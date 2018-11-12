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Антисборная 14-го тура. «Зенит» бежит, «Спартак» погоняет

12 ноября 2018, 18:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Смолов Федор
Смолов Федор
Нападающий
Глушаков Денис
Глушаков Денис
Полузащитник
Шатов Олег
Шатов Олег
Полузащитник

Спартаковцы прописались в антисборной «Соккер.ру» и всегда на почетных местах, после 14-го тура «красно-белые» рядом с лидерами РПЛ, которые неудачно съездили в Москву.

Вратарь

Сергей Рыжиков («Крылья Советов»)

Два удара в створ – два пропущенных мяча. «Крылья Советов» могли играть без вратаря с одиннадцатью полевыми игроками в матче против «Ахмата». Шутка, конечно, но Сергей Рыжиков своих партнеров не выручил, хотя в эпизоде с первым пропущенным голом мог на опыте прочитать передачу вдоль ворот и сыграть расчетливее. В концовке Сергея и всю самарскую команду подставил Паул Антон, здесь вратарю сложно что-либо предъявить, но статистика суровая барышня: если голкипер пропускает два мяча после двух попаданий в створ его ворот – это плохой для него матч, что ни говорите об удаче и ее выкрутасах.

Защитники

Петар Занев («Енисей»)

«Краснодар» ожидаемо стер с лица земли оборону «Енисея», соорудив 21 удар по воротам Давида Юрченко. Защитники красноярской команды выглядели жалко, а Петару Заневу было больно вдвойне, ведь через его фланг «Енисей» часто выходит из обороны, а тут болгарин раз за разом попадал под плотный прессинг или просто не видел, куда пасовал.  К позиционным ошибкам и участию в коллективных затмениях добавились бесконечные потери мяча, Занев точно постарается поскорее выбросить этот неудачный матч из головы.

Джон Чансельор («Анжи»)

Во многих эпизодах прыткие игроки «Арсенала» обходили «шпалу» Чансельора, как стоячего, особенно усердствовал Мирзов. Джон классно действует, когда нужно становиться главой противовоздушной обороны «Анжи», антропометрические данные позволяют ему выигрывать большинство единоборств на втором этаже, но «внизу» венесуэлец слишком неповоротлив и вследствие этого уязвим. «Арсенал» этим в полной мере воспользовался.

Георгий Джикия («Спартак»)

После матча в Уфе выяснилось, что Георгию потребовалась замена в концовке из-за того, что коленный сустав среагировал на искусственное покрытие, защитник, который в начале этого года рвал «кресты», почувствовал дискомфорт. Вот и играл Джикия как-то «дискомфортно» с первой и до последней минуты, не был похож на самого себя. Может быть, действительно чувствовал себя неуютно на искусственном покрытии, может, «заела» ситуация в «Спартаке». В пропущенном от Сысуева голе вина одного из капитанов очевидна: Джикия потерял концентрацию и в какой-то момент перестал реагировать на маневры соперника.

Евгений Чернов («Зенит»)

Чернов – рабочая лошадка, которая пользуется своим шансом в «Зените», но в матче с ЦСКА Евгений часто оказывался в трудных ситуациях без поддержки партнеров. Ефремов и Ахметов позволяли себе хозяйничать в зоне Чернова, сам левый защитник подключался как-то чересчур прямолинейно и топорно, разве что во вчерашних газетах не публиковал свои намерения.  

Полузащитники

Паул Антон («Крылья Советов»)

Это был весьма приличный матч для румынского полузащитника, ничто не предвещало катастрофы. Антон качественно работал с мячом на протяжении всей игры, 93% его передач достигли адресатов, но единственным неточным пасом Паул перечеркнул все хорошее. На 81-й минуте «Крылышки» разыгрывали мяч у своих ворот, Рыжиков отпасовал Антону, а тот отдал мяч Иванову, который играл за волжан несколько лет назад. А сейчас Олег воспользовался подарком, чтобы вонзить победный мяч в ворота «Крыльев Советов». Роковая ошибка на счету Паула.

Денис Глушаков («Спартак»)

К Глушакову относятся по-разному: одни считают его иудой и предателем, другие защищают и помнят вклад Дениса в чемпионство. Но если оценить игру капитана «Спартака» без эмоций? Когда в последний раз он играл по-настоящему мощно? В Уфе даже Рианчо не выдержал и поменял Глушакова в середине второго тайма, ведь центральный полузащитник то и дело играл «в собачку», не выиграв ни одного единоборства и не совершив ни единого отбора. Много и полезно перемещался, наверное. Угу.

Клаудио Маркизио («Зенит»)

Многократный чемпион Италии в составе «Ювентуса» пока совершенно не впечатляет. РПЛ оказалась не по зубам Клаудио! Даже Семак признает, что адаптация итальянца проходит с громким скрипом. В большом матче с ЦСКА Маркизио провалился, именно его ошибка привела к голу и предопределила дальнейшее течение игры, которая завершилась поражением «Зенита».

