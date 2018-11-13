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«Почти русский». Что мы знаем об Ари? 

13 ноября 2018, 20:30

Вы можете спорить или негодовать, но «Соккер.ру» констатирует факт: Ари – футболист сборной России. И хотя дебют пока не состоялся, этот россиянин уже в команде Черчесова.

Чемпион Голландии под руководством Луи ван Гала

Несколько лет назад Ари признался: «Луи ван Гал – лучший из тренеров, с которыми мне доводилось работать». Большой голландский тренер, поработавший в «Барселоне», «Баварии», МЮ и сборной Нидерландов, пригласил Ари в «АЗ Алкмаар» из чемпионата Швеции. Это случилось 11 лет тому назад. Под руководством ван Гала новобранец сборной России завоевал золотые медали чемпионата Голландии. Ари играл в одной команде с Мусой Дембеле, Серхио Ромеро, Джермейном Ленсом, Деми Де Зеувом, Рагнаром Клаваном и Грациано Пелле. 

Почти 9 лет в России

Ари перешел в «Спартак» 5 февраля 2010 года, с тех пор безвылазно выступает в РПЛ, где поиграл также за «Краснодар» и «Локомотив». Ари мог получить паспорт гражданина Российской Федерации и возможность выступать за сборную России еще три с половиной года назад, но не особенно спешил, конкретно озаботившись этим вопросом лишь недавно: избавление от статуса легионера позволит чувствовать себя вольготнее в чемпионате России, с которым Ари действительно породнился. Всего за российские клубы («Спартак», «Краснодар» и «Локомотив») Феррейра да Силва провел 256 матчей и забил 75 мячей.

Чемпион России

Ари стал чемпионом России только на девятый год своего пребывания в нашей стране, да и в «золото» «Локомотива» сделал не то чтобы решающий вклад: восемь матчей и один забитый мяч. Все дело в травме, которая выбила Ари из строя на длительный срок, главным человеком на острие атак железнодорожников Юрий Семин сделал Джефферсона Фарфана. А вообще, Ари завоевывал медали с каждым клубом в России: со «Спартаком» - «серебро», с «Краснодаром» - «бронзу», с «Локо» - «золото». В финале Кубка России и проигрывал, и побеждал. Суперкубок вот только не брал, но какие его годы.

Пел песню про Путина

Три года назад Ари опубликовал на своей страничке видео следующего содержания: он едет на машине, в которой играет музыка, а конкретно – трек «Мой лучший друг – это президент Путин». Ари старательно ловит ритм и по возможности подпевает. 

Видео

Ссоры с клубами

Ари – парень непростой, неусидчивый и готовый на резкие шаги, если считает, что его интересы ущемляют. До ситуаций на футбольных полях еще доберемся, а пока о том, как развивалась карьера бразильца в России. Из «Спартака» Ари ушел из-за денег, сам это признавал. По его словам, москвичи не хотели выплачивать подписной бонус, а «Краснодар» оказался более щедрым, хотя Ари точно не помешал бы «Спартаку» тогда. Да и до сих пор мог бы играть. Из «Краснодара» в «Локомотив» он тоже уходил шумно и заявлял, что не хочет возвращаться в южный город, но сейчас снова забивает за «быков».

Палач «Спартака» и ЦСКА

Ари – куражный парень, его эффективность серьезно зависит от уровня мотивации и от настроения. В больших матчах этот форвард традиционно проявляет себя хорошо, подтверждением этому служит его статистика в матчах против ЦСКА и «Спартака». В ворота «красно-белых» после ухода из московского клуба Ари наколотил 8 голов в 8-ми встречах, армейцев огорчил 7 раз в 12-ти играх. Солидно!

Драки и неадекватное поведение на полянах

Ари создает впечатление добродушного парня, часто его можно заметить в роли миротворца, который сглаживает углы между соперниками и партнерами, вот и после недавнего матча между «Краснодаром» и «Ростовом» именно форвард не дал перейти на новый уровень конфликту между Урошом Спайичем и Валерием Карпиным. Но иногда в Ари вселяется демон и тогда он совершает неадекватные, откровенно уродские поступки. Выступая в Швеции, он не раз оказывался в центре скандалов, как-то расквасил нос сопернику, а в финале Кубка России 2016/2017 Ари по-уличному бил игроков «Урала». Понятно, почему Роман Павлюченко, выступавший тогда за «шмелей», теперь не хочет смотреть матчи сборной России. В начале этого сезона Ари тоже отметился, когда боднул защитника «Спартака» Самуэля Жиго, за что получил прямую красную карточку и дисквалификацию. 

