Главные в лиге. «Зенит» - классная команда

11 ноября 2018, 16:00

Обляков увидел в победах команды Семака игру на классе, а «Соккер.ру» проверяет мнение футболиста ЦСКА накануне важного матча против «Зенита».

Примеры сыгранных матчей

Обляков, скорее всего, процитировал мысль Ганчаренко. Так часто делают молодые футболисты в тренерских командах. Виктор Михайлович точно говорил «армейцам»: «Посмотрите, как „Зенит“ играет на классе. Плохо, хорошо, а результат есть. Нам надо работать так же». А дальше приводил примеры, которые важны, если готовитесь обыграть более опытную команду дома.

«Зенит» выиграл в РПЛ 10 поединков, из них класс пригодился все десять раз. В 6 из 10 случаев победил с разницей в один мяч. Можно выигрывать случайно, но если посмотрите поединки в РПЛ или заглянете в Лигу Европы – увидите, как «Зенит» прикладывает усилия, не демонстрируя невероятную физическую или тактическую форму. А где не выжимает на один гол больше – там ничья и два поражения.

Большой опыт футболистов

У «Зенита» средний возраст состава – 28.1 года. А если брать тех, кто выходил в 13 турах – 27.62. Это 10-й показатель РПЛ . Когда у ЦСКА самый низкий средний возраст - 23.69, а у «Спартака» второй показатель – 26.47, то понятно, почему у Семака больше оснований рассчитывать на класс, чем у этих двух соперников.

Лунев и Лодыгин играли за сборную России. Иванович и Маркизио выигрывали большие чемпионаты. Ерохин, Кузяев и Дзюба участвовали в ЧМ -18, а это тоже огромный опыт для футболистов. Есть Мак, Заболотный и Дриусси, которые могут выйти сегодня, но они не получали аналогичную практику. Но в целом «Зенит» собран из опытных мастеров, а это помогает играть на классе.

Отсутствие кадрового коллапса

Сергей Богданович просил новичков, а получил одного Маркизио и право вернуть часть футболистов, которые не входили в планы Манчини и были в арендах. При этом «Зенит» не потерял никого важного этим летом. И хотя поименно состав изменился – даже против ЦСКА весной играли совсем другие футболисты, Нету, Чернов или Маркизио не меняют картину кардинально.

Если ЦСКА , «Спартаку», «Краснодару» и даже «Локомотиву» нужно подстраивать игру, когда на поле появляются летние новички, то «Зенит» ставит перед собой одну совершенно новую для коллектива задачу – внедрить в игру Маркизио. Пока получается не очень, но к классу самого Клаудио вопросов точно нет. Итальянец – большой мастер, и он тоже помогает побеждать параллельно с процессом адаптации.

Нехватка высококлассных врагов

ЦСКА поменял основу на две трети, да и заявку здорово изменил, ведь новичков много, как и травм. «Локомотив» приобрел ряд футболистов летом, но напоролся на кризис, из которого с боями выходят, будучи тоже опытными и классными по составу. «Краснодар» терял важных игроков – лучшего снайпера Смолова и защитника Гранквиста, которые выполняли функции капитанов друг за другом.

Назвать современный «Спартак» классной командой помешает отсутствие четких покупок игроков уровня Промеса, сильной игры от самых опытных – от Глушакова и Самедова до Фернандо и Боккетти, через Луиса Адриано и Комбарова. А также понимание, что разбавление основы молодежью и новичками ведет к падению взаимопонимания. «Зенит» выделяется и благодаря невзрачности конкурентов. Хотя на классе взять свое не всегда удается – «Анжи» и «Динамо» не сдались.

Характер и бойцовские качества

С помощью мастерства может победить не только тот, кто учится на своих ошибках – с этим у «Зенита» как раз проблемы, ведь тому же «Анжи» проигрывают не первый раз, а выводы не делают. Зато почти всегда за счет уровня и мастерства может вырулить коллектив, где есть единство и характер. Семак если что и сделал хорошо в «Зените», так это исключил конфликты и настроил на победы.

Даже когда мало кто верит – как перед ответным матчем с «Динамо» из Минска, даже если пропускают первыми, ставят на характер. Даже если мяч не идет в чужие ворота, «Зенит» поступает так, как «Спартак» и «Локомотив» в чемпионских сезонах. Они выгрызают голы, победы, очки, а поскольку любая классная команда с характером – вспомните финалистов последних ЛЧ , например, то по этому параметру петербуржцы выделяются.

Доминирование над конкурентами

К «Зениту» и Семаку достаточно объективных претензий, с которыми согласятся и фанаты клуба. Некоторые, как Геннадий Сергеевич Орлов, вообще заявляли об отсутствии поставленной игры. Вот только даже в таком состоянии и таким составом «Зенит» ведет в РПЛ . У них не все показатели выдающиеся – оборону подстраховал Лунев, а средняя результативность не 2 гола за матч.

Вот только «Анжи» проиграли в день, когда чужой вратарь работал. А «Динамо» обыграло «Зенит» в большинстве. Со «Спартаком» счет 0:0, а по ударам в створ – 7:1, «Краснодар» ничего не показал против «Зенита» и проиграл, а «Локомотив» выгреб пять мячей. Причем только эти два соперника могут конкурировать, когда говорим о командном классе.

Но вспомните не только поражения от Семака, но и сколько у «быков» глупых ничьих и поражений за последние годы. Или как «железнодорожники» проигрывали середнякам. Класс не все умеют показать. В прошлых сезонах «Зенит» занимался тем же, что названные клубы – мог вынести конкурента, а потом проиграть неожиданно, не подключив класс. Но Обляков прав, команда Семака часто пытается выиграть с помощью индивидуального мастерства.

Отсутствие запасного плана у Семака

Не видим пика формы, вдохновения, но видим уровень. «Енисей» дожал вышедший на замену Кузяев. «Арсенал» обыграли после промахов и удачного штрафного. «Рубин» сломили в конце – класс Дзюбы и Ерохина помог. С «Уралом» за счет опыта хорошо стартовали в матче, сразу в четырех турах у соперников были удаления.

Не всегда это помогало «Зениту», да и сами ошибаются, когда доходит до дисциплины, однако все оговорки о том, что у Семака не выстроенная до конца команда. Это не мешает заявить, полагаясь на факты, что «Зенит» на данный момент - самая классная команда РПЛ .

В пределах лиги, где есть «Краснодар» без титулов, «Локомотив» с четверкой поражений в ЛЧ , даже если «Зенит» теряет битого Дзюбу, то может себе позволить игру на классе с кем угодно, да и ЦСКА не исключение. Обляков не ошибся, характер, желание выжать результат и вера, что именно своя игра верная, роднит «Зенит» с сильными командами.

Классные тоже проигрывают – посмотрите на «Барселону», «Атлетико» и «Реал». Три команды феноменального уровня оступаются. Но многое познается в сравнении. У «Зенита» первый результат по голам, высокая культура паса, игра первым номером, но при этом расхлябанность в прессинге и огрехи в защите.

Также остается одна фундаментальная проблема – класс не конвертируют в трофеи. В этом направлении Семаку необходимо работать, ведь даже поражение от «Ростова» в Кубке подсказывает, что одним именем «Зенит» давно уже никого в России запугать не может.