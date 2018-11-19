Загадочная история Дмитрия Аленичева

19 ноября 2018, 15:30

«Соккер.ру» заметил, что Аленичев живет почти такой же бурной жизнью, как «твиттер» «Енисея»: отставка и возвращение, гневное интервью игрока, пьяная езда и недоброжелатели.

Жизнь Дмитрия Аленичева стала более насыщенной после двух подряд крупных поражения от «Локомотива» в конце октября. Сначала железнодорожники выиграли в Красноярске со счетом 3:0 в рамках РПЛ , а через три дня уже в Кубке России превзошли команду Аленичева на « РЖД Арене» 4:1. К этому моменту «Енисей» прочно обосновался на последней строчке в турнирной таблице чемпионата России, и отставка Дмитрия Анатольевича казалась более чем логичным и разумным шагом по спасению сезона. Накануне встречи с руководством клуба Аленичев заявил следующее:

Не считаю, что положение «Енисея» в чемпионате безнадежное, 1-2 победы могут дать нам положительные импульс. Мы будем работать с футболистами, которых мы имеем в наличии, возможно, если позволит финансовое положение, в межсезонье мы сможем сделать точечное усиление. Хотелось бы в это верить. Я по жизни оптимист. Считаю, мы можем поправить ситуацию, в которой находимся. Если футболисты думают, что это должен делать только я, то, конечно, они глубоко ошибаются. Справиться получится только совместными усилиями, никто нам не поможет, кроме нас самих.

Действительно, весьма оптимистичный спич для тренера, выигравшего один матч к середине чемпионата. Дальше – больше. Деятельность Аленичева получает неудовлетворительную оценку от руководителей «Енисея», и тренер отстраняется от подготовки команды к ближайшему календарному матчу против «Анжи». Многие поспешили объявить Аленичева безработным, и мы тоже восприняли сообщение «Енисея» «в лоб», но все оказалось не так просто.

Аленичев – на выход

Красноярцы без главного тренера проиграли «Анжи», а спустя несколько дней сам министр спорта Красноярского края подтвердил, что Дмитрий Анатольевич остается у руля команды:

Каких-то решений по расторжению отношений на сегодня не стоит. Игры до большого перерыва будет проводить тренерский штаб Аленичева. К рассмотрению вопроса в большой перерыв мы обязательно вернемся. Дмитрий Аленичев встречался с губернатором Красноярского края, с ним общался и я, мы нашли понимание, пришли к компромиссу. Руководство края и мы, как учредители, не довольны выступлением команды на данном этапе, нужно сделать все возможное, чтобы ситуацию в турнирной таблице изменить. По итогам первого круга будут проанализированы результаты выступления команды, а в межсезонье вернемся к вопросу о главном тренере.

Удивительная и беспримерная ситуация для российского футбола: тренера отстранили от команды, а потом вернули к штурвалу. Почему так произошло? Есть две причины, которые препятствуют расставанию «Енисея» и Дмитрия Аленичева. Во-первых, у экс-сенатора от Омской области хватает влиятельных друзей во власти, например, Борис Грызлов. Во-вторых, и это тоже является косвенным следствием первой причины, контракт Дмитрия Аленичева составлен таким образом, что «Енисею» придется расстаться с серьезной по меркам провинциального клуба суммой денег, чтобы выплатить тренеру неустойку в случае одностороннего расторжения контракта. Сам уходить Аленичев не намерен, как вы могли прочесть выше, оптимист по жизни, он свято верит в то, что «Енисей» может выбраться из сложного положения под его началом.

Уж не знаю, каким именно образом Дмитрий Анатольевич сумел удержаться в своем кресле, но сделал это он явно не по всеобщему согласию всех заинтересованных людей. Наверняка не только дар красноречия и убедительные выступления помогли Аленичеву выбить себе еще один шанс. В теорию (подчеркиваю, только теорию!) звонков «сверху» и весомых цифр в контракте поверить проще. А раз так, налицо конфликт: «Енисей» как спортивная организация и хотел бы расстаться с неэффективным менеджером, но по политическим и финансовым причинам сделать этого не может. И тут начинается самое интересное. Очевидно, что обе стороны конфликта, преследуя свои интересы, не выбирают способов. Вдруг откуда ни возьмись появляется интервью Артура Малояна, который работал с Аленичевым еще в Туле, и форвард «Енисея» разносит своего наставника. Это почти как знаменитое аленичевское интервью под заголовком «Старков – тупик для „Спартака“», положившее конец футбольной карьере Дмитрия Анатольевича.

