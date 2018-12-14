Голландская ромашка

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Клубный чемпионат мира 2018, 1/4 финала 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КасимаКасима -:- Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эсперанс (Тунис)Эсперанс -:- Логотип футбольный клуб Аль-АинАль-Аин - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
09:35 сегодня Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф -:- Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.75 3.75 4.3
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб СиднейСидней 3.25 3.5 2.1
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг 3.4 3.3 2.05
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург 1.37 4.2 7.9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм -:- Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира 1.27 4.9 9.4
Албания. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи -:- Логотип футбольный клуб ТиранаТирана - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари -:- Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс 3.55 3.5 1.95
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб 1.4 4.2 7.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби -:- Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун 2.6 3.2 2.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 2 3.2 3.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити -:- Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 3.05 3.1 2.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед 2.55 3.2 2.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 2.15 3.3 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун -:- Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 2 3.3 3.55
Англия. Лига Один 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:15 сегодня Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс -:- Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн 1.68 3.8 4.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 2.2 3.1 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли 2.35 3.25 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 2.05 3.3 3.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл 1.8 3.6 4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.15 3.25 3.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс 2.4 3.3 2.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб Бертон Альбион (Бартон эпон Трент)Бертон Альбион 2.55 3.2 2.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 3.3 3.4 2.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 1.95 3.3 3.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити -:- Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 2.65 3.2 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд -:- Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:30 сегодня  Манчестер Сити -:-  Эвертон - - -
18:00 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Ньюкасл 2.5 3 3.1
18:00 сегодня  Кристал Пэлас -:-  Лестер Сити - - -
18:00 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Борнмут 1.9 3.5 4.1
18:00 сегодня  Уотфорд -:-  Кардифф 1.62 3.8 5.7
18:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Бернли 1.17 7.5 14
20:30 сегодня  Фулхэм -:-  Вест Хэм 2.85 3.45 2.4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 2 3.4 3.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 1.75 3.5 4.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 2.75 3.15 2.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 3 3.1 2.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 2.65 3.2 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 4.9 3.6 1.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 2.35 3.15 2.95
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 2.75 3.2 2.45
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк -:- Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 3.8 3.6 1.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен -:- Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден 3.6 3.5 1.95
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен -:- Логотип футбольный клуб МускронМускрон 2 3.4 3.5
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен -:- Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен 1.3 4.6 9
Болгария. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис -:- Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море 4.7 3.5 1.72
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Ботев Вр (Враца)Ботев Вр 1.7 3.4 5
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое -:- Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 2.65 2.95 2.75
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КишвардаКишварда -:- Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК 4 3.45 1.85
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш -:- Логотип футбольный клуб МЖСЕ (Мезоковешд)МЖСЕ 2.2 3.2 3.2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш -:- Логотип футбольный клуб ДебреценДебрецен - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПакшПакш -:- Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер 1.82 3.55 4
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед -:- Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт 2.55 3.05 2.75
Германия. Бундеслига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Фортуна -:-  Фрайбург 2.75 3.3 2.55
17:30 сегодня  Ганновер-96 -:-  Бавария 10.2 6.25 1.25
17:30 сегодня  Аугсбург -:-  Шальке-04 2.5 3.25 2.85
17:30 сегодня  Штутгарт -:-  Герта 2.75 3.4 2.5
17:30 сегодня  Хоффенхайм -:-  Боруссия М 1.95 4.15 3.3
