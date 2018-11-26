Когда не было Интернета. «Спартак»-86

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Первая часть завершилась на грустной ноте. В конце первого круга чемпионата СССР 1986 года «Спартак» оказался на последнем 16-м месте. Но в клубе не стали искать «кто виноват», а занялись поиском ответа на второй извечный вопрос.

Быстрое всплытие

Немножко о положении дел в высшей лиге. После проигрыша «Арарату» спартаковцы опустились на 16-е место, имея в активе 10 очков - 3 победы, 4 ничьих, 6 поражений. При разнице мячей 16:13. Запомните эти цифры, они потом пригодятся. Несложно вычислить, что москвичи сыграли не 15 предусмотренных кругом матчей, а 13. Две игры были в запасе, а по потерянным очкам «Спартак» находился не в хвосте, а чуть ниже серединки. По 14 очков было у «Жальгириса» и тбилисского «Динамо», расположившихся на 8 и 9 строчках. Соседом «Спартака» по зоне вылета было... киевское «Динамо». Но чемпионы сыграли всего 7 встреч - 3 победы и 4 ничьи. В связи с тем, что сразу 13 динамовцев плюс старший (определение «главный» появилось позже) тренер Валерий Лобановский участвовали в чемпионате мира, матчи киевлян были перенесены на более поздний срок. Поэтому столь низкое положение «Динамо» выглядело как временное недоразумение.

Победителем первого круга неожиданно для всех стало московское «Динамо» (18 очков), а следом шли аж шесть коллективов, набравших по 16 очков. Поэтому положение «Спартака» выглядело неприятным, но не критическим. Всё можно было исправить. В том числе и взять очки в отложенных матчах с «Днепром» и «Торпедо». И одни и другие входили в компанию тех, кто закончил первый, пусть и неполный круг с 16 очками.

«Спартак» начинал вторую половину чемпионата домашним матчем с минским «Динамо», соперником весьма сложным и коварным. Например, золото за блестящий сезон-83 «красно-белые» потеряли не столько на днепропетровском стадионе «Метеор», сколько в «Лужниках», неожиданно проиграв минчанам.

«Спартак» был зол в тот вечер на себя - за проваленный первый круг и на соперника - по совокупности всех обид. И уже к перерыву в воротах гостей побывало пять мячей. Сначала Фёдор Черенков реализовал пенальти, а потом Евгений Кузнецов, Сергей Родионов и дважды Андрей Рудаков заставляли Ивана Жекю вынимать мячи из сетки. Во втором тайме Рудаков оформил хет-трик, а Родионов - дубль, подведя черту - 7:0. «Спартак» же шагнул с 16 места на 12-е.

А через несколько дней в Москве ждали киевское «Динамо». Динамовцы той весной выиграли Кубок Кубков, а сборная, составленная преимущественно из киевлян, получила хорошую прессу на чемпионате мира. Киевская же публика подняла своих любимцев чуть ли не до уровня «моральных чемпионов мира», которым помешали стать просто чемпионами негодяй-судья и несколько «инородных тел» внутри команды. «Спартак» в Киеве, мягко говоря, ненавидели, и неудачи главного соперника вызывали радость, граничившую со злорадством. Встреча в «Лужниках» ожидалась как «Хроника объявленной казни». На экранах страны шёл как раз фильм с таким названием.

Но с казнью как-то не сложилось. Чемпион выглядел несколько устало. «Спартак», который тоже не нуждался в дополнительной мотивировке на игру с киевлянами, смотрелся и живее, и агрессивнее. В первом тайме мог забить Геннадий Морозов, вообще-то опекавший Игоря Беланова. Всё решилось за 15 минут до финального свистка. Фёдора Черенкова сбили прямо напротив ворот. Вагиз Хидиятуллин, считавшийся до травмы мастером исполнения штрафных, доказал, что умение никуда не делось. Без разбега, в обвод стенки, в угол ворот. Конечно, этот штрафной не был обеспечен золотом, как другой штрафной в исполнении Валерия Шмарова в октябре 89-го. Но с этого гола Хидиятуллина началось пробуждение «Спартака» летом восемьдесят шестого.

После скромной, но какой же нужной победы «Спартак» поднялся на десятое место. А вперёд всех вырвалось столичное «Торпедо». Зрелый, сыгранный коллектив уже взял Кубок и теперь мечтал о дубле. «Спартаку» предстояло сыграть с командой Валентина Иванова в следующем туре. Но перед этим нужно было заехать в Днепропетровск и сыграть отложенную встречу.

