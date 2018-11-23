Она коварна, высота. Она не любит покоряться

сегодня, 14:30

В 1981 году «Астон Вилла» неожиданно для многих, в том числе и для себя, стала сильнейшим клубом Англии. Не единственное, не первое и не последнее неожиданное чемпионство на родине футбола. Но все те, кто поднимались на самую вершину, вскоре понимали, что самое трудное только начинается. Поэтому весьма уместны вынесенные в заголовок строки нашего замечательного поэта-песенника Николая Добронравова, отмечающего в эти дни свой 90-летний юбилей.

Выбор приоритета

Как и любому чемпиону Англии, «Вилле» в новом сезоне предстояло биться за пять трофеев – Черити Шилд, чемпионат, два домашних Кубка и Кубок чемпионов. Бирмингемцам с их весьма скудным бюджетом и короткой скамейкой (не забывайте, что в чемпионском сезоне Рон Сондерс использовал всего 14 игроков) было невозможно объять необъятное. Тем более что никакой поддержки от своего тёзки, председателя правления клуба Рона Бенделла, Сондерс не получил. Был приглашён только один игрок - шотландский полузащитник Энди Блэйр из «Ковентри». Поэтому обстановка требовала от тренера использовать футболистов из резерва. Стали приобщаться к основе защитники Брендан Орнсби и Пат Хирд, нападающий Терри Донован, проведшие золотой сезон в роли созерцателей. На руку сыграло изменение в регламенте, позволившее заявлять на игру не трёх, а пятерых запасных.

А ещё нужно было выбрать главное направление, дабы не гнаться за пятью зайцами с предсказуемым результатом. И выбор этот был сделан уже по ходу сезона. Черити Шилд, он же Суперкубок Англии, вряд ли был большой обузой. Тем более что противостоял «львам» не самый мощный в ту пору «Тоттенхэм». Матч на «Уэмбли» собрал аудиторию в 92 тысячи. Ворота «шпор» впервые защищал знаменитый Рэй Клеменс, выигравший всё что можно с Ливерпулем». Но премьера опытнейшего голкипера в составе лондонцев началась с ошибки. В середине первого тайма Клеменс выпустил мяч из рук, чем не преминул воспользоваться Питер Уит. Но за две минуты до перерыва Марк Фалко сделал счёт равным. «Тоттенхэм», в составе которого играли два аргентинца Рикки Вилья и чемпион мира Освальдо Ардилес, мощно начал второй тайм. Фалко после отличной передачи Гленна Ходдла вывел «шпор» вперёд. Чемпионам хватило четырёх минут, чтоб отыграться. Уит забил свой фирменный гол после навеса с фланга. В конце встречи Стив Арчибальд мог принести лондонцам победу, но «Виллу» выручил вратарь Джимми Риммер. Ничья 2:2, и трофей был присуждён обоим соискателям.

В чемпионате всё пошло не так с самого начала. Домашний проигрыш новичку «Ноттс Каунти», потом поражение в Сандерленде. Чемпион сразу опустился во второй десяток, из которого он так и не выбрался. Лишь на протяжении одной недели «Вилла» занимала десятое место, и это был лучший результат бирмингемцев в сезоне. Провал в первом круге не был чем-то фатальным. «Ливерпуль» играл немногим лучше, что не помешало «кра