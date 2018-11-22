Четырнадцать человек на сундук мертвеца

22 ноября 2018, 02:07

Этот рассказ посвящён победе «Астон Виллы» Рона Сондерса в чемпионате Англии-1980/81. «Соккер.ру» о том, как команда, ограниченная в ресурсах, взяла и пришла на финиш первой.

Конечно каноническое «пятнадцать человек» звучало бы более ярко и складно. Но Рон Сондерс обошёлся четырнадцатью бойцами. Конечно, в заявочном списке «Астон Виллы» было не 14 футболистов, а намного больше. Но Сондерс сделал ставку на тех, кому больше всех доверял. Он не любил ротации и делал замены лишь при необходимости. Кроме того, в заявку можно было вносить только 14 игроков, всего три запасных. При двух разрешённых заменах. Подобный регламент тоже ограничивал возможности тренера для перестановок. «Вилла» быстро завершила обе кубковые кампании, была свободна от европейских турниров, и могла сосредоточиться только на чемпионате. Который, кстати, был длиннее нынешнего. В нём участвовало 22 клуба, а не 20. И туров было 42, а не 38.

Укротитель «львов»

Немного о Роне Сондерсе, тем более, что этот незаурядный тренер забыт даже на родине, о чём не так давно жаловалась его семья. Сам Сондерс, которому не так давно исполнилось 86 лет, живёт тихо и лет десять не появлялся на публике. Про него забыли даже в Бирмингеме. А ведь он - единственный специалист, работавший с тремя местными клубами - «Астон Виллой», «Бирмингем Сити» и «Вест Бромвич Альбион».

В бытность футболистом Рон был неплохим нападающим. За 16 лет забил более двухсот мячей, три четверти которых пришлись на шесть сезонов в «Портсмуте». В качестве тренера Сондерс добился первых успехов в «Норвиче». Вывел «канареек» в первый дивизион, между прочим, впервые в истории, довёл их до финала Кубка Лиги. Но трофей в итоге достался «Тоттенхэму». Потом был неполный сезон в «Манчестер Сити». И снова финал Кубка Лиги, и снова неудача, после которой Сондерс отправился в Бирмингем, на выручку «Вилле».

Мало кто знает, что термин «суперклуб» появился на рубеже XIX и XX столетий, и был применён к одному конкретному клубу. В 90-е годы позапрошлого века «Астон Вилла» выиграла пять чемпионских титулов и два Кубка, за что и была удостоена этого эпитета. Но постепенно поблёкли парадные сине-бордовые одеяния «львов». Последнее (на тот момент) чемпионство датировалось 1910 годом. В семидесятые «Вилла» покинула первый дивизион. И в этот момент её тренером стал 41-летний Рон Сондерс. Который не только решил главную задачу - возвращение в компанию сильнейших, но взял трофей - Кубок Лиги.

Третий год подряд Сондерс достиг финала третьего по статусу английского турнира, причём каждый раз с разными командами. Противостоял «львам» один из бывших клубов Рона - «Норвич». Благодаря единственному голу Рэя Грэйдона трофей уехал в Бирмингем.

В первом дивизионе команда Сондерса не затерялась. В сезоне 1976/77 «Вилла» запрыгнула на четвёртое место и снова достигла финала Кубка лига, который обернулся марафоном. «Астон Вилла» и «Эвертон» провели три матча по 120 минут каждый. На «Уэмбли» противостояние завершилось нулевой ничьёй. Через четыре дня в Шеффилде на «Хиллсборо» соперники сыграли вничью 1:1. Почти через месяц соперники встретились снова, уже на «Олд Траффорд». Брайан Литтл на исходе дополнительного времени наконец-то завершил спор в пользу «Астон Виллы» и избавил от ещё одной переигровки.

