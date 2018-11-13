«Почти русский». Что мы знаем об Ари? 

13 ноября 2018, 20:30

Вы можете спорить или негодовать, но «Соккер.ру» констатирует факт: Ари – футболист сборной России. И хотя дебют пока не состоялся, этот россиянин уже в команде Черчесова.

Чемпион Голландии под руководством Луи ван Гала

Несколько лет назад Ари признался: «Луи ван Гал – лучший из тренеров, с которыми мне доводилось работать». Большой голландский тренер, поработавший в «Барселоне», «Баварии», МЮ и сборной Нидерландов, пригласил Ари в « АЗ Алкмаар» из чемпионата Швеции. Это случилось 11 лет тому назад. Под руководством ван Гала новобранец сборной России завоевал золотые медали чемпионата Голландии. Ари играл в одной команде с Мусой Дембеле, Серхио Ромеро, Джермейном Ленсом, Деми Де Зеувом, Рагнаром Клаваном и Грациано Пелле.

Почти 9 лет в России

Ари перешел в «Спартак» 5 февраля 2010 года, с тех пор безвылазно выступает в РПЛ , где поиграл также за «Краснодар» и «Локомотив». Ари мог получить паспорт гражданина Российской Федерации и возможность выступать за сборную России еще три с половиной года назад, но не особенно спешил, конкретно озаботившись этим вопросом лишь недавно: избавление от статуса легионера позволит чувствовать себя вольготнее в чемпионате России, с которым Ари действительно породнился. Всего за российские клубы («Спартак», «Краснодар» и «Локомотив») Феррейра да Силва провел 256 матчей и забил 75 мячей.

Чемпион России

Ари стал чемпионом России только на девятый год своего пребывания в нашей стране, да и в «золото» «Локомотива» сделал не то чтобы решающий вклад: восемь матчей и один забитый мяч. Все дело в травме, которая выбила Ари из строя на длительный срок, главным человеком на острие атак железнодорожников Юрий Семин сделал Джефферсона Фарфана. А вообще, Ари завоевывал медали с каждым клубом в России: со «Спартаком» - «серебро», с «Краснодаром» - «бронзу», с «Локо» - «золото». В финале Кубка России и проигрывал, и побеждал. Суперкубок вот только не брал, но какие его годы.

Пел песню про Путина

Три года назад Ари опубликовал на своей страничке видео следующего содержания: он едет на машине, в которой играет музыка, а конкретно – трек «Мой лучший друг – это президент Путин». Ари старательно ловит ритм и по возможности подпевает.

Видео

Ссоры с клубами

Ари – парень непростой, неусидчивый и готовый на резкие шаги, если считает, что его интересы ущемляют. До ситуаций на футбольных полях еще доберемся, а пока о том, как развивалась карьера бразильца в России. Из «Спартака» Ари ушел из-за денег, сам это признавал. По его словам, москвичи не хотели выплачивать подписной бонус, а «Краснодар» оказался более щедрым, хотя Ари точно не помешал бы «Спартаку» тогда. Да и до сих пор мог бы играть. Из «Краснодара» в «Локомотив» он тоже уходил шумно и заявлял, что не хочет возвращаться в южный город, но сейчас снова забивает за «быков».

Палач «Спартака» и ЦСКА

Ари – куражный парень, его эффективность серьезно зависит от уровня мотивации и от настроения. В больших матчах этот форвард традиционно проявляет себя хорошо, подтверждением этому служит его статистика в матчах против ЦСКА и «Спартака». В ворота «красно-белых» после ухода из московского клуба Ари наколотил 8 голов в 8-ми встречах, армейцев огорчил 7 раз в 12-ти играх. Солидно!

Драки и неадекватное поведение на полянах

Ари создает впечатление добродушного парня, часто его можно заметить в роли миротворца, который сглаживает углы между соперниками и партнерами, вот и после недавнего матча между «Краснодаром» и «Ростовом» именно форвард не дал перейти на новый уровень конфликту между Урошом Спайичем и Валерием Карпиным. Но иногда в Ари вселяется демон и тогда он совершает неадекватные, откровенно уродские поступки. Выступая в Швеции, он не раз оказывался в центре скандалов, как-то расквасил нос сопернику, а в финале Кубка России 2016/2017 Ари по-уличному бил игроков «Урала». Понятно, почему Роман Павлюченко, выступавший тогда за «шмелей», теперь не хочет смотреть матчи сборной России. В начале этого сезона Ари тоже отметился, когда боднул защитника «Спартака» Самуэля Жиго, за что получил прямую красную карточку и дисквалификацию.

Видео: драка с участием Ари в матче «Локомотив» - «Урал»

Видео: Ари бьёт головой Самуэля Жиго

В июле получил паспорт гражданина РФ

В середине лета Ари похвастался: «Сегодня я получил гражданство Российской Федерации. Я очень счастлив, ведь я отыграл достаточно долгое время в России. Я долго к этому шел, конечно, пока рано говорить о сборной, но надеюсь, что смогу выступать за национальную команду России в ближайшее время».

По этому поводу Ари также записал видео с ненормативной лексикой (видео),в котором процитировал прославившегося во время ЧМ -2018 бразильца, сообщившего всему свету, что Россия – это [очень хорошо].

Ари – игрок сборной России

Вчера Ари получил дебютный вызов в национальную команду России. Станислав Черчесов в связи с состоянием здоровья Артема Дзюбы решил привлечь к ноябрьским играм против Германии и Швеции форварда «Краснодара», который в чудесной форме: 11 результативных действий в восьми последних встречах за «быков». А как вы думаете, привлечение Ари – это необходимость или зло?