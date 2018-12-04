«Золотой мяч» с послевкусием

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
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22:45 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Челси 4.8 3.6 1.75
22:45 сегодня  Фулхэм -:-  Лестер Сити 2.9 3.4 2.4
22:45 сегодня  Бернли -:-  Ливерпуль - - -
23:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Саутгемптон 1.35 4.9 9
23:00 сегодня  Ман Юнайтед -:-  Арсенал - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
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Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль 2.05 3.3 3.45
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22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт 2.05 3.4 3.35
Испания. Кубок 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)Алавес 2.05 3.3 3.5
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Сант Андреу (Барселона)Сант Андреу - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 1.37 4.4 7.9
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23:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб ЛеонесаЛеонеса - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВальядолидВальядолид -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 1.65 3.4 5.5
Италия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб НовараНовара -:- Логотип футбольный клуб ПизаПиза - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло -:- Логотип футбольный клуб КатанияКатания - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево -:- Логотип футбольный клуб КальяриКальяри 2.9 3.05 2.45
Копа Судамерикана 2018, Финал 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико П (Куритиба)Атлетико П -:- Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
Португалия. Кубок Лиги 2018/2019, 2 тур 1 X 2
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Россия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
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19:30 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 1.8 3.4 4.75
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Румыния. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
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21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси -:- Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ - - -
Сербия. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
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18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
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Франция. Лига 1 2018/2019, 16 тур 1 X 2
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«Золотой мяч» с послевкусием

вчера, 02:25
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Гризманн Антуан
Гризманн Антуан
Нападающий

Было много мнений относительно того, кто должен взять «Золотой мяч». «Соккер.ру» констатирует факт: премия досталась Луке Модричу. 

Все очень ругали награду ФИФА, которая вручается лучшему игроку года по версии главной футбольной организации мира. Эта премия считалась очень бюрократизированной, очень инертной и не соответствующей веяниям моды и современным тенденциям. То ли дело «Золотой мяч». Авторы последнего – издание France Football – поняли, что сотрудничество с ФИФА в деле определения лучшего футболиста мира негативно сказывается на репутации награды.

Поэтому после нескольких лет совместного награждения эти организации решили снова разделиться. А выхлоп оказался неизменным. Туману напустили, интриги нагнали, а на выходе оказалось одно и то же. Лука Модрич, который был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА, получил и «Золотой мяч». 

Шах и мат тем, кто заявлял, что уж «Золотой мяч» – «настоящее признание» в отличие от глубоко коммерческого и предвзятого приза ФИФА. О том, достоин ли Модрич всех наград мира в 2018 году, говорилось многое. Чисто по командным достижениям он был очень хорош: выиграл Лигу чемпионов с «Реалом», хотя и не играл там самой ключевой роли, какую, например, исполняли во время своих триумфов Лионель Месси и Криштиану Роналду. 

Плюс Модрич сыграл в финале чемпионата мира, где его Хорватия проиграла со счетом 2:4 Франции с участием Килиана Мбаппе и Антуана Гризманна – двух других претендентов на «Золотой мяч». Безусловно, в выходе Хорватии в финал заслуга Модрича колоссальна, он был невероятным на этом турнире. Однако можно вспомнить его незабитый пенальти в матче с Данией в 1/8 финала. И если бы тогда в серии пенальти скандинавы оказались удачливее, Модрича никто и не вспомнил бы сейчас. 

Если уж говорить о сумме заслуг, то можно упомянуть Рафаэля Варана, который стал единственным в этом году, кто выиграл и Лигу чемпионов, и чемпионат мира. Но в современном мире защитникам, кажется, уже не светит «Золотой мяч». В итоге Варан стал только седьмым в голосовании. А ведь обладателя «Золотого мяча» выбирают журналисты – вроде как их консенсус, их взвешенное общее мнение, сумма субъективных восприятий должна создавать объективную картину. 