К восьмидесятому году «Астон Вилла» представляла собой крепкий, но не более того коллектив, считавший каждый шиллинг. Особенно после того, как в 1979 году Дуга Эллиса на посту председателя правления сменил обладатель самого большого пакета акций Рон Бендалл. Первым делом он продал в «Вулверхэмптон» лидера команды нападающего Энди Грэя. Трансфер в полтора миллиона фунтов стерлингов стал рекордным для Великобритании. Потом в «Эвертон» был продан правый защитник Джон Гидмэн. Для Сондерса, любившего наигрывать связи неделями, это были значительные потери. А в 80-м повредил колено очень одарённый атакующий полузащитник Брайан Литтл. Разрыв крестов вынудил Брайана завершить карьеру в 26 лет. Сондерсу не оставалось ничего другого, как наигрывать молодёжь - нападающего Гари Шоу, защитников Колина Гибсона, Гари Уильямса. Влились в состав новички - нападающий Питер Уит, крайний полузащитник Тони Морли. Вместе с ветеранами и просто опытными бойцами - вратарём Джимми Риммером, защитниками Алланом Эвансом, Кевином Макнотом, полузащитниками Деннисом Мортимером и Дэсом Бремнером, а так же с молодым, но с весьма опытным Гордоном Кауансом составили боеспособный коллектив.

Рон Сондерс был немногословном, довольно замкнутым человеком. Он улыбался только на фотографиях. Сами игроки говорили, что никогда не слышали от тренера доброго слова. Но при этом Сондерс никогда не позволял себе кричать на подопечных, унижать футболистов. Он не любил общаться с прессой и избегал интервью, ограничиваясь фразой - «всё скажут игроки на поле». Или «сказали». После ухода из футбола Рон не выронил ни слова, хотя долгое время английские журналисты пытались его разговорить.

Рон Сондерс очень ценил дисциплину на поле и не жаловал импровизаций. Действия игроков были доведены до автоматизма. Футбол Сондерса часто называли скучным, порою примитивным, но он приносил результат, а стало быть имел право на существование.

Чемпион неожиданный и нежеланный

Первенство Англии 80/81 обещало быть непредсказуемым и интересным. Фаворитом считался «Ливерпуль» Боба Пэйсли, законодатель мод не только в Англии, но и в Европе. «Манчестер Юнайтед» Дэйва Секстона в предыдущем сезоне взлетел на второе место и мог замахнуться на большее. В числе претендентов значились победитель Кубка чемпионов «Ноттингем Форрест» Брайана Клафа и такой же неудачник финала Кубка УЕФА «Арсенал» Терри Нила. Созрел для больших дел «Ипсвич» Бобби Робсона. А что же «Астон Вилла» Рона Сондерса? Да ничего. В списке претендентов на первое место «львы» не значились.

Но 15 августа чемпионат стартовал. И оказался он богатым на неожиданности. И уже в двух стартовых турах не досчитались очков «Ливерпуль», « МЮ » и «Арсенал» с «Ноттингемом». А вот «Ипсвич» и «Вилла» как-то сразу обозначили борьбу. Как и «Тоттенхэм» с «Саутгемптоном». Пути «Ипсвича» и «Астон Виллы» сошлись в пятом туре. Перед самым финальным свистком голландский легионер «трактористов» Франс Тёйсен забил единственный, а стало быть, победный мяч. В следующем туре «львы» проиграли дома «Эвертону» 0:2 и опустились на десятое место. Но именно с этого печального для бирмингемцев события и началось их восхождение. На протяжении 12 туров «Вилла» не знала поражений. и только три встречи этой серии завершились вничью. «Ипсвич» летел вперёд, а за ним спешили два ливерпульских клуба и «Астон Вилла». Она вырвалась из-за спин «Ливерпуля» и «Эвертона», устремившись за командой Бобби Робсона. В конце октября сбилось дыхание у «Эвертона», а в первый день ноября парни Сондерса впервые возглавили таблицу. Но всерьёз их ещё не воспринимали, равно как «трактористов» Робсона. Что мало волновало двух нечаянных лидеров. Беспроигрышная серия «Виллы» прервалась на «Энфилде», и сразу наступило двоевластие. «Ливерпуль» с «Арсеналом» держались чуть ниже.