Нападающие

Олег Шатов («Зенит»)

Шатова и Мака, который тоже окажется в антисборной, можно назвать нападающими лишь условно, оба действовали на позициях инсайдов, так что могут иметь отношение как к средней линии, так и к атаке, если схема 4-3-3. У «Зенита» фланги и полуфланги не сработали совершенно: обостряющие передачи, дриблинг – все было в дефиците. Шатов снова выглядел бледно, с такой игрой в сборную не вернется.

Роберт Мак («Зенит»)

Те же проблемы у Мака, который успел утомить Сергея Семака за один тайм: словак, как и Клаудио Маркизио, был заменен в перерыве. Роберт действительно выглядел игроком без сильных сторон: кажется, ни разу даже не рванул с мячом, а если и ускорялся, то останавливался и отдавал назад. У – ужасно.

Фёдор Смолов («Локомотив»)

Смолов вернулся на поле после травмы, утверждал, что готов играть все 90 минут, но против «Рубина» с горем пополам выстрадал час. За это время встретился с мячом два десятка раз, в половине случаев это закончилось потерями. Уже можно подводить итоги года для Федора: 2018-й получился тяжелейшим для нападающего, и в ближайший месяц Смолов, которому еще обретать и обретать игровой тонус, вряд ли начнет феерить.

Тренер

Рауль Рианчо («Спартак»)

К Сергею Семаку тоже много вопросов по итогам матча «Зенита» с ЦСКА, но Рауль – это нечто. Испанский тренер, справедливо это или нет, навсегда останется в спартаковском фольклоре как синоним болтливого пустозвонства, нелогичных решений и тяжкого уныния от игры. Рианчо много говорил, но мало сделал, и напоследок «Спартак» под его руководством потерпел еще одно поражение. В штабе Олега Кононова испанцу места не нашлось, и многие болельщики вздохнули с облегчением. 

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Все комментарии
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   78 / 799
17 ноября в 11:09
"4" за статью - не все герои СпаМа в "сборной". Где Фернандо с Ариадной?
Гавроша
Гавроша
   24 / 799
15 ноября в 08:10
Рианчо классный тренер, подождите кононова, тогда поймете.
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил parallels
   216 / 799
14 ноября в 15:24
Не что ты дед такой будешь при том еще ворчливый
Багров-брат
Багров-брат
   146 / 799
14 ноября в 14:47
Реально рад, что капитанит в антисборной бла-бла-Дениска-банщик...)))
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   29 / 799
14 ноября в 10:42
Ляпота!!!)))
parallels
parallels ответил SpaM-SARW
   5 / 799
14 ноября в 03:55
Минску зачем проиграли попрошайки? Попрошайничай поменьше меньше будешь смеяться
так даже в пятом классе не отвечают, а ведь сперва казался несколько старше)
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил parallels
   216 / 799
13 ноября в 21:44
Минску зачем проиграли попрошайки? Попрошайничай поменьше меньше будешь смеяться
Sully
Sully ответил ОВВ 74
   47 / 799
13 ноября в 17:25
очень геройский поступок, но как-то робко произнес и обернулся, что бы в позу лисицы пьющей воду не поставили...
не обернулся а отрезал кусок видео, кое кто попал в кадр))
ОВВ 74
ОВВ 74 ответил Sully
13 ноября в 17:07
:D скучно подыматься на 2 км высоту, решил крикнуть правду про спартак)) https://www.youtube.com/watch?v=VtQNjxIm3Wo
очень геройский поступок, но как-то робко произнес и обернулся, что бы в позу лисицы пьющей воду не поставили...
Ваня лучший
Ваня лучший
   34 / 799
13 ноября в 16:32
Абсолютно худший из защитников это Иванович. По сравнению с ним Чернов - это Серхио Рамос.
parallels
parallels ответил SpaM-SARW
   5 / 799
13 ноября в 16:30
Уфа говоришь, про Анжи вспомнил хотя бы
КОММЕНТ ГОДА! офигеть просто! 😅 мля, уделал, не знаю даже, что ответить! эталонно метнул стрелки, аргументация запредельная, никто так не смог бы 😆 пс: спартачи, вы реально такие смешные)
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил parallels
   216 / 799
13 ноября в 15:05
Уфа говоришь, про Анжи вспомнил хотя бы
112910415
112910415
   95 / 799
13 ноября в 07:38
есть над чем подумать
амурец
амурец
   84 / 799
13 ноября в 06:35
вполне справедливо
Фата лист
Фата лист
   71 / 799
13 ноября в 03:14
Справедливо
maiorchik
maiorchik ответил Владимир_Спартак
13 ноября в 00:42
    parallels
    parallels ответил Sully
       5 / 799
    13 ноября в 00:36
    :D скучно подыматься на 2 км высоту, решил крикнуть правду про спартак)) https://www.youtube.com/watch?v=VtQNjxIm3Wo
    хорошее, благое дело 😅
    parallels
    parallels ответил SpaM-SARW
       5 / 799
    13 ноября в 00:35
    Тебе напомнить команду АПОЭЛ, а нет не хочу чтобы у тебя развивать комплекс
    давай я разовью твой комплекс. итак, берём апоэл, вспоминаем матчасть: никто в группе не знал, что такое апоэл. ни зенит, ни шахтёр, ни порту. все думали, что это команда уровня спартака, поэтому выставляли второй состав против апоэла. короче, все проиграли. но мы проиграли на выезде 2:1, и всё. это не так позорно, как проиграть вчера уфе. далее. осознай на минутку, что мы из той группы вышли, а шахта и порту нет. значит, они хуже апоэла. кстати, тот апоэл ещё кого-то прошёл в 1/8, что говорит о том, что клуб и правда сильный, либо все его недооценили, только и всего. ну а что смешнее всего - этот апоэл драл порту, тот самый порту, который позорно драл спартак во все щели, ведь мы же говорим о событиях тех лет, верно?) ну так порту именно тот. и мне страшно представить, что сделал бы апоэл со спартаком, глядя на то, что с ним сделал порту 😅😅😅
    Sully
    Sully ответил parallels
       47 / 799
    13 ноября в 00:20
    рыдаю))
    :D скучно подыматься на 2 км высоту, решил крикнуть правду про спартак))

