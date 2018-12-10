Аргентинская буря в Мадриде

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Клубный чемпионат мира
  • Юношеская Лига УЕФА
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
Клубный чемпионат мира 2018, Квалификационный плей-офф 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-АинАль-Аин -:- Логотип футбольный клуб Тим ВеллингтонТим Веллингтон - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:05 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Сантамарина (Тандил)Сантамарина 0:0 Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто - - -
Лига чемпионов 2018/2019, 6 тур 1 X 2
20:55 сегодня  Реал -:-  ЦСКА - - -
20:55 сегодня  Виктория П -:-  Рома 2.65 3.5 2.55
23:00 сегодня  Валенсия -:-  Ман Юнайтед 2.5 3.35 2.8
23:00 сегодня  Янг Бойз -:-  Ювентус - - -
23:00 сегодня  Манчестер Сити -:-  Хоффенхайм 1.22 7 10.8
23:00 сегодня  Шахтер Дн -:-  Лион 2.25 3.75 2.9
23:00 сегодня  Бенфика -:-  АЕК - - -
23:00 сегодня  Аякс -:-  Бавария - - -
Юношеская Лига УЕФА 2018/2019, 6 тур 1 X 2
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтёр (до 19) (Донецк)Шахтёр (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Лион (до 19)Лион (до 19) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория Пл (до 19) (Плзень)Виктория Пл (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Рома (до 19)Рома (до 19) - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Валенсия (до 19)Валенсия (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Манчестер Юнайтед (до 19)Манчестер Юнайтед (до 19) - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (до 19) (Берн)Янг Бойз (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (до 19)Ювентус (до 19) - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал М (до 19) (Мадрид)Реал М (до 19) -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (до 19) (Москва)ЦСКА (до 19) - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (до 19) (Лиссабон)Бенфика (до 19) -:- Логотип футбольный клуб АЕК (до 19) (Афины)АЕК (до 19) - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер Сити (до 19)Манчестер Сити (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (до 19) (Зинсхайм)Хоффенхайм (до 19) - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (до 19) (Амстердам)Аякс (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Бавария (до 19)Бавария (до 19) - - -
ГлавнаяБлогиПятиминутка ненависти

Аргентинская буря в Мадриде

10 декабря 2018, 10:22

«Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» устроили яркую разборку в Испании. «Соккер.ру» - о финале главного южноамериканского турнира, который прошел в Европе.

Приключения финала

Нынешний финал Кубка Либертадорес, пожалуй, стал самым известным за последние годы и привлек внимание даже тех, кто заокеанским футболом не интересуется и вообще плохо разбирается в этом аналоге южноамериканской Лиги чемпионов, где доминируют бразильские и аргентинские клубы. Но сама судьба решила устроить грандиозную рекламу этому турниру, причем не без использования «черного пиара». 

Все началось с самого факта выхода в финал двух заклятых врагов и соседей по Буэнос-Айресу «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейта». Это обещало невероятную жару. И в первом финальном матче на стадионе «Боки» жара вышла футбольная – матч завершился со счетом 2:2, дважды вели хозяева, но не удержали перевес. Та ничья обнулила первую игру, поскольку в Кубке Либертадорес правило выездного гола не действует. То есть нужно было лишь кому-то победить в ответной встрече. И вот тут возникли проблемы. 

23 ноября перед самой игрой на «Монументале» автобус с футболистами «Боки» был забросан посторонними предметами, выбили окна, поранили ряд игроков. Позднее их еще и слезоточивым газом атаковали. Понятно, что в таких условиях «Бока» не могла играть, хотя чиновники, которые в большом количестве понаехали на стадион, пытались заставить команды провести встречу в лучших традициях барского поведения: плевать на холопов, мы приехали смотреть зрелище. 

Но здравый смысл восторжествовал, и матч отменили. Впрочем, совершенно ясным стало, что и повторная попытка провести игру в Буэнос-Айресе и вообще в Аргентине провалится. Слишком уж накалены были страсти, а с правопорядком у полиции там всё крайне неважно. КОНМЕБОЛ решила вопрос оригинально – забросив финал в Мадрид. 

