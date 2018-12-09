Не для победы в ЛЧ. Главная проблема «Сити» Гвардиолы

вчера, 10:30

Самый качественный клуб сезона редко побеждает в больших финалах. И хотя «Манчестер Сити» убедил многих на «Соккер.ру», что их футбол крут, этого мало.

Победа над Гвардиолой – особый трофей

Благодаря испанцу подскочили стандарты качества в АПЛ . «Сити» выдал до матча с «Челси» лучшую разницу мячей с 1892 года – с девятнадцатого века. «Арсенал» после лучшей с 2007 года серии без поражений всего на пятом месте.

А «Тоттенхэм» выдал лучший старт в истории клуба, но в 6 пунктах от лидера. Им стал «Ливерпуль» - за все время существования клуба такого впечатляющего рывка не было. Соперники активизировались еще и потому, что Гвардиола поднял планку.

Хосеп взял в Англии 96 побед и проиграл с «Манчестер Сити» всего 19 матчей из 137 (13.8 %), причем далеко не все в ключевых турнирах. Были и кубковые поражения, которые могли порадовать разве что тех, кто не понимает приоритетности кубков.

Но все и всегда хотят обыграть «Сити». Как знак качества или хотя бы демонстрация атакующих талантов – как было в случае с «Лионом». Все тренеры-соперники Гвардиолы строят коварные планы, и если задумки срабатывают – получается, как у Сарри.

Маурисио с четвертой попытки впервые обыграл Хосепа. Но Гвардиола и сам понимал, что выиграть на «Стэмфорд Бридж» дважды подряд будет сложно. Историческая серия без двух подряд выездных побед в чемпионате не просто так длится с 1955 года, сложно завоевать Лондон дважды.

«Челси» всегда неудобный соперник для «Манчестер Сити» и любой другой команды. А новая вариация имени Сарри еще колючее. У них пока есть Азар – две голевые передачи, а у Гвардиолы не смог сыграть Де Брюйне, чтобы ответить итальянцу тем же.

«Манчестер Сити» не хватает «тафгаев»

Флегматичные, не дикие и неаккуратные, как Уокер, если нервничает. Многие критикуют футболистов «Арсенала», что до начала сезона собрались в количестве 12 человек, заказали 70 девушек с пониженной социальной ответственностью, потратили на алкоголь около 30 тысяч фунтов (2.5 млн рублей) и «оторвались».

Во-первых, отдаем должное здоровью Мхитаряна, Ляказетта, Обамеянга, Озила, Гендузи и остальных – уничтожить спиртного на такую сумму непросто даже специалистам, к которым футболисты не относятся. Во-вторых, там по 5-6 барышень на одного. Пора делать новым символом клуба Калигулу в пуховичке Венгера?

А ведь критиковать футболистов нужно только за веселящий газ – бесполезная гадость, и измены, если таковые были. В остальном поступи верно. Гуляли не в сезон, не после поражения. До начала сплотились, а теперь выдали 21 матч без поражений. Стали похожи на сильную команду, ведь свежая победная бисиклета Торрейры выводит нас на проблему «Манчестер Сити».

У Гвардиолы в «Барселоне» были хулиганы, которых Хосеп полностью контролировал (от Пике до Маскерано). А теперь их нет. Но хулиганы в футболе нужны и важны, они привлекают победы. А в «Баварии» начались проблемы, поскольку Рибери, Роббен, Мюллер, Левандовски и компания подходили для финалов ЛЧ по характеру, но была дистанция между игроками и тренером.

У Зидана, Хайнкеса, Клоппа, Аллегри и Симеоне такого расстояния не было. Но у каждого финалиста ЛЧ находились мужики с характерами, о нехватке которых на днях рассуждал Пол Скоулз, комментируя ситуацию в «Манчестер Юнайтед». Легендарный «рыжик» прав – любой успешной команде нужны такие, как Рамос, Каземиро, Пике, Манджукич или Швайнштайгер.

Или как Торрейра – настоящий «терьер». Даже Роналду по агрессивности на поле давно боец и атлет, а не только симулянт и плакса. И своего Криштиану в «Манчестер Сити» тоже нет. Капитан Фернандиньо не всегда спокойный, может случайно разбить нос напарнику, но не дикий. Всем остальным тоже не хватает крутого мужского характера. А Де Брюйне, как показал полуфинал ЧМ -18 с Францией, не настолько псих, как нужно.

У команды слишком расчетливая игра

В крупных финалах, куда нога футболиста «Манчестер Сити» пока не ступала, были команды, которые явно слабее. Конечно же, «горожане» - самая качественная команда АПЛ . Так говорят цифры, и в этом случае не врут. «Ливерпуль» равняется на МС , не наоборот.

Но где магия, где «тафгаи», где «цепные псы»? Где лидеры центра поля с характером – Скоулз, Джеррард или Лэмпард? Где дикие форварды, как Роналду, Руни, Дрогба, хотя бы Барош? Вспомните, что у всех победителей ЛЧ от Англии (а не побеждали шесть лет) были боевитые составы с яркими личностями.

