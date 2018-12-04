«Золотой мяч» с послевкусием

вчера, 02:25

Было много мнений относительно того, кто должен взять «Золотой мяч». «Соккер.ру» констатирует факт: премия досталась Луке Модричу.

Все очень ругали награду ФИФА , которая вручается лучшему игроку года по версии главной футбольной организации мира. Эта премия считалась очень бюрократизированной, очень инертной и не соответствующей веяниям моды и современным тенденциям. То ли дело «Золотой мяч». Авторы последнего – издание France Football – поняли, что сотрудничество с ФИФА в деле определения лучшего футболиста мира негативно сказывается на репутации награды.

Поэтому после нескольких лет совместного награждения эти организации решили снова разделиться. А выхлоп оказался неизменным. Туману напустили, интриги нагнали, а на выходе оказалось одно и то же. Лука Модрич, который был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА , получил и «Золотой мяч».

Шах и мат тем, кто заявлял, что уж «Золотой мяч» – «настоящее признание» в отличие от глубоко коммерческого и предвзятого приза ФИФА . О том, достоин ли Модрич всех наград мира в 2018 году, говорилось многое. Чисто по командным достижениям он был очень хорош: выиграл Лигу чемпионов с «Реалом», хотя и не играл там самой ключевой роли, какую, например, исполняли во время своих триумфов Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Плюс Модрич сыграл в финале чемпионата мира, где его Хорватия проиграла со счетом 2:4 Франции с участием Килиана Мбаппе и Антуана Гризманна – двух других претендентов на «Золотой мяч». Безусловно, в выходе Хорватии в финал заслуга Модрича колоссальна, он был невероятным на этом турнире. Однако можно вспомнить его незабитый пенальти в матче с Данией в 1/8 финала. И если бы тогда в серии пенальти скандинавы оказались удачливее, Модрича никто и не вспомнил бы сейчас.

Если уж говорить о сумме заслуг, то можно упомянуть Рафаэля Варана, который стал единственным в этом году, кто выиграл и Лигу чемпионов, и чемпионат мира. Но в современном мире защитникам, кажется, уже не светит «Золотой мяч». В итоге Варан стал только седьмым в голосовании. А ведь обладателя «Золотого мяча» выбирают журналисты – вроде как их консенсус, их взвешенное общее мнение, сумма субъективных восприятий должна создавать объективную картину.

Но всё равно есть какое-то послевкусие. И ощущение, что ФИФА переиграла в этот раз организаторов голосования за «Золотой мяч». Переиграла тем, что очень рано вручила свою награду Модричу, создав нужный информационный фон, задав необходимый вектор. Волна обсуждения наград Модрича так всех увлекла, что и при голосовании за «Золотой мяч» по инерции хорват получал голоса, ставшие в итоге решающими.

Спорности не лишены все индивидуальные награды в командных видах спорта. Это в принципе противоречит духу и смыслу этой игры, любой игры, где подобные премии вручаются не на основании каких-то статистических данных. По очевидным причинам и награды по статистике в футболе неприменимы из-за разных амплуа достойных исполнителей. Тогда любая индивидуальная премия будет субъективна.

И данный опыт показывает, что сумма субъективных мнений не становится мнением объективным, а являет собой просто арифметическое действие с персональным восприятием игроков и футбола конкретными журналистами. Справедливо ли это? Наверное, нет. Но, повторимся, любые индивидуальные награды в этом виде спорта – от лукавого, априори нечестны и неуместны. А вручаются они только для повышения ажиотажа, для нужд маркетинга, для привлечения внимания и разжигания споров, которые наверняка появятся и под этой заметкой. Всё – ради хайпа, выражаясь языком современных классиков.

Любое решение было бы воспринято с этой позиции. Стоит отметить, что все были уверены: ни Месси, ни Роналду «Золотого мяча» на этот раз не получат. Они хуже индивидуально, чем Модрич? Подумайте. Еще раз. Вряд ли. Но они десять последних лет делили этот трофей. Людям просто нужна свежая кровь, люди просто ждали, когда эти двое перестанут в прежнем ритме устанавливать рекорды и брать трофеи, когда хоть как-то проявят «рыхлость» в результатах, чтобы их скинуть.

В результате

Роналду оказался вторым (адепты важности Лиги чемпионов продолжили кликать), а Месси – пятым (только поклонники индивидуального мастерства тут отличились). Обиднее всего должно быть Гризманну и Мбаппе, которые стали третьим и четвертым соответственно. Килиан сейчас индивидуально чуть ли не сильнейший игрок мира. А «Золотой мяч» - это ведь индивидуальная награда.

Неужели персонально Килиан слабее Модрича? Снова попробуйте себе представить это сравнение. А ежегодная Лига чемпионов ценнее чемпионата мира, который проводится раз в четыре года? И как сравнить вклад Мбаппе и Модрича в успехи их команд? Чей весомее окажется?

Лука Модрич: «Это уникальное чувство. Я рад и горжусь этим. Сейчас мне тяжело описать свои эмоиции, но я хочу поблагодарить всех, кто мне разрешил находиться здесь.

Хочу поблагодарить своих одноклубников и тренеров „Реала“ и сборной Хорватии, всех, кто голосовал за меня, а также мою семью. Моя жена и дети рады за меня и помогают мне добиться успехов во всех аспектах.

Это невероятное чувство и огромное удовольствие находиться здесь, среди всех этих игроков.

Я всё еще пытаюсь осознать, что стал частью группы выдающихся футболистов. Выигрыш титула означает, что я добился действительно чего-то особенного на поле в этом году. 2018-й был моим годом».

Мы поздравляем Модрича. Это, безусловно, потрясающий футболист, который провел выдающийся год. Но заслуги и феноменальная игра не получивших в свое время «Золотой мяч» Андреса Иньесты и Уэсли Снейдера из-за доминирования Месси и Роналду останутся в памяти больше, чем действия Модрича в триумфальном для него 2018 году.