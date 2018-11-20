Полтора трофея. «Манчестер Юнайтед»-1990/91

20 ноября 2018, 02:35

«Соккер.ру» продолжает вспоминать эпоху Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед». Рассказываем об очередном сезоне шотландца у руля «красных дьяволов».

Стопроцентное попадание

Сразу по окончании сезона-1989/90 у «Олдхэма» был куплен защитник Денис Ирвин. Ирландец обошёлся МЮ в 600 тысяч фунтов. Публика сначала приняла Дениса настороженно, как-никак, он отработал три года в «Лидсе». Но довольно скоро выяснилось, что Ирвин не только хороший футболист, но и парень что надо.

Второй новобранец подписал контракт в ноябре, как только ему исполнилось 17 лет. Раньше было нельзя. Но смуглый (прадедушка был стопроцентным африканским негром), скуластый паренёк уже больше двух лет находился в системе «Юнайтед», куда его из «Сити» перетащил лично Алекс Фергюсон. Этот молодой левша по имени Райан Уилсон был на первых ролях в юношеской сборной Англии. Но мы то его знаем, как валлийца, и под именем Райан Гиггз. Футболист взял фамилию мамы, но выбрал сборную Уэльса, за которую играл его отец Дэнни Уилсон. Правда папа гонял не круглый мяч, а овальный, то есть был регбистом.

А третий пришёл аж в марте. И был представителем Советского Союза, а именно из Кировограда. Угадали? Конечно же, это Андрей Канчельскис, который успел заявить о себе в киевском «Динамо», раскрыться в «Шахтере» и выиграть чемпионат Европы в составе нашей молодёжки.

В сезоне 90/91 заиграл один Ирвин. Остальные и пришли поздно, да и приглашены были на перспективу. Но все трое стали звёздами, прославившими «Манчестер Юнайтед».

По праву обладателя Кубка «Манчестер Юнайтед» открывал сезон в матчем за Черити Шилд (у нас его называют Суперкубком Англии) с чемпионом, которым в ту пору был «Ливерпуль». Матч на «Уэмбли» начался довольно живо, вратарям Брюсу Гроббелаару и Лесу Сили скучать не приходилось. А незадолго до конца первого тайма скромный труженик Клейтон Блэкмор замкнул прострел с правого фланга и распечатал ворота «Ливерпуля». Но в начале второго тайма Гари Паллистер сбил в собственной штрафной одного из лидеров «красных» Джона Барнса. Пострадавший и реализовал этот 11-метровый.

Больше голов не было. Ничья 1:1, а согласно действовавшему в ту пору регламенту, победителями объявлялись оба участника матча. По полгода огромный серебряный щит хранился в клубных музеях двух соискателей.

Боливар не вынес четверых

Половинка трофея была выиграна. Но впереди был весь сезон, где МЮ участвовал в четырёх турнирах. Кончилось отлучение английских клубов от еврокубков. Только «Ливерпулю» оставалось ещё провести год в изоляции. В чемпионате довольно быстро всё пошло не так. В третьем туре проигрыш «Сандерленду», в шестом – разгром 0:4 от «Ливерпуля». Но в Кубке Лиги и, главное, в Кубке Кубков всё складывалось удачно. В домашнем турнире тот же «Ливерпуль» был бит 3:1, а от «Арсенала» летели клочки по закоулочкам - 6:2», причём на «Хайбери». В Европе соскучившийся по международным делам «Юнайтед» удачно преодолел венгерский «Печ» – 2:0 и 1:0. Следующим соперником был игравший в английской лиге, но представлявший Уэльс «Рексэм». Разобраться с ним тоже не составило труда: 3:0, 2:0, и здравствуй, еврокубковая весна.

В чемпионате же всё наладилось к зиме. Нашёл своё место Ирвин. Он, номинальный центральный защитник, стал ответственным за левый фланг обороны. За левый фланг атаки отвечал повзрослевший Ли Шарп, особенно после того, как был подписан контракт с Гиггзом. Хорошо работал центр Обороны Стив Брюс - Гари Паллистер. Первый ещё и забивал на уровне Хьюза и Макклера.