Артур Малоян: «Футбол, в который мы играли до зимы, основывался на том костяке, багаже, который мы наработали в прошлом году, когда играли в стыках с тульским „Арсеналом“. Тогда командой руководил Андрей Тихонов. Костяк команды после его ухода остался практически таким же. И красивый футбол остался. Перед сезоном-2017/18 у нас был всего один сбор, всего две недели, и мы продолжали играть в тот же красивый футбол с добавлением некоторых элементов, которые команда успела наиграть. Зимой было гораздо больше времени наиграть задумки Аленичева и новые схемы. Наиграли, и результат пропал».

И ещё: «Не могу понять, почему оказался на скамейке, и никто не может. Разговаривал с руководством, спрашивал, почему так. С момента прихода этого тренерского штаба не было такого, чтобы я не соответствовал уровню. В любом матче, где выходил на поле, я практически всегда усиливал игру. Я подходил к тренеру с конкретным вопросом: чего мне не хватает, в чём прибавить, чтобы играть? И слышал в ответ, что всё нормально, всё устраивает. Но я увидел, что бьюсь о стену. И объяснений нет. Просто есть принципиальная позиция, что я не игрок основного состава и должен сидеть на замене. И ничто не могло этого изменить. Я забивал голы и оставался на замене. Если выходил на поле на 10 минут, всегда старался показывать красивую игру, помочь команде, и зачастую это удавалось. Но на следующие игры меня вообще не выпускали. Мог ли на Аленичева повлиять Егор Титов, у которого свой, специфичный взгляд на футбол и игроков? Могу только предположить, что так и случилось. Говорить на 100%, так это или нет, не могу. Но Дмитрий Анатольевич для меня в „Енисее“ стал другим человеком».

Крик души обиженного футболиста всегда звучит жалостливо, ему даже необязательно быть абсолютно правым и искренним для этого. Скорее всего, кто-то использовал обиду Малояна на Аленичева для создания соответствующего фона, вряд ли футболист на контракте с «Енисеем» стал бы без поддержки рисковать и делать такой выпад в адрес главного тренера клуба. Но это еще цветочки! Главное блюдо было приготовлено в ночь с воскресенья на понедельник: Аленичев попался пьяным за рулем.

Если верить местным СМИ , которые протрубили об инциденте в один голос и почти одними словами, Дмитрий Анатольевич отдыхал в некоем заведении, где выпивал и поссорился с одним из посетителей, после чего покинул бар. Якобы человек, вступивший в конфликт с Аленичевым, позвонил в ДПС и дал наводку, а спустя несколько минут пока еще главного тренера «Енисея» задержали в нетрезвом виде на клубном авто. Машина на штрафстоянке, видео задержания в наличии, «Енисей» ждет официальных данных по этому происшествию. Информация о том, что Аленичев угрожал сотрудникам ДПС при задержании, не подтверждается, хотя и опровергнуть ее тоже невозможно.

За езду в нетрезвом состоянии Дмитрию Анатольевичу грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет, но сейчас стоит вопрос не о наказании по закону, которое вполне можно пережить, а о профессиональной карьере. Вот она может внезапно закончиться, если сложить воедино имеющиеся слагаемые. И самым весомым из них является даже не удар по имиджу из-за вождения в пьяном виде, факт которого еще нужно доказать, а то, как «Енисей» хочет и не может расстаться с тренером.

Задержание Аленичева за рулем тоже неслучайно, очевидно, что это чей-то «заказ», но чем является такой шаг отчаяния – показателем беспринципности врагов Дмитрия Анатольевича в клубе или симметричным ответом на его собственную беспринципность и привлечение «старших» друзей? Решать, конечно же, вам, но для полноты картины нужно ознакомиться со всеми доступными версиями. Вот комментарий Аленичева, в котором он рассказывает совершенно другую историю встречи с доблестными «гаишниками» и традиционно предстает во всем белом: