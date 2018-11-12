Сборная 14-го тура с армейской выправкой

Главное событие 14-го тура РПЛ – победа ЦСКА над «Зенитом». Но хватало и других матчей с героями, признанными «Соккер.ру» и включенными в состав символической сборной.
Вратарь
Евгений Городов («Ахмат»)
Это, конечно, большая неудача «Крыльев Советов», что волжане уступили в домашней игре «Ахмату». Команда Миодрага Божовича вдвое перестреляла гостей – 21 удар против 9-ти, но пропустила первой, а отыгравшись вскоре родила курьезный мяч в свои ворота, оказавшийся победным для грозненцев. «Ахмат» в ряде моментов выручил Евгений Городов, особенно чувствительны были его спасения при счете 0:0, а в таких играх в РПЛ часто побеждает тот, кто забивает первым, отыгрываться очень трудно.
Защитники
Дмитрий Ефремов (ЦСКА)
Достойно заменил Марио Фернандеса на правой бровке, не давал дышать Евгению Чернову, проявил суперцепкость в единоборствах и контактной игре. На счету Ефремова пять удачных отборов мяча (лучший результат среди всех армейцев), и хотя игра ЦСКА преимущественно шла через левый фланг, где действовал более опытный Щенников, Дмитрий сыграл качественно, оказавшись крайне неприятным противником для любого зенитовца, встречавшегося на его пути.
Кирилл Набабкин (ЦСКА)
Неудивительно, что Набабкин поехал в национальную сборную: в обновленном ЦСКА Кирилл – настоящий лидер и просто незаменимый игрок. Против «Зенита» сыграл исключительно грамотно, не допустил ни одной явной ошибки, довел до партнеров 95% передач и успевал страховать Бекао с Магнуссоном. Конечно, ЦСКА сделал результат центрального матча тура у чужих ворот, но Набабкин точно входит в число главных творцов победы.
Гиа Григалава («Арсенал»)
«Арсенал» отсалютовал Олегу Кононову, уходящему в «Спартак», победой над «Анжи», а защитник Григалава расправился со всеми форвардами, которых против него выставляли. Понсе, Долгов, кто там еще? Четко сработано «вверху» и «внизу», 90% точных передач – так выглядит максимально уверенная игра в обороне.
Джемал Табидзе («Уфа»)
Грузинские защитники «зажгли» в 14-м туре, правда, над Джикией могут потешаться – он ведь в антисборной, но у Георгия и гражданство другое. Табидзе ярко себя проявил как раз в матче со «Спартаком»: действуя слева в обороне, Джемал двумя результативными передачами внес решающий вклад в победу «Уфы». Превосходство Табидзе над оппонентами стало очевидным в концовке встречи, когда на первый план вышла выносливость и физическая готовность. В последние минут 20 встречи Джемал безжалостно перемалывал спартаковцев и бежал как свеженький.
Полузащитники
Аяз Гулиев («Ростов»)
Полузащитник «Ростова» в этом сезоне прогрессирует семимильными шагами, и даже в сером матче с «Динамо» Аяз выделялся на поле движением, дриблингом, чувством мяча, готовностью к авантюрам вблизи чужих ворот и самоотверженностью. Если «Спартак» при Олеге Кононове затеет чистку и обновление состава, то воспитанник «красно-белых» Гулиев должен рассматриваться в первых рядах среди кандидатов на усиление полузащиты.
Юрий Газинский («Краснодар»)
Понятно, что нужно делать скидку на то, что «Краснодар» играл против слабейшей команды РПЛ, но даже с учетом этого обстоятельства Газинский выдал феноменальную игру: 91% точных передач, четыре удара, гол-красавец после фирменной краснодарской комбинации и результативная передача под пушечный удар Каборе. Хорошо, что Юрий в такой форме, ведь с учетом травм Зобнина и Головина он наверняка будет активно задействован в ноябрьских матчах сборной России.
Николай Димитров («Урал»)
Если один гол еще можно забить случайно или вследствие удачно сложившихся обстоятельств, то два мяча – это уже очевидный признак мощной игры, тем более когда речь идет о полузащитнике. Димитров в обоих случаях забивал в касание – головой и ногой, так что доля участия партнеров в его голах велика, но ведь Николай дважды оказался в таких позициях, откуда не промахиваются, и дважды сработал четко, обеспечив «Уралу» победу над «Оренбургом».
Арнор Сигурдссон (ЦСКА)
Хорошая неделька выдалась для 19-летнего исландца: Арнор забил по голу «Роме» и «Зениту». И если мяч в ворота римлян в матче Лиги чемпионов омрачило поражение, то гол «Зениту» получился полностью «светлым», ведь ЦСКА выиграл. Арнор классно реализовал свой момент, и вообще Сигурдссона на поле отличает желание действовать умно и аккуратно.
Нападающие
Лука Джорджевич («Арсенал»)
В ворота «Анжи» по голу забили Сергей Ткачев и Зелимхан Бакаев, но главным в атаке туляков был Лука Джорджевич, поучаствовавший в обоих взятиях ворот: на счету черногорца «ассисты». Сам тоже мог забить, но встретил сопротивление со стороны каркаса ворот.
Фёдор Чалов (ЦСКА)
Чалов игрой против «Зенита» подтвердил, что Станислав Черчесов не ошибся, вызвав молодого армейца в ряды сборной России. С учетом травмы Дзюбы можем увидеть Федора в матчах против Швеции или Германии. Против «Зенита» Чалов сыграл выше всяких похвал: мало того что сделал результат голом и передачей на Сигурдссона, так еще почти не терял мячи и принимал оптимальные решения.
Тренер
Виктор Ганчаренко (ЦСКА)
ЦСКА скальпировал «Зенит» просто и со вкусом, Сергей Семак ничего не смог поделать ни с молодыми ребятами в атаке армейцев, ни с тройкой центральных оборонцев. Идеальный тренерский матч в исполнении Виктора Михайловича, ни добавить, ни убавить.
Чем меньше игроков ЦСКА в сборной,для меня лично спокойнее.
Чем меньше игроков ЦСКА в сборной,для меня лично спокойнее.
СпаМ обречён на дрязги, пока хозяин не сменится.
СпаМ обречён на дрязги, пока хозяин не сменится.
Конкурировать с Супер Марио он не в силах. Выбыл Марио, расцвёл Дмитрий. ИМХО.
Конкурировать с Супер Марио он не в силах. Выбыл Марио, расцвёл Дмитрий. ИМХО.
И с этим не поспоришь
И с этим не поспоришь