Голкиперы эпохи Фергюсона. Кто защищал ворота МЮ в первые сезоны сэра Алекса

20 ноября 2018, 23:09

«Соккер.ру» рассказывает о вратарях «Манчестер Юнайтед», выступавших или просто числившихся в клубе в славные времена Алекса Фергюсона.

Самая главная проблема, с которой сталкивался Алекс Фергюсон за годы своей работы на «Олд Траффорд» - вратарская. Как выяснилось, найти подходящего голкипера для «Манчестер Юнайтед» не просто сложно, а архисложно. Через ворота «красных дьяволов» прошли три с лишним десятка спортсменов, но лишь единицам удалось в них закрепиться. Кого-то забраковал лично Фергюсон, о чем возможно потом сожалел. Кто-то просто оказался не в своей тарелке.

Когда Алекс Фергюсон принимал дела у Рона Аткинсона в составе «Манчестер Юнайтед» значились три вратаря – Гари Бейли, Крис Тёрнер и Гари Уолш. С них-то мы и начнём.

Гари Бейли (1978-1987, 294 матча)

Именно на долю Бейли выпала нелегкая миссия заменить победителя Кубка чемпионов 1968 года Алекса Степни. Справился ли с ней Дракула? Сложно сказать. В не самое лучшее время он оказался в воротах МЮ , поэтому, быть может, несколько смазал впечатление от своей карьеры. Тем не менее, Бейли запомнился болельщикам, как своими потрясающими прыжками, так и своими ужасающими ошибками на выходах.

Потомственный голкипер, сын стража ворот «Ипсвича» Роя Бейли, Гари вырос и стал вратарем в ЮАР , куда когда-то перебрались его родители. Может быть, кто забыл, ЮАР в 70-е была страной-изгоем из-за проводимой политики апартеида, и двери на все международные соревнования были закрыты для южноафриканских спортсменов. Кто-то находил уловки, как другой известный вратарь из Южной Африки – Брюс Гроббелаар, перебравшийся в соседнюю Родезию. Прежде чем стать профессиональным футболистом, Брюсу пришлось повоевать в родезийском спецназе. Путь Гари Бейли был не столь тернист и опасен. К счастью, у него сохранился британский паспорт. Как только юноше исполнилось двадцать лет, он купил билет на пароход и пустился в долгую дорогу – в Англию. Там он пришёл в офис «Манчестер Юнайтед» и предложил свои услуги. При этом Бейли был готов играть бесплатно. Подобная дерзость была оценена тренером Дэйвом Секстоном, и репатриант из далекой Африки был принят в команду. С причитающимся контрактом и денежным довольствием.

21-летний Бейли смог заменить самого Степни. Почти в каждом матче он срывал аплодисменты, но частенько и привозил голы в собственные ворота. После того, как по милости Гари был проигран финал Кубка Англии 1979 года, за молодым вратарем закрепилось прозвище Дракула. Логика, правда, улавливается с трудом. Дракула очень не любил навесы и прострелы, частенько срывался с места раньше времени или наоборот стоял как вкопанный. Но в игре на линии ворот равного Бейли надо было поискать.

В сборной Англии Гари сыграл вдвое больше самого Степни, а именно два матча, против единственной игры своего знаменитого предшественника. Сыграть больше не позволял Питер Шилтон, сильнейший вратарь Англии тех времен. Но на чемпионат мира 1986 Дракула всё же поехал. В качестве дублера Шилтона, естественно. Лучше бы не ездил, ибо в Мексике на тренировке Гари серьезно повредил кресты. От операции отказался, и так же напрасно. Сначала был один рецидив, затем другой. Фергюсон высоко ценил Бейли, но был вынужден отказаться от услуг постоянно травмировавшегося вратаря. Бейли прооперировался, но из МЮ пришлось уйти. Ни в каком другом английском клубе он играть не хотел, уехал в ЮАР , где после двух сезонов в «Кайзер Чифс» завершил карьеру, явно не доиграв.

Гари Бейли живёт в ЮАР . Был послом чемпионата мира 2010 и во время турнира комментировал матчи на британском радио, благо опыт имелся. Не забывал Гари и «Манчестер Юнайтед». В частности, он активно выступал за покупку Игоря Акинфеева. Но к его словам не прислушались.

