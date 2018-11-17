Знакомые безработные

17 ноября 2018, 00:01

Игроки, некогда выступавшие в России, нередко сталкиваются с проблемой трудоустройства. Блогер «Соккер.ру» Фата лист рассматривает причины, опираясь на опыт нынешних свободных агентов.

В карьере многих профессиональных футболистов наступает момент, когда уровень амбиций превышает предложенные контрактные условия, тогда и возникает дилемма: умерить свои аппетиты и подписать контракт, который не устраивает, или же потратить время и приостановить карьеру в ожидании лучших предложений, не забывая, что это может привезти к полному уходу из футбола. Вспомним футболистов, которые поиграли в России, а теперь пребывают в статусе свободных агентов. Ушли ли они в небытие или мы еще услышим их имена?

Хрвое Милич (Хорватия, 29 лет)

Левый защитник неплохо выступал за «Ростов», был основным в составе Божовича, с которым выиграл единственный свой трофей в карьере: Кубок России. Получал вызовы в национальную сборную, но выпал из обоймы ростовчан с приходом Бердыева. Кудряшов застолбил за собой левую бровку, и Хрвое пришлось возвращаться на родину в поисках игровой практики. Впрочем год выступлений за «Хайдук» прошел не зря, ведь недаром «Фиорентина» заплатила за Милича миллион. Через полгода хорват уже отправился в греческий «Олимпиакос», но и там не задержался, был разорван контракт без официальных объяснений причин, а через месяц Милич уже мерил футболку «Наполи», за который так и не дебютировал. Удивительно, что столь видный футболист не нашел себе клуб летом, но что-то подсказывает, зимой его фамилия будет часто всплывать в СМИ , не так давно уже ходили слухи об интересе к нему московского «Локомотива», но на сегодняшний день вряд ли эта тема еще актуальна. Ждем зимы.

Андрей Пилявский (Украина, 29 лет)

Кто-нибудь вспомнит этого центрального защитника? Держу пари, что 90% читателей не назовут клуб, за который он выступал в России. Оно и немудрено, ведь Андрей перебрался в казанский «Рубин», возглавляемый тогда Валерием Чалым. Непростые были времена у команды, Пилявский лишь трижды появился на поле в футболке казанского клуба, а с приходом Хави Грасии потерял всякие надежды на то, чтобы задержаться в «Рубине». Многочисленные аренды закончились зимой 2018 года, впрочем контракт с «Рубином» также подошел к концу, а новый клуб по-прежнему не найден. Здесь вопросы к тем, кто занимался трансфером украинского защитника, стоило ли ломать карьеру парню для каких целей его подписывали, под главного тренера? Но ведь было ясно, что Чалый надолго на посту не задержится, а новая метла ожидаемо замела по-новому. Надеюсь, Андрей реанимирует свою карьеру, для этого есть немало клубов на постсоветском пространстве.

Илья Максимов (Россия, 31 год)

Чемпион России в составе Зенита, хотя будем честны, в Санкт-Петербурге он практически не играл, остался без футбольной команды. Трудно объяснить случившейся спад, вероятно, всему виной травмы, которые не позволяли неплохому центральному полузащитнику набрать необходимые кондиции. По-настоящему о себе Максимов заявил, пожалуй, в нижегородской «Волге», где безусловно являлся одним из лидеров коллектива. Нестандартные решения и плотный удар выделяли Илью в стане аутсайдера лиги. Переход в «Крылья Советов» стал логичным шагом для развития карьеры. Самарский клуб заплатил 1,5 млн евро за трансфер футболиста, а через полгода уже продал в «Анжи» за 4 млн евро, что показывает прогресс Максимова. В «Анжи» Илья оказался в очередной момент смены вектора клубом, звёзды покидали команду, на смену приходили новые игроки, команда строилась практически с нуля и строилась вокруг опытного россиянина, который еще и получил вызов в сборную. К сожалению, последний сезон в махачкалинском клубе был смазан Максимовым, а переход в тульский «Арсенал» только усугубил положение. Заиграть в новой команде толком не удалось, и вот, Илья с лета пребывает в статусе свободного агента, а очереди клубов, охотящихся за ним, не видно. Будет жаль, если поздно раскрывшийся футболист так рано уйдет в закат, но, скорее всего, придется возвращаться в большой футбол из низших лиг, если конечно еще есть желание и здоровье поиграть на высоком уровне.

Виталий Дьяков (Россия, 29 лет)

Воспитанник «Локомотива» не получил шанса в родном клубе, зато с лихвой реализовал весь свой потенциал в «Ростове». Солидные антропометрические данные позволяли быть лидером обороны даже без тактической выучки. Голы Виталия нередко выручали «Ростов» и перекрывали оплошности при оборонительных действиях, но футболисту захотелось нового вызова, и он перебрался в московское «Динамо». Именно с Дьяковым в защите московский клуб покидал элиту, а вот возвращения добивался уже без него. Виталий оказался в Турции, был подписан контракт с «Сивасспором». И вроде футболиста всё устраивало в новой стране, но осенью этого года по непонятным причинам контракт был разорван, а новая команда так и не найдена. По словам Дьякова, у него есть предложения из экзотических стран, а в Россию он возвращаться, судя по всему, на данный момент не собирается.

