Диво заокеанское. «Бока» и «Ривер» устроили шоу в финале Кубка Либертадорес!

12 ноября 2018, 13:25

Непримиримые соперники из Буэнос-Айреса сошлись в борьбе за главный трофей южноамериканского клубного футбола. «Соккер.ру» - о первом матче, который получился огненным.

Предисловие. Если кто-то родился и вырос в танке, то напомню, что Кубок Либертадорес – это южноамериканский аналог Лиги чемпионов, турнир для сильнейших клубов континента. Проводится он с 1960 года, «Бока» выигрывала трофей шесть раз, «Ривер Плейт» - трижды*. Девять побед на двоих и 15 финалов (тоже с двукратным превосходством «Боки»), но в решающей схватке команды из одного города, принципиальные и непримиримые противники, которые одновременно являются одними из самых титулованных клубов континента, сошлись впервые.

*Самый успешный клуб в рамках Кубка Либертадорес, «южноамериканский „Реал“» - это тоже представитель Аргентины «Индепендьенте», на счету которого 7 побед, причем клуб из Авельянеды побеждал в каждом из своих финалов. Правда, успехи «Индепендьенте» уже покрылись слоем пыли: кубки завоеваны между 1964-м и 1984-м годами. Если в этом году Кубок Либертадорес достанется «Бока Хуниорс», то она сравняется с лидером по числу титулов.

Два матча в финале. В отличие от привычного европейскому зрителю одноматчевого финала на нейтральной территории, в Кубке Либертадорес играют два матча, каждый участник решающей схватки принимает соперника на своем поле. Во многих смыслах такая формула определения победителя честнее: и из-за спортивной составляющей, и особенно из-за болельщиков, которые могут поддержать свою команду в главном матче сезона дома, а не на другом конце континента. Так, первый матч финала Кубка Либертадорес-2018 прошел на «Ла Бомбонере» (стадион «Бока Хуниорс») и завершился со счетом 2:2, а 24 ноября состоится ответная схватка уже на «Монументале» (арена «Ривер Плейт»).

Потоп. Первый матч финала на «Ла Бомбонере» должен был состояться в субботу, 10 ноября, но что-то пошло не так в небесной канцелярии. На Буэнос-Айрес обрушился дикий ливень (40 мм осадков за сутки, половина месячной нормы), вода стояла на улицах, а состояние поля не способствовало проведению нормального футбольного матча. Было принято логичное решение о переносе игры.

Images from around La Bombonera this morning. Still raining too [📷 via @SC_ESPN] pic.twitter.com/fHcHcjinhT — Peter Coates (@golazoargentino) 10 ноября 2018 г.

Причем сначала рассматривалась более отдаленная дата – 17 ноября, однако тренерский штаб «Боки» настоял на том, чтобы сыграть на следующий день. Побоялись, что за неделю оправится от повреждения ключевой игрок и капитан «Ривер Плейт» Понцио.

Boca-River ameaçado por causa da chuva em Buenos Aires. pic.twitter.com/bdpJOP6L4x — Marcelo Bechler (@marcelobechler) 10 ноября 2018 г.

Погодные невзгоды не помешали фанатам «Бока Хуниорс» прийти на родную трибуну и спеть себе в удовольствие.

К слову, финал Кубка Либертадорес закрыт для посещения организованным группам болельщиков гостевой команды: «Ла Бомбонера» была полностью забита людьми, поддерживающими «Боку», а «Монументаль» посетят исключительно поклонники «Ривера».

Как смотреть финал Кубка Либертадорес в России? Легальных возможностей для этого отечественное телевидение не предоставило, хотя южноамериканцы поставили матчи на удобные для Европы часы. Так, по московскому времени первая финальная игра стартовала в 22:00, а вторая начнется на час позже. Но нет такой кнопки на телевизионном пульте, которая включила бы трансляцию дерби Буэнос-Айреса в финале престижнейшего заокеанского турнира. Естественно, это до минимума сократило и без того не самую широкую в нашей стране потенциальную аудиторию финального матча Кубка Либертадорес. Пиратские трансляции (часто сомнительного качества и 100 % на иностранном языке) привлекли только самых искушенных фанатов южноамериканского футбола. И через две недели будет то же самое.

Столкновение. «Ривер Плейт» в первом тайме выглядел интереснее, на «Боку» давление родных трибун повлияло, кажется, даже сильнее. Тем не менее быстрого гола не случилось, а счет открыли все-таки хозяева, когда Рамон Абила застал вратаря сборной Аргентины Армани врасплох. Как говорится в старой поговорке: ближний угол вратаря, дальний – как получится. У Франко получилось плохо в ближнем. Трибуны накатили децибелов, но буквально через минуту форвард «Ривера» Пратто заставил «Ла Бомбонеру» замолчать – 1:1 сразу после розыгрыша мяча с центра поля.

И все-таки на перерыв полная чаша «Ла Бомбонеры» ушла в хорошем настроении, ведь Дарио Бенедетто, вышедший на замену вместо Павона в середине тайма, оказался расторопнее всех при розыгрыше стандарта. На исходе часа игры другой игрок «Бока Хуниорс», Карлос Искьердос, превратит в гол похожую подачу со штрафного. Это будут те же ворота – чисто физически, но совсем другие по смыслу. Защитник «генуэзцев» взял грех на душу, забил автогол в Суперклассико в финале Кубка Либертадорес. Это на всю жизнь, особенно, если трофей в итоге достанется «Риверу».

В концовке победу для «Боки» мог вырвать тот же Бенедетто, для которого шикарный момент соорудил вышедший на замену минут за 20 до финального свистка Карлос Тевес, но в этом эпизоде Франко Армани оказался на высоте. 2:2 в пользу «Ривер Плейт», ведь «миллионеры» не проиграли на вражеской территории. Судьба Кубка Либертадорес решится на «Монументале» 24 ноября в 23:00 МСК. Не пропустите!