Но всё равно есть какое-то послевкусие. И ощущение, что ФИФА переиграла в этот раз организаторов голосования за «Золотой мяч». Переиграла тем, что очень рано вручила свою награду Модричу, создав нужный информационный фон, задав необходимый вектор. Волна обсуждения наград Модрича так всех увлекла, что и при голосовании за «Золотой мяч» по инерции хорват получал голоса, ставшие в итоге решающими. 

Спорности не лишены все индивидуальные награды в командных видах спорта. Это в принципе противоречит духу и смыслу этой игры, любой игры, где подобные премии вручаются не на основании каких-то статистических данных. По очевидным причинам и награды по статистике в футболе неприменимы из-за разных амплуа достойных исполнителей. Тогда любая индивидуальная премия будет субъективна. 

И данный опыт показывает, что сумма субъективных мнений не становится мнением объективным, а являет собой просто арифметическое действие с персональным восприятием игроков и футбола конкретными журналистами. Справедливо ли это? Наверное, нет. Но, повторимся, любые индивидуальные награды в этом виде спорта – от лукавого, априори нечестны и неуместны. А вручаются они только для повышения ажиотажа, для нужд маркетинга, для привлечения внимания и разжигания споров, которые наверняка появятся и под этой заметкой. Всё – ради хайпа, выражаясь языком современных классиков. 

Любое решение было бы воспринято с этой позиции. Стоит отметить, что все были уверены: ни Месси, ни Роналду «Золотого мяча» на этот раз не получат. Они хуже индивидуально, чем Модрич? Подумайте. Еще раз. Вряд ли. Но они десять последних лет делили этот трофей. Людям просто нужна свежая кровь, люди просто ждали, когда эти двое перестанут в прежнем ритме устанавливать рекорды и брать трофеи, когда хоть как-то проявят «рыхлость» в результатах, чтобы их скинуть. 

В результате

Роналду оказался вторым (адепты важности Лиги чемпионов продолжили кликать), а Месси – пятым (только поклонники индивидуального мастерства тут отличились). Обиднее всего должно быть Гризманну и Мбаппе, которые стали третьим и четвертым соответственно. Килиан сейчас индивидуально чуть ли не сильнейший игрок мира. А «Золотой мяч» - это ведь индивидуальная награда. 

Неужели персонально Килиан слабее Модрича? Снова попробуйте себе представить это сравнение. А ежегодная Лига чемпионов ценнее чемпионата мира, который проводится раз в четыре года? И как сравнить вклад Мбаппе и Модрича в успехи их команд? Чей весомее окажется? 

Лука Модрич: «Это уникальное чувство. Я рад и горжусь этим. Сейчас мне тяжело описать свои эмоиции, но я хочу поблагодарить всех, кто мне разрешил находиться здесь.

Хочу поблагодарить своих одноклубников и тренеров „Реала“ и сборной Хорватии, всех, кто голосовал за меня, а также мою семью. Моя жена и дети рады за меня и помогают мне добиться успехов во всех аспектах. 

Это невероятное чувство и огромное удовольствие находиться здесь, среди всех этих игроков. 

Я всё еще пытаюсь осознать, что стал частью группы выдающихся футболистов. Выигрыш титула означает, что я добился действительно чего-то особенного на поле в этом году. 2018-й был моим годом».

Мы поздравляем Модрича. Это, безусловно, потрясающий футболист, который провел выдающийся год. Но заслуги и феноменальная игра не получивших в свое время «Золотой мяч» Андреса Иньесты и Уэсли Снейдера из-за доминирования Месси и Роналду останутся в памяти больше, чем действия Модрича в триумфальном для него 2018 году. 

