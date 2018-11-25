Первобытное Суперкласико. Война «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс»

сегодня, 13:00

Для аргентинцев футбольное дерби – война. «Соккер.ру» изучает последствия свежих боевых действий и задается вопросом: а в чем смысл?

Крошка, обвешанная пиротехникой

Европа - не доброжелательная старушка. Но есть вещи, которые удивят даже жителя кровожадного Старого Света. Когда в Буэнос-Айресе молодая мамаша перед камерами вешает на меленькую девочку пиротехнику, а затем закрывает файеры игровой майкой «Ривер Плейт», то разводишь руками:

River Plate Supporter taping banned flares to a little girl to sneak into the stadium. Madness pic.twitter.com/Kqb1gB7bcD — Ives Galarcep (@SoccerByIves) 24 ноября 2018 г.

Во-первых, в Германии, России или Англии после такой съемки могли поднять вопрос о лишении родительских прав – полиция обязательно нашла бы женщину и передала дело в органы опеки. Маленький ребенок на таком диком матче мог пострадать. Во-вторых, буднично использовать детей для нарушения закона, мягко говоря, дико.

Но для футбольной Аргентины не показали ничего нового. Фанаты «Ривер Плейт» забрасывают автобус «Бока Хуниорс» перед финалом? Можно вспомнить некоторые эпизоды даже из российской футбольной истории. Но хулиганы, напавшие в пригороде Махачкалы на автобус «Ростова», бросали камни. А поклонники «Ривер Плейт» - толпа с подростками и женщинами, подготовились.

В автобус «Бока Хуниорс» летели не только бутылки и булыжники, бросали и перцовые баллончики (напоминание о случае 2015 года, когда фанат команды Тевеса атаковал футболиста «Ривер Плейт» под трибунами). А после того как окна уже разбили, полиция не придумала ничего лучше, чем отгонять фанатов «Ривер Плейт» слезоточивым газом. В результате Тевеса и его напарников стошнило в раздевалке на стадионе «Монументаль».

Матчи для первобытного поведения

На первом финале были только фанаты «Бока Хуниорс». А сегодня – если матч состоится, посетить стадион смогут только поклонники «Ривер Плейт». Отсюда огромная толпа, что провожала автобус «Бока Хуниорс» на матч в соседний район города, ведь в Аргентине действует запрет на проход фанатов гостей на матчи.

Боятся бойни на старых стадионах, которые трясутся от прыжков зрителей. Конечно, здесь не уйти от влияния культуры криминала и гетто – среди ярых фанатов двух клубов хватает босяков, которые торгуют наркотиками и занимаются рэкетом. И понятно, что часть из хулиганов опускались до грабежей и попыток убийств.

А поскольку городские легенды часто привязывают криминальные разборки к футболу – вспоминают, за кого болел тот, кого подрезали или застрелили, то вражду не остановит никто. Дикость Суперкласико очевидна. Достаточно глянуть, как на тренировку «Бока Хуниорс» перед матчем пришел полный стадион. Или как фанаты «Ривер Плейт», которым не достался билет, силой пытались прорваться на стадион.

Похожее видели в исполнении фанатов «Кельна» в Лондоне? Да, но при поисках понятных европейцам аналогий соединяем разные эпизоды. А здесь невероятное количество эмоциональных реакций связано всего с двумя историческими финалами Кубка Либертадорес. Безумие увидели во всем мире.

А еще «отличились» местные власти, ведь в сопровождении автобуса «Бока Хуниорс» не было кортежа из полицейских автомобилей, хотя нашлись беззащитные мотоциклисты, которые ничем помочь не могли. Даже толпу оттеснить заранее по маршруту следования никто не догадался. Фанаты виноваты – очевидно всем.

Но вина и на тех, кто не сумел подстраховаться. Как можно отправить на такой матч в логово врага команду в автобусе с обычными стеклами? Если у «Бока Хуниорс» нет денег – могли попросить Тевеса отстегнуть с китайских заработков на пуленепробиваемое стекло. Для футбола это копейки! Похоже на халатность. Одна из особенностей южноамериканского футбола заключается еще и в безалаберности во всех смыслах.

В финале Копы давно ужасный футбол

Плохие вратари, банальная тактика или ее полное отсутствие. Футболисты, которых Манчини не забрал бы в «Зенит». Лишь парочка выше классом. Футбольная составляющая в финалах Кубка Либертадорес в последние годы стабильно уступает антуражу.

Например, в прошлом году «Гремио» обыграл аргентинский «Ланус», и оба матча за победителей провел старина Лукас Барриос. Тот, что нестабильно представлял «Спартак». Рядом был Луан, отказавший москвичам, но не перешедший в итоге в «Реал». Только Артура можно выделить – того, что уехал в «Барселону», но он не второй Хави.

Два года назад Копу выиграл «Атлетико Насьональ» из Колумбии, а из всего состава в Европу забрали Давинсона Санчеса – в «Тоттенхэм», не в «Манчестер Сити». Гранды из Старого Света так рано хватают самых талантливых игроков Южной Америки, что никакой аналогии с финалами ЛЧ нет, когда говорим о качестве футбола.

