Новый командир взвода «канониров». «Арсенал» Джорджа Грэма в сезоне 1986/87

«Соккер.ру» расскажет о том, как лондонский «Арсенал» под руководством Джорджа Грэма выходил из сумерек в недалеком прошлом.

Мы так уже привыкли к высокой и тощей фигуре Арсена Венгера на тренерской скамейке «канониров», что как-то стали забывать, что французский специалист пришёл не на пепелище, а в успешный клуб. А таковым его сделал Джордж Грэм, наследство которого не успели прожечь ни Брюс Риох, ни Стюарт Хьюстон.

Конечно, Арсен завоевал больше трофеев, чем его шотландский коллега. Одних только Кубков Англии семь штук. Так он и работал дольше - без малого 22 года против 8 неполных лет Джорджа. А если сравнить количество чемпионских титулов, то перевес француза совсем невелик - три к двум. Шотландец собрал полную коллекцию домашних трофеев, а его последователь так и не смог выпить шампанского из Кубка Лиги. Кроме того, Грэму удалось то, что не получилось и уже вряд ли получится у Венгера, а именно выиграть европейский трофей.

Венгер - выдающийся тренер, он вписал своё имя в историю «канониров». Но при этом несправедливо забывать и его предшественника. Да, предшественника, ибо руководившие в течение года Риох и Хьюстон были фигурами временными.

По рекомендации Венейблса

Уроженец Баргедди Джордж Грэм был неплохим атакующим полузащитником. Выходец из бедной семьи был вынужден рано повзрослеть, да и дебютировал на поле довольно рано - в свой 17-й день рождения. Довольно быстро юного футболиста пригласили в «Челси», где Грэм стал важным игроком основы. Но перестал таковым быть после нескольких выходок. Строгий тренер Томми Догерти выгнал сразу восьмерых гуляк, в том числе и Джорджа. Клуб продал футболиста соседям из «Арсенала». Там Грэм не только взялся за ум, но и раскрылся во всей красе. Шесть лет он славно выступал на «Хайбери», после чего уехал в «Манчестер Юнайтед». Но там он уже был не столь ярок. Потом были «Портсмут» и «Кристал Пэлас».

Завершив выступления, Джордж Грэм стал помощником Терри Венейблса в «Куинз Парк Рейнджерс». Когда понял, что созрел для самостоятельной практики, возглавил скромный лондонский «Миллуолл». Вытащил «львов» из третьего дивизиона во второй и, наверное, довёл бы их до первого, но последовало приглашение от бывшего клуба. Отказать «Арсеналу» Джордж не мог.

Что же представлял собой «Арсенал» в середине восьмидесятых? Если откровенно, то ничего особенного. Можно сравнить с аристократом, у которого остались лишь славная история и фамильный герб. Руководивший «канонирами» семь лет бывший капитан Терри Нил выиграл один Кубок Англии и всё. Были ещё два финала в 1979 году - тоже Кубок Англии и Кубок Кубков, в которых «канониры» уступили соответственно «Вест Хэму» и «Валенсии». Выше третьего места лондонцы не поднимались, более того, команда не прогрессировала, топталась на месте. В декабре 1983 года Терри Нила поблагодарили за работу, выписав расчёт. Больше ирландец никого не тренировал.

Дон Хауи входил в тренерский штаб сборной Англии, помогал многим тренерам «Арсенала». Имел и собственный, правда, небольшой опыт работы главным тренером - в «Вест Бромвиче» и «Галатасарае». Стабилизировать разболтавшуюся при позднем Ниле команду он смог. Но не более того. Шестое и два седьмых места, ранние вылеты из Кубков - вовсе не тот результат, который от него ждали. Владелец клуба Питер Хилл-Вуд и его правая рука Дэвид Дин занялись поисками нового тренера.

Однако искать не было необходимости. Вот он - Терри Венейблс, творивший историю в «Куинз Парк Рейнджерс». Несколько раз боссы «Арсенала» обращались к Терри с конкретными предложениями, но тот предпочёл возглавить «Барселону». Его достали и там. Результат тот же.

Тогда на горизонте возникла фигура Алекса Фергюсона. Того самого. И шотландец дал предварительное согласие. Но осенью восемьдесят пятого прямо на боевом посту скоропостижно скончался тренер сборной Шотландии Джок Стин. Фергюсон, работавший его помощником, стал полноправным тренером «тартановой армии». Шотландцы пробились в финальную часть чемпионата мира 1986 года, а Фергюсон не мог бросить её. Совмещение было невозможным, поэтому Алекс попросил вернуться к этому вопросу после мирового первенства. Но Хилл-Вуд и Дин ждать не хотели, снова побеспокоили Венейблса. Представляете, как работалось Хауи в такой обстановке? Но Венейблс снова отказал. И чтобы от него отстали, он рекомендовал Джорджа Грэма, который помогал ему в КПР . Руководители «канониров» подумали и согласились. Не чужой всё же человек. А Фергюсон освободился уже в июле.

