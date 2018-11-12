  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Кубок Либертадорес
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Борнмут -:-  Арсенал 3.56 3.90 2.06
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Наполи -:-  Кьево 1.126 10.00 26.00
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.85 3.88 4.40
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Спартак М -:-  Крылья Советов 1.57 4.05 6.05
16:30 сегодня  Краснодар -:-  Арсенал Т 1.49 4.333 6.80
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.76 3.40 5.35
ГлавнаяБлогиСимволические сборные

Сборная 14-го тура с армейской выправкой

12 ноября 2018, 21:19

Главное событие 14-го тура РПЛ – победа ЦСКА над «Зенитом». Но хватало и других матчей с героями, признанными «Соккер.ру» и включенными в состав символической сборной.

Вратарь

Евгений Городов («Ахмат»)

Это, конечно, большая неудача «Крыльев Советов», что волжане уступили в домашней игре «Ахмату». Команда Миодрага Божовича вдвое перестреляла гостей – 21 удар против 9-ти, но пропустила первой, а отыгравшись вскоре родила курьезный мяч в свои ворота, оказавшийся победным для грозненцев. «Ахмат» в ряде моментов выручил Евгений Городов, особенно чувствительны были его спасения при счете 0:0, а в таких играх в РПЛ часто побеждает тот, кто забивает первым, отыгрываться очень трудно.  

Защитники

Дмитрий Ефремов (ЦСКА)

Достойно заменил Марио Фернандеса на правой бровке, не давал дышать Евгению Чернову, проявил суперцепкость в единоборствах и контактной игре. На счету Ефремова пять удачных отборов мяча (лучший результат среди всех армейцев), и хотя игра ЦСКА преимущественно шла через левый фланг, где действовал более опытный Щенников, Дмитрий сыграл качественно, оказавшись крайне неприятным противником для любого зенитовца, встречавшегося на его пути.

Кирилл Набабкин (ЦСКА)

Неудивительно, что Набабкин поехал в национальную сборную: в обновленном ЦСКА Кирилл – настоящий лидер и просто незаменимый игрок. Против «Зенита» сыграл исключительно грамотно, не допустил ни одной явной ошибки, довел до партнеров 95% передач и успевал страховать Бекао с Магнуссоном. Конечно, ЦСКА сделал результат центрального матча тура у чужих ворот, но Набабкин точно входит в число главных творцов победы.

Гиа Григалава («Арсенал»)

«Арсенал» отсалютовал Олегу Кононову, уходящему в «Спартак», победой над «Анжи», а защитник Григалава расправился со всеми форвардами, которых против него выставляли. Понсе, Долгов, кто там еще? Четко сработано «вверху» и «внизу», 90% точных передач – так выглядит максимально уверенная игра в обороне.

Джемал Табидзе («Уфа»)

Грузинские защитники «зажгли» в 14-м туре, правда, над Джикией могут потешаться – он ведь в антисборной, но у Георгия и гражданство другое. Табидзе ярко себя проявил как раз в матче со «Спартаком»: действуя слева в обороне, Джемал двумя результативными передачами внес решающий вклад в победу «Уфы». Превосходство Табидзе над оппонентами стало очевидным в концовке встречи, когда на первый план вышла выносливость и физическая готовность. В последние минут 20 встречи Джемал безжалостно перемалывал спартаковцев и бежал как свеженький.

Полузащитники

Аяз Гулиев («Ростов»)

Полузащитник «Ростова» в этом сезоне прогрессирует семимильными шагами, и даже в сером матче с «Динамо» Аяз выделялся на поле движением, дриблингом, чувством мяча, готовностью к авантюрам вблизи чужих ворот и самоотверженностью. Если «Спартак» при Олеге Кононове затеет чистку и обновление состава, то воспитанник «красно-белых» Гулиев должен рассматриваться в первых рядах среди кандидатов на усиление полузащиты.

Юрий Газинский («Краснодар»)

Понятно, что нужно делать скидку на то, что «Краснодар» играл против слабейшей команды РПЛ, но даже с учетом этого обстоятельства Газинский выдал феноменальную игру: 91% точных передач, четыре удара, гол-красавец после фирменной краснодарской комбинации и результативная передача под пушечный удар Каборе. Хорошо, что Юрий в такой форме, ведь с учетом травм Зобнина и Головина он наверняка будет активно задействован в ноябрьских матчах сборной России.