Первый круг выиграл «Ипсвич» - 31 очко. По 29 было у «Ливерпуля» с «Астон Виллой». Но в отличие от конкурентов, шагнувших в еврокубковую весну, «львы» не были задействованы в Европе. В это время в английском футбольном сообществе обозначились симпатии. Тем, кому надоел «Ливерпуль», стали кто тайно, кто в открытую поддерживать «Ипсвич». Им нравилась и свежая игра «трактористов», и Бобби Робсон, обаятельный, общительный человек. А «Виллу» либо не видели потенциальным чемпионом, либо не хотели видеть таковым. И поэтому, когда команда Робсона оторвалась от подопечных Сондерса на пять очков, многие потирали руки. А «Вилла» тем временем освободилась от Кубка Лиги, потом от Кубка Англии.

Но в последний день января «Ливерпуль» проиграл дома «Лестеру», и «львы» выскочили на второе место. А когда в следующем туре «красные» уступили «Вест Бромвичу», круг претендентов стал постепенно сужаться. «Вилла» же выдала серию из семи побед (и над «Ливерпулем» в том числе) подряд. А там пришёл Кубок чемпионов для «Ливерпуля» и Кубок УЕФА для «Ипсвича». Да и домашние кубки для них не закончились. Всё это требовало дополнительных сил. К тому же футболисты «Ипсвича» ещё и снимались в кино (об этом в соответствующей статье).

«Вест Бромвич», даром что недруг «Виллы», а помог ей, обыграв «Ипсвич». И отрыв, достигавший шести очков, сжался, подобно шагреневой коже, до одного. А в следующем туре «трактористы» проиграли у себя «Саутгемптону», и в первенстве сменился лидер. «Ипсвич» выиграл у главного претендента в Бирмингеме 2:1. Вырвалась команда Робсона не надолго вперёд. И тут подножка от «Арсенала» дома. А потом утопающий «Норвич» обыграл соперников по дерби Восточной Англии. А «Вилла» брала свои очки и за два тура до финиша опережала преследователей на четыре очка. В этот момент Бобби Робсон решил, что Кубок УЕФА важнее. Тем более, что «трактористы» пробились в финал, где их ожидал голландский «Алкмар».

В предпоследнем, 41 туре «Астон Вилла» принимала «Мидлсбро». Хозяев устраивала и ничья, но нужно было выиграть титул красиво. И они это сделали. Гари Шоу перед самым перерывом раз. Питер Уит на исходе второго тайма - два. И Аллан Эванс на добавленной минуте - три. 3:0, и что толку от победы «трактористов» над «Манчестер Сити»? После перерыва в 71 год «Вилла» стала чемпионом Англии. В седьмой раз. Британская пресса довольно холодно встретила чемпионство клуба из второго по величине города Англии. «Астон Вилла» и её тренер интроверт как-то не вполне соответствовали классическому облику чемпиона. Но Рон Сондерс сорвал банк, умело подготовив футболистов и рассчитав силы.

Вскоре «Ливерпуль» выиграл у «Реала» финале и добыл Кубок чемпионов, а «Ипсвич» в двухраундовом противостоянии с «Алкмаром» стал обладателем Кубка УЕФА . И чемпионство бирмингемцев ушло на второй план. Даже появились ехидные комментарии - «посмотрим на них в Кубке» чемпионов». Но об этом в следующей статье.

Вот они, герои

Четырнадцать футболистов, выдержавших изнурительный марафон, достойны быть упомянуты поимённо. Начнём с вратаря. Джимми Риммеру на момент победы исполнилось 33 года, и он без замен отыграл во всех 42 встречах. В юности Джимми был футболистом «Манчестер Юнайтед». Играл нечасто, что неудивительно при Алексе Степни. Но в 1968 запасной голкипер прикоснулся к Кубку чемпионов. Но в итоге Риммеру надоело находится в тени Большого Эла. Он сначала подался в «Суонси», после перешел в «Арсенал». Даже однажды сыграл, что было непросто во времена Питера Шилтона и Рэя Клеменса. Но «канониры» позвали Пата Дженнингса, и Джимми пришлось менять клубную прописку. Как же вовремя ему позвонил Рон Сондерс! В «Астон Вилле» немолодой голкипер выиграл несколько важнейших трофеев. Джимми стал и остаётся единственным английский вратарём, побеждавшим в в Кубке чемпионов с двумя разными клубами.