Хотя против переноса в другую страну протестовали обе команды. На их протесты не обратили внимания, понимая, что они будут всячески нагнетать обстановку и идти на поводу у заинтересованных клубов нельзя. Та же «Бока» вообще требовала присудить «Риверу» поражение и намеревалась добиться своего через суд, но игнорирование делает свое дело – как миленькие приехали в Мадрид и стали готовиться к игре уже без лишней болтовни.

Рассматривались разные варианты. Была возможность провести даже в Катаре игру. Но более реальными кандидатами были Парагвай и США. Однако резонно решили, что в соседний Парагвай радикальные фанаты тоже могут пробраться и устроить похожие мероприятия, что и в Буэнос-Айресе, а в США сам по себе футбол не слишком популярен, особенно южноамериканский. Так что выбрали старушку Европу. По иронии судьбы остановились на Мадриде, а «Реал» предоставил свой «Сантьяго Бернабеу». 

Вообще, довольно забавно получилось. Ведь Кубок Либертадорес так назван в честь освобождения Южной Америки от власти испанского короля. А тут решающий матч проводят в Испании, да еще и на поле «Королевского клуба». У КОНМЕБОЛ главным аргументом было наличие в этой стране самой крупной в Европе аргентинской диаспоры, и это логично – стадион в итоге был забит, атмосферу публика организовала страстную, аргентинскую, но без бесчинств. Зато с яркими эмоциями, слезами, песнями, танцами. 

Ваши ожидания – ваши проблемы

Начало ответного финального матча многих разочаровало и заставило, наверное, выключить трансляцию. Людям рекламировали южноамериканскую зарубу, а команды устроили возню и явно боялись друг друга. Так прошел весь первый тайм. Футболисты «Ривера» и «Боки» играли крайне осторожно, пытались действовать аккуратно, но при этом очень нервничали, у них дрожали ноги, а многочисленные ошибки не способствовали обострению. 

Не такого ждали от распиаренного противостояния. Но опытные любители аргентинского футбола понимали, что это лишь прелюдия, а впереди – битва. Раскрыл игру гол «Боки» перед перерывом. Второй тайм уже игрался на совсем другой скорости, а «Ривер» отправился отыгрываться. И пусть соперники снова играли суетливо и опасливо, но уже с большей агрессией, динамикой и нацеленностью на ворота. По накалу борьбы это уже напоминало южноамериканский футбол.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 18 (6) – 14 (3)

«Ривер» переиграл по количеству ударов «Боку» во многом благодаря вынужденной активности во втором тайме, а также благодаря игре в большинстве. Впрочем, следует отметить, что в равных составах и при счете 1:1 именно «Ривер Плейт» оказывал давление и спешил, стремясь вырвать победу в основное время. Видимо, уверенности и свежести у этой команды было больше. «Бока» после более-менее толкового первого тайма инициативу утратила. Хотя в итоге неточными ударами грешили и те, и другие.

Владение мячом (точность передач): 66,6% (85%) - 33,4% (70%)

Примерно по озвученной выше причине «Ривер» больше владел мячом – ему было нужнее сначала, потом он выглядел ярче, а затем играл в большинстве. При этом он дольше готовил атаки перепасовками на чужой половине поля и в середине, чем наращивал процент точности передач. «Бока» с контратакующей моделью чаще допускала потери. Все же для справедливости следует отметить, что этот хороший процент точности у «Ривера» был набит не только перекатыванием мяча в центре. Вспомните комбинации, которые привели к голам команды – там блестяще все было разыграно у чужих ворот в пас.

Безусловно, наибольшего накала матч достиг в дополнительное время. «Ривер» еще в конце основного обозначил свое преимущество и продолжил нагнетать в третьем тайме, быстро заработав на этом дивиденды в виде удаления опорника «Боки» Барриоса. Теперь ей оставалось только отбиваться, чем команда Скелотто и занялась. 