Ворота защищал немолодой, нестабильный и нервный Лес Сили, заслуживший право быть первым блестящей игрой в победном кубковом финале. А Джим Лейтон угодил в опалу. Фергюсон дал сыграть старому знакомому лишь в кубковом матче. Если Сили получал травму, то в ворота становился Гари Уолш. Весной Лейтона спровадили в аренду в «Арсенал», где он тоже маялся без дела. По окончании сезона Джим ушёл. Впрочем, как и бесноватый Лес.

Но вернёмся к делам турнирным. В декабре-начале января «красные дьяволы» выглядели солидно - пять побед и пять ничьих. Но начался розыгрыш Кубка Англии, и кампания в Кубке Лиги тоже возобновилась. А там и четвертьфиналы Кубка Кубков с французским «Монпелье» маячили. Нагрузка сумасшедшая.

В Кубке Лиги удалось со второй попытки пройти «Саутгемптон» – 1:1 и 3:2. Все мячи забил Марк Хьюз. Полуфинал с «Лидсом» состоял из двух встреч. Прошли. 2:1 на «Олд Траффорд» и 1:0 на «Элланде». Ли Шарп постарался. Тогда он ещё не знал, что через несколько лет ему предстоит надеть белую футболку враждебного клуба. В финале соперником МЮ был игравший в тот год во втором дивизионе «Шеффилд Уэнсдэй», которым руководил Рон Аткинсон. Стоит ли говорить о мотивации Большого Рона?

В Кубке Англии положения обладателя пришлось сложить в 1/8 финала. Дорогу манкунианцам перешёл «Норвич». В чемпионате после двух ничьих последовали три проигрыша, а потом ещё два мирных исхода. Мечты о чемпионстве пришлось отложить.

Главным же направлением стал Кубок кубков. Игра с «Монпелье» на «Олд Траффорд» не сложилась, даром что Макклейр забил на 45-й секунде. Развить успех не получилось, да и Ли Мартин помог французам, поразив свои ворота на 7-й минуте. Ничья 1:1 - не лучший исход домашнего матча. Но во Франции всё закончилось удачно. Блэкмор в конце первого тайма и Брюс в начале второго забили по мячу. На том и разошлись - 2:0. «Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал, где его ожидала варшавская «Легия».

Блюдо, которое подают холодным

Матч в Варшаве оказался едва ли не лучшим. Особенно второй тайм. В первом соперники обменялись голами на 37-й минуте. Пока поляки радовались точному удару Яцека Цызьо, Брайан Макклер воспользовался эйфорией в стане соперника. Ну а после перерыва Хьюз и Брюс обеспечили «Юнайтед» комфортный счёт 3:1.

В промежуток между полуфиналами вместился финал Кубка Лиги. Рон Аткинсон ждал этого момента четыре с половиной года. Списанный Фергюсоном Крис Тёрнер ожидал меньше, но ему хотелось отомстить. Он не был бы Тёрнером, если б не нервничал. Крису не всегда удавалось зафиксировать мяч с первой попытки, но ворота «сов» остались нетронутыми. А вот Лес Сили пропустил. На 37-й минуте защитники вынесли мяч из штрафной, но недалеко, и прямо на ногу Джону Шеридану. Тот медлить не стал и пробил низом. Закрытый игроками Лес среагировал чуточку позже. Но этой чуточки оказалось достаточно, чтоб мяч долетел до места назначения. Сили, в лексиконе которого нецензурных слов было не намного меньше, чем цензурных, на этот раз промолчал.

«Шеффилд Уэнсдэй» выиграл 1:0 и взял Кубок. Аткинсон и Тёрнер вкусили своё холодное блюдо. Их ждал ещё один успех - вскоре «совы» выиграли турнир во втором дивизионе и вернулись в компанию сильнейших. А «Манчестер Юнайтед» через два дня ожидала ответка с «Легией».