Денег нет, но вы держитесь

Джордж Грэм долго не раздумывал над приглашением, а руководство «Миллуолла» не стало ставить препятствий его уходу. Напротив, благословило на работу с «Арсеналом». Но подписав контракт со своим бывшим клубом, Джордж обнаружил, что дела там обстоят не очень. На усиление состава ему не выделили ни пенса. Дэвид Дин даже сказал, что команда и так сильна. Однако в тот момент закончились контракты у обоих основных нападающих - Тони Вудкока и Пола Маринера. И новых договоров им никто не предложил. Не удалось удержать молодого защитника Мартина Киоуна. Оплот обороны Дэвид О’Лири тоже ждал, когда ему предложат новый контракт. Но руководство сделало это только после настойчивых просьб нового тренера. И на том спасибо. Просьбу приобрести у «Уотфорда» Джона Барнса в клубном офисе пропустили мимо ушей. Ибо с деньгами у лондонцев было туго. Из всех игроков, которые имелись в его распоряжении, Грэм лучше всего знал единственного новичка Перри Гроувза, которого приобрели за несколько дней до приглашения тренера. Джордж видел Гроувза в «Колчестере», приглашал левого полузащитника к себе в «Миллоулл». Но того перехватил «Арсенал». Получилось, что хотели Барнса, но сочли Гроувза более перспективным.

Такой английский «Арсенал»

Кто же достался Джорджу Грэму ещё? Вратарь Джон Лукич, носивший в детстве сербское имя Йован. Мать Йована находилась на борту самолёта, который потерпел катастрофу в аэропорту Мюнхена 21 февраля 1958 года. Тогда погибло 8 футболистов. Женщине повезло, её спас вратарь Гарри Грэгг. Вера тогда была беременна. Но не Йованом, а его старшим братом Зораном. Будущий голкипер появился на свет в 1960 году. И стал вратарём, как его фактический спаситель. Только клубы слегка попутал. Начинал во враждебном для «красных дьяволов» «Лидсе», а потом нашёл применение своему таланту в «Хайбери».

Справа в обороне играл Вив Андерсон, первый темнокожий футболист сборной Англии, выигравший два Кубка чемпионов с «Ноттингемом». Слева - капитан и душа команды Кенни Сэнсом, поигравший с Грэмом в «Кристал Пэлас». С первым центральным вопросов не было, это был Дэвид О’Лири. А вот Тони Кэтона новый тренер отодвинул в резерв, доверившись 20-летнему Тони Адамсу.

Пару центральных полузащитников составили Пол Дэвис и Дэвид Рокасл. 19-летний футболист получил доверие нового тренера и стал ключевой фигурой в новом сезоне. А ведь Дэвид чуть было не ушел в «Шеффилд Уэнсдэй». Грэм закрыл Рокасла в кабинете и не выпускал его оттуда, пока молодой полузащитник не подписал контракт. При этом тренер гарантировал юноше место в основе. А для этого он перевёл из центра на правый фланг Стива Уильямса.

Главная звезда «Арсенала» играла в атаке. Чарли Николас, он же - «Чарли-Шампанское». Очень одарённый футболист. Но и раздолбаем был изрядным. Чарли раскрылся в «Селтике», где заиграл в основе 17-летним юношей. В 22 года Николас был признан лучшим футболистом Шотландии. Чарли прочили славу второго Джорджа Беста. Но до легендарного «пятого битла» он не дотянул. Как по игре - к сожалению, так и по выпивке - к счастью. Чарли быстро перерос шотландский чемпионат и твёрдо решил перебраться в Англию. За него спорили «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Чарли выбрал последний клуб, чтобы жить в Лондоне. Там много мест, достойных посещения.

Играл Чарли хорошо. Но пренебрежение к режиму, да отсутствие любви к тренировочному процессу не могли не сказаться. Пошли травмы. Вот и в первом сезоне Грэма «Чарли-Шампанское» больше лечился, нежели играл. Поэтому в атаке пришлось опираться на 20-летних Мартина Хейеза и Найалла Куинна. Также в распоряжении Грэма имелись вратарь Рис Уилмот, защитник Гус Сезар, молодые полузащитники Стюарт Робсон и Майкл Томас, а также полузащитники немолодые - Йан Эллинсон и Грэм Рикс. Бывший игрок сборной Англии Рикс, не забивший пенальти в финале Кубка Кубков 1979 года, был подвержен травмам и лечился ещё больше, чем Николас. Да и после ухода Лайама Брэйди в «Ювентус» Грэм вовсе сник. Если Рикс был прошлым «Арсенала», то 18-летний Пол Мерсон его будущим. Грэм сразу увидел в молодом форварде огромный талант, стал подтягивать его к основе. Но нашёл для Пола позицию в средней линии, ближе к атаке. Где он и раскрылся.

Два ирландца - О’Лири и Куинн, шотландец Николас, валлиец Уилмот. Остальные, включая Лукича -англичане. Ни одного иностранца. Трудно представить, что лет через 15 англичане в форме «Арсенала» станут большой редкостью.