Николай Димитров («Урал»)

Если один гол еще можно забить случайно или вследствие удачно сложившихся обстоятельств, то два мяча – это уже очевидный признак мощной игры, тем более когда речь идет о полузащитнике. Димитров в обоих случаях забивал в касание – головой и ногой, так что доля участия партнеров в его голах велика, но ведь Николай дважды оказался в таких позициях, откуда не промахиваются, и дважды сработал четко, обеспечив «Уралу» победу над «Оренбургом».

Арнор Сигурдссон (ЦСКА)

Хорошая неделька выдалась для 19-летнего исландца: Арнор забил по голу «Роме» и «Зениту». И если мяч в ворота римлян в матче Лиги чемпионов омрачило поражение, то гол «Зениту» получился полностью «светлым», ведь ЦСКА выиграл. Арнор классно реализовал свой момент, и вообще Сигурдссона на поле отличает желание действовать умно и аккуратно. 

Нападающие

Лука Джорджевич («Арсенал»)

В ворота «Анжи» по голу забили Сергей Ткачев и Зелимхан Бакаев, но главным в атаке туляков был Лука Джорджевич, поучаствовавший в обоих взятиях ворот: на счету черногорца «ассисты». Сам тоже мог забить, но встретил сопротивление со стороны каркаса ворот.

Фёдор Чалов (ЦСКА)

Чалов игрой против «Зенита» подтвердил, что Станислав Черчесов не ошибся, вызвав молодого армейца в ряды сборной России. С учетом травмы Дзюбы можем увидеть Федора в матчах против Швеции или Германии. Против «Зенита» Чалов сыграл выше всяких похвал: мало того что сделал результат голом и передачей на Сигурдссона, так еще почти не терял мячи и принимал оптимальные решения.

Тренер

Виктор Ганчаренко (ЦСКА)

ЦСКА скальпировал «Зенит» просто и со вкусом, Сергей Семак ничего не смог поделать ни с молодыми ребятами в атаке армейцев, ни с тройкой центральных оборонцев. Идеальный тренерский матч в исполнении Виктора Михайловича, ни добавить, ни убавить.

