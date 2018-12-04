Танцы «Зенита» на льду

вчера, 11:00

Декабрьский футбол в России – бессмысленный и беспощадный. «Соккер.ру» - о матче, в котором тульский «Арсенал» не пожалел лидера чемпионата.

Тула слишком непредсказуемый город. Тут тебя могут встретить чаем с пряниками, а могут пальнуть из всех орудий. «Арсенал» предпочел второй вариант в поединке с «Зенитом», что для лидера Премьер-Лиги оказалось большой неожиданностью. Возможно, это расплата за все те прагматичные победы и набранные очки, которые многие считали даже незаслуженными.

Сколько раз уже в нынешнем сезоне «Зенит» не показывал яркой игры, даже смотрелся менее предпочтительней, чем соперники, но при этом побеждал. И в чемпионате, и в Лиге Европы. Кто-то называл это особым стилем, а кто-то простым везением. В Туле же за всё воздалось.

В другое время двух мячей «Зениту» могло бы хватить для победы в том самом стиле, который многие так не любят. Если бы не мощные осечки в защите, которые петербуржцы стали допускать с первых же минут. Быстроногие туляки создали массу проблем обороне «Зенита», который вышел играть с тремя центральными защитниками, но по иронии судьбы это и привело к провалу.

Слишком легко игроки атаки «Арсенала» уходили от опеки оппонентов, словно там в защите вместо опытнейших Анюкова и Ивановича при поддержке Мевли были стынущие на морозе восковые фигуры. Пространства между защитниками «Зенита» оказывалось непозволительно много. В это пространство был устремлен прорыв в случае с первым быстрым голом.

Хотя там можно было спастись – ледяное поле подвело Лунева, который уже схватил мяч после удара Кангва с острого угла, но вкатился по скользкой поляне за линию ворот. Грубейшего провала в центре обороны «Зенита» это не отменяет. В эпизоде со вторым голом Мирзова снова оборона гостей показала себя во всей красе. Ему позволили спокойно сместиться с фланга к центру, войти в штрафную, где никто не встретил игрока, который явно собирался ударить. В таких тепличных условиях грех было не забить, да еще и удар получился прекрасный.

Говорить о третьем голе «Арсенала» вообще не стоит. Там чистейшим образом Мевля скинул мяч грудью на Кангва, которому оставалось только переиграть вратаря с глазу на глаз, с чем он и справился. Прошло несколько минут, и Бакаев забил четвертый мяч. Защита «Зенита» перед ним буквально рассыпалась. Почти как в ситуации с голом Мирзова, только теперь оборонцы вроде как активнее двигались, но Мевлю это только заставило поскользнуться, а Иванович как-то неловко повернулся полубоком и не стал блокировать удар.

Все четыре мяча «Арсенал» забил в результате совершенно безобразных действий тройки игроков обороны «Зенита». Даже сложно нарочно придумать такой матч и сценарий, при котором сразу три защитника лидера чемпионата устроят такой цирк. Оборона «Арсенала» тоже порой устраивала пожары в своей штрафной. Так пришел гол Эрнани, например, а в эпизоде с голом Кузяева тулякам не хватило резкости – примерзли. Но с количеством и «качеством» ошибок «Зенита» это не идет ни в какое сравнение.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 15 (7) – 13 (7)

Довольно активно соперники били по воротам, несмотря на промерзшее поле. Тут оно работало скорее на атаку из-за многочисленных ошибок в обороне – защитники хуже приспособились к условиям. «Арсенал» в остроте ничуть не уступил «Зениту». Более того, было же еще попадание Кангва в штангу, а так и разгром лидера мог случиться.

Владение мячом (точность передач): 43,3% (70%) - 56,7% (80%)

У «Зенита» неплохая точность передач для тульских условий. Это благодаря плотности в центральной линии, хотя обостряющих по-настоящему пасов было не так много. И контроль мяча остался за гостями в целом из-за того, что они часто находились в положении отыгрывающейся стороны, а «Арсенал» перестроился на контратакующую модель с рискованными забросами и быстрым переходом в атаку, а такая модель приводит к низкой точности передач.

Поражение «Зенита» следует рассматривать комплексно. Не стоит обрушивать сразу всю критику, которая только возможна в данных условиях. Тут совпало многое. И усталость, которая накопилась в плотной серии матчей при том, что не все игроки «Зенита» в хорошем физическом состоянии, приходится проводить минимальную ротацию, отдыха почти нет.

И условия на поле, хотя они были одинаковыми для всех, как любят говорить. Всегда кто-то лучше приспосабливается, а кто-то хуже. Зенитовцы ощущали себя не совсем комфортно и были неповоротливы на застывшем поле. Здесь и просчет Семака, безусловно, который в таких условиях решил играть очень высокой линией обороны, что стало просто подарком для быстрого «Арсенала».

Причем «Зенит» не стал перестраиваться, когда понял, что туляки пользуются этой высотой линий соперника. Видимо, слишком велика была уверенность в том, что тактика все равно сработает. Значит, имеет место и некоторая недооценка угрозы со стороны «Арсенала». Да и во всех линиях петербуржцы сработали неважно. Дзюба в привычном стиле не мял бока защите, хотя скидку под второй гол совершил в свойственной манере.

В опорной зоне возникали провалы – ее почти не было. Постоянные перемещения игроков средней линии от матча к матчу не запутали «Арсенал», а скорее вносили неразбериху в ряды петербуржцев. Словом, провал «Зенита» обусловлен массой факторов, часть которых относится к индивидуальным ошибкам, часть – к командным, а другие вовсе к стечению обстоятельств.