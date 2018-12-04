Танцы «Зенита» на льду

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Эвертон -:-  Ньюкасл - - -
22:45 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Челси 4.8 3.6 1.75
22:45 сегодня  Фулхэм -:-  Лестер Сити 2.9 3.4 2.4
22:45 сегодня  Бернли -:-  Ливерпуль - - -
23:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Саутгемптон 1.35 4.9 9
23:00 сегодня  Ман Юнайтед -:-  Арсенал - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр -:- Логотип футбольный клуб Ботев Вр (Враца)Ботев Вр 1.75 3.8 4.1
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 8 5 1.32
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль 2.05 3.3 3.45
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2.45 3.25 2.75
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт 2.05 3.4 3.35
Испания. Кубок 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)Алавес 2.05 3.3 3.5
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Сант Андреу (Барселона)Сант Андреу - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 1.37 4.4 7.9
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Вильяновенсе (Вильянуэва-де-ла-Серена)Вильяновенсе - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб ЛеонесаЛеонеса - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВальядолидВальядолид -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 1.65 3.4 5.5
Италия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб НовараНовара -:- Логотип футбольный клуб ПизаПиза - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло -:- Логотип футбольный клуб КатанияКатания - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево -:- Логотип футбольный клуб КальяриКальяри 2.9 3.05 2.45
Копа Судамерикана 2018, Финал 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико П (Куритиба)Атлетико П -:- Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
Португалия. Кубок Лиги 2018/2019, 2 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Пасуш де ФеррейраПасуш де Феррейра - - -
Россия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 1.75 3.4 5.2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 1.8 3.4 4.75
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 2 3.05 4.3
Румыния. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул 2.85 2.9 2.6
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси -:- Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ - - -
Сербия. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Бачка ПаланкаБачка Паланка - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина -:- Логотип футбольный клуб Мачва Ш (Шабац)Мачва Ш - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур -:- Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан -:- Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Сент-Этьен 2.55 3.1 2.9
21:00 сегодня  Реймс -:-  Тулуза 1.8 3.4 4.75
21:00 сегодня  Нант -:-  Марсель 3.25 3.3 2.25
21:00 сегодня  Лион -:-  Ренн 1.55 4.3 5.6
21:00 сегодня  Дижон -:-  Генгам 2.25 3.25 3.3
21:00 сегодня  Кан -:-  Ним 2.75 3.15 2.65
23:00 сегодня  Страсбур -:-  ПСЖ 8 5.3 1.35
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон -:- Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан -:- Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл -:- Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик - - -
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Танцы «Зенита» на льду

вчера, 11:00

Декабрьский футбол в России – бессмысленный и беспощадный. «Соккер.ру» - о матче, в котором тульский «Арсенал» не пожалел лидера чемпионата.

Тула слишком непредсказуемый город. Тут тебя могут встретить чаем с пряниками, а могут пальнуть из всех орудий. «Арсенал» предпочел второй вариант в поединке с «Зенитом», что для лидера Премьер-Лиги оказалось большой неожиданностью. Возможно, это расплата за все те прагматичные победы и набранные очки, которые многие считали даже незаслуженными. 

Сколько раз уже в нынешнем сезоне «Зенит» не показывал яркой игры, даже смотрелся менее предпочтительней, чем соперники, но при этом побеждал. И в чемпионате, и в Лиге Европы. Кто-то называл это особым стилем, а кто-то простым везением. В Туле же за всё воздалось.

В другое время двух мячей «Зениту» могло бы хватить для победы в том самом стиле, который многие так не любят. Если бы не мощные осечки в защите, которые петербуржцы стали допускать с первых же минут. Быстроногие туляки создали массу проблем обороне «Зенита», который вышел играть с тремя центральными защитниками, но по иронии судьбы это и привело к провалу. 

Слишком легко игроки атаки «Арсенала» уходили от опеки оппонентов, словно там в защите вместо опытнейших Анюкова и Ивановича при поддержке Мевли были стынущие на морозе восковые фигуры. Пространства между защитниками «Зенита» оказывалось непозволительно много. В это пространство был устремлен прорыв в случае с первым быстрым голом. 

