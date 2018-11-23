Она коварна, высота. Она не любит покоряться

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11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней 0:2 Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари -:- Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 2.375 3.56 3.08
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 4.60 3.58 1.89
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге -:- Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем 1.33 5.70 8.20
18:30 8’ Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис 0:0 Логотип футбольный клуб Славия Соф (София)Славия Соф 4.333 3.22 1.89
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Васку да Гама (Рио-де-Жанейро)Васку да Гама 2:0 Логотип футбольный клуб Сан-ПаулуСан-Паулу - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сеара (Форталеза)Сеара 1:0 Логотип футбольный клуб Парана (Куритиба)Парана 1.108 8.50 26.00
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 2:0 Логотип футбольный клуб Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)Флуминенсе 1.94 2.64 6.10
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ШапекоэнсеШапекоэнсе 2:1 Логотип футбольный клуб Спорт РесифиСпорт Ресифи 1.044 14.00 34.00
22:30 сегодня  Байер -:-  Штутгарт 1.55 4.60 6.10
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт -:- Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 2.34 3.24 3.20
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия -:- Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург 2.28 3.45 3.05
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте -:- Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВейлеВейле -:- Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг - - -
23:00 сегодня  Леганес -:-  Алавес 2.32 3.125 3.64
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГранадаГранада -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо 3.04 3.10 2.52
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК 0:1 Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли - - -
18:30 7’ Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият 0:0 Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
18:30 8’ Логотип футбольный клуб Умм-СалальУмм-Салаль 0:0 Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян 3.90 3.78 1.86
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст -:- Логотип футбольный клуб Заглебие СосновецЗаглебие Сосновец - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия - - -
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (мол) (Москва)Спартак М (мол) 4:1 Логотип футбольный клуб Кр. Советов (мол) (Самара)Кр. Советов (мол) 1.24 5.95 10.50
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ахмат (мол) (Грозный)Ахмат (мол) 0:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА (мол) (Москва)ЦСКА (мол) 23.00 7.50 1.12
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Оренбург (мол)Оренбург (мол) 1:3 Логотип футбольный клуб Уфа (мол)Уфа (мол) 4.50 4.30 1.63
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (мол) (Москва)Динамо М (мол) 4:0 Логотип футбольный клуб Енисей (мол) (Красноярск)Енисей (мол) 1.002 18.25 58.00
18:00 Идет первый тайм, 39’  Ахмат 0:0  ЦСКА 3.54 3.10 2.23
20:30 сегодня  Локомотив М -:-  Урал 1.57 3.72 7.00
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
22:15 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л -:- Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай -:- Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 1.77 3.52 5.00
20:00 сегодня  Шахтер Дн -:-  Львов - - -
23:00 сегодня  Лион -:-  Сент-Этьен 1.63 4.30 5.60
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар 2.14 3.04 3.96
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян 2.78 2.91 2.89
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо -:- Логотип футбольный клуб ОсерОсер 2.74 2.93 2.91
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПарижПариж -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр 2.70 2.81 3.10
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БезьеБезье -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.03 3.16 4.15
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест 3.32 3.14 2.33
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АяччоАяччо -:- Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон 3.02 2.96 2.63
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НьорНьор -:- Логотип футбольный клуб ШаторуШатору 2.22 3.15 3.55
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш -:- Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер 4.55 3.94 1.71
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П -:- Логотип футбольный клуб ТеплицеТеплице - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л -:- Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П - - -
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Она коварна, высота. Она не любит покоряться

сегодня, 14:30

В 1981 году «Астон Вилла» неожиданно для многих, в том числе и для себя, стала сильнейшим клубом Англии. Не единственное, не первое и не последнее неожиданное чемпионство на родине футбола. Но все те, кто поднимались на самую вершину, вскоре понимали, что самое трудное только начинается. Поэтому весьма уместны вынесенные в заголовок строки нашего замечательного поэта-песенника Николая Добронравова, отмечающего в эти дни свой 90-летний юбилей.

Выбор приоритета 

Как и любому чемпиону Англии, «Вилле» в новом сезоне предстояло биться за пять трофеев – Черити Шилд, чемпионат, два домашних Кубка и Кубок чемпионов. Бирмингемцам с их весьма скудным бюджетом и короткой скамейкой (не забывайте, что в чемпионском сезоне Рон Сондерс использовал всего 14 игроков) было невозможно объять необъятное. Тем более что никакой поддержки от своего тёзки, председателя правления клуба Рона Бенделла, Сондерс не получил. Был приглашён только один игрок - шотландский полузащитник Энди Блэйр из «Ковентри». Поэтому обстановка требовала от тренера использовать футболистов из резерва. Стали приобщаться к основе защитники Брендан Орнсби и Пат Хирд, нападающий Терри Донован, проведшие золотой сезон в роли созерцателей. На руку сыграло изменение в регламенте, позволившее заявлять на игру не трёх, а пятерых запасных.

А ещё нужно было выбрать главное направление, дабы не гнаться за пятью зайцами с предсказуемым результатом. И выбор этот был сделан уже по ходу сезона. Черити Шилд, он же Суперкубок Англии, вряд ли был большой обузой. Тем более что противостоял «львам» не самый мощный в ту пору «Тоттенхэм». Матч на «Уэмбли» собрал аудиторию в 92 тысячи. Ворота «шпор» впервые защищал знаменитый Рэй Клеменс, выигравший всё что можно с Ливерпулем». Но премьера опытнейшего голкипера в составе лондонцев началась с ошибки. В середине первого тайма Клеменс выпустил мяч из рук, чем не преминул воспользоваться Питер Уит. Но за две минуты до перерыва Марк Фалко сделал счёт равным. «Тоттенхэм», в составе которого играли два аргентинца Рикки Вилья и чемпион мира Освальдо Ардилес, мощно начал второй тайм. Фалко после отличной передачи Гленна Ходдла вывел «шпор» вперёд. Чемпионам хватило четырёх минут, чтоб отыграться. Уит забил свой фирменный гол после навеса с фланга. В конце встречи Стив Арчибальд мог принести лондонцам победу, но «Виллу» выручил вратарь Джимми Риммер. Ничья 2:2, и трофей был присуждён обоим соискателям.

В чемпионате всё пошло не так с самого начала. Домашний проигрыш новичку «Ноттс Каунти», потом поражение в Сандерленде. Чемпион сразу опустился во второй десяток, из которого он так и не выбрался. Лишь на протяжении одной недели «Вилла» занимала десятое место, и это был лучший результат бирмингемцев в сезоне. Провал в первом круге не был чем-то фатальным. «Ливерпуль» играл немногим лучше, что не помешало «кра