Бронзовый призёр предыдущего чемпионата «Днепр» был тоже не слишком ярок в сезоне-86, а его лучший бомбардир Олег Протасов - не столь результативен. Может, уже не было стимула побить казавшийся вечным рекорд результативности Никиты Симоняна. Однако «Днепр» Владимира Емца представлял грозную силу. Тем более, что вернулись из сборной и Протасов, и его верный друг Геннадий Литовченко, и вратарь Сергей Краковский.

Хидиятуллин распечатал ворота Краковского, не дожидаясь первого оборота секундной стрелки. Протасов восстановил равенство, но Черенков на исходе обоих таймов забил по мячу. Так убедительно на стадионе «Метеор» спартаковцы давно не побеждали. А теперь можно было сыграть с «Торпедо», не знавшим поражений на протяжении 12 туров. Лидер опережал шедших девятыми «красно-белых» на 5 очков. На всякий случай напомню, что победа оценивалась в два очка, а не в три, как сейчас.

Ничего не смогли противопоставить автозаводцы «Спартаку» у себя на улице «Восточной». В первом тайме Сергей Родионов после навеса Рената Атауллина отправил первый мяч в ворота юного (ему ещё не исполнилось 18 лет) Дмитрия Харина, а во второй половине игры Фёдор Фёдорович реализовал пенальти за снос Хариным Вагиза. Есть четвёртая победа подряд. И хотя седьмая строчка резала глаз, сам ход событий внушал оптимизм. И даже дал повод для некоей эйфории.

Бесков не был бы Бесковым, если бы что-то не придумал. А именно переместил Бориса Кузнецова из центра обороны на левый фланг обороны. Неплохо вписался в центр полузащиты Ренат Атауллин, разгрузивший от избытка черновой работы Евгения Кузнецова. Однофамильцы Кузнецовы заметно оживили фланги, и мощная торпедовская оборона превратилась в решето.

Небольшой, но вредный спад

Но четыре победы подряд имели вторую сторону. В Алма-Ате «Спартак» выглядел неубедительно. Атака не создала ничего вразумительного. Станислав Черчесов, заменивший приболевшего Рината Дасаева, сыграл неплохо. Но стенка, выстроенная будущим тренером сборной России, дала течь при мощном ударе Евстафия Пехлеваниди. Гол алма-атинского грека стал единственным в матче.

Этот проигрыш стал для «Спартака» последним в чемпионате, лимит поражений был исчерпан в первом круге. Но потеря двух очков в игре с «Кайратом», как выяснилась, стала роковой. Да ничья с московским «Динамо» аукнулась «красно-белым».

В игре со своим старинным оппонентом спартаковцы вели 2:0 благодаря голам Черенкова с пенальти и Родионова вплоть до 78 минуты. Но в оставшееся время «Спартак» заработал два пенальти уже в свои ворота, чем позволил «бело-голубым» спасти игру.

А потом новая неприятность, уже в новом розыгрыше Кубка. Проиграли в Харькове «Металлисту». Юрий Тарасов вернул должок за незабитый в первом круге 11-метровый. Константин Иванович сердился. Об обстановке тех дней можно прочитать в повести Александра Нилина «Невозможный Бесков». Достаётся молодым - Игорь Шалимов «покуривает в рукав», Алексей Ерёменко «топчется на месте», а Олегу Кужлеву «пора бы позврослеть».

И вот он отложенный матч с «Торпедо», второй за три недели. На этот раз «Спартак» отгрузил торпедовцам, чьи ворота защищал Валерий Сарычев, вдвое больше - 4:0. Два забил «топтавшийся на месте» Ерёменко, один Родионов, а поставил точку самый юный футболист «красно-белых» Игорь Шалимов. А положение в таблице теперь таково - три лидера, у которых по 22 очка, - «Зенит», «Торпедо» и «Шахтёр», и следом за ними четыре коллектива, у которых по 21. В их числе и «Спартак». А двадцать у киевского «Динамо», причём чемпион ещё «не сдал свои хвосты». У всех по 19-20 встреч, а у киевлян только 14.

В чемпионате перерыв, связанный с матчами сборных. Кубок федерации оказался сделанным на скорую турниром. «Спартак», игравший без Дасаева, Родионова и, внимание, Хидиятуллина, а также олимпийца Евгения Кузнецова, в отличие от многих отнёсся к соревнованию ответственно и взял хороший старт в группе. Соперниками были московские «Торпедо» и «Динамо», а также «Кайрат».

Получив всех четырёх сборников назад, «Спартак» отправился в Одессу в гости к «Черноморцу». Судьбу тяжёлой игры решил единственный гол папы Романа и Сергея Ерёменко. «Спартак» уже второй, у «Зенита» на очко больше. И на матч меньше.