Хотя там можно было спастись – ледяное поле подвело Лунева, который уже схватил мяч после удара Кангва с острого угла, но вкатился по скользкой поляне за линию ворот. Грубейшего провала в центре обороны «Зенита» это не отменяет. В эпизоде со вторым голом Мирзова снова оборона гостей показала себя во всей красе. Ему позволили спокойно сместиться с фланга к центру, войти в штрафную, где никто не встретил игрока, который явно собирался ударить. В таких тепличных условиях грех было не забить, да еще и удар получился прекрасный. 

Говорить о третьем голе «Арсенала» вообще не стоит. Там чистейшим образом Мевля скинул мяч грудью на Кангва, которому оставалось только переиграть вратаря с глазу на глаз, с чем он и справился. Прошло несколько минут, и Бакаев забил четвертый мяч. Защита «Зенита» перед ним буквально рассыпалась. Почти как в ситуации с голом Мирзова, только теперь оборонцы вроде как активнее двигались, но Мевлю это только заставило поскользнуться, а Иванович как-то неловко повернулся полубоком и не стал блокировать удар. 

Все четыре мяча «Арсенал» забил в результате совершенно безобразных действий тройки игроков обороны «Зенита». Даже сложно нарочно придумать такой матч и сценарий, при котором сразу три защитника лидера чемпионата устроят такой цирк. Оборона «Арсенала» тоже порой устраивала пожары в своей штрафной. Так пришел гол Эрнани, например, а в эпизоде с голом Кузяева тулякам не хватило резкости – примерзли. Но с количеством и «качеством» ошибок «Зенита» это не идет ни в какое сравнение.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 15 (7) – 13 (7)

Довольно активно соперники били по воротам, несмотря на промерзшее поле. Тут оно работало скорее на атаку из-за многочисленных ошибок в обороне – защитники хуже приспособились к условиям. «Арсенал» в остроте ничуть не уступил «Зениту». Более того, было же еще попадание Кангва в штангу, а так и разгром лидера мог случиться.

Владение мячом (точность передач): 43,3% (70%) - 56,7% (80%)

У «Зенита» неплохая точность передач для тульских условий. Это благодаря плотности в центральной линии, хотя обостряющих по-настоящему пасов было не так много. И контроль мяча остался за гостями в целом из-за того, что они часто находились в положении отыгрывающейся стороны, а «Арсенал» перестроился на контратакующую модель с рискованными забросами и быстрым переходом в атаку, а такая модель приводит к низкой точности передач.

Поражение «Зенита» следует рассматривать комплексно. Не стоит обрушивать сразу всю критику, которая только возможна в данных условиях. Тут совпало многое. И усталость, которая накопилась в плотной серии матчей при том, что не все игроки «Зенита» в хорошем физическом состоянии, приходится проводить минимальную ротацию, отдыха почти нет. 

И условия на поле, хотя они были одинаковыми для всех, как любят говорить. Всегда кто-то лучше приспосабливается, а кто-то хуже. Зенитовцы ощущали себя не совсем комфортно и были неповоротливы на застывшем поле. Здесь и просчет Семака, безусловно, который в таких условиях решил играть очень высокой линией обороны, что стало просто подарком для быстрого «Арсенала». 

Причем «Зенит» не стал перестраиваться, когда понял, что туляки пользуются этой высотой линий соперника. Видимо, слишком велика была уверенность в том, что тактика все равно сработает. Значит, имеет место и некоторая недооценка угрозы со стороны «Арсенала». Да и во всех линиях петербуржцы сработали неважно. Дзюба в привычном стиле не мял бока защите, хотя скидку под второй гол совершил в свойственной манере. 

В опорной зоне возникали провалы – ее почти не было. Постоянные перемещения игроков средней линии от матча к матчу не запутали «Арсенал», а скорее вносили неразбериху в ряды петербуржцев. Словом, провал «Зенита» обусловлен массой факторов, часть которых относится к индивидуальным ошибкам, часть – к командным, а другие вовсе к стечению обстоятельств.

