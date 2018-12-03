Третьим будешь? Новый турнир УЕФА в вопросах и ответах

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Борнмут -:-  Хаддерсфилд 1.7 3.7 5
22:45 сегодня  Вест Хэм -:-  Кардифф 1.65 3.8 5.4
22:45 сегодня  Брайтон энд Хоув -:-  Кристал Пэлас - - -
23:00 сегодня  Уотфорд -:-  Манчестер Сити 9.5 5.9 1.28
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 2:0 Логотип футбольный клуб Унион СФ (Санта-Фе)Унион СФ 1.04 13 50
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд 2:0 Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль 1.75 2.55 9.5
03:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 1:0 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 3.45 2.6 2.6
03:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба 0:2 Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 30 11 1.07
Болгария. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое -:- Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море 1.8 3.55 4.1
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 2.9 3.3 2.3
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир -:- Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда 2.45 2.95 3
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф 3 3.2 2.3
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА -:- Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 1.19 6.1 13
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 3.9 3.45 1.87
Испания. Кубок 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба 1.35 4.5 8.7
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Эбро (Сарагоса)Эбро - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)Райо Вальекано -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес 2.45 3.1 2.85
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол -:- Логотип футбольный клуб КадисКадис 1.52 3.7 6.5
Италия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто -:- Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 2.1 3.2 3.45
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротоне 1.6 3.7 5.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ 1.68 3.5 5
Румыния. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари -:- Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб Клуж (Бухарест)Клуж 4 3.2 1.93
Франция. Лига 1 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Амьен -:-  Монако 2.9 3.3 2.45
21:00 сегодня  Ницца -:-  Анже 2 3.2 4.1
23:00 сегодня  Монпелье -:-  Лилль - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 17 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест 2 3.25 3.7
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб ШаторуШатору 1.8 3.35 4.4
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БезьеБезье -:- Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль 3.5 3.15 2.1
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АяччоАяччо -:- Логотип футбольный клуб НансиНанси 2.15 3.1 3.45
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.77 3.45 4.45
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо -:- Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек 2 3.1 3.9
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПарижПариж -:- Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон 2.55 2.95 2.9
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НьорНьор -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2 3.25 3.7
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар 1.38 4.5 7.5
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Третьим будешь? Новый турнир УЕФА в вопросах и ответах

вчера, 19:00

Исполком УЕФА утвердил создание третьего клубного турнира в дополнение к Лиге чемпионов и Лиге Европы. «Соккер.ру» задается вопросами и тут же отвечает!

Вопросы и ответы

Лига чемпионов и Лига Европы будут проводиться по-прежнему? Новый турнир появляется в дополнение к уже существующим Лиге чемпионов и Лиге Европы. На Лиге чемпионов расширение турнирного ряда УЕФА не отразится никак, Лига Европы претерпит структурные изменения: на групповой стадии будут выступать 32 команды вместо 48, как сейчас.  

Как называет новый турнир УЕФА? Пока он не получил официального названия, есть только рабочее – UEL2, то есть UEFA Europa League 2 или Лига Европы-2. Пожалуй, само по себе рабочее название кое-что нам сообщает: речь о «дублере» Лиги Европы.

Когда ждать обновления турнирного ряда? Есть время подготовиться: УЕФА будет расширяться до трех турниров с 2021 года, а вообще Исполнительный комитет организации, заседавший в Дублине, одобрил проведение UEL2 в трехлетнем цикле 2021-2024.

Каким будет формат нового турнира? Основная сетка будет состоять из группового этапа (32 участника поделятся на восемь групп по четыре команды), двухматчевых противостояний в 1/8 финала, четвертьфинале и полуфинале, а также одноматчевого финала. По лекалу современной Лиги чемпионов, но с некоторыми нюансами: так, в 1/8 финала выйдут команды, занявшие первые места в квартетах UEL2, а также победители дополнительного раунда плей-офф между вторыми командам из групп UEL2 и третьими командами из Лиги Европы. Одно это обстоятельство уже говорит, что UEL2 станет младшеньким в семействе турниров и будет относиться к Лиге Европы, как сама Лига Европы сейчас относится к Лиге чемпионов, откуда получает подпитку в виде третьих команд после групповой стадии. Всего за 15 игровых дней будет сыгран 141 матч.

Что получит победитель турнира? Наверняка какой-то кубок, у которого пока нет названия, премиальные, а также путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.

Когда будут проводиться матчи UEL2? По четвергам. Лига чемпионов – святое, и она продолжит властвовать во вторник и среду, а второстепенные турниры будут делить четверг. УЕФА рассматривает введение дополнительного временного слота – в 16:30 по центральноевропейскому времени (17.30 или 18.30 по Москве в зависимости от времени года).

Когда и где будет проводиться финал UEL2? Как и в случае Лиги чемпионов и Лиги Европы, заранее будет определен город и стадион, который примет решающий матч. УЕФА рассчитывает проводить финалы всех трех турниров на одной неделе: в среду будет выявлен победитель нового турнира, в четверг состоится финал Лиги Европы, в субботу – финал Лиги чемпионов.