Видео: драка с участием Ари в матче «Локомотив» - «Урал»

Видео: Ари бьёт головой Самуэля Жиго

В июле получил паспорт гражданина РФ

В середине лета Ари похвастался: «Сегодня я получил гражданство Российской Федерации. Я очень счастлив, ведь я отыграл достаточно долгое время в России. Я долго к этому шел, конечно, пока рано говорить о сборной, но надеюсь, что смогу выступать за национальную команду России в ближайшее время».

По этому поводу Ари также записал видео с ненормативной лексикой (видео),в котором процитировал прославившегося во время ЧМ-2018 бразильца, сообщившего всему свету, что Россия – это [очень хорошо].

Ари – игрок сборной России

Вчера Ари получил дебютный вызов в национальную команду России. Станислав Черчесов в связи с состоянием здоровья Артема Дзюбы решил привлечь к ноябрьским играм против Германии и Швеции форварда «Краснодара», который в чудесной форме: 11 результативных действий в восьми последних встречах за «быков». А как вы думаете, привлечение Ари – это необходимость или зло

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Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён ответил Bastardo
   124 / 799
15 ноября в 20:22
Согласен частично.90% "зиганутых"-малолетки.Среди людей от 30 реальных нациков почти нет.В Питере обстановка давно ухудшилась из-за поведения дагестанцев,которые взяли под контроль криминальный бизнес в городе. И ситуация с Зенитом среза по России не дает.Показательно также то,что в последних громких делах в Питере,связанных с убийствами по расовому/национальному признаку,осужденные лидеры скинхедов имеют немецкие фамилии-идеологи не были русскими.Того же Идову,кстати,воспитали в Зените и не убили.А еще позволяют играть Эрнани.Можно сказать:у нас есть расизм.Но это смотря каким метром мерить.В США куклуксклан причастен к убийствам минимум 3-х президентов,а копы стреляют в чёрных по любому поводу.
Bastardo
Bastardo ответил Правдин Семён
   492 / 799
15 ноября в 13:30
Идову в этом году заиграли за свою сборную,так что поумничать не вышло.
Знаю, что заигран, потому и написал в прошедшем времени. Но вот Идову как раз в сборную взять могли, игрок не хуже многих доморощенных левых крайков. Как минимум он не хуже Щенникова, Набабкина и Комбарова.

>У нас расизма практически нет

У нас нет питерской команды, комплектующей состав в соответствии с цветом кожи? У нас нет команд, где в новичка бросают файер за другой цвет кожи? У нас нет болельщиков, которые кидаются бананами в звёзд мирового футбола? Или у нас нет зигамётов на трибунах? А школьники с кредо "манки си - манки ду" тоже исчезли? Если ничего этого нет, то да, расизма в России нет.
Владимир Клименко
Владимир Клименко
15 ноября в 09:44
Было бы не лишним сказать, что Ари в России создал семью и воспитывает дочку. Проезжая мимо аварии, спасал людей которые застряли в машине в результате ДТП. Спасал он, а другие Россияне смотрели. Да и в Локо внес не малый вклад, ведь до той самой травмы в 11 матчах забил 7 мячей.
Правдин Семён
Правдин Семён ответил Фата лист
   124 / 799
14 ноября в 21:42
Белые бразильцы-это португальцы,если что.
Persenchik
Persenchik
14 ноября в 19:45
Раз он гражданин РФ, значит нужен.
Фата лист
Фата лист ответил Правдин Семён
   71 / 799
14 ноября в 18:24
Фернандес черный?
Правдин Семён
Правдин Семён ответил Фата лист
   124 / 799
14 ноября в 18:18
Черный.Латиносы-это мексиканцы,аргентинцы и прочие.Да и тщательная сортировка на белых,чёрных, желтых,латиносов и т.п. -присуща странам,где есть серьезные проблемы с расизмом в отношении европеоидов.У нас расизма практически нет.
Правдин Семён
Правдин Семён ответил Bastardo
   124 / 799
14 ноября в 18:14
Идову в этом году заиграли за свою сборную,так что поумничать не вышло.
yasukuni
yasukuni ответил cska plus
   307 / 799
14 ноября в 11:56
Все накинулись на Ари, он же не виноват, что его пригласили в сборную.
Читайте внимательнее. Кто на Ари накинулся? Да ни один человек! А вот Фром май харт со своей лимитой - та еще тварь!

