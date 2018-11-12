Антисборная 14-го тура. «Зенит» бежит, «Спартак» погоняет

12 ноября 2018, 18:30

Спартаковцы прописались в антисборной «Соккер.ру» и всегда на почетных местах, после 14-го тура «красно-белые» рядом с лидерами РПЛ , которые неудачно съездили в Москву.

Вратарь

Сергей Рыжиков («Крылья Советов»)

Два удара в створ – два пропущенных мяча. «Крылья Советов» могли играть без вратаря с одиннадцатью полевыми игроками в матче против «Ахмата». Шутка, конечно, но Сергей Рыжиков своих партнеров не выручил, хотя в эпизоде с первым пропущенным голом мог на опыте прочитать передачу вдоль ворот и сыграть расчетливее. В концовке Сергея и всю самарскую команду подставил Паул Антон, здесь вратарю сложно что-либо предъявить, но статистика суровая барышня: если голкипер пропускает два мяча после двух попаданий в створ его ворот – это плохой для него матч, что ни говорите об удаче и ее выкрутасах.

Защитники

Петар Занев («Енисей»)

«Краснодар» ожидаемо стер с лица земли оборону «Енисея», соорудив 21 удар по воротам Давида Юрченко. Защитники красноярской команды выглядели жалко, а Петару Заневу было больно вдвойне, ведь через его фланг «Енисей» часто выходит из обороны, а тут болгарин раз за разом попадал под плотный прессинг или просто не видел, куда пасовал. К позиционным ошибкам и участию в коллективных затмениях добавились бесконечные потери мяча, Занев точно постарается поскорее выбросить этот неудачный матч из головы.

Джон Чансельор («Анжи»)

Во многих эпизодах прыткие игроки «Арсенала» обходили «шпалу» Чансельора, как стоячего, особенно усердствовал Мирзов. Джон классно действует, когда нужно становиться главой противовоздушной обороны «Анжи», антропометрические данные позволяют ему выигрывать большинство единоборств на втором этаже, но «внизу» венесуэлец слишком неповоротлив и вследствие этого уязвим. «Арсенал» этим в полной мере воспользовался.

Георгий Джикия («Спартак»)

После матча в Уфе выяснилось, что Георгию потребовалась замена в концовке из-за того, что коленный сустав среагировал на искусственное покрытие, защитник, который в начале этого года рвал «кресты», почувствовал дискомфорт. Вот и играл Джикия как-то «дискомфортно» с первой и до последней минуты, не был похож на самого себя. Может быть, действительно чувствовал себя неуютно на искусственном покрытии, может, «заела» ситуация в «Спартаке». В пропущенном от Сысуева голе вина одного из капитанов очевидна: Джикия потерял концентрацию и в какой-то момент перестал реагировать на маневры соперника.

Евгений Чернов («Зенит»)

Чернов – рабочая лошадка, которая пользуется своим шансом в «Зените», но в матче с ЦСКА Евгений часто оказывался в трудных ситуациях без поддержки партнеров. Ефремов и Ахметов позволяли себе хозяйничать в зоне Чернова, сам левый защитник подключался как-то чересчур прямолинейно и топорно, разве что во вчерашних газетах не публиковал свои намерения.

Полузащитники

Паул Антон («Крылья Советов»)

Это был весьма приличный матч для румынского полузащитника, ничто не предвещало катастрофы. Антон качественно работал с мячом на протяжении всей игры, 93% его передач достигли адресатов, но единственным неточным пасом Паул перечеркнул все хорошее. На 81-й минуте «Крылышки» разыгрывали мяч у своих ворот, Рыжиков отпасовал Антону, а тот отдал мяч Иванову, который играл за волжан несколько лет назад. А сейчас Олег воспользовался подарком, чтобы вонзить победный мяч в ворота «Крыльев Советов». Роковая ошибка на счету Паула.

Денис Глушаков («Спартак»)

К Глушакову относятся по-разному: одни считают его иудой и предателем, другие защищают и помнят вклад Дениса в чемпионство. Но если оценить игру капитана «Спартака» без эмоций? Когда в последний раз он играл по-настоящему мощно? В Уфе даже Рианчо не выдержал и поменял Глушакова в середине второго тайма, ведь центральный полузащитник то и дело играл «в собачку», не выиграв ни одного единоборства и не совершив ни единого отбора. Много и полезно перемещался, наверное. Угу.

Клаудио Маркизио («Зенит»)

Многократный чемпион Италии в составе «Ювентуса» пока совершенно не впечатляет. РПЛ оказалась не по зубам Клаудио! Даже Семак признает, что адаптация итальянца проходит с громким скрипом. В большом матче с ЦСКА Маркизио провалился, именно его ошибка привела к голу и предопределила дальнейшее течение игры, которая завершилась поражением «Зенита».

Нападающие

Олег Шатов («Зенит»)

Шатова и Мака, который тоже окажется в антисборной, можно назвать нападающими лишь условно, оба действовали на позициях инсайдов, так что могут иметь отношение как к средней линии, так и к атаке, если схема 4-3-3. У «Зенита» фланги и полуфланги не сработали совершенно: обостряющие передачи, дриблинг – все было в дефиците. Шатов снова выглядел бледно, с такой игрой в сборную не вернется.

Роберт Мак («Зенит»)

Те же проблемы у Мака, который успел утомить Сергея Семака за один тайм: словак, как и Клаудио Маркизио, был заменен в перерыве. Роберт действительно выглядел игроком без сильных сторон: кажется, ни разу даже не рванул с мячом, а если и ускорялся, то останавливался и отдавал назад. У – ужасно.

Фёдор Смолов («Локомотив»)

Смолов вернулся на поле после травмы, утверждал, что готов играть все 90 минут, но против «Рубина» с горем пополам выстрадал час. За это время встретился с мячом два десятка раз, в половине случаев это закончилось потерями. Уже можно подводить итоги года для Федора: 2018-й получился тяжелейшим для нападающего, и в ближайший месяц Смолов, которому еще обретать и обретать игровой тонус, вряд ли начнет феерить.

Тренер

Рауль Рианчо («Спартак»)