Формировать «Днепр» в последний день лета не позволил Гаврилов. Юрий Васильевич не пожалел ставшую родной команду хитрым гавриловским ударом. Родионов после перерыва дальним ударом пробил Валерия Городова, но этого гола хватило только для ничьей. А ведь победа выводила главного неудачника первого круга на первое место. Пусть и в компании с «Зенитом».

«Зенит» как раз был следующим в графике москвичей. Гости хорошо провели первую часть матча, но никаких выгод не извлекли. После перерыва ленинградцы выровняли игру и... получили мяч в свои ворота. Сергей Родионов воспользовался ошибкой защитника, зенитовца Геннадия Тимофеева. Вот они два очка и первое место, которое пришлось делить с побеждённым «Зенитом», московским «Динамо» и «Шахтёром».

Поездка в Вильнюс обычно не сулила «Спартаку» ничего хорошего. Три предыдущих матча в столице советской Литвы «красно-белые» проиграли. На этот раз ничья благодаря голу Фёдора. «Спартак» лидирует в компании с обозначенным выше трио.

Начало в Кубке УЕФА удручающее. Ноль-ноль в «Лужниках» со скромным швейцарским «Люцерном». Один шанс за игру, и тот у Капустина. Но Владимир вместо того, чтобы пробить, зачем-то поделился мячом с Евгением Кузнецовым, находившимся в менее выгодной позиции. В гостях не менее тяжёлая игра. Олег Кужлев в конце матча забил столь нужный мяч, выведший «Спартак» в 1/16 финала. Первый гол Кужлева за основной состав.

На фигуре Кужлева стоит остановиться. Молодой человек из Красноярска считался потенциальной звездой. Прекрасно играл за дубль, за различные детские и юношеские команды, представлял «Спартак» на юниорских чемпионатах Европы и мира. Олег дебютировал в основной команде в неполные восемнадцать и несколько раз получал от Константина Ивановича шансы. В декабре 1984 года в матче с «Кёльном» при счёте 0:2 Кужлев загубил стопроцентный момент, не попав в ворота с близкого расстояния. Этот промах не только не позволил «Спартаку» выйти в четвертьфинал, он надломил молодого нападающего. У Олега не получалось забить. И только осенью восемьдесят шестого, почти через два года после промаха в Кёльне он смог поразить ворота. Отличился Кужлев и в следующем матче с «Шахтёром», в котором «красно-белые» победили 2:0. Казалось, пройдет психологический барьер. Но эта была лишь временная вспышка. В большом футболе он так и не заиграл. Судьба чем-то похожа на куда более свежую историю. Помните, сколько авансов было выдано Денису Давыдову?

Олег Борисович стал замечательным детским тренером. Сейчас он трудится в академии «Спартака», носящей имя Фёдора Черенкова. Но вернёмся в осень 1986 года. После победы над «Шахтёром», обеспеченной голами Кужлева и Родионова, «Спартак» стал единоличным лидером - 29 очков. За пять туров до финиша. Лидерство это было относительным. Московское «Динамо», имевшее на очко меньше, имело два матча в запасе. А ещё был крадущийся тигр и притаившийся дракон - киевское «Динамо». Чемпион отставал от лидера на пять очков, но и в графе «игры» у него было на 5 встреч меньше. Киев выглядел довольно усталым, что и немудрено - такой тяжёлый сезон. Ещё и мотор команды Иван Яремчук сломал ногу. Победы давались нелегко, динамовцы неожиданно много для себя пропускали. Но в важных играх, будь то еврокубки или матчи сборной, киевляне по-прежнему были хороши.

Бронзовый финиш

«Спартак» дома ничего не смог сделать с «Металлистом» - 0:0. В трёх матчах против харьковчан спартаковцы не забили ни одного мяча, в то время как в 85-м в двух встречах они 11 раз отправляли мячи в ворота «Металлиста». Да чёрт с ней, со статистикой. Потеряно важное очко. И хотя «Спартак» оставался единоличным лидером, шансы на выигрыш чемпионата упали. После летнего подъёма чувствовался некий спад.

В 1/8 финала Кубка УЕФА «Спартак»играл с французской «Тулузой». Первый матч в гостях принёс только разочарование - хет-трик Жерара Пасси обеспечил французам победу 3:1. По возвращении из Франции москвичи отправились в Тбилиси, где потеряли ещё одно очко - как и в первом круге, ничья 0:0. Прощай лидерство. Вперёд вырвалось столичное «Динамо», имевшее всё те же две игры в запасе.

