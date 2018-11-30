Петербургский минимализм

вчера, 00:06

«Зенит» вышел в плей-офф Лиги Европы. Очень цинично и без феерии. «Соккер.ру» считает, что это можно считать и проявлением класса, и неспособностью настроиться на турнир.

Парадоксальным образом можно разложить выступление «Зенита» в Лиге Европы до сих пор. Петербургская команда в отличие от «Спартака» и «Краснодара» не проводит веселых драматичных матчей, играет очень минималистично, с минимумом моментов и предельно экономно. Настолько экономно, что это граничит с апатией и вялостью, даже с безразличием по отношению к турниру, который, как это бросается в глаза, не по нутру петербуржцам – им подавай только Лигу чемпионов.

Но даже с таким отношением «Зенит» набирает исправно очки, побеждает и выходит в плей-офф с первого места еще до заключительного тура группового этапа. Вот невольно и задаешься вопросом: а вдруг это просто демонстрация класса со стороны «Зенита»? Просто ведь все твердят, что класс – это когда команда спокойно обыгрывает соперников, добивается результата против заведомо более слабых оппонентов, при этом не надрываясь и не напрягаясь сверх меры. С солидностью. Можно ли сказать это по играм «Зенита» в группе?

Тут мнения наверняка разделятся. Поэтому прямо здесь и спросим читателей о том, чем следует считать это выступление «Зенита» на групповом турнире: недооценка вкупе с удачей или просто класс дает о себе знать? Домашний матч с «Копенгагеном» содержательно вошел в ту канву, в которой шли все матчи «Зенита» в этом турнире. Петербуржцы играли вяло, неостро, неторопливо, предлагая сопернику вязкий футбол, в котором он ничего не создавал практически.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 8 (2) – 11 (3)

Очень слабая статистика по ударам по воротам в исполнении обеих команд. Прямо на уровне худших матчей чемпионата России. И ведь это еще нужно понимать, что к 70-й минуте матча статистика была 7:2 по ударам в сторону ворот и 1:0 по ударам в створ. То есть как минимум 70 минут матча проходили без ворот, что называется. Причем к этому моменту «Зенит» уже вел со счетом 1:0. Гол Мака тоже получился не без доли везения. Как и все практически, что делали петербуржцы в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

Владение мячом (точность передач): 39,3% (76%) - 60,7% (86%)

Чудовищная для «Зенита» статистика, какой не было у петербуржцев пока в этом турнире. Если по ударам подобная картина при таком счете бывала уже, то по владению мячом и по точности пасов игра получилась одна из самых плохих для команды Сергея Семака. По сути, «Зенит» и вовсе не распоряжался мячом, делая ставки на отборы, разрушение и контратаки, которые тоже мало остроты давали – если бы не счастливый удар Мака.

Семак очень насытил среднюю линию, чем и обрек обе команды на вязкую грустную борьбу в центре поля. Оттуда не выпускали толком датчан, оттуда не удавалось прорываться и зенитовцам. Даже бойцу Дзюбе больше приходилось бодаться без мяча с толпой защитников. Либо он получал мяч, но быстро упирался в кого-то из «Копенгагена», тому помогал партнер – и так далее. Мяч все равно так или иначе оказывался у гостей.

Но все же пользу Артем приносит даже в таких условиях. Он неизменно создает напряжение, что сказалось, например, в эпизоде с голом Мака – много сил гости потратили на успокоение Дзюбы у своих ворот, чем воспользовались другие игроки. К слову, это еще и то, за что тренеры не гонят взашей Бензема и Жиру. Очень часто они выполняют вот такую жесткую тяжелую работу, которая статистически не очень заметна, но по факту полезна. Другое дело, насколько качественно ее выполнять – это другой вопрос.

С середины второго тайма «Зенит» отошел в более глубокую оборону, сдвинув игру из центра поля ближе к своей штрафной. Это в принципе сделало более нервозной обстановку и позволило «Копенгагену» хотя бы статистику подправить значительно в свою пользу. Петербуржцы сыграли экономно, не жалея разве что нервов болельщиков, поскольку в нескольких эпизодах выручал Лунёв, пусть это и не были суперсложные моменты, а в ряде инцидентов «Копенгаген» требовал пенальти. Хотя требовать никто не запрещает – это не значит, что дадут. Вроде как «на тоненького» «Зенит» побеждает, но очков набрал тьму и до сих пор в Лиге Европы не проигрывает – магия.

Сергей Семак (главный тренер «Зенита»):

Полтора тайма играли хорошо, но нам немного не хватало в атаке. В конце немного подустали. Конечно, хотелось больше контролировать мяч и создавать моменты в позиционных атаках. Тяжелая победа. Рад, что вышли в евровесну. Сейчас будем залечивать травмы и готовиться к чемпионату России. О сопернике по 1/16 финала пока не задумывались. Сейчас будем готовиться к «Арсеналу». А соперники… От нас ничего не зависит. Будет жребий. У нас ничего не изменилось среди травмированных. Нету дисквалифицирован. Так что четырех защитников, которые могли сыграть, у нас просто не было. Мамманой решили не рисковать. Смена флангов Кузяева и Мака связана с тем, что Сков требовал повышенного внимания. Так что против него играли Ерохин и Кузяев. Со своей задачей они справились. У нас еще две игры в чемпионате. Возможно, в Праге дадим отдохнуть кому-то из лидеров. Но решать будем после матчей Премьер-Лиги. У Паредеса были проблемы со здоровьем. Он чувствовал боль. Ему не совсем было комфортно. Маркизио пропустил матч с «Шальке». Он пропустил еще несколько дней из-за проблем со здоровьем. Мы дали ему столько времени, сколько ему необходимо для того, чтобы набрать форму.

А тут должны быть слова тренера «Копенгагена» Столе Сольбаккена после матча. Но он покинул пресс-конференцию через несколько секунд после появления на ней, оставив лишь на память свой задумчивый взгляд.