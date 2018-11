Первобытное Суперкласико. Война «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс»

Для аргентинцев футбольное дерби – война. «Соккер.ру» изучает последствия свежих боевых действий и задается вопросом: а в чем смысл?

Крошка, обвешанная пиротехникой

Европа - не доброжелательная старушка. Но есть вещи, которые удивят даже жителя кровожадного Старого Света. Когда в Буэнос-Айресе молодая мамаша перед камерами вешает на меленькую девочку пиротехнику, а затем закрывает файеры игровой майкой «Ривер Плейт», то разводишь руками:

River Plate Supporter taping banned flares to a little girl to sneak into the stadium. Madness pic.twitter.com/Kqb1gB7bcD