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Tott_Hot
Tott_Hot ответил Так Себе Аналитик
   115 / 973
сегодня в 10:20
Я бы не сказал, что ее дотащил Модрич на своем маленьком горбу, ее фортуна дотащила на своем горбу с двумя выигранными сериями пенальти и вообще халявной веткой до полуфинала, где Модрич, конечно, ярко проявил себя, но в том матче ярко проявили себя все хорваты, Перишич особенно. Сейчас, постфактум, странно, если бы Хорватия не вышла из халявной группы с мертвой Аргентиной, совсем уже не той Нигерией и Исландией (при всем уважении). И Дания и Россия, которых они еле по пенальти обыграли, это совсем не те соперники, которые должны были останавливать команду с Модричем, Ракитичем, Перишичем и Брозовичем в центре. Конечно, Модрич был яркой фигурой, но как-то твои слова про горб - перебор)) Нельзя у Хорватии выделить отдельного творца, тот же Ребич и то сыграл так, как от него не ожидали. А уж если бы поменять Модрича местами с тем же Роналду или даже Месси, я посмотрел бы, куда он на своем маленьком горбу утащил этих Тальяфико и иных ноунеймов или 34-летних Фонте, Пепе и Кварежм. Думаю, ни на матч не дольше, чем они остановились. Тогда слова автора уже снова начинают иметь смысл)) По факту, ЗМ сейчас просто настолько дискредитировавшая себя награда этим 10-летием имени Мессиналду (и наплеванием на Иньесту и Снейдера, которые реально в отдельные годы были лучшими и все равно награды не получили. Хави-то таковым не был как раз), что ее присуждение любому игроку автоматически вызывает споры. Кстати, как и присуждение ее Каннаваро тогда, ведь, казалось, его просто рандомно выбрали из игроков сборной Италии тогда, не менее его достойных)) Им нужно было 10 лет назад додуматься выдавать ЗМ игроку только один раз, а теперь этот ЗМ копейки стоит.
На счет выдачи одному игроку не больше одного ЗМ полностью согласен! Будь моя воля, я бы даже оставил Роналду и Месси по одному ЗМ, завоеванные в самые лучшие их годы, а другие раздал заочно, тем кто был "вторым" после них в остальные годы.
Tott_Hot
Tott_Hot ответил Так Себе Аналитик
   115 / 973
сегодня в 08:58
Я бы не сказал, что ее дотащил Модрич на своем маленьком горбу, ее фортуна дотащила на своем горбу с двумя выигранными сериями пенальти и вообще халявной веткой до полуфинала, где Модрич, конечно, ярко проявил себя, но в том матче ярко проявили себя все хорваты, Перишич особенно. Сейчас, постфактум, странно, если бы Хорватия не вышла из халявной группы с мертвой Аргентиной, совсем уже не той Нигерией и Исландией (при всем уважении). И Дания и Россия, которых они еле по пенальти обыграли, это совсем не те соперники, которые должны были останавливать команду с Модричем, Ракитичем, Перишичем и Брозовичем в центре. Конечно, Модрич был яркой фигурой, но как-то твои слова про горб - перебор)) Нельзя у Хорватии выделить отдельного творца, тот же Ребич и то сыграл так, как от него не ожидали. А уж если бы поменять Модрича местами с тем же Роналду или даже Месси, я посмотрел бы, куда он на своем маленьком горбу утащил этих Тальяфико и иных ноунеймов или 34-летних Фонте, Пепе и Кварежм. Думаю, ни на матч не дольше, чем они остановились. Тогда слова автора уже снова начинают иметь смысл)) По факту, ЗМ сейчас просто настолько дискредитировавшая себя награда этим 10-летием имени Мессиналду (и наплеванием на Иньесту и Снейдера, которые реально в отдельные годы были лучшими и все равно награды не получили. Хави-то таковым не был как раз), что ее присуждение любому игроку автоматически вызывает споры. Кстати, как и присуждение ее Каннаваро тогда, ведь, казалось, его просто рандомно выбрали из игроков сборной Италии тогда, не менее его достойных)) Им нужно было 10 лет назад додуматься выдавать ЗМ игроку только один раз, а теперь этот ЗМ копейки стоит.
Спору нет, что и Перишич и Ребич показали выдающуюся игру, но позвоночник в этом организме - это Модрич. Можно заменить и Перишича и Ребича, и почерк не изменится, а Луку заменить некем. Те , какими мы знаем сборную Хорватии и в значительной степени Реал - это работа Модрича. Тот же Тоттенхэм, после переезда хорвата в Мадрид, рассыпался в следующем же сезоне, ни Шервуд ни Виллаш-Боаш так и не нашли ему замену. Да и Почеттино сейчас не располагает игроком такого класса как Лука.
Nety-net
Nety-net ответил Tott_Hot
сегодня в 03:00
Да глупости это, Модрич точно заслужил, кому давать? Рон? Он ну ещё куда не шло, Месси-даже не смешно, потопил сборную, свалил все на тренера. Гризман/Мбапе хороши но точно не лучшие.
Абу Мухаммад
Абу Мухаммад ответил kyxy
   573 / 973
сегодня в 02:05
А в этом году не дали варану (....
Правдин Семён
Правдин Семён
   113 / 973
вчера в 21:04
Гризманн должно был брать. Награда окончательно стала необъективной.
Жена болельщика
Жена болельщика
вчера в 19:36
Могли бы и прецедент создать... Отдали бы Варану не у кого бы претензий не было бы...
Олег Гусов
Олег Гусов
   517 / 973
вчера в 17:34
Создалось впечатление , что ЗМ готовы были отдать кому угодно , но только не Криштиану , который заслужил этот приз больше , чем все другие претенденты , вместе взятые !
Слайш
Слайш
   235 / 973
вчера в 17:14
Не понимаю людей, кто измеряет эффективность Луки на поле именно забитыми мячами.. Очнитесь, люди, он не форвард!! Он не играет на острие атаки и не обязан забивать.. Он делает так чтобы забивали другие и делает отлично... Просто из вашей логики следует, что защитники в этом случае вообще никогда не могут получить ЗМ, а вратари тем более..

