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Ари - в сборной. Необходимость или зло?

13 ноября 2018, 10:15

В сборной России появился шестой натурализованный игрок. «Соккер.ру» видит, что не все рады вызову Ари в национальную команду.

По поводу приглашения Ари в сборную России из-за травмы Артема Дзюбы образовалось два противоположных мнения. Некоторые эксперты и любители футбола довольны тем, что бразилец получил этот вызов, другие же высказывают явное раздражение по этому поводу. Особенно несдержанным оказался Роман Павлюченко, который и в комментариях различным изданиям высказывал свой негатив по отношению к Ари, и в своем Твиттере не сдержался, написав саркастически: «Мы на правильном пути! Наша сборная шагает вперед! А что будет дальше?»

Очевидно, что в словах Павлюченко есть что-то личное, какая-то персональная обида. Иначе странно, что такой резкий негатив у него возник только на шестом натурализованном игроке, а до этого, наверное, все в порядке было. Роман все же пояснил, в чем дело, вспомнив драку с участием Ари в финале Кубка России 2017 года:

Ари вызвали в сборную России? Ну у нас же нет своих российских футболистов. Для меня Ари - раздражитель, сами знаете почему. Я просто не буду смотреть матчи сборной России с участием Ари. У меня этот футболист вызывает особенные чувства после драки в финале Кубка России. У нас получается, что половина игроков из Бразилии, половина из России, что это за сборная такая? Лучше вызывать своих российских футболистов, пускай мы не будем добиваться каких-то сверхрезультатов, но у нас что, некого вызвать в сборную? У нас есть нападающие, которые могут заменить того же Дзюбу.

Для меня эта ситуация на самом деле дикая — после того как он бьет по голове сзади российских футболистов, потом его вызывают в сборную России. Я считаю, что это неправильно, поэтому я матчи сборной с его участием смотреть не буду.

Но давайте разберемся, как настроены наши читатели на приглашение Ари в сборную России.

За. Сборной России нужен результативный форвард

Безусловно, иностранцев в сборную вызывают не от хорошей жизни. И так получилось, что у нынешней сборной России есть только один зарекомендовавший себя с наилучшей стороны и стабильно результативный форвард – это Артем Дзюба. Его потеря из-за травмы и стала главной причиной приглашения Ари. Так сказал Станислав Черчесов. Этот вызов – не самоцель, а учет обстоятельств. К тому же из всех вариантов Ари – оптимальный, исходя из его результативности. В 12 матчах в нынешнем сезоне он забил семь мячей и сделал шесть голевых передач. Если перенесет эту эффективность в сборную – команда только выиграет от этого. Да и общая статистика не так плоха. В Премьер-Лиге он провел 190 матчей за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив», забив 56 мячей: 21, 28 и 7 соответственно.

Против. Необходимо давать шанс молодым россиянам

Приглашать результативных состоявшихся игроков из других стран вместо развития собственных футболистов, которые еще могут раскрыться - это сомнительный путь. О нем, в частности, говорил Александр Мостовой, комментируя вызов Ари:

Дзюба получил травму, но тренерский штаб нашел выход: дал паспорт Ари. Таким способом мы сможем любую позицию в сборной закрыть. Я понимаю, что так говорить некорректно, потому что Ари получил гражданство без оглядки на сборную. Но когда я получал гражданство Испании и Португалии, то не просился в чужие сборные, хотя по паспорту мог бы за них выступать.

Мы возвращаемся к этой теме снова и снова: все спрашивают о молодежи, все говорят о развитии молодых игроков, при этом вызывают Ари, которому уже 32 года. Мне он всегда нравился, он хороший нападающий, но для любого юниора вызов в сборную стал бы очень мощным толчком в развитии. Я не против конкретно Ари, я восхищаюсь им еще со времен «Спартака», но я против тенденции, по которой в национальной команде огромной страны всё больше и больше натурализованных игроков.

Действительно, это латание дыр таким относительно простым способом кажется сомнительным решением, особенно с учетом того, что есть молодые форварды, которые могли бы получить шанс, но их место займет Ари.

За. Ари искренне любит Россию

Форвард провел в России восемь лет, за это время он тут очень хорошо освоился, подтянул русский язык в отличие, кстати, от того же Марио Фернандеса, чьей натурализацией конкретно под сборную почему-то меньше людей возмущалось. А ведь Ари получал российский паспорт не в контексте сборной, хотя дипломатично не скрывал, что мечтает однажды за нее сыграть. Он не раз подчеркивал, что готов и после окончания карьеры жить в России, на две страны как минимум. Так что из всех натурализованных игроков он один из самых «русских».