Прекрасный сон и тяжёлое пробуждение

Дебют Джорджа Грэма пришёлся на домашний матч с «Манчестер Юнайтед». Гол Чарли Николаса принёс скромную, но нужную победу. Но выезды в гости к «Ковентри» и «Ливерпулю» обернулись проигрышами. Куинн и Адамс обеспечили победу над «Шеффилд Уэнсдэй». Из трёх нулевых ничьих, последовавших вслед за этой победой, стоит отметить домашнюю игру с «Тоттенхэмом». «Арсенал» имел больше шансов выиграть дерби, но не смог переиграть вратаря Рэя Клеменса. В 8-м туре «канониры» проиграли «Ноттингему» и опустились на 15-е место. Грэм начал ловить на себе косые взгляды руководства, а Дин засобирался в «Барселону». Ибо руководство «Барсы» было очень недовольно тем, что Кубок чемпионов уехал в Бухарест. А Терри Венейблс подумывал о возвращении в родные края.

Но переговоры с Венейблсом не понадобились. Ибо после проигрыша в Ноттингеме «Арсенал» пошёл на поправку. Серия из пяти побед (в числе пострадавших «Эвертон», «Уотфорд» и «Челси»). И игра в атаке вдруг появилась, и оборона стала непроницаемой. Ничья с «Вест Хэмом», потом ещё четыре победы. Да каких! 4:0 над «Саутгемптоном», 3:0 - «Манчестер Сити», 4:0 - «Астон Вилла», и еще 3:1 над «Куинз Парк Рейнджерс». «Арсенал» стал первым. Радует молодняк. Мартин Хейез заколачивает едва ли не в каждом матче, Дэвид Рокасл ведёт всю игру в центре, а Тони Адамс превратился в одного из сильнейших защитников лиги.

«Канониры» прекрасно прошли ударный рождественский цикл. 4 января был обыгран «Тоттенхэм», причём на «Уайт Харт Лейн». «Арсенал» - первый, ближайший из конкурентов - «Эвертон» в четырёх очках. Болельщики пощипывали себя за уши - не снится ли им всё это.

Но прекрасный сон закончился. 16-матчевая беспроигрышная серия сменилась чередой менее удачных матчей. Этого хватило, чтобы свалиться с первого места на пятое. Закончился поход за Кубком Англии - «Уотфорд» перебежал дорогу в четвертьфинале. Но оставался Кубок Лиги. Именно баталии в этом турнире совпали со спадом в чемпионате.

Чарли, Чарли - великий маг

До полуфинала «Арсенал» добрался благополучно. В разряд зрителей переведены «Хаддерсфилд», «Манчестер Сити», «Чарльтон», «Ноттингем». Но в полуфинале «канониров» ждали «шпоры». Вот тут и началось самое интересное. «Тоттенхэм» был задет проигрышем на домашнем стадионе в начале января, поэтому очень хотел выиграть на «Хайберри». И выиграл 1:0. Клайв Аллен забил один из своих 49 мячей в том сезоне. Но полуфинал состоял из двух матчей. На «Уайт Харт Лейн» тот же Аллен забил снова. Но этот гол сыграл злую шутку. Расслабились и получили два мяча в ответ - от Андерсона и Куинна.

Победа 2:1 гарантировала «Арсеналу» не выход в финал, а всего лишь переигровку. Причём на поле соперника. И снова Аллен огорчил Лукича. На этот раз футболисты «Тоттенхэма» были предельно собранными и внимательными. А ещё Чарли Николас получил травму. Но вышедший на замену Йан Эллинсон забил свой единственный в сезоне, но такой нужный гол. И тут Рокасл положил мяч в ворота «Тоттенхэма». Есть финал. А там «Ливерпуль».

В середине первого тайма Иан Раш обыграл Адамса и точно пробил. А если забивал Раш, то «красные» обычно побеждали. Примета работала на протяжении 145 матчей. Но дала сбой в 146-м. На 30-й минуте в штрафной «Ливерпуля» возникла сутолока. Мяч отскочил к Николасу, а «Чарли-Шампанское» сумел нанести точный удар по воротам Брюса Гроббелаара.

Во втором тайме Грэм выпустил Перри Гроувза, начавшего игру на скамейке запасных. И замена сработала. За 7 минут до окончания основного времени Перри прострелил с левого фланга, а Чарли с линии вратарской не промахнулся. Есть первый трофей за девять лет. Причём в первом же сезоне Грэма.

Подвиги Чарли Николаса на переполненном «Уэмбли» не спасли его от расставания с «Арсеналом». Грэм избавился от талантливого, но недисциплинированного земляка уже в следующем сезоне. А чемпионат 1986/87 «Арсенал» завершил на четвёртом месте. Что тоже было неплохо. Правда, враги из «Тоттенхэма» обошли на очко и стали третьими. Первым финишировал «Эвертон», вторым его сосед из Ливерпуля. Джордж Грэм утвердился не только на «Хайбери», но и в глазах начальства. Можно было рассчитывать на усиление состава.