Нельзя сравнивать форварда и полузащитника по забитым мячам! Нельзя...

Я сам лично ничуть не удивился бы, если бы ЗМ получил Гризман или Мбаппе, они заслужили не меньше как по мне, у меня не бомбило бы вообще.. В принципе как и Роналду, тоже заслужил... Но выбрали Луку и это нельзя назвать неправильным и ужасным решением..
sir_Alex
sir_Alex
   29 / 973
вчера в 16:03
То ещё послевкусие!
Алексей Солдатов
Алексей Солдатов
   651 / 973
вчера в 15:02
1 гол в чемпионате, 1 год в Лиги чемпионов, 0 в кубке, 2 гола за сборную!
Лучше Гризману!
Алексей Солдатов
Алексей Солдатов
   651 / 973
вчера в 14:56
Приз отдаётся лучшему игроку, а не у кого больше наград!!!
Здесь голы, голевые пассы, точные пасы, отборы, финты в этом проявляются лучшие на мой взгляд, команды свои награды получили!
Но Мордич реально, ни о чем!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Tott_Hot
   52 / 973
вчера в 13:40
Все по делу. Сборная Франции дошла до финала коллективно, а Модрич на одном своем маленьком горбу туда дотащил сборную Хорватии. Плюс ни у Мбаппе, ни у Гризмана нет даже финала ЛЧ, я уж не говорю об обладании самим кубком. А Варан еще не тянет на ЗМ, и не потому что он защитник. О чем вообще спор? Автор перебарщивает со скептицизмом.
Я бы не сказал, что ее дотащил Модрич на своем маленьком горбу, ее фортуна дотащила на своем горбу с двумя выигранными сериями пенальти и вообще халявной веткой до полуфинала, где Модрич, конечно, ярко проявил себя, но в том матче ярко проявили себя все хорваты, Перишич особенно.