Крис Тёрнер (1985-87, 64 матча)

Ровесник Бейли, уроженец Шеффилда и кумир «Хиллсборо» оказался в «Манчестер Юнайтед» транзитом через «Сандерленд». Рону Аткинсону надоели до боли в печенке художества Дракулы на выходах, и он предпочел пригласить вратаря, играющего неброско, но надёжно. Но отменно работавший в воротах «рокеров» (так в ту пору звали-величали «Сандерленд») Тёрнер вдруг поплыл на новом месте. Аткинсон вернул Бейли в ворота, но когда тот повредил колено, снова прибег к услугам Криса. Тёрнер оказался первым основным вратарем при Фергюсоне. Будущий сэр Алекс так же оказался не в восторге от его игры, поэтому карьера Криса на «Олд Траффорд» ограничилась тремя сезонами. После чего он вернулся в родной Шеффилд, где радовал болельщиков «Уэндсдей». Помог «совам» выиграть Кубок Лиги (в финале был повержен «Манчестер Юнайтед») и вернуться в первый дивизион. Потом Крис засветился в «Лидсе». Завершив выступления, стал весьма авторитетным тренером – работал в «Шеффилд Уэнсдей» и «Хартлипуле».

Гари Уолш (1985-95, 50 матчей)

Уроженец Уигана провел в «Манчестер Юнайтед» десять сезонов и сыграл за это время всего пятьдесят матчей. Не надо быть математиком, чтобы понять, Гари Уолшу была отведена роль запасного вратаря. Тем не менее, в сезоне 87/88 Гари некоторое время был основным голкипером и больших дров не наломал. Возможно, Гари и остался бы в основе, если б не травма головы, полученная в товарищеском матче на Бермудах. Вообще, этот добротный вратарь оказался весьма подверженным повреждениям, болезням. Может, поэтому им либо затыкали дыры, либо сдавали в аренду.

Наши любители футбола могли запомнить Уолша по матчу 1/32 финала Кубка УЕФА 92/93, именно он защищал ворота МЮ в первом матче с московским «Торпедо».

В 1995 году Брайан Робсон, возглавивший «Мидлсбро», позвал приятеля к себе. Там Гари был основным вратарём на протяжении сезона, потом пришёл Марк Шварцер и показал, кто в «Боро» хозяин. Стабильно Гари играл разве что в «Брэдфорде», в частности помог «петухам» выйти в Премьер-Лигу в сезоне-98/99 и закрепиться там. Любопытно, но будучи вратарем «Мидлсбро» Уолша отдавали в аренду «Брэдфорду», а через несколько лет история повторилась с точностью наоборот, - «петухи» одолжили Гари «речникам». В конце карьеры Уолш вернулся в Уиган, где помог клубу из родного города пробиться в элиту. Сыграл немного, всего три встречи, но был как пионер «всегда готов». Закончил выступления в 38 лет, после чего вошел в тренерскую бригаду Питера Джуэлла. Следует повсюду за бывшим наставником «Брэдфорда» и «Уигана».

В 1988 году Фергюсон, уже освоившись на «Олд Траффорде», перетащил из Абердина в Манчестер своего давнего знакомого Джима Лейтона. С ним будущий сэр Алекс выиграл несколько чемпионатов Шотландии, Кубок Кубков и Суперкубок Европы.

Джим Лейтон (1988-91, 73 матча)

Человек Фергюсона появился на «Олд Траффорд» с двумя превосходными рекомендациями – от Питера Шилтона – «Шотландия наконец-то решила вратарскую проблему» и от Брайана Клафа – «Редкая птица – хороший шотландский вратарь». За спиной у тридцатилетнего блондина остались триста матчей за «Абердин», три титула чемпиона Шотландии, четыре шотландских Кубка, а так же Кубок Кубков с Суперкубком в придачу. Казалось бы вратарская проблема решена не только в сборной Шотландии, но и в МЮ . Но первый сезон на «Олд Траффорд» шотландец провел неровно, впрочем, как и второй. Алекс Фергюсон остыл к своему любимцу. Первая трещина возникла, когда тренер обнаружил на полке Джима в раздевалке контактную линзу. Голкипер скрыл, что у него имеются проблемы со зрением. Фергюсон был зол, если уж проверенный в разных боях и передрягах Лейтон позволяет себе обманывать, то что говорить об остальных.