    mortid
    mortid ответил Sully
       436 / 799
    13 ноября в 00:10
    настали новые времена нет совка и тяжелых девяностых, "народные" проекты типа спартака ушли в прошлое... так что вам бы радоваться раз в 16 лет до расформирования.
    Зато появились антинародные проекты, как Зенит, который построил стадион стоимостью с небольшой город )))
    alfranza
    alfranza
       263 / 799
    13 ноября в 00:01
    Вообще Маркизио не один там виноват, не надо песен. Дзюбу загнали как ездовую лошадь. А Зенит вообще играть бросает когда видит что нифига не выходит. Первые таймы стабильно коту под хвост. А виноваты кто угодно, только не руководство, которое утверждает что все в порядке. Наверное в порядке будет и тогда когда Зенит снова растеряет очки и займет 5 место.
    С-Стабильность!
    Deville
    Deville
       258 / 799
    12 ноября в 23:35
    опять позорники в сборной.
    Sully
    Sully ответил SpaM-SARW
       47 / 799
    12 ноября в 23:32
    Тебе напомнить команду АПОЭЛ, а нет не хочу чтобы у тебя развивать комплекс
    АПОЭЛ тогда вышел с первого места в группе ЛЧ, в группе где играли Зенит, Шахтер и Порту, дошел до 1/4 финала, обошел Лион в 1/8... все перечисленные клубы на три головы выше спарта4ка... а вот Санкт-Галлен обычный любительский клуб из деревни.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответил maiorchik
       112 / 799
    12 ноября в 23:04
      SpaM-SARW
      SpaM-SARW ответил Sully
         216 / 799
      12 ноября в 22:52
      Тебе напомнить команду АПОЭЛ, а нет не хочу чтобы у тебя развивать комплекс
      Leningrad 84
      Leningrad 84
         553 / 799
      12 ноября в 22:31
      Это что за заголовок "Зенит бежит, пупсики погоняют?"
      Правильно:
      Зенит уверенно лидирует после 14-го тура (с отрывом в 5 очков от Краснодара), а Спартак визгливо и поджав хвост похрюкивает с 9-го места...
      maiorchik
      maiorchik ответил Владимир_Спартак
      12 ноября в 22:08
      Мы за 90 лет чемпионами были 5 раз. Не пытайся выдавать желаемое за действительное! И учи русский язык!!! Знаки препинания и грамматику! В твоём возрасте, стыдно не знать этого!
      Зеленыйслоник
      Зеленыйслоник
         430 / 799
      12 ноября в 21:34
        ПерекатиПоле
        ПерекатиПоле ответил Sully
           25 / 799
        12 ноября в 21:32
        Ага. Паок и АЕК.
        Правда когда я там был со спартаком они ещё не играли.
        Но уже чувствовался едва уловимый запах подпаленной свининки.
        parallels
        parallels ответил Sully
           5 / 799
        12 ноября в 21:29
        тут обязан побывать каждый соккерчанин)) https://www.youtube.com/watch?v=Q-IzwCgoipk&feature=youtu.be&app=desktop&persist_app=1
        рыдаю))
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