Против. Сборная России перестает быть «своей»

Но возмущенных именно натурализацией Ари тоже можно понять. В конце концов бесконечно этот процесс продолжаться не может. В головах людей уже срабатывает тумблер на внутренний лимит на натурализованных, назовем это так. До какого-то момента это может казаться интересным, любопытным, необходимым. Но вот уже шестой натурализованный игрок, и это уже достаточно большая масса. Теоретически натурализованные могут около половины состава на поле занимать. И тогда уже сложнее ассоциировать эту команду с национальной сборной России. К тому же фигура форварда всегда больше собирает на себе внимания. Скажем, те люди, которые смотрят футбол очень редко, выхватывая только трансляции сборной по центральным каналам, могут не заметить, что где-то в защите бегает Нойштедтер или Рауш. А вот к фигуре Ари впереди будет приковано внимание и возникнут вопросы.

За. Ари - командный игрок

В какой-то момент своей карьеры Ари подобно многим бразильцам начинал филонить и был достаточно безответственным. Однако с возрастом стал прозревать, начал работать на поле более вдумчиво, выкладываться более полно. Сейчас это очень командный игрок, который стремится стать своим, очень старается. Это заметно в каждом матче «Краснодара», чей футбол в принципе основан на полной интеграции и вовлеченности всех в комбинационную коллективную игру. Такой футболист не испортит атмосферу и вольется в командную работу на поле.

Против. Ари должен справиться с давлением

Возвращаемся к словам о том, что фигура Ари будет в центре внимания. Даже при неплохой игре за «Краснодар» в нынешнем сезоне форвард упускает довольно много моментов. И нужно понимать, что к нему будут более высокие требования, чем к более «своим» нападающим. Мы помним, как досталось Смолову за его неудачи. Ари тоже может получить по первое число, если даже в своем нынешнем режиме будет упускать моменты. Это свойственно в той или иной мере всем форвардам, но он – под колпаком. Стоит промахнуться, как волна критики хлынет. И заговорят про то, что он стар, что он ленивый бразилец, что он хуже «наших 18-летних», и так далее.

А как вы относитесь к приглашению Ари в сборную России? Была ли необходимость вызывать бразильца, или можно было обойтись своими силами?

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болельщик из глуши
болельщик из глуши
15 ноября в 11:15
Жамалетдинов и Жемалетдинов, Шапи Сулейманов, Дзагоев, Черчесов и т. д. и т. п. Чем они лучше Ари?
Если нет в нападении СМИРНОВА (ИВАНОВА), то, чем Вам помешал в сборной разыгравшийся мулат, да который, еще и ко всему прочему на свободе????????
Petr Makovenko
Petr Makovenko ответил Germann
   412 / 799
15 ноября в 10:39
Отбросить всевозможные трактования и ссылки на что угодно... Только по существу: 1. Гражданство законно - имеет право и желание выступать за сборную . 2. Обратил внимание тренерского штаба сборной и по мнению тренерского штаба (а не дяди Васи) - нужен команде. Т е выдержал конкуренцию. Все... Остальное - "зуд / жужжание/фон"... и т д...((( Ари, Фернандесу, Гильерме - только спасибо за популяризацию нашей страны и спорта, своими выступлениями - у нас/за нас - они показывают всем что Россия страна в которой спортсмены хотят и имеют возможность себя реализовывать...!!! Ан, Кавагути, Уайлд, Ари, Гильерме, Фернандес и их последователи - добро пожаловать...!!! Наши русские ребята - работать, обращать внимание тренеров, быть лучшими...!!! В нашей стране, в нашем спорте - места хватит всем...!!!
Точно !
А в ЦСКА какие Игроки появились!!!
Вот бы заманить....
Petr Makovenko
Petr Makovenko ответил Футбозритель
   412 / 799
15 ноября в 10:35
Побеждая с помощью иностранцев мы теряем сам смысл победы, так как она уже будет не наша. Сборная России есть национальная сборная страны, именно по нации, а не по гражданству.
Да уж... Скоро и народы Поволжья станут Вам не нужны???
А сколько этнических наций живет в России? То же мерять черепа начнем!????????????
Petr Makovenko
Petr Makovenko
   412 / 799
15 ноября в 10:32
Те кто против живут в облаках? Спуститесь на Землю....
И не надо оглядоваться на СССР в плане формирования сборной! Помните мы Россия ,а СССР- это и Прибалты,и Армения ,и Грузия и Белорусия и Азербайжан....
РОссия приютила людей, кому стала Родиной!что теперь их отвергать???
Футбозритель
Футбозритель ответил ГусХ
   389 / 799
14 ноября в 21:15
Ари достоин. Давно достоин. А все размышления что типа не наш, натурализованный- в топку. Играешь хорошо, есть паспорт-добро пожаловать. А брёвен Заболотных не нужно. Хочется красивой и победой игры. Негатива в стране и так хватает.
Побеждая с помощью иностранцев мы теряем сам смысл победы, так как она уже будет не наша. Сборная России есть национальная сборная страны, именно по нации, а не по гражданству.
ГусХ
ГусХ
   642 / 799
14 ноября в 19:26
Ари достоин. Давно достоин. А все размышления что типа не наш, натурализованный- в топку. Играешь хорошо, есть паспорт-добро пожаловать. А брёвен Заболотных не нужно. Хочется красивой и победой игры. Негатива в стране и так хватает.
Футбозритель
Футбозритель ответил rawer
   389 / 799
14 ноября в 17:00
были вызваны нападающие Дзюба, Полоз, Заболотный, Чалов. У Дзюбы травма зачем вместо него 32 летний Ари на ничего не решающие матчи? со Шведами и без него можно было сыграть. Можно было взять Панюкова из Урала на скамейке посидеть
Почему это матч со Швецией не решающий? Если Швеция выиграет две оставшиеся игры, то в лигу выше перейдут именно шведы, а не мы.
Mangur
Mangur
   200 / 799
14 ноября в 16:46
Ари - в сборной? Необходимое зло.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   29 / 799
14 ноября в 10:55
Надо было всё-таки Идову за сборную России заигрывать!) И не было бы сейчас этих гнусных инсинуаций типа "До чего дошли уже негра уже вызвали и т.п."....
Деникин_А
Деникин_А
14 ноября в 09:31
Я понимаю когда в сборной Швеции босниец Ибрагимович, который родился и вырос в Швеции. Подобные "иностранцы" не редкость в Европе. Но уговаривать готового чужого спортсмена приехать играть, затем втирать ему гражданство, чтобы сборная России стала сильнее - Россия от этого делается ещё позорнее
sir_Alex
sir_Alex
   43 / 799
14 ноября в 08:14
Необходимое зло.
gghice
gghice
   756 / 799
13 ноября в 22:54
почти што зло
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   76 / 799
13 ноября в 22:46
Скоро будет как в сборной Франции...
Crooclin
Crooclin
   355 / 799
13 ноября в 20:32
Хороший из него получится наконечник атак сборной России однако)
vday
vday ответил Persenchik
13 ноября в 20:24
Да, Роман Павлюченко. У нас некого вызывать в сборную. Лентяи там не нужны.
Роман Павлюченко - "...Нам нужны спящие гиганты!"
shu
shu
   607 / 799
13 ноября в 19:11
На олимпиаде после победы Ана ликования не было. И тут как то грустно становится...
pomor45
pomor45
   100 / 799
13 ноября в 19:03
Для меня эта ситуация на самом деле дикая — после того как он бьет по голове сзади российских футболистов, потом его вызывают в сборную России.
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Такая позиция была бы актуальна при решении о предоставлении Ари российского гражданства. Сейчас, когда он уже россиянин, она, как минимум, глупа: можно подумать, что этническому хохлу Павлюченко было бы приятнее, если бы ему врезал этнический москаль.
борька
борька ответил valt134
   193 / 799
13 ноября в 17:54
Эх... Если бы дело было только в Ари... У нас вся страна кастрирована и натурализована. ВСЯ наша огромная страна. И этой кастрации и натурализации не видно конца(по крайней мере пять с половиной лет)
И кастрация продолжается!
Ravshan878
Ravshan878 ответил AntiherO
   51 / 799
13 ноября в 17:25
Привет дружище. ) Он прикольно .) Когда я в S⚽️CCERE так здорово от ваших ЭМОЦИИ. ) Так что пятачок наши коллег , здоровья тебе. ))))
Persenchik
Persenchik
13 ноября в 17:11
Да, Роман Павлюченко. У нас некого вызывать в сборную. Лентяи там не нужны.
Бамбихрюк
Бамбихрюк
13 ноября в 16:50
Да конечно не привычно что негр будет бегать за нас. Но в баскетболе это давно.
А Ари давно играет у нас, отличный игрок, ккк мне кажется за последние пару лет «скил» игры у него не плохо вырос.
valt134
valt134
   189 / 799
13 ноября в 16:43
Эх... Если бы дело было только в Ари... У нас вся страна кастрирована и натурализована. ВСЯ наша огромная страна. И этой кастрации и натурализации не видно конца(по крайней мере пять с половиной лет)
cska1948
cska1948
   126 / 799
13 ноября в 16:36
Натурализация легионеров, это естественный процесс, вытекающий из разрешения им играть в наших клубах. Не хотите видеть натурализованных иностранцев в сборной, так запретите клубам привлекать легионеров. А то получается как у Жванецкого: тут играем, тут не играем, а тут рыбу заворачиваем. P.S. Специально для сторонников отмены лимита. При наличии лимита имеем шесть натурализованных игроков в сборной, а при отмене лимита россиян будет, если ещё будет, в сборной ШЕСТЬ человек.
украб украл укроп
украб украл укроп
13 ноября в 16:05
не знаю как в сборной с их трусливой игрой, но в клубе неплохо оправдывается за тот косяк со спартаком и штрафом, да не реализует много, но с другой стороны без смолова теперь все могут забить и молодые и такие как каборе даже.
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland ответил Фата лист
   431 / 799
13 ноября в 15:37
А в чем проблема системы? Кокорин и Мамаев неплохие футболисты, а людей вряд ли система выращивает, уж воспитанием кто-то другой должен заниматься.
Система футбольная в целом (про страну тут не комментирую, оффтоп).
Есть как минимум несколько бросающихся в глаза факторов: о первом я писал: развал системы подготовки молодежи. Возможно, в нескольких главных городах еще что-то есть, но в целом ситуация плачевна.