Если вы помните, то Фергюсон шел к своему первому трофею в Манчестере – Кубку Англии три с половиной года. За это ему пришлось выслушать и от руководства, и от болельщиков, и от футболистов МЮ много разных гадостей – предложения уйти и не мучить команду сыпались едва ли не ежедневно. И вот наконец-то «красные дьяволы» добрались до финала Кубка Англии, где их ожидал не самый сложный соперник – лондонский «Кристал Пэлас». Но финальный матч завершился вничью 3:3, причем ни один из трех мячей, пропущенных Лейтоном не был неберущимся. «Джим мне друг, но Кубок дороже», - решил Фергюсон и на переигровку поставил в ворота Леса Сили. Это решение задело и Лейтона, и особенно его супругу. Перед финалом миссис Лейтон встретила тренера и столько всего наговорила, столько разных непристойных жестов показала... «Муж и жена – одна сатана», - понял Фергюсон, и отношения со старым боевым другом стали хуже некуда. В сезоне-90/91 Джим не провел за «Юнайтед» ни единого матча. Опытного голкипера как мальчишку отдавали в аренду – в «Арсенал», «Рединг». Пришлось возвращаться в Шотландию. В «Данди Юнайтед» у Джима все валилось из рук, но в «Хайберниане» он обрел былую уверенность. Отработал пять сезонов в «Хайбз», потом вернулся в свой любимый «Абердин», где еще выдал три сезона и ушел на пенсию в 42 года. Причём, свой последний матч в карьере Лейтон не доиграл из-за перелома челюсти. В сборной Шотландии играл до сорока лет, наиграл 91 встречу (больше только у Далглиша), и пока остается лучшим шотландским вратарем всех времен. Ныне Кавалер Ордена Британской Империи Джеймс Лейтон читает лекции о вратарском ремесле и не любит, когда в его присутствии произносят имя Алекс Фергюсон. Но на похоронах Леса Сили тренер и вратарь поздоровались и пожали друг другу руки. Горе примирило.

Марк Боснич (1989/91 - 3 матча, 1999-2001 - 23 матча)

Австралиец Марк Боснич, один из самых скандальных вратарей в истории мирового футбола, прибыл в Манчестер еще скромным мальчиком. Пьяницей, скандалистом, хулиганом и спорщиком он стал потом, а наркоманом и вовсе после своего второго ухода из МЮ – в «Челси». Испортила парня Англия. А в 1989 году это был скромный застенчивый юноша. Фергюсон видел, что потенциал у Марка немалый, но играть в основе ему рановато. Тем более, что отношения с Лейтоном в ту пору были еще хорошие.

Марк помыкался полтора сезона в роли третьего голкипера, да и ушел в «Астон Виллу». Там он и вырос в одного из лучших вратарей Премьер-Лиги, а заодно и обзавелся перечисленными выше болезнями роста. Марк мог провести первую брачную ночь в полицейском участке или поприветствовать руководство «Тоттенхэма», состоящее из евреев, вскинутой вверх правой рукой. При расставании Фергюсон сказал Марку – «рассчитываю на тебя в будущем». Всем разговорам о несносности австралийца тренер не верил, пришлось убедиться лично. В 1999 году после ухода Шмейхеля Марка вернули в качестве преемника Большого Датчанина. И тут-то Боснич проявил себя во всей красе.

После одного матча Фергюсон восторженно отозвался об одном из своих друзей – видном деятеле лейбористской партии. Игроки сидели и внимали, а Боснич возьми да скажи во весь автобус – «Да козлы они, ваши лейбористы, вместе с вашим другом. Другое дело Маргарет Тетчер». Сэр Алекс не сдержался и схватил Марка за грудки. А тот взял да толкнул тренера так, что Ферги пролетел пол-автобуса. И завелись. Драчунов разняли, но несложно предположить, какое будущее ждало Боснича в МЮ . Иногда Фергюсон все же ставил Марка. Межконтинентальный Кубок 99-го года, взятый в противостоянии с «Палмейрасом», во многом заслуга австралийца. Но Боснич при этом не был безупречен ни в воротах, ни в быту. После перехода в «Челси», карьера, да что там карьера, жизнь вратаря покатилась по наклонной. В последние игровые годы Марк вроде бы взялся за ум, вылечился, закодировался и возобновил выступления у себя на родине. Но в истории «красных дьяволов» Боснич останется как человек, испортивший себе биографию.

А ещё Марку принадлежит фраза: «Лучшие вратари Англии – Боснич, Лукич и Огризович».

Лес Сили (1990-91 - 33 матча, 1993/94 - 31 матч)

Племянник великого Алекса Степни также имеет две «ходки» в «Манчестер Юнайтед», причем дядина протекция тут ни при чем. Лес не афишировал своего родства со знаменитым вратарем. Всего добивался сам своим трудом и каким-то фанатизмом в работе. Пожалуй, никто из вратарей МЮ не соответствовал столь точно определению «красный дьявол». Глаза Леса горели каким-то дьявольским огнем. Своим взглядом он словно гипнотизировал нападающих, может быть, поэтому Лес частенько выходил победителем при выходах один на один. Добрый и спокойный в обычной жизни, на поле он превращался в какое-то чудовище.