Данило Неко (Бразилия, 32 года)

Юркий бразилец с ходу стал лидером атак владикавказской «Алании». После того как здорово проявил себя в ФНЛ , продолжил держать планку и на более высоком уровне, но по необъяснимым обстоятельствам в России не задержался. После расторжения контракта с «Аланией» из-за финансовых проблем клуба Неко уезжает в казахстанский «Актобе», где его карьера начинает угасать. Последним местом работы был корейский клуб, Данило уже больше года не играет в футбол на профессиональном уровне. Сказал ли он своё последнее слово?

Шандао (Бразилия, 30 лет)

Центральный защитник, доставлявший удовольствие грамотной игрой за «Кубань». Это было взаимовыгодное сотрудничество, краснодарский клуб здорово играл в лиге, борясь за еврокубковые места, а Шандао собирал хорошую прессу. Всё оборвалось с переходом бразильца в «Анжи». «Кубань» пошла по наклонной вниз, а самого бразильца мы потеряли. Редкие выходы на поле, которые можно пересчитать по пальцам одной руки, привели к разрыву отношений. Попытка реанимировать карьеру в Испании с треском провалилась, и теперь Шандао сидит без клуба.

Георге Грозав (Румыния, 28 лет)

Не сказать, чтобы Георге как-то запомнился в нашей лиге, явно в «Тереке» от него ожидали большего, но играл на фланге атаки достаточно стабильно, чтобы о нем говорить. Возможно, Георге не хватало яркости в действиях, чтобы остаться в памяти любителей РПЛ , но провальным его трансфер точно не назовешь. Из «Терека» Грозав отправился покорять турецкий берег, но получилось не очень удачно, что привело к возвращению на родину, однако в списках футболистов бухарестского «Динамо» Грозав числился ровно месяц. Что произошло с контрактом – не очень понятно. Ясно, что румын пребывает в статусе свободного агента и наверняка ищет для себя новое место работы.

Гиорги Лория (Грузия, 32 года)

Здесь злую шутку с голкипером сыграл лимит. Российские клубы предпочитают вратарей-россиян, считая нецелесообразным держать легионера в воротах, уменьшая возможность использования большего числа иностранцев в поле. Контракт Лории с «Крыльями Советов» истек текущим летом, продлен он не был, удачно подвернулась возможность выписать ветерана из Казани Сергея Рыжикова. Теперь первый номер в самарской команде прочно за ним, а грузин находится в поисках нового места работы.

Кристофер Самба (Конго, 34 года)

Представитель звездного «Анжи». Связка центральных защитников Жоао Карлос - Самба наводила страх на соперников хотя бы своими габаритами. К сожалению, карьера в «Анжи» по известным причинам оказалась недолгой, после был более длительный отрезок в московском «Динамо», но и он не имел «хэппи энда». Последний клуб Кристофера – «Астон Вилла». С лета защитник живёт без контракта, высокие финансовые аппетиты африканца отпугивают потенциальных работодателей.

Эммануэль Эменике (Нигерия, 31 год)

Скандально известный нападающий забредал на огонек в московский «Спартак» и здорово играл, но тоска по турецким фанатам не давала покоя. Эменике вернулся в Турцию, и с тех пор футбол отошел на второй план. Поездки в аренды на большие зарплаты привели Эммануэля в греческий «Олимпиакос», где форвард совсем не играл и скандально расстался с клубом. Уход из «Спартака» – худшее решение парня в карьере.

Натан Жуниор (Бразилия, 29 лет)

Не играл в РПЛ , но оставил заметный след в ФНЛ . Бразильский форвард выступал за « СКА -Хабаровск», где его заприметили португальские скауты, и случился переход в «Танделу». Но надолго парня не хватило, погоня за деньгами привела его в Азию, где он и остался безработным.

Фелипе Сантана (Бразилия, 32 года)

Настоящая звезда забрела в «Кубань», но, к сожалению, ничего кроме имени российский зритель не увидел. Центральный защитник, становившийся чемпионом Германии, не потянул уровень российского первенства, после чего было возвращение в родные края. Контракт с «Атлетико Минейро» закончился в апреле текущего года, новое соглашение подписано не было.

Сердар Таски (Германия, 31 год)

Еще одна звезда Бундеслиги осталась без клуба. У центрального защитника «Спартака» истек контракт летом. По слухам, клуб предлагал продлить соглашение и продолжить сотрудничество, но футболист принял решение покинуть Россию и найти себе новую команду так и не смог. Интересно, жалеет ли Сердар о своем решении или наслаждается жизнью вне футбола?

Ласина Траоре (Кот-д'Ивуар, 28 лет)