С какой целью УЕФА вводит новый турнир? С целью глобализации футбола! Сейчас на групповых стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы минимально могут быть представлены 26 национальных ассоциаций, с появлением в строю UEL2 эта цифра возрастет до 34. Клубы из Армении, Финляндии, Лихтенштейна, Грузии и Андорры получат шанс провести настоящую еврокубковую осень. Можно посмотреть на это и под другим углом: делая Лигу чемпионов соревнованием элит (первым шагом стал автоматический пропуск для четырех команд из первых четырех национальных ассоциаций в рейтинге), УЕФА заботится о том, чтобы у «бедняков» были свои вечеринки, частично оплаченные богатыми. Клубов, задействованных в основных раундах еврокубков станет больше – 96 против нынешних 80, но и сегрегация между турнирами вырастет. Вот что по этому поводу думает президент УЕФА Александер Чеферин:

«Все клубы выражали заинтересованность в том, чтобы увеличить шансы на более регулярное участие в еврокубках. Это стало возможным благодаря стратегическому подходу. Результат соответствует задачам УЕФА повышать параллельно уровень и доступность наших клубных турниров. В первую очередь, новый клубный турнир сделает участие в еврокубках более инклюзивным, чем когда-либо. Больше матчей для большего числа клубов, больше национальных ассоциаций на групповых стадиях. Турнир вырос из постоянного диалога с клубами, это тоже нужно учитывать».

Когда новый турнир обрастет подробностями? В 2019 году у UEL2 появится название, эмблема и трофей, объединенные единым брендом. Также будет опубликована схема распределения финансов и солидарных выплат участникам.

Как изменится Лига чемпионов? Никак. Совершенно. И это радует. Главный европейский турнир будет разыгрываться по нынешней формуле, которая подходит идеально.

Как изменится Лига Европы? Значительно! Во-первых, основная сетка сократится с 48 команд до 32. Во-вторых, состав участников станет сильнее за счет крепких клубов из топ-чемпионатов (автоматический пропуск для 10 команд из топ-5 лиг – Англии, Испании, Германии, Италии и Франции). Еще 10 команд – это проигравшие в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Остальные участники пойдут через квалификацию, в которую тоже будут подмешиваться вылетевшие из отбора в Лигу чемпионов. Клубам вроде АЕКа, «Сарпсборга», «Дюделанжа», «Аполлона» и «Мальме» будет трудно попасть в основную сетку.

Что ждёт российские клубы? Чем ниже национальная ассоциация в таблице коэффициентов УЕФА – тем меньше шансов встретиться с топовыми противниками в престижных турнирах. Сегрегация, согласно озвученным принципам, коснется даже шестой строчки таблицы коэффициентов, на которой сейчас расположена Россия.

Сейчас шестое место дает нам право отправить напрямую две команды в Лигу чемпионов, а «бронзового» призера – в квалификацию ЛЧ, причем в случае поражения он гарантированно сыграет в группе Лиги Европы. Еще один клуб (обладатель Кубка России или четвертого места) напрямую попадает в основную сетку ЛЕ, двое проходят отбор.

С сезона-2021/2022 лигочемпионские квоты останутся без изменений, будет и одна прямая путевка в Лигу Европы, но пятый и шестой представители РПЛ отправятся в квалификацию нового турнира, где будет масса «шлака». С другой стороны, это повышает шансы на завоевание еврокубка.

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU
   178 / 984
вчера в 22:41
Главное, что из-за UEL2 ЛЕ станет сильнее по статусу и по составу. Остальное в общем-то не так важно. Хотя чем больше международных клубных турниров тем лучше.
борька
борька
   107 / 984
вчера в 22:10
Прогресс шагает по Европе!
Медив
Медив
   413 / 984
вчера в 19:53
Я прям в предвкушении, на чем они хотят заработать там бабки? Если топ-клубы опять заподозрят, что УЕФА кроит деньги, которые зарабатывает на них и тратит на матчи всяких Биркиркар с Дандолками - они точно свалят в свою лигу
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил fanliverpoolfan
   160 / 984
вчера в 19:43
Кому нужен этот турнир?ну кроме мю так как для них хороший шанс попасть в ле!а в какие дни будут проводить матчи? и так тошно смотреть на ле!
бомжам всяким нужен
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   119 / 984
вчера в 19:30
Кому нужен этот турнир?ну кроме мю так как для них хороший шанс попасть в ле!а в какие дни будут проводить матчи? и так тошно смотреть на ле!
Ruslik1982
Ruslik1982
   160 / 984
вчера в 19:24
Зенит теперь будет не в 1/8 вылетать, а в 1/4, пока Спартак покоряет Лигу чемпионов
pomor45
pomor45
   79 / 984
вчера в 19:21
Самый подходящий для РФС турнир в смысле возможности завоевания высшей награды- Кубка ЛЕ2.
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   122 / 984
вчера в 19:05
Турнир придуман для спартака, может быть там, что нибудь выиграют? 😄
parallels
parallels
   8 / 984
вчера в 19:04
интересно, по какой формуле будут начисляться коэффициенты в новом турнире? дело в том, что к тому моменту спартак могут ещё не расформировать, а у федуна не закончатся чемоданы, пока есть нефть - поэтому спартак вполне может занять шестую строчку не по спортивному принципу и наконец-то начать делать в копилку нашей страны хоть какой-то вклад, кроме позора. хотя, дюделанж, конечно, посильнее будет, но вдруг спартак сумеет одолеть гранда хоть раз в истории?
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