Антисборная 14-го тура. «Зенит» бежит, «Спартак» погоняет

Поделиться
Другие материалы по теме
Символическая сборная Зала славы немецкого футбола
23 ноября ФотоКомментарии9
Глушаков, Кокорин, Шатов и потерянная команда
21 ноябряВадим Багров в блоге Символические антисборныеКомментарии26
Ван Дейк, белорусы и знакомые из РПЛ. Символические сборные Лиги Наций
21 ноябряВадим Багров в блоге Символические сборныеКомментарии7
Играй и возглавляй. «Реал» - кузница тренерских кадров
19 ноябряАлександр Чистяков в блоге Символические сборныеКомментарии8
Невозможное возможно. Сборная России из одних иностранцев
17 ноябряСтанислав Горин в блоге Символические сборныеКомментарии51
Команда Уэйна и Златана: 11 лучших игроков МЛС-2018
13 ноябряАлександр Чистяков в блоге Символические сборныеКомментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Артём Яковлев
Артём Яковлев
16 ноября в 14:48
царь
cska plus
cska plus
   2 / 799
14 ноября в 11:53
Впервые состав символической сборной без хрюшек, апллодисменты.
SHMEL
SHMEL ответил pomor45
   66 / 799
13 ноября в 22:05
Том и говорю: лямку сборной должны тянуть все равномерно, тогда не будет загнанных Дзюб. Если иначе нельзя, то должна быть очень хорошая денежная компенсация клубу за каждого игрока сборной.
Только скажи мне,где это Дзюба так загнался?Вроде многие другие(Фрнандес например) играли не меньше,а может и больше и ничего...Чалов тоже в молодежной сборной не отдыхал.А компенсация дейстительно должна быть,и игроку и клубу.
vday
vday ответил Jum13
13 ноября в 20:08
Чего эксперт - кислых щщей?
!!!! И колбасных обрезков в придачу!
pomor45
pomor45 ответил SHMEL
   100 / 799
13 ноября в 19:59
А вот этого не нужно.С определённого момента,когда всех собак спускают на Игоря,хаяли братьев и Игнашевича,при том,что в то время никто и рядом не стоял по качеству игры с ними,я противник большого количества игроков ЦСКА в сборной.Тут несколько факторов:травматизм,засвет перед европейскими грандами,общение со всякими глушаковыми-кокориными и как следствие приобретение дурных навыков и привычек... Чем меньше игроков ЦСКА в сборной,для меня лично спокойнее.
Том и говорю: лямку сборной должны тянуть все равномерно, тогда не будет загнанных Дзюб. Если иначе нельзя, то должна быть очень хорошая денежная компенсация клубу за каждого игрока сборной.
SHMEL
SHMEL ответил pomor45
   66 / 799
13 ноября в 19:35
Желательно, чтобы не только символическая, а и настоящая, от которой Гинер увиливает всеми способами, поэтому там регулярно по 5-7 игроков поставщики символической антисборной - зенитовцы, Черчесов их заездил уже вконец - цепляется даже за выдохшегося калеку Дзюбу.
А вот этого не нужно.С определённого момента,когда всех собак спускают на Игоря,хаяли братьев и Игнашевича,при том,что в то время никто и рядом не стоял по качеству игры с ними,я противник большого количества игроков ЦСКА в сборной.Тут несколько факторов:травматизм,засвет перед европейскими грандами,общение со всякими глушаковыми-кокориными и как следствие приобретение дурных навыков и привычек...
Чем меньше игроков ЦСКА в сборной,для меня лично спокойнее.
pomor45
pomor45 ответил SHMEL
   100 / 799
13 ноября в 17:46
Так и должна выглядеть сборная тура каждую неделю.
Желательно, чтобы не только символическая, а и настоящая, от которой Гинер увиливает всеми способами, поэтому там регулярно по 5-7 игроков поставщики символической антисборной - зенитовцы, Черчесов их заездил уже вконец - цепляется даже за выдохшегося калеку Дзюбу.
pomor45
pomor45 ответил Дед за ЦСКА
   100 / 799
13 ноября в 17:38
Как эксперт, сударь, Вы должны знать, что причина провалов СпаМа и стабильность ЦСКА кроется в разности методов управления клубами. Для Федуна бизнес - бензоколонки, СпаМ - хобби многочисленные ошибки в клубе не влияют на бизнес. У Гинера футбол (ЦСКА) - бизнес, любые ошибки бьют по кошельку. СпаМ обречён на дрязги, пока хозяин не сменится.
Пора бы эту байку о ЧАСТНОМ клубе ЦСКА отправить в отставку. Гинер уже давно не владелец клуба, а истинный хозяин Россети с госкапиталом 67% (у Газпрома - 50.3%) прописан на майках игроков.
Фата лист
Фата лист ответил Дед за ЦСКА
   71 / 799
13 ноября в 14:05
Ну, Ефремов не защитник, к тому же не правый. А слева, в защите у нас дыра была, Дима не потянул, в итоге там поиграли и Набабкин и Магнуссон и даже Обляков.
Артем Сальников
Артем Сальников ответил бундер
13 ноября в 13:55
Уже исправили
Dominators
Dominators ответил Аксинья
   514 / 799
13 ноября в 12:59