20:30 сегодня  Боруссия Д -:-  Вердер 1.37 5.2 7.5
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн -:- Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 1.8 3.65 4
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.68 3.5 5
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб БохумБохум 2 3.2 3.75
Германия. Третья лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер -:- Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау 1.95 3.45 3.55
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер -:- Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ 2.45 3.05 2.85
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2.5 3.2 2.7
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза -:- Логотип футбольный клуб АаленАален 1.75 3.5 4.4
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг -:- Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк 2.1 3.35 3.15
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб МеппенМеппен -:- Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 2.35 3.3 2.75
Греция. Суперлига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС -:- Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 2.15 3.15 3.35
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис -:- Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас -:- Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ 1.43 3.95 7.8
Дания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс -:- Логотип футбольный клуб ВейлеВейле - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир - - -
Испания. Примера 2018/2019, 16 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Хетафе -:-  Реал Сосьедад - - -
18:15 сегодня  Вальядолид -:-  Атлетико М 5.8 3.4 1.7
20:30 сегодня  Реал -:-  Райо Вальекано 1.12 9 17
22:45 сегодня  Эйбар -:-  Валенсия 2.7 3.2 2.7
Испания. Сегунда 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГранадаГранада -:- Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете 2.1 3 3.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 1.95 3.1 4
Италия. Серия B 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио -:- Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 2.6 2.9 2.85
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа -:- Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа 2.1 2.95 3.8
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 1.38 4.25 8.3
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 2.9 2.9 2.55
Италия. Серия А 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:00 сегодня  Интер -:-  Удинезе 1.32 5.1 9.8
22:30 сегодня  Торино -:-  Ювентус - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса -:- Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ 3.5 3.7 1.9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис -:- Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор 1.7 3.6 4.7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб ПафосПафос - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле -:- Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 1.63 3.65 5.2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес -:- Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ 6.7 5 1.35
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ -:- Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 1.22 5.4 10.4
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб ВенлоВенло 1.35 4.5 8
Польша. Экстракласса 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь 2.55 3.1 2.75
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка 2.65 3.05 2.65
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст 1.57 3.8 5.5
Португалия. Примейра 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб БрагаБрага 4:0 Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШавешШавеш -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2.1 3.2 3.3
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 2.2 3.2 3.1
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 3.1 3.2 2.25
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 10 5 1.27
Румыния. Лига 1 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари -:- Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 4 3.4 1.87
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан -:- Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 3.1 3.2 2.25
Сербия. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун -:- Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр - - -
15:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур -:- Логотип футбольный клуб Бачка ПаланкаБачка Паланка - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина -:- Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор -:- Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю 1.6 3.9 5
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспор -:- Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 2.1 3.35 3.25
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор -:- Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2 3.5 3.4
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул -:- Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай 1.95 3.4 3.7
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
Матч перенесен  Дижон -:-  ПСЖ 13.8 7.2 1.18
Матч перенесен  Кан -:-  Тулуза 2.55 3.15 2.9
Матч перенесен  Амьен -:-  Анже 2.75 3.05 2.75
22:00 сегодня  Реймс -:-  Страсбур 2.2 3.2 3.45
Матч перенесен  Нант -:-  Монпелье 2.5 3.1 3
Франция. Лига 2 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон -:- Логотип футбольный клуб ЛансЛанс 2.45 2.9 3.05
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек -:- Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер 1.35 4.5 8.4
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Голландская ромашка