Кстати, не пятеро "натуралов" а шестеро. Черышев хотя бы помнит, куда рашенский паспорт засунул?!
cska plus
cska plus
   2 / 799
14 ноября в 11:51
Все накинулись на Ари, он же не виноват, что его пригласили в сборную.
yasukuni
yasukuni ответил Диана Александровна
   307 / 799
14 ноября в 11:47
Пока в хорошей форме - то почему б не принести нашей сборной пользу ,
Тут правильно написали: Гильерме отдает мяч Фернандесу, тот проходит про краю и навешивает на Ари... Отлично сегодня играют русские!!!
Диана Александровна
Диана Александровна
   625 / 799
14 ноября в 11:30
Пока в хорошей форме - то почему б не принести нашей сборной пользу ,
yasukuni
yasukuni
   307 / 799
14 ноября в 10:13
Чушь все это, господа хорошие. Побегает Ари два-три года, а потом с кучей бабла вернется в страну, где очень много диких обезьян. А российский паспорт от Фром май харта полетит в помойное ведро!
Crooclin
Crooclin
   355 / 799
14 ноября в 10:05
Вот разговоров-то будет когда Ари в дебютном матче против Германии дублем отметится)
Bastardo
Bastardo ответил Правдин Семён
   492 / 799
14 ноября в 05:53
Да,нормально это. У нас хоть будет аргумент в пользу толерантности:мол,за нас тоже чёрный играет, какой расизм? )
А чем Идову не подходил на роль "чёрного парня для толерантности"?

И да, тащить игрока в основу за цвет кожи - расизм.
Фата лист
Фата лист ответил Правдин Семён
   71 / 799
14 ноября в 03:08
Я бы не сказал, ято он черный. Латинос же.
valt134
valt134
   189 / 799
14 ноября в 00:52
Болею за КРАСНОДАР. Но Ари не оправдываю. Иногда делает откровенно подленькие вещи. Но как игрок-хорош.
Правдин Семён
Правдин Семён ответил pomor45
   124 / 799
13 ноября в 23:44
Будет бегать достаточно, 100%.
Егор Драгобич
Егор Драгобич
13 ноября в 23:15
Да конечно хорошо видеть в сборной своих игроков!!! Ну я думаю что все согласятся что Марио Фернандес реально занял место в нашей сборной России по праву лучший!!! И если Ари так же себя проявит классно, невижу не чего плохого.
Roman73
Roman73
   371 / 799
13 ноября в 23:08
Русские Арри, Фернандес и Jiqia приносят футбольную славу России.
Почему Jiqia ? Кириллицей не передаются звуки J и Q .
Кореец Ким Ир Сен выигрывает сочинскую олимпиаду.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   76 / 799
13 ноября в 22:47
Скоро будет как в сборной Франции.
spartach n1
spartach n1
   7 / 799
13 ноября в 22:30


Сборная солянка
Brigar
Brigar
   19 / 799
13 ноября в 22:07
Играл в спартаке, уже не хороший.
pomor45
pomor45 ответил Правдин Семён
   100 / 799
13 ноября в 21:14
Да,нормально это. У нас хоть будет аргумент в пользу толерантности:мол,за нас тоже чёрный играет, какой расизм? )
А если на скамейке просидит, или достаточного времени не получит? Может и скандал устроить, а наказание с удовольствием за эту самую расовую дискриминацию и сочтут.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   112 / 799
13 ноября в 21:11
Без вопросов. Пригодится этот задиристый парень в Сборной.
Правдин Семён
Правдин Семён
   124 / 799
13 ноября в 20:51
Да,нормально это. У нас хоть будет аргумент в пользу толерантности:мол,за нас тоже чёрный играет, какой расизм? )
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