. А когда Семаку не дали новичков, то кто тащил команду?

Дзюбу хорошо поддерживают на поле?

Начало тренерской карьеры Семака в «Зените» могло сложиться неудачно. Например, вылет из Лиги Европы, нулевые ничейные результаты с «Рубином» и «Спартаком». Без тонуса в остальных матчах еврокубков иначе сыграли бы с «Локомотивом», ведь на том отрезке даже после эмоционального подъема от камбэка с минским «Динамо» не было игры, которой можно гордиться. Зато был человек, который показывал другим, как пахать.

Стоит признать, что Дзюбу в «Зените» эксплуатируют, а не делают жизнь форварда проще и приятнее. Возьмите, например, Эдина Джеко. Босниец не в идеальной форме – в Серии А в 10 матчах забил 2 мяча и отдал всего 2 голевые. И это человек, который недавно в этой же команде за четверть сезона забивал в четыре раза больше! Зато форвард отрывается только в ЛЧ на чехах и россиянах, ведь в трех играх с «Викторией» и ЦСКА забил 5 голов и сделал 2 ассиста.



Но у Эдина в Серии А 4.9 удара за матч, а в Лиге чемпионов даже чуть больше - 5. Причем Джеко хороший пример, когда рассматриваем именно случай Дзюбы. Босниец даже чуть старше, играет в похожем стиле наверху – впечатляющие показатели по выигранным единоборствам, от 3.7 в чемпионате до 4.3 в Лиге чемпионов. И Дзюба точно пашет, как Джеко – даже чаще играет на втором этаже, а что получает взамен?

Можно не рассказывать о плохих открываниях Артема как причине нехватки ударов – открывается не хуже Заболотного. «Зенит» доминирует в своих играх не реже, чем «Рома» в Серии А. Если бы у Семака была работающая структура атакующей игры, то у Артема было бы не 2.4 удара за матч в РПЛ и не 1 в Лиге Европы. Можно сравнить даже с Чаловым – у Федора в выстроенном наспех ЦСКА 3.7 удара, а в ЛЧ в группе с «Ромой» и «Реалом» - 2. Больше, чем у Дзюбы.

Может быть, форвард не подходит «Зениту»?

Зайдем с другой стороны, сохраняя объективность. Возможно, структуре игры Семака просто не нужен «столб»? Дзюба не может играть за всех, хотя и пытается, но его показатели явно указывают на проблемы «Зенита». Есть низкая точность паса, что подразумевает принятие сложных решений за неимением простых (напарники плохо открываются). Также невероятное количество побед на втором этаже (получается, «Зенит» работает в атаке примитивно). При этом целых 5 мячей в РПЛ при низком качестве созданных для форварда моментов.

Если «Рубин», «Краснодар» и ЦСКА уважают лучших снайперов – Азмуна, Ари и Чалова, создавая им хорошие шансы, то с Дзюбой напарники по «Зениту» и главный тренер Семак поступают не очень, как с Ерохиным, хотя Александр даже не форвард. Артем является частью команды, у которой не совсем поставлена игра. Общий класс исполнителей позволяет многим отличаться, а поединки с «Локомотивом» и «Уралом» создают обманчивое впечатление, что все в порядке в атаке.

Нет уж, у Семака в 11 мачтах без двух, где забивали 4 и 5 мячей, всего 13 голов, по мячу за матч. При такой средней результативности команды центральный форвард может бороться с соперниками, толкаться, открываться на флангах и вдали от штрафной, но в итоге получит только удары со штрафной, когда на спине защитники и можно пробить лишь во вратаря. Дзюба создавал для «Зенита» голы – на его счету не только два ассиста, но и участие в результативных комбинациях.

Более того, Артем еще и неплохо открывается - у него всего один удар из-за пределов штрафной площади. Вопрос к Ерохину, Маркизио, Шатову, Дриусси и Маку. Где ваши удобные голевые передачи? Из всех названных только у Ерохина больше 1 паса под удар за матч. У ЦСКА у шести человек больше одного созданного момента за игру в среднем. А у «Зенита» диспетчером, кроме Паредеса с его длинными пасами, стал именно Дзюба. Так что Семак не может заявить, что ему не хватает Кокорина – Артем играл продуктивно, без него крутой футбол бы не показывали.

Медовый месяц Дзюбы закончится ничем?

Структурный брак подводит команду, ведь форвард был в шикарной форме, физически и морально хватало сил. А теперь устает, что понятно с учетом выступлений за «Арсенал» и сборную, потеря сил сказывается. Дзюба может собраться и на характере выдать крутой матч, но Семак бездарно использует главное оружие, ведь в команде нет никого с лучшим голевым чутьем, а по факту Артем уступает Кокорину и Ригони – им чаще создавали годные моменты.

Странное отношение «Зенита» к Дзюбе может навредить сборной России, и еще повезло, что начали в Лиге Наций неплохо. Но «Зенит» и Семак благополучно убили золотые месяцы карьеры Дзюбы. Это можно констатировать, ведь впереди пауза на матчи сборных, по привычке футболисты будут плохо входить в клубные дела после нее, а там уже и об отпусках задумаются, ведь зима не за горами. Артем мог бы за четыре с половиной месяца наколотить голов, но команда лидера не поддержала.

«Зенит» один раз случайно подарил Дзюбе сказку – когда предал, Аджоев его подхватил и пригрел в «Арсенале», а второй раз провел трансферную кампанию так, что смысла расставаться с Артемом не было. Не исключено, что клуб, как было с Аршавиным и Кержаковым, сделал все, чтобы Дзюба не уехал в АПЛ , даже не знал, в чем причина. Например, Акинфеев недавно признался, что ни разу не держал в руках предложений от других клубов. То есть Гинер попросту не показывал Игорю, кто им реально интересуется.

На Дзюбу в «Зените» не работают. Его загоняли физически, что заметно. Результатом стала мелкая травма. Теперь или Артема бросят в бой против ЦСКА , или он пропустит и матч с «армейцами», а также поединки сборной России. Вместо того чтобы забивать больше мячей, будучи в хорошем настроении и неплохой физической форме, Дзюба получил трудный отрезок, где прыгал, отбирал мячи и воевал, а не играл в футбол, как было, когда ему пасовал Халк.

Артем смотрел, как «Зенит» мучается без стройной атакующей игры с грамотными завершающими передачами. И это с Паредесом, Маркизио, Шатовым и Ерохиным на поле. А теперь именно Дзюба платит за такой странный футбол от Семака – получает одну травму, потом вторую. Причем повреждение именно из-за того, что форварда используют как ломовую лошадь. Сыграно много матчей, а ни в одном не было такого, чтобы Дзюбу использовали по прямому назначению – как центрального нападающего.

Им закрывают просчеты тренера. Понятно, что «Зенит» может осуществить мечту Дзюбы, о которой говорил, покидая «Спартак». Хочет стать чемпионом. Но парадокс в том, что «красно-белые» выиграли титул раньше. А тут получается история жены, которую предали и откупаются подарком. «Зенит» может дать «золотую медаль», но уничтожает золотые месяцы в карьере форварда, которому уже тридцать лет. Когда ругаем российских футболистов за невкусный футбол, мы должны не забывать о «поварах».