За такие деньги которые "Ростов" может потребовать за Гулиева "Спартак" лучше несколько человек у Селюка купит...(я не расист)
В последнее ТО из Спартака приходили за Скопинцевым .Наши армяне выставили ценник в 5 лямов ЕВРО .Спартак давал 2 ляма .Наши культурно послали в пеший сексуальный маршрут .Теперь если история повторится с Гулиевым наши армяне выставят похожий ценник . И за Скопинцева наши уже просят 7 лямов европейских рублей . У Селюка Спам не покупает .Там в фаворитах Трабукки .Все гав ..ще покупали с его помощью .
Jum13
Jum13 ответил MALOVAR
   10 / 799
13 ноября в 10:31
я эксперт,и мне ли не знать ,что у армейцев нет ни одного топового футболиста вокруг которого можно было бы построить команду ,а у Семака обратная ситуация ,есть игроки но нет футбола .
Чего эксперт - кислых щщей?
Abordage
Abordage
   55 / 799
13 ноября в 10:10
Странно, почему нет игроков спартака. Всегда были.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил MALOVAR
   36 / 799
13 ноября в 10:08
я эксперт,и мне ли не знать ,что у армейцев нет ни одного топового футболиста вокруг которого можно было бы построить команду ,а у Семака обратная ситуация ,есть игроки но нет футбола .
Как эксперт, сударь, Вы должны знать, что причина провалов СпаМа и стабильность ЦСКА кроется в разности методов управления клубами. Для Федуна бизнес - бензоколонки, СпаМ - хобби многочисленные ошибки в клубе не влияют на бизнес. У Гинера футбол (ЦСКА) - бизнес, любые ошибки бьют по кошельку.
СпаМ обречён на дрязги, пока хозяин не сменится.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Фата лист
   36 / 799
13 ноября в 09:55
Ефремов самый нестабильный футболист, у него на одну хорошую игру приходится пять плохих, потому лучше, чтобы он и оставался резервом, которым можно восподьзоваться в крайних случаях.
Стабильность игрока зависит от его уверенности в собственной необходимости( психология).
Конкурировать с Супер Марио он не в силах. Выбыл Марио, расцвёл Дмитрий. ИМХО.
MALOVAR
MALOVAR ответил Ерден
   3 / 799
13 ноября в 09:52
я эксперт,и мне ли не знать ,что у армейцев нет ни одного топового футболиста вокруг которого можно было бы построить команду ,а у Семака обратная ситуация ,есть игроки но нет футбола .
Фата лист
Фата лист ответил Дед за ЦСКА
   71 / 799
13 ноября в 09:16
Ефремов самый нестабильный футболист, у него на одну хорошую игру приходится пять плохих, потому лучше, чтобы он и оставался резервом, которым можно восподьзоваться в крайних случаях.
SHMEL
SHMEL
   66 / 799
13 ноября в 08:32
Так и должна выглядеть сборная тура каждую неделю.
Ерден
Ерден ответил MALOVAR
13 ноября в 08:03
Если есть желание смотреть футбол, включаем матчи ЦСКА, Краснодара, Ростова, Зенита. Хотим чисто поржать и развлечься читаем новости об очередных скандалах в спартаке, сиречь дом-2😂
gentlewolf
gentlewolf
   597 / 799
13 ноября в 02:23
Гулиев ваш - пустоголовый фристайлер.
амурец
амурец
   84 / 799
13 ноября в 01:35
Все по делу
Аксинья
Аксинья ответил Dominators
   111 / 799
13 ноября в 00:13
Это им так хочется .Но Гулиев действительно игрок Ростова с действующим контрактом .Так что если хотят вернуть , то за приличные деньги .
За такие деньги которые "Ростов" может потребовать за Гулиева "Спартак" лучше несколько человек у Селюка купит...(я не расист)
Правдин Семён
Правдин Семён
   124 / 799
13 ноября в 00:10
Заслуженно.
MALOVAR
MALOVAR
   3 / 799
13 ноября в 00:04
смех,ужасный тур в котором по сути некого отметить из московских команд
бундер
бундер ответил Артем Сальников
   604 / 799
12 ноября в 23:40
Тут просто написано, что Гулиев воспитанник Спартака. Ошибок нет
Jum13
Jum13
   10 / 799
12 ноября в 22:37
Ефремов по делу - молодец парень!
Dominators
Dominators ответил Артем Сальников
   514 / 799
12 ноября в 21:59
Вообще-то Аяз Гулиев играет за Ростов, а не Спартак
Это им так хочется .Но Гулиев действительно игрок Ростова с действующим контрактом .Так что если хотят вернуть , то за приличные деньги .
Артем Сальников
Артем Сальников
12 ноября в 21:39
Вообще-то Аяз Гулиев играет за Ростов, а не Спартак
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   36 / 799
12 ноября в 21:36
Нормальная сборная, о всех ничего не скажу, а вот армейцы все по делу, особенно Ефремов, заменил Марио отменно! Есть у ЦСКА отличные резервы.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   63 / 799
12 ноября в 21:21
Главное событие 14-го тура РПЛ – победа ЦСКА над Зенитом

И с этим не поспоришь
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100