Сейчас, постфактум, странно, если бы Хорватия не вышла из халявной группы с мертвой Аргентиной, совсем уже не той Нигерией и Исландией (при всем уважении). И Дания и Россия, которых они еле по пенальти обыграли, это совсем не те соперники, которые должны были останавливать команду с Модричем, Ракитичем, Перишичем и Брозовичем в центре.

Конечно, Модрич был яркой фигурой, но как-то твои слова про горб - перебор)) Нельзя у Хорватии выделить отдельного творца, тот же Ребич и то сыграл так, как от него не ожидали.

А уж если бы поменять Модрича местами с тем же Роналду или даже Месси, я посмотрел бы, куда он на своем маленьком горбу утащил этих Тальяфико и иных ноунеймов или 34-летних Фонте, Пепе и Кварежм. Думаю, ни на матч не дольше, чем они остановились.

Тогда слова автора уже снова начинают иметь смысл))

По факту, ЗМ сейчас просто настолько дискредитировавшая себя награда этим 10-летием имени Мессиналду (и наплеванием на Иньесту и Снейдера, которые реально в отдельные годы были лучшими и все равно награды не получили. Хави-то таковым не был как раз), что ее присуждение любому игроку автоматически вызывает споры. Кстати, как и присуждение ее Каннаваро тогда, ведь, казалось, его просто рандомно выбрали из игроков сборной Италии тогда, не менее его достойных))

Им нужно было 10 лет назад додуматься выдавать ЗМ игроку только один раз, а теперь этот ЗМ копейки стоит.
112910415
112910415
   92 / 973
вчера в 13:22
ужасно непривычно
070maks
070maks
вчера в 13:04
Эта награда превратилась в посмешище. Это должен быть приз лучшему игроку в индивидуальном плане, за коллективные успехи присуждают кубки... А в индивидуальном плане естественно на первом месте должен был быть Месси (средний коэффициент полезного действия, голы-пасы, построение игры).
Сергей Ерошин
Сергей Ерошин
   761 / 973
вчера в 12:26
Короче Модрич это усредненный вариант, потому что в клубных турнирах лучшими были одни, на ЧМ другие, пришлось выбирать что то среднее более менее подходящее, таким естественно стал Модрич, повезло чуваку.
На ЧМ Модрич был где то 3-4, в клубах 6-7, путем сложения общий коэффициент у него выше оказался, вот и всё, лучшим он не был ни там ни там, правильно ли так оценивать, думаю нет.
Ruslan3132
Ruslan3132
   83 / 973
вчера в 12:16
Непонятная статья...раз Снейдер и Иньеста не получили свои мячи( Кстати незаслуженно, они должны были забрать их) Но это не значит что надо было и Модрича прокатывать! Что за глупый вывод?! Единственный кто мог бы поспорить с Модричем в этом году был Мбаппе, но все же тот еще слишком молод для такой награды. Свое получит он еще. Рад за Модрича, рад за Реал Мадрид.
Возмездие возмезднулось (с) ))))))
Rattlehead
Rattlehead ответил Сергей Ерошин
   184 / 973
вчера в 12:07
Наверняка Реал пролоббировал, им выгодно что бы типо лучший игрок был в их команде. Я бы Салаху дал, в клубном сезоне он лучшим был, в сборных я бы не сказал что Модрич прям выделялся, играл как всегда играет, даже голов не много забил, в сборных на ЧМ Мбаппе и Азар были лучше Модрича.
Чем лучше? Тем, что забивали больше? Так у Модрича другие функции на поле. Большинство видит только конечный результат в виде голевых действий, игнорируя огромный пласт работы, проделанный для этого другими игроками.
Betman
Betman
   726 / 973
вчера в 12:04
Я бы Мбаппе отдал 3М. Он стабильней всеx остальныx провёл год на высочайшем уровне, причём как в клубе, так и в сборной.
League1
League1
   131 / 973
вчера в 11:43
Абсолютно незаслуженная награда Модрича. С каким-то душком даже.
Сергей Ерошин
Сергей Ерошин
   761 / 973
вчера в 11:35
Наверняка Реал пролоббировал, им выгодно что бы типо лучший игрок был в их команде.
Я бы Салаху дал, в клубном сезоне он лучшим был, в сборных я бы не сказал что Модрич прям выделялся, играл как всегда играет, даже голов не много забил, в сборных на ЧМ Мбаппе и Азар были лучше Модрича.
Zimka
Zimka
   278 / 973
вчера в 11:33
Если бы Модрич тащил Реал после ухода Роналду я бы ещё понял, но после ЧМ были отвратительные матчи у Реала и разгром Хорватии от Испанцев с вылетом в группу Б.
Don trambon
Don trambon
   157 / 973
вчера в 11:06
Не пойму шума вокруг Гризманна, как матчи с его участием не посмотрю, ну никак он не игрок уровня КриРо, да и Месси.

