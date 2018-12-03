Третьим будешь? Новый турнир УЕФА в вопросах и ответах

вчера, 19:00

Исполком УЕФА утвердил создание третьего клубного турнира в дополнение к Лиге чемпионов и Лиге Европы. «Соккер.ру» задается вопросами и тут же отвечает!

Вопросы и ответы

Лига чемпионов и Лига Европы будут проводиться по-прежнему? Новый турнир появляется в дополнение к уже существующим Лиге чемпионов и Лиге Европы. На Лиге чемпионов расширение турнирного ряда УЕФА не отразится никак, Лига Европы претерпит структурные изменения: на групповой стадии будут выступать 32 команды вместо 48, как сейчас.

Как называет новый турнир УЕФА ? Пока он не получил официального названия, есть только рабочее – UEL2, то есть UEFA Europa League 2 или Лига Европы-2. Пожалуй, само по себе рабочее название кое-что нам сообщает: речь о «дублере» Лиги Европы.

Когда ждать обновления турнирного ряда? Есть время подготовиться: УЕФА будет расширяться до трех турниров с 2021 года, а вообще Исполнительный комитет организации, заседавший в Дублине, одобрил проведение UEL 2 в трехлетнем цикле 2021-2024.

Каким будет формат нового турнира? Основная сетка будет состоять из группового этапа (32 участника поделятся на восемь групп по четыре команды), двухматчевых противостояний в 1/8 финала, четвертьфинале и полуфинале, а также одноматчевого финала. По лекалу современной Лиги чемпионов, но с некоторыми нюансами: так, в 1/8 финала выйдут команды, занявшие первые места в квартетах UEL2, а также победители дополнительного раунда плей-офф между вторыми командам из групп UEL2 и третьими командами из Лиги Европы. Одно это обстоятельство уже говорит, что UEL2 станет младшеньким в семействе турниров и будет относиться к Лиге Европы, как сама Лига Европы сейчас относится к Лиге чемпионов, откуда получает подпитку в виде третьих команд после групповой стадии. Всего за 15 игровых дней будет сыгран 141 матч.

Что получит победитель турнира? Наверняка какой-то кубок, у которого пока нет названия, премиальные, а также путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.

Когда будут проводиться матчи UEL 2? По четвергам. Лига чемпионов – святое, и она продолжит властвовать во вторник и среду, а второстепенные турниры будут делить четверг. УЕФА рассматривает введение дополнительного временного слота – в 16:30 по центральноевропейскому времени (17.30 или 18.30 по Москве в зависимости от времени года).

Когда и где будет проводиться финал UEL 2? Как и в случае Лиги чемпионов и Лиги Европы, заранее будет определен город и стадион, который примет решающий матч. УЕФА рассчитывает проводить финалы всех трех турниров на одной неделе: в среду будет выявлен победитель нового турнира, в четверг состоится финал Лиги Европы, в субботу – финал Лиги чемпионов.

С какой целью УЕФА вводит новый турнир? С целью глобализации футбола! Сейчас на групповых стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы минимально могут быть представлены 26 национальных ассоциаций, с появлением в строю UEL2 эта цифра возрастет до 34. Клубы из Армении, Финляндии, Лихтенштейна, Грузии и Андорры получат шанс провести настоящую еврокубковую осень. Можно посмотреть на это и под другим углом: делая Лигу чемпионов соревнованием элит (первым шагом стал автоматический пропуск для четырех команд из первых четырех национальных ассоциаций в рейтинге), УЕФА заботится о том, чтобы у «бедняков» были свои вечеринки, частично оплаченные богатыми. Клубов, задействованных в основных раундах еврокубков станет больше – 96 против нынешних 80, но и сегрегация между турнирами вырастет. Вот что по этому поводу думает президент УЕФА Александер Чеферин:

«Все клубы выражали заинтересованность в том, чтобы увеличить шансы на более регулярное участие в еврокубках. Это стало возможным благодаря стратегическому подходу. Результат соответствует задачам УЕФА повышать параллельно уровень и доступность наших клубных турниров. В первую очередь, новый клубный турнир сделает участие в еврокубках более инклюзивным, чем когда-либо. Больше матчей для большего числа клубов, больше национальных ассоциаций на групповых стадиях. Турнир вырос из постоянного диалога с клубами, это тоже нужно учитывать».

Когда новый турнир обрастет подробностями? В 2019 году у UEL2 появится название, эмблема и трофей, объединенные единым брендом. Также будет опубликована схема распределения финансов и солидарных выплат участникам.

Как изменится Лига чемпионов? Никак. Совершенно. И это радует. Главный европейский турнир будет разыгрываться по нынешней формуле, которая подходит идеально.

Как изменится Лига Европы? Значительно! Во-первых, основная сетка сократится с 48 команд до 32. Во-вторых, состав участников станет сильнее за счет крепких клубов из топ-чемпионатов (автоматический пропуск для 10 команд из топ-5 лиг – Англии, Испании, Германии, Италии и Франции). Еще 10 команд – это проигравшие в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Остальные участники пойдут через квалификацию, в которую тоже будут подмешиваться вылетевшие из отбора в Лигу чемпионов. Клубам вроде АЕКа, «Сарпсборга», «Дюделанжа», «Аполлона» и «Мальме» будет трудно попасть в основную сетку.

Что ждёт российские клубы? Чем ниже национальная ассоциация в таблице коэффициентов УЕФА – тем меньше шансов встретиться с топовыми противниками в престижных турнирах. Сегрегация, согласно озвученным принципам, коснется даже шестой строчки таблицы коэффициентов, на которой сейчас расположена Россия.

Сейчас шестое место дает нам право отправить напрямую две команды в Лигу чемпионов, а «бронзового» призера – в квалификацию ЛЧ , причем в случае поражения он гарантированно сыграет в группе Лиги Европы. Еще один клуб (обладатель Кубка России или четвертого места) напрямую попадает в основную сетку ЛЕ , двое проходят отбор.