Сили пришел в «Манчестер Юнайтед» слишком поздно, в 33 года. В «Лутоне», где Лес отработал семь сезонов, решили, что вратарь исчерпал свой ресурс. Сили действительно допустил ряд грубых ошибок, стоивших «Лутону» потерянных очков. И об его уходе в МЮ мало кто сожалел.

Фергюсон брал Леса в качестве сменщика Лейтона. Услуги дублёра понадобились в переигровке финала Кубка Англии. Сили блестяще отыграл против «Кристал Пэлас», сохранил ворота в неприкосновенности и принес Фергюсону его первый манчестерский трофей. В следующем сезоне Лес был уже основным вратарем. Выиграл еще один трофей – Кубок Кубков, при этом неплохо отыграл финал с «Барселоной». За исключением концовки, когда пропустил под мышкой мяч, пущенный Куманом со штрафного. А потом позволил Салинасу выманить себя из ворот, хорошо, что Паллистер выручил на «ленточке». Но в целом тот сезон для Сили можно было оценить на слабенькую четвёрочку, да и «Юнайтед» пришел на финиш лишь шестым, пропустив вперед даже «Сити». Поэтому поиски голкипера продолжились и вскоре успешно завершились.

Сили же ушел в «Виллу», там помотался по арендам, и вернулся на «Олд Траффорд» в сезоне-93/94. Однажды вышел на замену, после удаления Шмейхеля. Сыграл в финале Кубка Лиги против «Астон Виллы», где «Манчестер Юнайтед» уступил 1:3. После этого Лес окончательно простился с Манчестером, но не с футболом. Помотался по нескольким клубам, пока не устроился в «Вест Хэме» на должность второго, а там и третьего вратаря. Завершив карьеру в сорок один год, Сили остался тренировать голкиперов «молотобойцев». 19 августа 2001 Лесли Джесс Сили умер от сердечного приступа на 44-м году жизни.

Майк Поллитт (1990/91, 0 матчей)

Отмечающий день рожденья раз в четыре года (Майк родился 29 февраля 1972 года) воспитанник «Манчестер Юнайтед» Майк Поллитт не то, что ни разу не играл за родной клуб, он ни разу и на лавочке «красных дьяволов» замечен не был. Зато в его «трудовой книжке» значатся шестнадцать клубов. Фергюсону не понравился этот высокий, несколько нескладный юноша, и восемнадцатилетний Майк отправился скитаться по командам низших дивизионов. Ходил, бродил, пока не обосновался в «Ротерхэме». В составе «мельников» Поллитт играл очень неплохо и признавался лучшим вратарем Англии, исключая Премьер-Лигу. Но несмотря на все усилия Майка, «Ротерхэм» вылетел из Чемпионшипа, а «Уиган», напротив, впервые в истории пробился в элиту. Тут то «Лэтикс» решили усилить вратарскую бригаду, состоявшую из почти сорокалетних Джона Филана и Гари Уолша воспитанником «Юнайтед».

Надо сказать, Майк очень неплохо дебютировал в Премьер-Лиге и некоторое время даже считался кандидатом в сборную Англии. «Уиган» же дошел до финала Кубка Лиги, где его поджидал «Манчестер Юнайтед», Поллитту представилась возможность показать Фергюсону, кого он потерял четырнадцать лет назад. Но уже на 15-й минуте вратарь «Уигана» получил травму и был заменен, а его клуб проиграл 0:4.

Поллитт поздно завершил карьеру, числился третьим вратарем «Уигана» вплоть до 2014 года. В сорок два он отправился в «Ротерхэм», где трудится тренером вратарей.

Йан Уилкинсон (1991/92, 1 матч)

Воспитанник «Юнайтед» свой единственный матч сыграл в матче Кубка Лиги против «Кембриджа». Потом выступал за «Стокпорт» и «Крю Александру», но карьера голкипера была прервана серьезной травмой глаза – отслоением сетчатки. Йан поступил в медицинский университет, успешно закончил его, и теперь является одним из самых успешных психиатров «Манчестера». Но со спортом доктор Уилкинсон не расстался. Он регулярно принимает участие в турнирах по боулингу, а так же увлекается бегом на средние дистанции.

Джонатан Стенджер, Хит Максон, Дэвид Фиш, Кристофер Кальдерон, Расселл Бест, Адам Садлер не сыграли за МЮ не единого матча. Всех их можно объединить под рубрикой «кто эти люди»? И больше ничего не добавлять.

Полтора трофея. «Манчестер Юнайтед»-1990/91