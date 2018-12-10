Аргентинская буря в Мадриде

10 декабря 2018, 10:22

«Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» устроили яркую разборку в Испании. «Соккер.ру» - о финале главного южноамериканского турнира, который прошел в Европе.

Приключения финала

Нынешний финал Кубка Либертадорес, пожалуй, стал самым известным за последние годы и привлек внимание даже тех, кто заокеанским футболом не интересуется и вообще плохо разбирается в этом аналоге южноамериканской Лиги чемпионов, где доминируют бразильские и аргентинские клубы. Но сама судьба решила устроить грандиозную рекламу этому турниру, причем не без использования «черного пиара».

Все началось с самого факта выхода в финал двух заклятых врагов и соседей по Буэнос-Айресу «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейта». Это обещало невероятную жару. И в первом финальном матче на стадионе «Боки» жара вышла футбольная – матч завершился со счетом 2:2, дважды вели хозяева, но не удержали перевес. Та ничья обнулила первую игру, поскольку в Кубке Либертадорес правило выездного гола не действует. То есть нужно было лишь кому-то победить в ответной встрече. И вот тут возникли проблемы.

23 ноября перед самой игрой на «Монументале» автобус с футболистами «Боки» был забросан посторонними предметами, выбили окна, поранили ряд игроков. Позднее их еще и слезоточивым газом атаковали. Понятно, что в таких условиях «Бока» не могла играть, хотя чиновники, которые в большом количестве понаехали на стадион, пытались заставить команды провести встречу в лучших традициях барского поведения: плевать на холопов, мы приехали смотреть зрелище.

Но здравый смысл восторжествовал, и матч отменили. Впрочем, совершенно ясным стало, что и повторная попытка провести игру в Буэнос-Айресе и вообще в Аргентине провалится. Слишком уж накалены были страсти, а с правопорядком у полиции там всё крайне неважно. КОНМЕБОЛ решила вопрос оригинально – забросив финал в Мадрид.

Хотя против переноса в другую страну протестовали обе команды. На их протесты не обратили внимания, понимая, что они будут всячески нагнетать обстановку и идти на поводу у заинтересованных клубов нельзя. Та же «Бока» вообще требовала присудить «Риверу» поражение и намеревалась добиться своего через суд, но игнорирование делает свое дело – как миленькие приехали в Мадрид и стали готовиться к игре уже без лишней болтовни.

Рассматривались разные варианты. Была возможность провести даже в Катаре игру. Но более реальными кандидатами были Парагвай и США . Однако резонно решили, что в соседний Парагвай радикальные фанаты тоже могут пробраться и устроить похожие мероприятия, что и в Буэнос-Айресе, а в США сам по себе футбол не слишком популярен, особенно южноамериканский. Так что выбрали старушку Европу. По иронии судьбы остановились на Мадриде, а «Реал» предоставил свой «Сантьяго Бернабеу».

Вообще, довольно забавно получилось. Ведь Кубок Либертадорес так назван в честь освобождения Южной Америки от власти испанского короля. А тут решающий матч проводят в Испании, да еще и на поле «Королевского клуба». У КОНМЕБОЛ главным аргументом было наличие в этой стране самой крупной в Европе аргентинской диаспоры, и это логично – стадион в итоге был забит, атмосферу публика организовала страстную, аргентинскую, но без бесчинств. Зато с яркими эмоциями, слезами, песнями, танцами.

Ваши ожидания – ваши проблемы

Начало ответного финального матча многих разочаровало и заставило, наверное, выключить трансляцию. Людям рекламировали южноамериканскую зарубу, а команды устроили возню и явно боялись друг друга. Так прошел весь первый тайм. Футболисты «Ривера» и «Боки» играли крайне осторожно, пытались действовать аккуратно, но при этом очень нервничали, у них дрожали ноги, а многочисленные ошибки не способствовали обострению.

Не такого ждали от распиаренного противостояния. Но опытные любители аргентинского футбола понимали, что это лишь прелюдия, а впереди – битва. Раскрыл игру гол «Боки» перед перерывом. Второй тайм уже игрался на совсем другой скорости, а «Ривер» отправился отыгрываться. И пусть соперники снова играли суетливо и опасливо, но уже с большей агрессией, динамикой и нацеленностью на ворота. По накалу борьбы это уже напоминало южноамериканский футбол.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 18 (6) – 14 (3)

«Ривер» переиграл по количеству ударов «Боку» во многом благодаря вынужденной активности во втором тайме, а также благодаря игре в большинстве. Впрочем, следует отметить, что в равных составах и при счете 1:1 именно «Ривер Плейт» оказывал давление и спешил, стремясь вырвать победу в основное время. Видимо, уверенности и свежести у этой команды было больше. «Бока» после более-менее толкового первого тайма инициативу утратила. Хотя в итоге неточными ударами грешили и те, и другие.

Владение мячом (точность передач): 66,6% (85%) - 33,4% (70%)

Примерно по озвученной выше причине «Ривер» больше владел мячом – ему было нужнее сначала, потом он выглядел ярче, а затем играл в большинстве. При этом он дольше готовил атаки перепасовками на чужой половине поля и в середине, чем наращивал процент точности передач. «Бока» с контратакующей моделью чаще допускала потери. Все же для справедливости следует отметить, что этот хороший процент точности у «Ривера» был набит не только перекатыванием мяча в центре. Вспомните комбинации, которые привели к голам команды – там блестяще все было разыграно у чужих ворот в пас.

Безусловно, наибольшего накала матч достиг в дополнительное время. «Ривер» еще в конце основного обозначил свое преимущество и продолжил нагнетать в третьем тайме, быстро заработав на этом дивиденды в виде удаления опорника «Боки» Барриоса. Теперь ей оставалось только отбиваться, чем команда Скелотто и занялась.

Она делала это отчаянно и всеми силами. «Ривер» не менее страстно наваливался. Кинтеро раздражал вроде как своими неуместными дальними ударами, но ему гадалка, видимо, сказала, что он забьет после такого удара. Поэтому Кинтеро не угомонился. И получил свое – от перекладины вогнал мяч в сетку.

Дальше страсти лишь раскалялись. «Бока» проснулась, оказывается, силы у нее были, но тогда непонятно, почему она так слабо проводила игру во втором тайме даже при равном счете. Даже в меньшинстве она напирала, а в конце вовсе оказалась вдевятером – травму получил Гаго, когда замен уже не оставалось. Пришлось вратарю играть полевого. И это было безумием. Андрада играл в поле и ходил в чужую штрафную лихо со 115-й минуты.

Так по-хоккейному заиграла «Бока». Европейские вратари обычно ходят в атаку уже на последних секундах, но Андрада фактически держал ворота пустыми. И ему везло до компенсированного времени. Более того, после угловых «Бока» еще и спастись могла, пока не получила мяч в пустые ворота на заключительных секундах.

Это было очень яркое и эмоциональное противостояние, где к концу встречи даже нейтральный зритель нервно кусал ногти и следил без отрыва за драмой, развернувшейся на поле. Получилась прекрасная реклама Кубка Либертадорес в Европе. Да, возможно, само качество футбола где-то не было на высоте, соперники немало ошибались, что объяснимо нервозностью, но динамики, движения и борьбы хватало с лихвой.