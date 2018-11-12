Сборная 14-го тура с армейской выправкой

12 ноября 2018, 21:19

Главное событие 14-го тура РПЛ – победа ЦСКА над «Зенитом». Но хватало и других матчей с героями, признанными «Соккер.ру» и включенными в состав символической сборной.

Вратарь

Евгений Городов («Ахмат»)

Это, конечно, большая неудача «Крыльев Советов», что волжане уступили в домашней игре «Ахмату». Команда Миодрага Божовича вдвое перестреляла гостей – 21 удар против 9-ти, но пропустила первой, а отыгравшись вскоре родила курьезный мяч в свои ворота, оказавшийся победным для грозненцев. «Ахмат» в ряде моментов выручил Евгений Городов, особенно чувствительны были его спасения при счете 0:0, а в таких играх в РПЛ часто побеждает тот, кто забивает первым, отыгрываться очень трудно.

Защитники

Дмитрий Ефремов ( ЦСКА )

Достойно заменил Марио Фернандеса на правой бровке, не давал дышать Евгению Чернову, проявил суперцепкость в единоборствах и контактной игре. На счету Ефремова пять удачных отборов мяча (лучший результат среди всех армейцев), и хотя игра ЦСКА преимущественно шла через левый фланг, где действовал более опытный Щенников, Дмитрий сыграл качественно, оказавшись крайне неприятным противником для любого зенитовца, встречавшегося на его пути.

Кирилл Набабкин ( ЦСКА )

Неудивительно, что Набабкин поехал в национальную сборную: в обновленном ЦСКА Кирилл – настоящий лидер и просто незаменимый игрок. Против «Зенита» сыграл исключительно грамотно, не допустил ни одной явной ошибки, довел до партнеров 95% передач и успевал страховать Бекао с Магнуссоном. Конечно, ЦСКА сделал результат центрального матча тура у чужих ворот, но Набабкин точно входит в число главных творцов победы.

Гиа Григалава («Арсенал»)

«Арсенал» отсалютовал Олегу Кононову, уходящему в «Спартак», победой над «Анжи», а защитник Григалава расправился со всеми форвардами, которых против него выставляли. Понсе, Долгов, кто там еще? Четко сработано «вверху» и «внизу», 90% точных передач – так выглядит максимально уверенная игра в обороне.

Джемал Табидзе («Уфа»)

Грузинские защитники «зажгли» в 14-м туре, правда, над Джикией могут потешаться – он ведь в антисборной, но у Георгия и гражданство другое. Табидзе ярко себя проявил как раз в матче со «Спартаком»: действуя слева в обороне, Джемал двумя результативными передачами внес решающий вклад в победу «Уфы». Превосходство Табидзе над оппонентами стало очевидным в концовке встречи, когда на первый план вышла выносливость и физическая готовность. В последние минут 20 встречи Джемал безжалостно перемалывал спартаковцев и бежал как свеженький.

Полузащитники

Аяз Гулиев («Ростов»)

Полузащитник «Ростова» в этом сезоне прогрессирует семимильными шагами, и даже в сером матче с «Динамо» Аяз выделялся на поле движением, дриблингом, чувством мяча, готовностью к авантюрам вблизи чужих ворот и самоотверженностью. Если «Спартак» при Олеге Кононове затеет чистку и обновление состава, то воспитанник «красно-белых» Гулиев должен рассматриваться в первых рядах среди кандидатов на усиление полузащиты.

Юрий Газинский («Краснодар»)

Понятно, что нужно делать скидку на то, что «Краснодар» играл против слабейшей команды РПЛ , но даже с учетом этого обстоятельства Газинский выдал феноменальную игру: 91% точных передач, четыре удара, гол-красавец после фирменной краснодарской комбинации и результативная передача под пушечный удар Каборе. Хорошо, что Юрий в такой форме, ведь с учетом травм Зобнина и Головина он наверняка будет активно задействован в ноябрьских матчах сборной России.

Николай Димитров («Урал»)

Если один гол еще можно забить случайно или вследствие удачно сложившихся обстоятельств, то два мяча – это уже очевидный признак мощной игры, тем более когда речь идет о полузащитнике. Димитров в обоих случаях забивал в касание – головой и ногой, так что доля участия партнеров в его голах велика, но ведь Николай дважды оказался в таких позициях, откуда не промахиваются, и дважды сработал четко, обеспечив «Уралу» победу над «Оренбургом».

Арнор Сигурдссон ( ЦСКА )

Хорошая неделька выдалась для 19-летнего исландца: Арнор забил по голу «Роме» и «Зениту». И если мяч в ворота римлян в матче Лиги чемпионов омрачило поражение, то гол «Зениту» получился полностью «светлым», ведь ЦСКА выиграл. Арнор классно реализовал свой момент, и вообще Сигурдссона на поле отличает желание действовать умно и аккуратно.

Нападающие

Лука Джорджевич («Арсенал»)

В ворота «Анжи» по голу забили Сергей Ткачев и Зелимхан Бакаев, но главным в атаке туляков был Лука Джорджевич, поучаствовавший в обоих взятиях ворот: на счету черногорца «ассисты». Сам тоже мог забить, но встретил сопротивление со стороны каркаса ворот.

Фёдор Чалов ( ЦСКА )

Чалов игрой против «Зенита» подтвердил, что Станислав Черчесов не ошибся, вызвав молодого армейца в ряды сборной России. С учетом травмы Дзюбы можем увидеть Федора в матчах против Швеции или Германии. Против «Зенита» Чалов сыграл выше всяких похвал: мало того что сделал результат голом и передачей на Сигурдссона, так еще почти не терял мячи и принимал оптимальные решения.

Тренер

Виктор Ганчаренко ( ЦСКА )

ЦСКА скальпировал «Зенит» просто и со вкусом, Сергей Семак ничего не смог поделать ни с молодыми ребятами в атаке армейцев, ни с тройкой центральных оборонцев. Идеальный тренерский матч в исполнении Виктора Михайловича, ни добавить, ни убавить.

Антисборная 14-го тура. «Зенит» бежит, «Спартак» погоняет