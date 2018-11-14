Усман без головы

14 ноября 2018, 23:00

Не всем удается адаптироваться в «Барселоне». Даже очень талантливым. А некоторые себе всячески мешают. «Соккер.ру» - об Усмане Дембеле, который не справляется с собой.

Я могу понять молодых футболистов в самом начале карьеры. Но не понимаю, когда игрок начинает забастовку. Я не терплю этого. Игроки должны быть образцом для подражания для молодежи, болельщиков. Бойкот должен быть последней инстанцией, иначе контракты сейчас вообще ничего не стоят.

Это слова главного тренера сборной Германии Йоахима Лева, который ровно год назад комментировал переход Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии» в «Барселону». Скандальный переход. И его таким сделал сам француз, который не стал вести переговоры с «Боруссией», не стал воздействовать на «Барселону», чтобы она спокойно договорилась с дортмундцами, а пошел по пути бойкота и забастовки, прекратив тренироваться с немецкой командой. Говорят, что люди меняются. Однако если человек однажды таким образом поступил, то нет гарантий, что он не сделает чего-то подобного в будущем. Откуда-то такая модель поведения взялась, значит, она вполне рабочая в мыслях этого человека.

Прошлый сезон для Дембеле в «Барселоне» получился скомканным. Он много пропустил из-за травм, кто-то списывал это даже на психологическое давление из-за всей этой шумихи вокруг перехода из «Боруссии», а также из-за заплаченной каталонцами суммы – 115 миллионов евро. Отчасти тема давления и психологии была поднята тогда верно, поскольку Дембеле не всегда проявлял себя психологически устойчивым.

Даже взять его презентацию на «Камп Ноу», где он не смог отчеканить мяч – стандартная процедура, с которой справляются игроки, приобретенные за 115 евро, а не за 115 миллионов. Ну да ладно. Это мелочи. А вот увеличение зарплаты в пять раз по сравнению с предыдущим местом работы, стремительный взлет к 20 годам – это очень серьезно и крепко бьет по голове. Молодой человек в какой-то момент думает, что жизнь удалась, и у него уже все получилось.

Безусловный талант, которым обладает Дембеле, только добавляет этой веры в то, что работать над собой, взрослеть и зреть психологически не нужно. Все очень легко получается, проще всего эксплуатировать талант. Но порой это может привести к печальным последствиям. Можно вспомнить карьеру Марио Балотелли, который так и не реализовал себя сполна, не отыграл карту своего таланта, хотя очень долго ходил в молодых и перспективных, а его выходки расценивались как проявление буйного молодого характера.

Молодость прошла, вероятно, ментально Балотелли стал более зрелым, уравновешенным, ответственным, однако одновременно с тем его талант уже не так свеж, он заезжен и без постоянной работы превратился в посредственность. Он долго эксплуатировал талант, не делая ничего для его совершенствования, для установки надстройки над этим базисом. По похожему пути, кажется, стремится и Дембеле.

Хотя Усман пока репутацию сильно не испортил, да и его поведенческие негативные нюансы не касаются таких выходок, которые себе позволял Балотелли. Просто Усман позволяет себе расслабляться больше необходимого, а в «Барселоне» этого не любят. И комок недовольства Эрнесто Вальверде разросся до таких размеров, что Дембеле был исключен из заявки на матч с «Бетисом», хотя стороны дипломатично говорили, будто это не связано с систематическими опозданиями француза на тренировки. Да и с Жераром Пике, видимо, не согласовали, что рабочая позиция – предоставили отдых, а не покарали. Поскольку защитник выступил в прессе после игры именно в контексте санкций против Дембеле:

Мы все хотим ему помочь. Он молод и обладает огромным потенциалом. Уверен, Вальверде хочет, чтобы Усман работал над своей игрой. Мы все были молоды и делали ошибки. Мы все вместе должны помочь понять Дембеле, что футболом нужно жить и дышать 24 часа в сутки. Не сомневаюсь, Дембеле еще прибавит, а решения тренера ему в этом помогут.

Позднее выяснилось, что Дембеле просто поступил безответственно. Он заболел и остался дома, не сообщив об этом клубу. Полтора часа команда пыталась с ним связаться, пока врачи «Барселоны» не приехали к нему лично и не засвидетельствовали болезнь. Странная рассеянность для человека, столько зарабатывающего. И таких моментов в работе Дембеле в «Барселоне» накапливается все больше.

Например, он несколько раз просто опаздывал на тренировки, а когда в матче с «Севильей» Лионель Месси получил травму, Усман вразвалку разминался очень долго, чтобы выйти на замену, чем разозлил тренеров снова. Он регулярно опаздывает и на собрания, как это случилось перед игрой с «Интером». Из этих нюансов складывается репутация игрока, на защите которой все меньше людей. Сейчас активность в этом плане проявляет только его агент, который отбивается от нападок испанской прессы:

Все эти критические заявления заставляют меня смеяться. Это началось ещё с так называемого опоздания на встречу перед игрой с «Интером». Я очень удивлён тому, что такие серьёзные издания публиковали эту информацию, потому что Усман не опаздывал. Его тренер подтвердил, что отсутствие Дембеле в стартовом составе не было вызвано задержкой. Также Усман действительно был болен [перед матчем с «Бетисом»]. Он не спал всю ночь и очень устал. Он пропустил утреннюю тренировку, и клуб винил нас за то, что Усман не предупредил их об этом чуть раньше. Но он был болен. Клуб подтвердил, что у него был гастроэнтерит, именно поэтому он пропустил ту тренировку. И я удивлён тому, что это тоже вызывало дискуссию, учитывая, что Усман был болен. Нет никаких сомнений о его будущем. Усман продолжает работать, он играет за большой клуб. Вальверде (главный тренер команды - прим.) любит его. Дембеле вызывается в сборную Франции. Я разговаривал с Абидалем (технический секретарь «Барселоны» - прим.), он также сказал мне, что доволен тренировками Усмана.

И тут же появляется информация о «вызове на ковер» этого самого агента к тренерам и руководству «Барселоны». При этом не стоит сомневаться в том, что «Барселона» вряд ли продаст Дембеле. Слишком много денег в него вложено, слишком этот парень талантлив и молод. В клубе постараются сделать все возможное, чтобы настроить дисциплину француза, а он, понимая вот такое отношение к себе как к золотому и драгоценному, не торопится исправляться, подкрепляя веру в свою уникальность чтением слухов о том, как английские топ-клубы готовы друг другу глотки перегрызть, чтобы заполучить его.