Правый защитник Кенни Свэйн (42 матча, 29 лет, здесь и далее возраст, на момент чемпионства) пришёл в «Виллу» из «Челси», где играл в нападении. Сондерс сделал из его защитника, сначала центрального, потом правого. Забивал Свэйн нечасто, но был весьма полезен в атаке. Центральный защитник Кен Макнот (26 лет, 42 матча) из запасного «Эвертона» в Бирмингеме вырос в ключевого игрока обороны. Прекрасно играл головой в своей площадке. И в чужой. Забивал нечасто, но голы Кена, порою, были весьма ценны. Удивительно, но в сборной Шотландии Макнот востребован не был. Да и его напарник Аллан Эванс (24 года, 30 матчей, 7 голов) играл за «тартановых» нечасто. Довольно жёсткий игрок, не жалевший никого, в том числе и партнёров на тренировках. Обладал потрясающим прыжком и забил с полсотни мячей. Гари Уильямс (20 лет, 22 матча) и Колин Гибсон (20 лет, 21 матч) делили ответственность на левом фланге обороны. Редкий случай, когда Рон Сондерс прибегал к ротации.

Деннис Мортимер (29 лет, 42 матча, 4 гола). Капитан и душа команды.Один сильнейших опорных полузащитников Англии тех лет, не проходивший в сборную из-за высокой конкуренции. В отличие от Гордона Кауанса (22 года, 42 матча, 5 голов), носившего майку с тремя львами на груди. Невысокий. но очень подвижный и техничный полузащитник, ближе к нападению, чем Мортимер и Дес Бремнер (28 лет, 42 матча, 3 гола). Шотландец обеспечивал «львам» быстрый переход от бороны в атаку. Дес не любил держать мяч и старался от него избавиться, как можно скорее. Но пасы Бремнера, как правило были точны и опасны. Тони Морли - левый крайний нападающий (27 лет, 42 матча, 10 голов) стал одним из главных героев чемпионского сезона. Очень быстрый и умный футболист, умевший находит в штрафной площадке товарищей. Едва ли не половину мячей форварды забивали с его передач. Да и сам Тони любил огорчать чужих вратарей.

Нападающий Гари Шоу (20 лет, 40 матчей, 18 голов) - единственный уроженец Бирмингема в чемпионском составе. И поэтому на «Вилла Парк» его обожали. И не только за это, Обладал хорошей скоростью, здорово бил с обеих ног, открывался под прострелы. Если бы не частые травмы, мог стать заметной фигурой в английском футболе. Питер Уит (29 лет, 36 матчей, 20 голов) пришёл в «Астон Виллу» уже состоявшимся игроком, побывавшем в нескольких клубах. В том числе и «Бирмингем Сити». Как выяснилось, высокий центрфорвард был тем самым футболистом, которого не хватало ансамблю Сондерса. В составе «львов» он стал чемпионом страны, игроком сборной Англии, а также именно он забил исторический гол в финале Кубка чемпионов.

Нападающий Дэвид Гэддис (23 года, 9 матчей, 4 гола) был любимцем болельщиков, а особенно болельщиц. Но у Рона Сондерса были претензии к самоотдаче Дэвида. И поэтому играл он нечасто. Хотя на скамейке запасных присутствовал постоянно. Столько же 9 матчей провёл левый защитник Чик Диси (22 года). Ещё 19 раз ирландец просидел на лавочке, куда попасть было тоже непросто. Трудно было быть третьим в очереди после Уильямса и Гибсона.

Через год все они, плюс несколько игроков, выиграли главный клубный трофей европейского футбола - Кубок чемпионов, обыграв в финале «Баварию». Среди тех, кто будет праздновать этот грандиозный успех не оказалось архитектора успеха - Рона Сондерса. Как и почему это произошло вы сможете прочитать в другой раз.