В стартовом финале «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» вратарь первых пропустил в ближний угол, а потом его коллега не справился с предсказуемым ударом. Защитники играли еще хуже, форвардов уровня молодого Тевеса на поле не было. По организованности и качеству футбола не с кем сравнить даже в РПЛ , «Енисей» и «Анжи» аккуратнее работают.

Но раз нет класса и порядка, аргентинцы на поле могут предложить только первобытность и дикость. Ждем сюжет блокбастера! Без прессинга и с огромными разрывами между линиями. Но как только очередной раз не забивают после выхода на вратаря, становится немного смешно и грустно. И это большой финал 2018 года? Бардак в обороне уровня Лиги 1.

В Суперкласико сейчас нет сильнейшего

С учетом, что «Ривер Плейт» со скандалом пролез в финал, а теперь КОНМЕБОЛ и Инфантино, чтобы не терять деньги и не сорвать саммит президентов, заставляют «Бока Хуниорс» сыграть как можно быстрее, в мире найдется много людей, которые поболеют сегодня за команду Гаго, Тевеса и тренера Скелотто.

Но фаворита нет. То одни побеждают, то вторые, причем нередки успехи именно в гостях. Видать, без своих фанатов на трибунах и с десятками тысяч враждебно настроенных людей футболисты серьезнее относятся к работе. «Ривер Плейт» ведь дважды отыгрался на «Ла Бомбонера». Но у команды Гальярдо преимущества нет, ведь нет правила выездного гола.

Когда сыграют, не будут выверять все до миллиметра, не станут ждать подвоха от соперника, хотя неприязнь лютая, а на кону сам Кубок Либертадорес. Трофей, который победитель проигравшей стороне будет вспоминать сто лет. И пусть это у «Бока Хуниорс» есть оскорбительное прозвище «свинки», вчера по-свински поступили фанаты «Ривер Плейт».

Заодно оправдали прозвище – «курицы», ведь атаковали соперников трусливо, издалека, толпой. Если Тевес не выиграет кубок, всегда можно будет сказать, что игроки «Бока Хуниорс» не справились с эмоциональным давлением, которое на них оказали хулиганы, разбив окна автобуса. Физически никто сильно не пострадал, если верить заключению четырех врачей.

Но слезоточивый газ был, и как последствия отравления скажутся на профессиональном спортсмене, который не сможет отлежаться пару дней – никто не скажет. Фанаты испортили развязку исторического Кубка Либертадорес, поэтому Тевес и злится, что матч перенесли всего на день. С другой стороны, выписать «Ривер Плейт» техническое поражение тоже не могут.

«Бока Хуниорс» заставляют играть сегодня

Перенести финал на неделю не получится, как и сыграть без зрителей. А если присудить техническую победу «Бока Хуниорс» без матча, то начнется гражданская война не только в Буэнос-Айресе, где через пару дней сходка мировых лидеров в рамках G-20. Плохо совпало, вмешалась политика. Инфатино прибыл, чтобы отмазывать друга саудовского принца за его проделки перед Трампом и Меркель, а тут такое!

Как видите, решение играть один общий финал Кубка Либертадорес со следующего сезона является правильным. Нейтральное поле поможет нормально организовать матч. На первом плане останутся фанаты, но адекватные – с кореографией на трибунах, песнями и плясками, и футболисты. А то пока они только в роли пациентов скорой помощи и жалобщиков.

И еще крупно повезло, что осколок стека зацепил глаз капитана «Бока Хуниорс» Переса, но зрение у Пабло в порядке. Причем всему цивилизованному миру ясно, что в этих разборках совершенно никакого смысла нет. Если бы аргентинцы, независимо от выбора стороны – «Ривер» или «Бока», вели себя ярко, эмоционально, ругались, спорили, придумывали песни, но обошлись без насилия, Суперкласико ни в одном из смыслов не пострадал.

Но выбирают путь мести за старые обиды, атаки на клубный автобус соперника и забывают, что будут последствия. Фанаты «Бока Хуниорс» позже изобьют или убьют представителей «Ривер Плейт», чтобы отомстить. Атаку увидел весь мир, а кого-то банально зарежут в темном переулке через пару недель. Также забывают о безопасности зрителей. Вчера под трибунами стадиона «Монементаль» бегали фанаты «Ривер Плейт», которые прорвались без билетов на стадион, убегая от охраны.

Организация матча провалена полностью. Хорошо еще, что у террористов разных мастей нет личных счетов с аргентинцами. При тотальном бардаке и полной анархии трагедия всегда где-то близко. Даже факт, что на стадионе, которому восемьдесят лет, будет прыгать под семьдесят тысяч человек, должен беспокоить местные власти. Когда не догадались выбрать пуленепробиваемое стекло для автобуса, вряд ли идеально проводят различные инспекции арены, которая старше последней мировой войны.

Аргентинцам сказочно везет, но дикость не может быть безнаказанной постоянно. Надежда лишь на игроков «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». Средним командам надо выдать великий матч, чтобы закрыть футболом безумие, которым сейчас поражается весь мир. Долгих 58 лет Аргентина ждала финал Кубка Либертадорес между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс». А когда дождалась – опозорилась.