Во-вторых, непомерно высокие зарплаты не соответствующие качеству игроков. Многие не видят смысла напрягаться достигнув определенного уровня.

В-третьих, коррумпированность системы. Тут без комментариев.

В-четвертых, регулярные банкротства клубов. Да, иногда такое бывает везде, но не с такой же периодичностью.

В-пятых, огромный разрыв между лидерами и аутсайдерами, вызванный в том числе указанными выше факторами.

В-шестых, нефутбольные факторы, но это уже оффтоп.

И это на первый взгляд. Если копать глубже, думаю, можно найти еще немало чего.
AntiherO
AntiherO ответил Владимир Клименко
   52 / 799
13 ноября в 15:29
Надеюсь, Ари представится возможность выйти на поле и своей игрой поумерить пыл некоторых псевдопатриотов. А то почитаешь тут коменты, так создается впечатление, что в общество ксенофобов и расистов попал. Что касаемо нашей молодежи... Пусть ребята сначала покажут свой класс в молодежной сборной. Но почему-то Молодежка выступила провально в очередной раз. Кто там им мешал раскрыться для начала?! А в Сборную для молодых перспективных ребят всегда открыта дорога. Чалов не даст соврать.
В какой молодежке играл Ари?) Что ты несешь?))
шацк
шацк
   211 / 799
13 ноября в 15:28
Как говорится еп ать так королеву! Так себе игрок, не смотря даже на его цвет кожи и дрянной характер.
Владимир Клименко
Владимир Клименко
13 ноября в 15:07
Надеюсь, Ари представится возможность выйти на поле и своей игрой поумерить пыл некоторых псевдопатриотов. А то почитаешь тут коменты, так создается впечатление, что в общество ксенофобов и расистов попал. Что касаемо нашей молодежи... Пусть ребята сначала покажут свой класс в молодежной сборной. Но почему-то Молодежка выступила провально в очередной раз. Кто там им мешал раскрыться для начала?! А в Сборную для молодых перспективных ребят всегда открыта дорога. Чалов не даст соврать.
AntiherO
AntiherO ответил Знатог
   52 / 799
13 ноября в 14:57
а почему нельзя аргентинцев брать, они белые. а мож даже у них предки славяне? как у бяларуса марадэнки?
Причем тут белые и не белые? Глупость какая то.
Знатог
Знатог
   206 / 799
13 ноября в 14:50
а почему нельзя аргентинцев брать, они белые. а мож даже у них предки славяне? как у бяларуса марадэнки?
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