Финал отнял много сил, физических и моральных. Первый тайм сложился относительно успешно, на перерыв команды ушли при счёте 1:0 благодаря голу Шарпа. А во втором поляки осмелели. Войцех Ковальчик восстановил равновесие. В итоге 1:1. Могло кончиться и хуже, если б не Уолш, которому были доверены ворота. Но ничья вывела в финал английский клуб. Навстречу к «Барселоне» Йохана Кройфа, которая весной убрала с дороги киевское «Динамо» и «Ювентус». Согласитесь, более солидные коллективы, чем соперники МЮ .

Конечно, фаворитом в противостоянии на роттердамском стадионе «Де Кёйп» была «Барса», вернувшая себе титул чемпиона Испании. Даром что не играл в финале вратарь Андони Субисаррета. Его заменил Карлес Бускетс, отец известного всем Серхио. Позвольте просто перечислить стартовые составы финалистов, которые играли не в основных комплектах формы. МЮ вышел в белых футболках, «дьяволы явились в наряде ангелов», – писала испанская пресса. «Барселона» играла в экипировке синего цвета, который у нас называли «электрик». «Зенит» в советские времена любил подобную цветовую гамму.

Составы были следующими. «Манчестер Юнайтед»: Лес Сили, Денис Ирвин, Гари Паллистер, Стив Брюс, Клейтон Блэкмор, Майк Филан, Пол Инс, Брайан Робсон, Ли Шарп, Марк Хьюз, Брайан Макклер. И «Барселона»: Карлес Бускетс, Нандо, Хосе Рамон Алесанко, Рональд Куман, Альберт Феррер, Андони Гойкоэчеа, Хосе Мария Бакеро, Эусебио Сакристан, Айтор Бегиристайн, Микаэль Лаудруп, Хулио Салинас.

Как вы знаете, был в рядах МЮ человек, копивший свою месть на каталонский суперклуб - Марк Хьюз. Не распробовала валлийца «Барса», не дала ему второго шанса, да и первый был не шансом, а шансиком. У Марка появилась возможность доказать «Барселоне», что та была не права.

Грозный без пяти минут чемпион Испании был не похож на себя. Во многом из-за своего вратаря. Облачённый в нелепые треники Бускетс нервничал сам и заставлял нервничать полевых игроков. Ещё в первом тайме пара его ошибок могли обернуться голами. После перерыва Ли Шарп простил голкипера каталонцев за неоправданный выход из ворот. Но свой гол Бускетс привёз. На 67 минуте Брайан Робсон навесил со штрафного. Вратарь «Барселоны» сначала пошёл на перехват, потом остановился и стал пятиться назад. Стив Брюс беспрепятственно пробил головой, а Хьюз с метра подправил мяч в ворота. Чтобы наверняка.

Второй гол Хьюза до сих пор вызывает споры. Из стана «Барселоны». Со стороны могло показаться, что Марк находился в метровом офсайде. Но боковой судья флажок не поднял, арбитр не свистнул, и Хьюз устремился к воротам. Бускетс выскочил из штрафной, изобразил нечто вроде подката, но упал и остался не у дел. 2:0 на 74-й минуте. Но это ещё не победа.

На 79-й минуте Рональд Куман со штрафного «разрядил свою пушку». Стенка рассыпалась, мяч, подпрыгнув об газон, проскочил под мышкой Сили в ворота. «Барселона» осталась в меньшинстве после удаления Нандо, но продолжила атаковать. Расстроенный Сили едва не привёз второй гол, – выскочил из ворот и позволил Салинасу себя обвести. Хулио бил метров с 10 наверняка, но на пути мяча встал Паллистер. И на этом всё! «Манчестер Юнайтед» взял европейский Кубок. Первый со времён великого Мэтта Бассби.

И плевать на шестое место в чемпионате, и на то что «Манчестер Сити» в кои-то веки оказался выше. Команде понравилось побеждать. А помимо желания выигрывать, у этих «красных дьяволов» имелись и мастерство, и то, что не принято показывать. Плод, который мог быть неоднократно сорванным будучи зелёным, созрел.

Для полноты ансамбля не хватало одного человека. И он появился летом на «Олд Траффорд». Вы, наверное, догадались кто это. Но о нём, равно, как и о сезоне 91/92, в следующей части.

Хрустальная соломинка. «Манчестер Юнайтед»-1989/90