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Все комментарии
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил parallels
   75 / 973
вчера в 21:08
Знаешь паралелс и стыдно синонимы
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил Мишка Квакин
   75 / 973
вчера в 21:06
Штаны ищет
SpaM-SARW
SpaM-SARW
   75 / 973
вчера в 21:05
Ай да Бакаев, превратил зенит в лудогорца в лучших традициях Озила
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   772 / 973
вчера в 19:24
жаль в спартаке свара идет друг друга грызут
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   772 / 973
вчера в 19:23
зимой выгодно играть арсеналу,уралу,енисею крылышкам, бей беги, а таким как зенит,цска, краснодар нужен качественный газон
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   384 / 973
вчера в 19:06
Проиграл скорее не Зенит, а Семак
Выставлять схему с 3 защитниками было ошибкой
Ну ничего, Сергей Богданович учится на своих ошибках
борька
борька
   109 / 973
вчера в 18:55
Как , ваптеке на весах!
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   81 / 973
вчера в 17:00
Слишком часто Зениту везло в этом сезоне
и в РПЛ и в ЛЕ. Все время отскакивать не получится.
1asss
1asss ответил Риелтор с берегов Невы
   565 / 973
вчера в 16:31
Кого то хоронить или возносить рано. Понравилось что зенит хотел победить. Завелись по спортивному. В соперниках только краснодар. При всём уважении к локо и цска. У одних молодые, другие обморожены после чемпионства, обе команды нестабильны. Да и краснодар не из железа, ребята мастеровитые и задорные, но скамеечка коротковата. При плотности в таблице, весной битвы будут в каждом матче. Половина команд при паре поражений становится кандидатом на вылет.
нам не привыкать на финише всех обгонять
Мишка Квакин
Мишка Квакин
   957 / 973
вчера в 15:48
Осень настала,
Холодно стало,
Птички 62о перестали клевать,
И Передаст перестал забивать.

Литейный 4, ты где, дружище?
Гыгыкаешь?
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   319 / 973
вчера в 15:13
Кого то хоронить или возносить рано. Понравилось что зенит хотел победить. Завелись по спортивному. В соперниках только краснодар. При всём уважении к локо и цска. У одних молодые, другие обморожены после чемпионства, обе команды нестабильны. Да и краснодар не из железа, ребята мастеровитые и задорные, но скамеечка коротковата. При плотности в таблице, весной битвы будут в каждом матче. Половина команд при паре поражений становится кандидатом на вылет.
Расул Манаев
Расул Манаев
   552 / 973
вчера в 14:38
А где ябеда гынышник?)))
dinoel
dinoel
вчера в 13:19
Похоже сливают очередного тренера
FILL3286
FILL3286
   25 / 973
вчера в 12:15
клячи как и баклажаны танцевали)))ахаххаха
FILL3286
FILL3286
   25 / 973
вчера в 12:11
арги потерянные были особенно ПАРЕДАС
Морозовский
Морозовский
   6 / 973
вчера в 12:02
Если бакланов не устраивает погода - пусть строят закрытые стадионы своим соперникам!
Родериго Великолепный
Родериго Великолепный
   35 / 973
вчера в 12:01
Лёд один на всех. За Тулу голы забили зулус Кангва и горячие парни Бакаев и Мирзов. СТЫДНО ЗА бакланятник ПЕРЕД ВСЕМ МИРОМ.
parallels
parallels
   8 / 973
вчера в 11:55
но это поражение не отменяет того факта, что нам всем очень стыдно за спартак!
Сергей Ерошин
Сергей Ерошин
   761 / 973
вчера в 11:54
Изменения в защитных построениях по ходу сезона лучше не делать, такие вещи наигрывать в предсезонках надо, защитники банально не понимают что от них требуется, кто и как играть должен, друг на друга надеются, и никто ничего не делает, лучше всего доигрывать в 2 центра.
FILL3286
FILL3286
   25 / 973
вчера в 11:46
Танцоры,особенно зюба
spartach n1
spartach n1
   2 / 973
вчера в 11:45
Ушатали газпромышей по делу,привыкли там у себя в Буэнос айресах на зеленой травке играть !
Фата лист
Фата лист
   14 / 973
вчера в 11:15
На 2-2 ставил, не ожидал, что оборона Зенита сыграет в 2 раза хуже, чем я представлял.
112910415
112910415
   92 / 973
вчера в 11:13
таков Зенит, бессмысленный и бестолковый..
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