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вчера, 19:51

Жорже думает лишь о своей выгоде.

Мендеш берёт деньги у «Барселоны», МЮ и ПСЖ

Португальский диджей никогда не говорил, что он разбирается в футболе. Игра его не интересует. Карьера клиентов тоже особо не важна. Мендеш отправлял победителей Лиги чемпионов в московское «Динамо». Жорже не нашел новый клуб в Европе для Роналду. Криштиану уволил агента и позволил другу юности заключить сделку с «Аль-Насром». Футбол от этого проиграл. Решение Роналду завело в Саудовскую Аравию футболистов, которым там не место. Сейчас Мендеш контролирует Ямаля, Витинью, Невеша, Баркола, Диаша и многих других известных футболистов.

«Барселона» заплатила Мендешу при заключении нового контракта с Ямалем. Агент запаковал заявку ПСЖ . Он не ошибся в этот раз по счастливой случайности. Луис Энрике выиграл Лигу чемпионов, а Луиш Кампуш – друг Мендеша – помог Жорже заработать денег. Советник президента ПСЖ Кампуш допустил в заявку шестерых клиентов одного посредника. Это плохая практика, которую пресекал в МЮ сэр Алекс Фергюсон. Теперь у Мендеша в заявке «красных дьяволов» есть хавбек Угарте и защитник Йоро. История француза – пример классического поведения Жорже.

Перес не любит этого агента, но президент «Реала» хотел подписать защитника Йоро. Тот мог занять место, которое сейчас закрывает Хёйсен из «Борнмута». Лени стремился прейти в «Реал», как в своем время поступил другой француз – Варан. «Реал» договорился с «Лиллем», а дальше пришел Мендеш. Жорже убедил руководство МЮ отдать за трансфер 62 млн евро. «Лилль» заставил игрока выбрать Англию, угрожая резервным составом. «Реал» отступил, а Йоро может пожалеть, что связал карьеру с проблемным клубом из Манчестера. Мендеш редко приходит на помощь.

Агент навредил карьере талантливого Феликса

Феликс обошелся «Атлетико» в 127,2 млн евро. Это одна из главных ошибок бывшего спортивного директора клуба Берты. Не знаем, как именно Мендеш убедил испанцев отдать безумные деньги за Феликса, но юный талант был уничтожен этим трансфером. Агенты забирают около 10 % от сделки, и Мендеш стал богаче примерно на 12 млн евро. А вот атакующего хавбека ждал крах. В составах «Челси», «Барселоны» и «Милана» Жоау тоже не заиграл. Футболиста сломали трансферы. Агент не нашел выход для Феликса.

Мендеша интересовали деньги. Игрок отправлялся из одной аренды в другую. Феликсу не стоило выбирать «Атлетико». Не было смысла ломать парня суммой трансфера. Также видна вина «Бенфики». Менеджеры португальского клуба видели в живых людях лишь источник дохода. Феликс в 25 лет докатился до перехода в «Аль-Наср», где будет помогать Криштиану Роналду. У Феликса был талант уровня Руя Кошты и Луиша Фигу, но в ближайшем будущем Жоау вряд ли станет основным футболистом великого клуба в Европе.

Хавбека Санчеша агент Мендеш тоже бросал из команды в команду, опорник не раскрылся. Очередной пример – трансфер Нуньеса из «Бенфики» в «Ливерпуль». Уругвайцу выбрали команду, исходя из суммы трансфера. Здесь виноват тренер Клопп. Юрген поверил рекламе Мендеша. Скауты не изучили характер Дарвина, а «Ливерпуль» отдал 85 млн евро. Мендеш забрал себе комиссию, а когда Дарвину Нуньесу понадобилась помощь агента, португалец отвернулся от футболиста. Разговоры о «Барселоне» остались в прошлом.

Мендеш свёл клубы на диковинной карусели

Эксперты по трансферам обратили внимание на стратегию агента, которую назвали каруселью Мендеша. Нельзя утверждать без доказательств, что Жорже подкупал людей в клубах. Но в «Атлетико», «Бенфике», «Вулверхэмптоне», «Порту», «Браге», «Монако», «Валенсии», «Лацио» и «Депортиво» у Мендеша двадцать лет назад завелись верные фанаты. Отдельно стояли неудачные сделки с «Динамо» президента Федорычева. Сейчас российский бизнесмен в Монако, он купил местную женскую баскетбольную команду.

А на футбольный «Монако» работал тот самый друг Мендеша – директор Кампуш. Агент активно использовал переводы между названными выше клубами, чтобы создать трансферную сеть. Иногда сделки были логичными. «Атлетико» не проиграл после покупки Фалькао из «Порту». Чуть позже отдали Радамеля в «Монако». Хотя у футболиста были проблемы со здоровьем, Мендеш часто устраивал Фалькао в новые клубы. Редкий случай, когда Жорже не бросал клиента. Но это редкость.

Хамес – другой клиент Мендеша, зря перешел в «Реал», колумбиец не раскрыл потенциал. Почему звезды терпели агента? Подсказку ищем в слитых хакерами файлах. Мендеш якобы помогал звездам прятать деньги от налоговой службы. Только в случае Роналду и Моуриньо речь о 180 миллионах евро. Звезд грандов Ла Лиги судили за сокрытие доходов. Анчелотти недавно получил год тюрьмы по похожему делу. А Мендеша судили лишь в Португалии за налоговое мошенничество – фиктивную сделку со своей женой Сандрой.

Прокуроры в ЕС игнорируют схемы посредника

Похоже, Жорже – миллиардер. Он удачно вложил комиссионные выплаты от трансферов Феликса, Роналду, Хамеса, Ди Марии и других звезд. А если старые разговоры об отмывании футбольных денег – правда, то Жорже требовал процент. Судя по документам, которые достали хакеры, деньги шли в Дублин, а из Ирландии – в офшоры на Карибских островах. Отмытые миллионы охотно забирали швейцарские банки, хотя там знали, что это незаконные операции. Мендеш связывал себя и футболистов с криминалом? Агент уверен, что знаменитостей не тронут.

Не представляем Роналду в тюрьме. Мендеш пролазит во все сделки. Жорже помогал семье Мбаппе, хотя не был агентом игрока. Когда форвард переходил из «Монако» в ПСЖ , шейхи заплатили Мендешу 9 миллионов евро. В ФИФА не реагируют на странные действия агента. Когда ломается одна лошадка на карусели, Жорже переключается на других директоров и владельцев команд. Имя ему сделали бывшие клиенты Роналду и Ди Мария, но многие разумные тренеры и спортивные директора на дух не переносят фокусы посредника Мендеша.

Агент больше с ними не работает, ведь в мире много клубов. Мендеш активнее заключает сделки с шейхами из Саудовской Аравии. Жорже из обеспеченной семьи – его отец работал в нефтяной компании, а брат дал Мендешу деньги на первый большой бизнес. Жорже всегда было мало, ему хотелось власти. Контроль над талантами из Португалии развязал агенту руки, а попустительство Инфантино и Чеферина позволяет уходить от ответственности. Футболисты потеряют золотые годы, клубы – сотни миллионов евро, а Мендеш вновь запустит свою карусель.