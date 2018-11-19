Дерби на уровне сборных: Германия vs Голландия

19 ноября 2018, 17:58

В день встречи немцев и голландцев в Лиге Наций «Соккер.ру» рассказывает об удивительной истории противостояния двух стран на футбольных полях. Воистину дерби!

Знакомство и чумовые ничьи

Впервые сборные Германии и Нидерландов встретились 24 апреля 1910 года. В товарищеской встрече, которая проходила в Арнеме, успеха добились голландцы – 4:2. До Первой мировой войны состоится еще четыре встречи, в них «оранжевые» добьются двух выездных побед и подарят яркие спектакли родному зрителю, только проникающемуся красотой футбола: Амстердам увидел столкновение Германии и Голландии, завершившееся со счетом 4:4, а за два года до этого в Зволле сыграли 5:5. Этот матч до сих пор остается самым результативным в великом противостоянии. В первых пяти матчах немцы не смогли добиться победы, после чего футбольная дуэль с соседями взяла паузу почти на 10 лет.

Между двумя войнами

Нидерланды сохраняли нейтралитет во время Первой мировой войны, и Германская империя формально признала статус соседей, хотя потери все равно были: затопленные голландские суда с провизией для голодающей страны, погибшие на границе из-за «проволок смерти». Впрочем, страны между собой не рассорились, сохранили добрососедские отношения, а незадолго до начала Второй мировой немцы даже предлагали голландцам подписать договор «об обеспечении нейтралитета в случае военного конфликта», но Нидерланды отказались от соглашения с еще дремавшим чудовищем.

В грядущее десятилетие голландцы настрадаются от соседей, но в промежутке между 1923-м и 1937-м между странами не было явных разногласий, а футбольные сборные регулярно встречались на зеленых полях сражений: десять товарищеских матчей за эти 15 лет. В этот период уже немцы более успешны: 4 победы, 2 поражения и 4 ничьи. Бундесманшафт принимает своих соседей в разных городах Германии: Гамбург, Кельн, Дюссельдорф, в то время как голландцы проводят домашние матчи исключительно в Амстердаме. В первых 15-ти встречах не было случая, чтобы одна из команд выиграла крупнее, чем в два мяча.

Ненависть

После второй мировой войны мир был пропитан германофобией. И на то были неоспоримые причины! В Германии градус ненависти зашкаливал. Воинственные соседи оккупировали территорию Нидерландов, разрушили страну, тем или иным способом убили или замучили 250 тысяч голландцев, искалечили миллионы судеб. Не удивительно, что презрение перенеслось на футбол, агрессия выплескивалась и на трибунах, и непосредственно на поле. Комментарий полузащитника сборной Нидерландов 1970-х Вима ван Ханегема как памятник эпохи:

«Я ненавижу немцев всей своей душой. Они убили всю мою семью: отца, сестру, двух братьев. Каждый раз при встрече с Германией на футбольном поле я помнил об этом и наполнялся лютой ненавистью. Мне было плевать на счет, главное – победить. Пусть даже 1:0, этого было достаточно, чтобы смотреть на них свысока и поглумиться над ними вдоволь».

До 1988 года голландцы неизменно освистывали немцев на любых спортивных соревнованиях, после этого градус ненависти начал падать.

На три фронта

В 1955 – 1990 годах сборной Голландии довелось поиграть против трех немецких сборных. Две из них вы назовете без запинки – ФРГ и ГДР , а третья – Саар, ныне земля Германии, сохранявшая независимость между окончанием Второй мировой и до середины 1950-х. «Оранжевые» сыграли против этой сборной два матча, одержав в обеих победы в один мяч – 3:2 и 2:1. Против ГДР «оранжевые» провели 13 бескомпромиссных встреч (6 побед, 6 поражений и ничья). Самый значимый матч состоялся в рамках ЧМ -1974: Нидерланды выиграли 2:0 на втором групповом этапе.

На том же турнире был сыгран вообще важнейший матч в истории немецко-голландского футбольного противостояния: в финале, несмотря на ранний гол Нескенса, ФРГ одержала волевую победу 2:1 (отличились Пауль Брайтнер и Герд Мюллер). Всего Нидерланды и ФРГ провели 15 матчей, из которых немцы выиграли восемь, пять свели к ничейным результатам и лишь дважды уступили. Самую большую (по значимости, не по результату) победу над Бундестим Голландия одержала в полуфинале Евро-1988: Рональд Куман и Марко ван Бастен ответили на гол Лотара Маттеуса. А за 30 лет до этого «оранжевых» постиг крах в Кельне – 0:7, это еще один знаковый матч противостояния.

Новейшая история

Точка отсчета новейшей истории противостояния – падение Берлинской стены, что стало символом искупления немецким народом своих грехов. Первый же матч оказался официальным: в последнем туре группового раунда Евро-1992 голландцы выиграли 3:1 и заняли первое место в группе, чтобы в полуфинале проиграть будущим сенсационным победителям турнира датчанам, которые расправятся и с немцами – в финале. Будут встречи в группах Евро-2004 и Евро-2012 – 1:1 и 2:1 в пользу Германии соответственно, но в целом явного преимущества у одной из команд в последние десятилетия нет.

Что касается первой встречи в рамках нового турнира УЕФА Лига Наций, то голландцы начали с уверенной домашней победы 3:0 в середине октября: ван Дейк, Депай и Вейналдум прибили Бундесманшафт в Амстердаме. Сегодня «оранжевым» нужна, как минимум, ничья в Гельзенкирхене, чтобы финишировать на первой строчке в своей группе. Кстати, это весьма удачное для голландцев место встречи: в городе «Шальке» они обыгрывали ГДР в рамках ЧМ -1974 и не проигрывали Германии в двух товарищеских встречах новейшего времени (1:1 в 1998-м и 3:1 в 2002-м).

Германия vs Нидерланды. Оранжевое настроение, или немцы бьются за французов