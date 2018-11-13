Ари - в сборной. Необходимость или зло?

13 ноября 2018, 10:15

В сборной России появился шестой натурализованный игрок. «Соккер.ру» видит, что не все рады вызову Ари в национальную команду.

По поводу приглашения Ари в сборную России из-за травмы Артема Дзюбы образовалось два противоположных мнения. Некоторые эксперты и любители футбола довольны тем, что бразилец получил этот вызов, другие же высказывают явное раздражение по этому поводу. Особенно несдержанным оказался Роман Павлюченко, который и в комментариях различным изданиям высказывал свой негатив по отношению к Ари, и в своем Твиттере не сдержался, написав саркастически: «Мы на правильном пути! Наша сборная шагает вперед! А что будет дальше?»

Очевидно, что в словах Павлюченко есть что-то личное, какая-то персональная обида. Иначе странно, что такой резкий негатив у него возник только на шестом натурализованном игроке, а до этого, наверное, все в порядке было. Роман все же пояснил, в чем дело, вспомнив драку с участием Ари в финале Кубка России 2017 года:

Ари вызвали в сборную России? Ну у нас же нет своих российских футболистов. Для меня Ари - раздражитель, сами знаете почему. Я просто не буду смотреть матчи сборной России с участием Ари. У меня этот футболист вызывает особенные чувства после драки в финале Кубка России. У нас получается, что половина игроков из Бразилии, половина из России, что это за сборная такая? Лучше вызывать своих российских футболистов, пускай мы не будем добиваться каких-то сверхрезультатов, но у нас что, некого вызвать в сборную? У нас есть нападающие, которые могут заменить того же Дзюбу. Для меня эта ситуация на самом деле дикая — после того как он бьет по голове сзади российских футболистов, потом его вызывают в сборную России. Я считаю, что это неправильно, поэтому я матчи сборной с его участием смотреть не буду.

Но давайте разберемся, как настроены наши читатели на приглашение Ари в сборную России.

За. Сборной России нужен результативный форвард

Безусловно, иностранцев в сборную вызывают не от хорошей жизни. И так получилось, что у нынешней сборной России есть только один зарекомендовавший себя с наилучшей стороны и стабильно результативный форвард – это Артем Дзюба. Его потеря из-за травмы и стала главной причиной приглашения Ари. Так сказал Станислав Черчесов. Этот вызов – не самоцель, а учет обстоятельств. К тому же из всех вариантов Ари – оптимальный, исходя из его результативности. В 12 матчах в нынешнем сезоне он забил семь мячей и сделал шесть голевых передач. Если перенесет эту эффективность в сборную – команда только выиграет от этого. Да и общая статистика не так плоха. В Премьер-Лиге он провел 190 матчей за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив», забив 56 мячей: 21, 28 и 7 соответственно.

Против. Необходимо давать шанс молодым россиянам

Приглашать результативных состоявшихся игроков из других стран вместо развития собственных футболистов, которые еще могут раскрыться - это сомнительный путь. О нем, в частности, говорил Александр Мостовой, комментируя вызов Ари:

Дзюба получил травму, но тренерский штаб нашел выход: дал паспорт Ари. Таким способом мы сможем любую позицию в сборной закрыть. Я понимаю, что так говорить некорректно, потому что Ари получил гражданство без оглядки на сборную. Но когда я получал гражданство Испании и Португалии, то не просился в чужие сборные, хотя по паспорту мог бы за них выступать. Мы возвращаемся к этой теме снова и снова: все спрашивают о молодежи, все говорят о развитии молодых игроков, при этом вызывают Ари, которому уже 32 года. Мне он всегда нравился, он хороший нападающий, но для любого юниора вызов в сборную стал бы очень мощным толчком в развитии. Я не против конкретно Ари, я восхищаюсь им еще со времен «Спартака», но я против тенденции, по которой в национальной команде огромной страны всё больше и больше натурализованных игроков.

Действительно, это латание дыр таким относительно простым способом кажется сомнительным решением, особенно с учетом того, что есть молодые форварды, которые могли бы получить шанс, но их место займет Ари.

За. Ари искренне любит Россию

Форвард провел в России восемь лет, за это время он тут очень хорошо освоился, подтянул русский язык в отличие, кстати, от того же Марио Фернандеса, чьей натурализацией конкретно под сборную почему-то меньше людей возмущалось. А ведь Ари получал российский паспорт не в контексте сборной, хотя дипломатично не скрывал, что мечтает однажды за нее сыграть. Он не раз подчеркивал, что готов и после окончания карьеры жить в России, на две страны как минимум. Так что из всех натурализованных игроков он один из самых «русских».

Против. Сборная России перестает быть «своей»

Но возмущенных именно натурализацией Ари тоже можно понять. В конце концов бесконечно этот процесс продолжаться не может. В головах людей уже срабатывает тумблер на внутренний лимит на натурализованных, назовем это так. До какого-то момента это может казаться интересным, любопытным, необходимым. Но вот уже шестой натурализованный игрок, и это уже достаточно большая масса. Теоретически натурализованные могут около половины состава на поле занимать. И тогда уже сложнее ассоциировать эту команду с национальной сборной России. К тому же фигура форварда всегда больше собирает на себе внимания. Скажем, те люди, которые смотрят футбол очень редко, выхватывая только трансляции сборной по центральным каналам, могут не заметить, что где-то в защите бегает Нойштедтер или Рауш. А вот к фигуре Ари впереди будет приковано внимание и возникнут вопросы.

За. Ари - командный игрок

В какой-то момент своей карьеры Ари подобно многим бразильцам начинал филонить и был достаточно безответственным. Однако с возрастом стал прозревать, начал работать на поле более вдумчиво, выкладываться более полно. Сейчас это очень командный игрок, который стремится стать своим, очень старается. Это заметно в каждом матче «Краснодара», чей футбол в принципе основан на полной интеграции и вовлеченности всех в комбинационную коллективную игру. Такой футболист не испортит атмосферу и вольется в командную работу на поле.

Против. Ари должен справиться с давлением

Возвращаемся к словам о том, что фигура Ари будет в центре внимания. Даже при неплохой игре за «Краснодар» в нынешнем сезоне форвард упускает довольно много моментов. И нужно понимать, что к нему будут более высокие требования, чем к более «своим» нападающим. Мы помним, как досталось Смолову за его неудачи. Ари тоже может получить по первое число, если даже в своем нынешнем режиме будет упускать моменты. Это свойственно в той или иной мере всем форвардам, но он – под колпаком. Стоит промахнуться, как волна критики хлынет. И заговорят про то, что он стар, что он ленивый бразилец, что он хуже «наших 18-летних», и так далее.

А как вы относитесь к приглашению Ари в сборную России? Была ли необходимость вызывать бразильца, или можно было обойтись своими силами?