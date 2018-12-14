Голландская ромашка

вчера, 22:05

Соскучились уже по тем временам, когда за футболистов «Аякса» друг другу перегрызали глотки гранды. «Соккер.ру» ждет, что в 2019 году это случится.

Приближается трепетно ожидаемый фанатами период трансферов. И пусть зимой он скоротечен и не слишком богат на крупные сделки, предвкушение все равно захватывает. Большие тренеры и топ-менеджеры крупных клубов как один твердят, что не любят январское трансферное окно, поскольку очень тяжело удерживать игроков, если они кому-то приглянулись и еще тяжелее кого-то покупать, поскольку ни один клуб в любом финансовом положении не захочет ломать себе всю игру, продавая посреди сезона важного исполнителя.

Поэтому переговоры по зимним трансферам всегда тугие, тяжелые, зачастую неудачные либо заканчивающиеся подписанием контракта под самый занавес. И что бы там ни говорили эти крупные воротилы рынка, даже зимой они держат руку на пульсе и зыркают по сторонам в поисках привлекательного игрока, которого можно неожиданно в январе перехватить у зазевавшихся конкурентов.

Чем выше конкуренция, тем больше риск, что кто-то из «серьезных дядь» не выдержит напряжения, выхватит трансферную пушку из-за пояса и начнет палить на опережение под характерную музыку из вестерна. Ближайшая суровая перестрелка грядет в борьбе за полузащитника «Аякса» Френки де Йонга.

21-летний голландец привлекателен по многим параметрам и показывает не по годам зрелую игру. Он универсальный центральный полузащитник, который не увлекается излишне атакой, который не цепной пес при этом, но способен сбалансированно играть в средней линии, поддерживая умело, технично и умно все командные действия. Классический универсал в центре поля, которого сравнивают с Бускетсом, но по сравнению с Серхио он больше оснащен для атаки даже, сохраняя в потенциале те же плюсы при игре в опорной зоне, что и Бускетс.

Такие идеально ограненные универсалы в полузащите очень редки, поэтому их цена высока. Недаром так много гоняются, например, за Адриеном Рабьо из ПСЖ . Подобного же склада игрок, но де Йонг все-таки чуть более тонкий, поэтому и больше на виду. Ну еще и потому, что финансовые условия «Аякса» любому клубу проще перебить, чем контракт, обеспеченный ближневосточными деньгами парижан. Пусть даже Рабьо и сам хочет вырваться из этой клетки. Но он же наверняка хочет получать не меньше, чем зарабатывал в Париже, а там у него зарплата такая, что де Йонгу не снилось. Поэтому Френки более предпочтителен для топ-клубов. И за ним выстроилась уже очередь.

Теперь всем остается гадать, срывая лепестки этой классической трансферной ромашки: «Бавария», ПСЖ , «Барселона», «Манчестер Сити». Эпизодически мелькают и другие претенденты, но это скорее придумки СМИ для придания еще большего жара вокруг имени де Йонга. А вот упомянутые выше гранды вполне конкретно прорабатывают почву. Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич не скрывает, что Френки интересен его клубу. Правда, говорил он об этом в контексте слухов про то, что де Йонг дал согласие на переход в ПСЖ :

Мы работаем на трансферном рынке. Внимательно следим за ситуацией и смотрим, что можно сделать. Вы знаете, что зимой трудно кого-то купить. Мы работаем над некоторыми вещами и постараемся кое-что сделать. Я давно слежу за Френки де Йонгом. Он достиг серьезного прогресса. Если де Йонг перейдет в ПСЖ , то парижский клуб станет еще сильнее.

Кажется, что если уж голландец решил перейти в Париж, то что тут обсуждать. Но сам футболист стал отрицать наличие договоренности с французским клубом. Оно и понятно – столько перспектив нарисовалось, нужно тщательнее все продумать. До конца сезона время-то есть. «Бавария» выглядит неплохим претендентом. Мюнхенцам нужно обновление, причем как можно скорее, де Йонг может стать стержнем в новой команде. И ему вряд ли стоит обращать внимание на текущий кризис в Мюнхене.

«Бавария» такой мощный бренд, что вскоре встанет на ноги и опять начнет доминировать в Германии как минимум. И она всегда фигурирует в числе претендентов на победу в Лиге чемпионов. А прийти в такой клуб с ресурсами в период перестройки значит получить шанс, что строительство будет вестись под тебя. Шикарная возможность.

Но захотят ли скупые баварцы платить около 80 миллионов евро? И предложат ли зарплату, которую могут потянуть те же «Манчестер Сити» и ПСЖ ? Это точка сомнения. К тому же комплиментов в адрес «Баварии» пока не было. А вот в адрес «Барселоны» прозвучали – от отца де Йонга:

Есть 95-процентная вероятность того, что Френки покинет «Аякс» по окончании текущего сезона. Считаю, что лучшим вариантом продолжения карьеры для него будет «Барселона».

Конечно, у Френки своя голова на плечах, но мнение отца для 21-летнего игрока должно быть авторитетным. К тому же у «Аякса» и «Барселоны» историческая связь, стилевая. А уж по легендарности и способности быть грандом и претендентом на победу во всех турнирах «Барселона» не уступает «Баварии», а даже превосходит ее. Каталонцам такой игрок в центр нужен – Бускетс не вечен, а это его более молодая и даже прокаченная версия. Как раз пройдет период адаптации и притирки.

По финансам наверняка наиболее привлекательными будут варианты с ПСЖ и «Манчестер Сити», если этих ребят УЕФА жестко не ограничит в тратах, а косо на них уже посматривают. Так что парижане и «горожане» наверняка будут осторожнее, и это может как-то повлиять на судьбу дела де Йонга. Кое-какие зацепки по линии этих клубов проходили. Вряд ли с пустого места взялись слухи о том, что Френки согласился на переход в Париж.

Наверняка ушлые парижане, действующие нахрапом, выходили на его агента и поначалу могли вскружить голову парню, пока тот не осознал, что может поторговаться и вообще выбрать другого покупателя. ПСЖ , конечно, блестяще доминирует во Франции, но в Лиге чемпионов его авторитета пока мало, там этот клуб все еще выглядит искусственным и часто ошибающимся. Отчасти то же самое можно сказать про «Манчестер Сити», однако «горожане» как-то более уверенно закрепились в ранге авторитета, во многом благодаря более высокому уровню чемпионата Англии.

В Премьер-Лиге сложнее доказывать, что ты крутой, чем в Лиге 1. Поэтому и достижения «Сити» смотрятся весомее, чем скучный проезд парижан по французским полям. Но важнее позиция самого де Йонга, который отвесил комплимент именно английскому гранду, а точнее тренеру Хосепу Гвардиоле:

Мне нравится стиль той его «Барселоны» – команда быстро возвращает мяч себе и владеет им, используя огромное количество комбинаций. Когда ты смотришь на это со стороны, то хочешь поскорее выйти на поле, сыграть с друзьями в футбол и просто насладиться своей игрой. «Манчестер Сити» и «Барселона» [Гвардиолы] – эталонные примеры такого футбола.

У всех четырех клубов есть большие возможности и серьезное желание заполучить де Йонга. В каждой из команд он пригодится, поскольку уже показывает высокий уровень игры, в центре поля как раз им нужен такой футболист, который на долгие годы сможет закрыть позицию. Таких ребят берут, не сомневаясь. А вот де Йонгу предстоит тяжелый выбор. И как бы раздумья о будущем клубе-избраннике не помешали ему во второй части сезона сосредоточиться на игре.