А нынешний розыгрыш ЗМ - это просто абзац.
Рон заслужил его, хоть и писал, что скорее всего на 5-5 остановятся.
BenderBender
BenderBender ответил Спартак и Коталония форева2
   357 / 973
вчера в 10:56
Месси?!))) Ты серьезно?!))) Во тебя пучит!!!! Да у него ещё отнять надо бы мяча три и отдать тем, кто действительно заслужил!
spartach n1
spartach n1
   2 / 973
вчера в 10:37
Спартак и Коталония форева2
Спартак и Коталония форева2
   436 / 973
вчера в 10:21
После такого несусветного позорища эта награда потеряла всякий смысл.
Такого откровенного подкупа и предвзятого мнения я еще не видел.
Награда должна быть отменена на будущие, ведь никто в не будет ее больше воспринимить всерьез.
Все здравомыслящие люди ведь понимают, что награду должен был получить лучший игрок в истории футбола Месси.
Он выиграл самую сложную лигу в мире, золотую бутсу и один тащил слабенькую сборную аргентины.
А что сделал этот надутый модрич??? Сборную хорватии, которая гораздо сильнее сборной аргентины, тащил
ракитич, а модрич был на вторых ролях, лч была куплена пересом, это всем ясно. и за что дали золотой мяч???
Tott_Hot
Tott_Hot
   115 / 973
вчера в 09:39
Все по делу. Сборная Франции дошла до финала коллективно, а Модрич на одном своем маленьком горбу туда дотащил сборную Хорватии. Плюс ни у Мбаппе, ни у Гризмана нет даже финала ЛЧ, я уж не говорю об обладании самим кубком. А Варан еще не тянет на ЗМ, и не потому что он защитник. О чем вообще спор? Автор перебарщивает со скептицизмом.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   224 / 973
вчера в 09:26
Зря пеналду ушел из Реала. Перес бы ему еще мячик купил. А теперь у него другая любимая жена ахххах.
JackDaw
JackDaw
   271 / 973
вчера в 08:50
Хорошо, что хоть наинопланетнейшего на место поставили, а то вообще позорище было бы. А Модрич вполне соответствует награде. Вот только кто вернёт награды Снейдеру, Хави и Иньесте, вручённые гному?
борька
борька
   109 / 973
вчера в 08:39
Выбирать лучшего футболиста должны сами футболисты! Десять лучших футболистов должны перед церемонией нааграждения, сами тайно проголосовать,без учета голоса за самого себя!
d_fincher
d_fincher
   77 / 973
вчера в 08:23
А теперь представьте, что Роналду не ушел из Реала. Перес организовал бы для него ЗМ - 100% Да и Криштиану просто сильнее сегодня, чем любой футболист мира. Завтра это может быть не так, но прямо сейчас нет сильнее игрока, чем Роналду.
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