Она делала это отчаянно и всеми силами. «Ривер» не менее страстно наваливался. Кинтеро раздражал вроде как своими неуместными дальними ударами, но ему гадалка, видимо, сказала, что он забьет после такого удара. Поэтому Кинтеро не угомонился. И получил свое – от перекладины вогнал мяч в сетку. 

Дальше страсти лишь раскалялись. «Бока» проснулась, оказывается, силы у нее были, но тогда непонятно, почему она так слабо проводила игру во втором тайме даже при равном счете. Даже в меньшинстве она напирала, а в конце вовсе оказалась вдевятером – травму получил Гаго, когда замен уже не оставалось. Пришлось вратарю играть полевого. И это было безумием. Андрада играл в поле и ходил в чужую штрафную лихо со 115-й минуты. 

Так по-хоккейному заиграла «Бока». Европейские вратари обычно ходят в атаку уже на последних секундах, но Андрада фактически держал ворота пустыми. И ему везло до компенсированного времени. Более того, после угловых «Бока» еще и спастись могла, пока не получила мяч в пустые ворота на заключительных секундах. 

Это было очень яркое и эмоциональное противостояние, где к концу встречи даже нейтральный зритель нервно кусал ногти и следил без отрыва за драмой, развернувшейся на поле. Получилась прекрасная реклама Кубка Либертадорес в Европе. Да, возможно, само качество футбола где-то не было на высоте, соперники немало ошибались, что объяснимо нервозностью, но динамики, движения и борьбы хватало с лихвой.

Поделиться
Другие материалы по теме
Итальянский доминатор
08 декабряСергей Иванов в блоге "Соккер" ТопКомментарии4
Кубковые приключения «Спартака» и «Краснодара»
05 декабряВадим Багров в блоге "Спартаком" единымКомментарии17
Танцы «Зенита» на льду
04 декабряСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии24
Красно-белые кульбиты
02 декабряСергей Иванов в блоге "Спартаком" единымКомментарии24
Пенальти, камбэк и страсть: «Арсенал» вернулся!
02 декабряСтанислав Горин в блоге Оценочные сужденияКомментарии6
Волевой «Краснодар»
30 ноябряСергей Иванов в блоге Командный духКомментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён
   133 / 907
вчера в 07:44
Поставил пять.Но автор явно иначе видит футбол. Никто никого не боялся и футбол был красив от стартового и до финального свистка:пасы,стеночки,комбинации,атаки.
Roger Young
Roger Young
   485 / 907
10 декабря в 15:47
Посмотрел голы, действительно красиво забивали.
Верг
Верг
   225 / 907
10 декабря в 15:13
ПО накалу матч просто огонь, высший бал, но как всегда арбитр потерялся. То как в самом конце бока бьет в штангу играя в девятером и тут же пропускает футбольный буллит, разыгранный моментально .
Kempes78
Kempes78
   750 / 907
10 декабря в 12:14
Это была фантастическая игра. Аргентинцы показали всему миру, как надо играть в футбол и бороться за победу. Бока достойна уважения за то с какой самоотдачей, самоотверженностью и самопожертвованием они играли. Даже вдевятером они верили, что смогут сравнять счёт. Но Ривер был чуть-чуть сильнее.
А вообще в том, что матч прошёл в Мадриде обидели не только Аргентину, но и всю Южную Америку. Было бы справедливо, если бы в 2019 году финал Лиги Чемпионов перенесли из Мадрида на Монументаль !
cannongun
cannongun
   41 / 907
10 декабря в 11:48
с победой Ривер! красавцы!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Michael Korenblioum
   25 / 907
10 декабря в 11:16
так а что про Зенит писать? его рвут все подряд в пол ноги ,там Семак,Лунев,Мевля,и два дерева ,больше писать нечего
25процентный клоун
25процентный клоун
   25 / 907
10 декабря в 11:14
Бока был лучше во всем,судья был заряжен очевидно. 100% пена и липовое удаление
Michael Korenblioum
Michael Korenblioum
   839 / 907
10 декабря в 11:11
Ни одного комента. Ну,конечно, это же не Зенит играл со Спартаком. А,в целом, автор далёк от футбола.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100