вчера, 22:05

Соскучились уже по тем временам, когда за футболистов «Аякса» друг другу перегрызали глотки гранды. «Соккер.ру» ждет, что в 2019 году это случится.

Приближается трепетно ожидаемый фанатами период трансферов. И пусть зимой он скоротечен и не слишком богат на крупные сделки, предвкушение все равно захватывает. Большие тренеры и топ-менеджеры крупных клубов как один твердят, что не любят январское трансферное окно, поскольку очень тяжело удерживать игроков, если они кому-то приглянулись и еще тяжелее кого-то покупать, поскольку ни один клуб в любом финансовом положении не захочет ломать себе всю игру, продавая посреди сезона важного исполнителя.

Поэтому переговоры по зимним трансферам всегда тугие, тяжелые, зачастую неудачные либо заканчивающиеся подписанием контракта под самый занавес. И что бы там ни говорили эти крупные воротилы рынка, даже зимой они держат руку на пульсе и зыркают по сторонам в поисках привлекательного игрока, которого можно неожиданно в январе перехватить у зазевавшихся конкурентов.

Чем выше конкуренция, тем больше риск, что кто-то из «серьезных дядь» не выдержит напряжения, выхватит трансферную пушку из-за пояса и начнет палить на опережение под характерную музыку из вестерна. Ближайшая суровая перестрелка грядет в борьбе за полузащитника «Аякса» Френки де Йонга.

21-летний голландец привлекателен по многим параметрам и показывает не по годам зрелую игру. Он универсальный центральный полузащитник, который не увлекается излишне атакой, который не цепной пес при этом, но способен сбалансированно играть в средней линии, поддерживая умело, технично и умно все командные действия. Классический универсал в центре поля, которого сравнивают с Бускетсом, но по сравнению с Серхио он больше оснащен для атаки даже, сохраняя в потенциале те же плюсы при игре в опорной зоне, что и Бускетс.

Такие идеально ограненные универсалы в полузащите очень редки, поэтому их цена высока. Недаром так много гоняются, например, за Адриеном Рабьо из ПСЖ. Подобного же склада игрок, но де Йонг все-таки чуть более тонкий, поэтому и больше на виду. Ну еще и потому, что финансовые условия «Аякса» любому клубу проще перебить, чем контракт, обеспеченный ближневосточными деньгами парижан. Пусть даже Рабьо и сам хочет вырваться из этой клетки. Но он же наверняка хочет получать не меньше, чем зарабатывал в Париже, а там у него зарплата такая, что де Йонгу не снилось. Поэтому Френки более предпочтителен для топ-клубов. И за ним выстроилась уже очередь.

Теперь всем остается гадать, срывая лепестки этой классической трансферной ромашки: «Бавария», ПСЖ, «Барселона», «Манчестер Сити». Эпизодически мелькают и другие претенденты, но это скорее придумки СМИ для придания еще большего жара вокруг имени де Йонга. А вот упомянутые выше гранды вполне конкретно прорабатывают почву. Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич не скрывает, что Френки интересен его клубу. Правда, говорил он об этом в контексте слухов про то, что де Йонг дал согласие на переход в ПСЖ:

Мы работаем на трансферном рынке. Внимательно следим за ситуацией и смотрим, что можно сделать. Вы знаете, что зимой трудно кого-то купить. Мы работаем над некоторыми вещами и постараемся кое-что сделать.

Я давно слежу за Френки де Йонгом. Он достиг серьезного прогресса. Если де Йонг перейдет в ПСЖ, то парижский клуб станет еще сильнее.

Кажется, что если уж голландец решил перейти в Париж, то что тут обсуждать. Но сам футболист стал отрицать наличие договоренности с французским клубом. Оно и понятно – столько перспектив нарисовалось, нужно тщательнее все продумать. До конца сезона время-то есть. «Бавария» выглядит неплохим претендентом. Мюнхенцам нужно обновление, причем как можно скорее, де Йонг может стать стержнем в новой команде. И ему вряд ли стоит обращать внимание на текущий кризис в Мюнхене.

«Бавария» такой мощный бренд, что вскоре встанет на ноги и опять начнет доминировать в Германии как минимум. И она всегда фигурирует в числе претендентов на победу в Лиге чемпионов. А прийти в такой клуб с ресурсами в период перестройки значит получить шанс, что строительство будет вестись под тебя. Шикарная возможность.

Но захотят ли скупые баварцы платить около 80 миллионов евро? И предложат ли зарплату, которую могут потянуть те же «Манчестер Сити» и ПСЖ? Это точка сомнения. К тому же комплиментов в адрес «Баварии» пока не было. А вот в адрес «Барселоны» прозвучали – от отца де Йонга:

Есть 95-процентная вероятность того, что Френки покинет «Аякс» по окончании текущего сезона. Считаю, что лучшим вариантом продолжения карьеры для него будет «Барселона».

Конечно, у Френки своя голова на плечах, но мнение отца для 21-летнего игрока должно быть авторитетным. К тому же у «Аякса» и «Барселоны» историческая связь, стилевая. А уж по легендарности и способности быть грандом и претендентом на победу во всех турнирах «Барселона» не уступает «Баварии», а даже превосходит ее. Каталонцам такой игрок в центр нужен – Бускетс не вечен, а это его более молодая и даже прокаченная версия. Как раз пройдет период адаптации и притирки.