В том числе в защите. Фердинанд, Видич, Терри (хоть в победном финале не играл), Давид Луис, тот же Каррагер, являются футболистами с харизмой. Они на ошибки отвечают. А как отвечает Ляпорт? Никак, он даже в заявку Франции на ЧМ не попал. И символично, что именно в день поражения «Сити» в Лондоне была годовщина гола Джеррарда в ворота «Олимпиакоса».

Знаменитого удара, что вывел «Ливерпуль» в плей-офф Лиги чемпионов, завершившийся стамбульским финалом и камбэком с 3:0 против «Милана». Гвардиоле с помощью таких совпадений словно намекают, где он просчитался. Футбол – математика, с чем согласится и Аллегри, и Сарри, и сам Хосеп.

Но математика не бездушная, а души в машинальных победах «Манчестер Сити» часто не хватает. Они по-прежнему фавориты, но все знают, как их обыграть. Например, Азар правильно сказал:

«Суть „Сити“ в командной игре. У них много движений, чтобы создать шансы. У них много моментов и голов. Но у них нет Эдена Азара. И в этом разница».

Скромный бельгиец сделал два ассиста против «Манчестер Сити», а до этого всего за 2018 год был гол и пас против МЮ , два мяча «Ливерпулю», дубль и ассист «Арсеналу». У расчетливого «Сити» ставка на командную игру, но действительно нет своего Азара – человека, который с пятью сильнейшими соперниками собрал бы 30 голов и отдал 19 голевых.

«Сити» будет сложно выиграть финал ЛЧ

И даже туда попасть. «Ливерпуль» весной в ЛЧ показал, где раки зимуют. Мечтает показать еще раз следующей весной в АПЛ . «Лион» пользовался недавно тем же методом, что и «Челси» в последней игре. Можно проиграть «Сити» по цифрам, но не нужно быть святее папы Римского, чтобы затмить «голубую луну».

Надо быть командой, которая себя уважает, знает, чего хочет на поле. Понимает принципы работы Гвардиолы – самые изученные в истории футбола. И остается коллективом с яйцами. Не уронив мужское достоинство, все победители «Манчестер Сити» последних лет фактически повторяли один и тот же прием, начиная с настроя.

Хосепу будет сложно найти выход из этой западни. Ведь проблема именно в команде испанца. В составе есть весельчаки, есть выдающиеся профессионалы, но катастрофически не хватает дикости. Агуэро, конечно, крутой форвард. Но в финале ЛЧ чаще побеждают такие ребята, как Вилья или даже Бензема – еще более свободные и наглые, пусть тоже умеющие промахнуться.

Давид Сильва – великий хавбек, но у Иньесты всегда было больше игры на нервах, невзирая на схожий темперамент. И так по многим позициям, даже не доходя до понимания, что только в «Барселоне» у Гвардиолы для победы в ЛЧ был молодой Месси. Теперь такого человека нет и быть не может. Конечно же, «Манчестер Сити» - фаворит АПЛ и таким остался после поражения от «Челси».

Но Сарри вовремя напомнил футбольному миру, что сезон не завершается в декабре. А до конца апреля и начала мая остаться на пике формы будет непросто даже настолько качественной и отлаженной команде, как «Манчестер Сити». Если второй раз подряд допустят похожую ошибку – будут осенью лучше, чем весной, то снова не увидим Хосепа в финале ЛЧ .

И будет немножко грустно, ведь даже фанаты «Челси» не станут спорить – переиграли одну из лучших команд планеты, а именно таких хочется видеть в крупных финалах, вроде того, что проведут на «Ванда Метрополитано». Интересно, а сам Гвардиола, прекрасно зная слабости отлаженной и отточенной команды, видит ее с кубком чемпионов в столице Испании?

Ведь в плей-офф, где любой – от МЮ Де Хеа до «Ювентуса» Роналду с радостью поставит подножку, одного класса точно не хватит. Класс был и этой весной, но не помог. «Манчестер Сити» не хватает дикости в решающих матчах, и это с каждым новым однотипным поражением, когда все вроде бы все делают верно, заметнее и заметнее.

Пока Гвардиола не научился полагаться на импровизацию от подопечных – «Сити» не команда для победы в Лиге чемпионов. А именно это является целью клуба, его владельцев и футболистов. На данный момент главная звезда «горожан» - Хосеп Гвардиола, и это одна из ключевых проблем коллектива.

Ведь, как правильно сказал Моуриньо, тренеры в футбол на поле не играют. И в вечера, когда идеи испанца его подопечные поддержать не могут, оказываются под давлением умного соперника – «плывут». Поэтому в топ-5 осталось четыре непобежденные команды - «Ливерпуль», «Ювентус», ПСЖ и «Боруссия» Д.