Игра в атаке не клеится, а тут ещё Черенков заболел. Похоже, в этот момент Бесков разуверился в Кужлеве и снова бросил в бой Рудакова. Андрей во многом тянул на себе «красно-белых» в провальном первом круге, забивая важные мячи. Летом, когда у команды пошла игры, Рудаков, напротив, выдохся и присел на лавочку. И теперь он рвался на поле.

Ответный матч с «Тулузой» начался хуже не придумаешь. На пятой минуте Жан-Филипп Дюран сделал суммарный счёт 4:1. И тут «Спартак» завёлся. Рудаков после передачи Новикова - 1:1. Он же после передачи Родионова - 2:1. Правда, в промежутке между голами Андрея гости так прижали, что Дасаев четырежды (!) спас москвичей.

На 50-й минуте Рудаков вышел один на один с Филиппом Бержеро и не смог переиграть голкипера. Но рядом оказался Сергей Родионов - 3:1 и равенство по сумме двух встреч. А ещё сорок минут впереди. Евгений Кузнецов сбит вратарём гостей, судья не видел. Но на 79-й минуте итальянский арбитр Пьетро Д’Элиа поставил мяч на точку. Сергей Новиков забил такой нужный четвёртый гол.

И тут стычка Вагиза Хидиятуллина с Эриком Беллюсом. Красные карточки обоим. Надо ли говорить, насколько возросла роль Вагиза, особенно в отсутствии Фёдора. Пропускать нельзя. Но «Спартак» забил ещё - Новиков использовал передачу Альмира Каюмова. Яркая волевая победа 5:1.

Три заключительных матча чемпионата страны «Спртак» выиграл - 1:0 в гостях у вылетающего кутаисского «Торпедо» и дома рассчитался с «Араратом» 6:2 и «Нефтчи» 4:0. Но это принесло только третье место. Хотя в начале июля о «только третьем месте»спартаковским болельщикам можно было лишь мечтать. Посмотрите на верхнюю часть итоговой таблицы.

Команда И В Н П М О «Динамо» Киев 30 14 11 5 53-33 39 «Динамо» Москва 30 14 11 5 46-26 38 «Спартак» 30 14 9 7 52-21 37

Разное количество очков у динамовских коллективов объясняется тем, что свой единственный матч без сборников киевляне завершили вничью. Но эта ничья не облагалась лимитом, в отличие от мирных исходов московских одноклубников. Это обстоятельство и решило судьбу золотых медалей.

Но вернёмся к «Спартаку». С завершением чемпионата сезон для «красно-белых» не закончился. Оставалось сыграть ещё два матча 1/8 финала с австрийским клубом, который начинал сезон как «Сваровски Ваккер», но потом сменил имя на «Тироль». В Симферополе москвичи выиграли 1:0 благодаря голу Андрея Рудакова. Забей Новиков пенальти, всё могло быть куда лучше, но Сергей не попал в створ ворот. Чувствовалось, как не хватало заболевшего Черенкова и дисквалифицированного Хидиятуллина. В ответной игре уже на 10-й минуте сломался Рудаков. Спартаковцы сдерживали атаки хозяев, но во втором тайме мяч в течение полутора минут побывал в воротах Дасаева. «Тироль» выиграл 2:0 и пошёл дальше.

В Кубке Федераций «Спартак» вышел из группы, но в полуфинале бил бит «Днепром» 0:4. Трофей в итоге и достался «Днепру», обыгравшему в финале «Зенит».

Теперь об итогах этого тяжёлого года для «Спартака». С одной стороны, бронзовые награды довольно высокой пробы, успешный второй круг - всего один проигрыш, ряд красивых и ярких побед. Возвращение в большой футбол Хидиятуллина. Родионов забил 17 мячей - второй результат после Александра Бородюка. Кроме того, Сергей Юрьевич достиг отметки в сто голов и вошёл в клуб Григория Федотова. Оборона оказалась самой надёжной - всего 21 пропущенный мяч. Но при этом провал в первой половине чемпионата, проваленная селекция - ко двору пришлись только Суслопаров, Ерёменко и Атауллин, и то с оговорками. Вылет из Кубка, а потом из Кубка УЕФА .

Где потерял «Спартак» свои золотые медали - в проваленном первом круге или во втором, где до побед не хватало какой-то малости? Неясно. Наверное, сказались оба фактора. Проигрыш «Тиролю» стал в какой-то степени отрезвляющим, - показал, что не всё ладно, и ремонт, затеянной Бесковым должен продолжаться. Но проводиться более тщательно, ибо волшебство Константина Ивановича имело свои пределы.