По финансам наверняка наиболее привлекательными будут варианты с ПСЖ и «Манчестер Сити», если этих ребят УЕФА жестко не ограничит в тратах, а косо на них уже посматривают. Так что парижане и «горожане» наверняка будут осторожнее, и это может как-то повлиять на судьбу дела де Йонга. Кое-какие зацепки по линии этих клубов проходили. Вряд ли с пустого места взялись слухи о том, что Френки согласился на переход в Париж.

Наверняка ушлые парижане, действующие нахрапом, выходили на его агента и поначалу могли вскружить голову парню, пока тот не осознал, что может поторговаться и вообще выбрать другого покупателя. ПСЖ, конечно, блестяще доминирует во Франции, но в Лиге чемпионов его авторитета пока мало, там этот клуб все еще выглядит искусственным и часто ошибающимся. Отчасти то же самое можно сказать про «Манчестер Сити», однако «горожане» как-то более уверенно закрепились в ранге авторитета, во многом благодаря более высокому уровню чемпионата Англии.

В Премьер-Лиге сложнее доказывать, что ты крутой, чем в Лиге 1. Поэтому и достижения «Сити» смотрятся весомее, чем скучный проезд парижан по французским полям. Но важнее позиция самого де Йонга, который отвесил комплимент именно английскому гранду, а точнее тренеру Хосепу Гвардиоле:

Мне нравится стиль той его «Барселоны» – команда быстро возвращает мяч себе и владеет им, используя огромное количество комбинаций.

Когда ты смотришь на это со стороны, то хочешь поскорее выйти на поле, сыграть с друзьями в футбол и просто насладиться своей игрой.

«Манчестер Сити» и «Барселона» [Гвардиолы] – эталонные примеры такого футбола.

У всех четырех клубов есть большие возможности и серьезное желание заполучить де Йонга. В каждой из команд он пригодится, поскольку уже показывает высокий уровень игры, в центре поля как раз им нужен такой футболист, который на долгие годы сможет закрыть позицию. Таких ребят берут, не сомневаясь. А вот де Йонгу предстоит тяжелый выбор. И как бы раздумья о будущем клубе-избраннике не помешали ему во второй части сезона сосредоточиться на игре.

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Все комментарии
dimagas1
dimagas1 ответил Медив
   136 / 1027
сегодня в 00:45
Ну главный их лот все таки Де Лигт. Не так и много на рынке хороших цз, особенно молодых. Это инвестиция лет на 10. Там суммы будут стартовать лямов с 70, а учитывая, что из всех европейских топов цз не нужен по сути только шейхам - борьба кошельков будет знатной. Особенно будет рвать и метать МЮ
Если сам игрок не захочет в МЮ то что его силой заставят?Вроде ему проще всего будет у Барсуков или в ПСЖ.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Медив
   34 / 1027
вчера в 23:45
Ну главный их лот все таки Де Лигт. Не так и много на рынке хороших цз, особенно молодых. Это инвестиция лет на 10. Там суммы будут стартовать лямов с 70, а учитывая, что из всех европейских топов цз не нужен по сути только шейхам - борьба кошельков будет знатной. Особенно будет рвать и метать МЮ
Думаю, они Кулибали возьмут, с учетом вылета "Наполи" из ЛЧ вероятность того, что Лаурентис оставит его в команде, когда за него миллионов 80 могут отвалить, минимальна.
schollistar
schollistar ответил Так Себе Аналитик
   1017 / 1027
вчера в 23:43
Заскринил!
311
311
   58 / 1027
вчера в 23:35
Голландская ОПГ Ромашка: Промяс да Де Зеув!)
Медив
Медив
   233 / 1027
вчера в 22:58
Ну главный их лот все таки Де Лигт. Не так и много на рынке хороших цз, особенно молодых. Это инвестиция лет на 10. Там суммы будут стартовать лямов с 70, а учитывая, что из всех европейских топов цз не нужен по сути только шейхам - борьба кошельков будет знатной. Особенно будет рвать и метать МЮ
Groove000
Groove000
   143 / 1027
вчера в 22:51
да это почти каждый сезон происходит
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил dimagas1
   34 / 1027
вчера в 22:41
Я думаю это временно.У них реально подошло время омоложения.Много игроков уже начали сдавать,да и с тренером явно промах.Увидишь летом снова обчистят Боруссию или еще кого и будут там все Пулишичи,Азары и другие звездочки.
Слишком много игроков омолаживать надо. Да и "Боруссия" сейчас в других условиях, она продает игроков в "Барселоны" и "Арсеналы" за большие суммы и не будет допускать больше глупостей)
dimagas1
dimagas1 ответил Так Себе Аналитик
   136 / 1027
вчера в 22:38
"Бавария" не скупая. Просто она уже не может конкурировать с топово обеспеченными клубами. С чего бы? Выплаты за трансляции в Германии, в отличие от Англии, копеечные (25-30 миллионов на клуб вроде максимум). Платежеспособные китайцы и индонезийцы тоже предпочитают вкладываться в клубы (футболочками и прочим), которые они могут видеть каждую неделю, то есть ведущие клубы АПЛ + "Реал" и "Барселону". Да пройдет еще пара лет (все быстро забывается), и молодые болельщики уже и не вспомнят про триумфы "Баварии". Почему-то многие считают, что у "Баварии" до фига денег, но это явно не правда. С другой стороны, пытаясь оставаться на плаву среди грандов и убивая свой же чемпионат своими мутными схемами (ну да, один за другим игроки отказываются продлевать контракт со всеми, лишь бы перейти бесплатно или за копейки в "Баварию". лечите других, но очевидно, что они получали огромные куши на левые счета за такие решения), сама же себе копает могилу. Пусть всякие Горецки и Левандовски честно скажут, сколько им в оффшоры перевела "Бавария") Поэтому смело могу сказать, что "Баварию" хотя бы в полуфинале ЛЧ мы не увидим в ближайшие лет 5, а, если она не расстанется со своими гробовщиками и гробовщиками Бундеслиги Румменигге и Хенессом, то и вообще вряд ли увидим.
Я думаю это временно.У них реально подошло время омоложения.Много игроков уже начали сдавать,да и с тренером явно промах.Увидишь летом снова обчистят Боруссию или еще кого и будут там все Пулишичи,Азары и другие звездочки.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   34 / 1027
вчера в 22:27
"Бавария" не скупая. Просто она уже не может конкурировать с топово обеспеченными клубами. С чего бы? Выплаты за трансляции в Германии, в отличие от Англии, копеечные (25-30 миллионов на клуб вроде максимум). Платежеспособные китайцы и индонезийцы тоже предпочитают вкладываться в клубы (футболочками и прочим), которые они могут видеть каждую неделю, то есть ведущие клубы АПЛ + "Реал" и "Барселону". Да пройдет еще пара лет (все быстро забывается), и молодые болельщики уже и не вспомнят про триумфы "Баварии". Почему-то многие считают, что у "Баварии" до фига денег, но это явно не правда.

С другой стороны, пытаясь оставаться на плаву среди грандов и убивая свой же чемпионат своими мутными схемами (ну да, один за другим игроки отказываются продлевать контракт со всеми, лишь бы перейти бесплатно или за копейки в "Баварию". лечите других, но очевидно, что они получали огромные куши на левые счета за такие решения), сама же себе копает могилу. Пусть всякие Горецки и Левандовски честно скажут, сколько им в оффшоры перевела "Бавария")

Поэтому смело могу сказать, что "Баварию" хотя бы в полуфинале ЛЧ мы не увидим в ближайшие лет 5, а, если она не расстанется со своими гробовщиками и гробовщиками Бундеслиги Румменигге и Хенессом, то и вообще вряд ли увидим.
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