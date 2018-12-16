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Кто примерит корону?

16 декабря 2018, 14:00

С приходом Солари «Реал» прибавил в уверенности и добыл несколько важных побед, но основные проблемы никуда не делись. «Соккер.ру» выбирает подходящего наставника.

С момента ухода Зинедина Зидана пост главного тренера «сливочных» еще никогда не выглядел так привлекательно. Главный удар принял на себя Лопетеги, начав перестройку команды. Впрочем, проблем он не решил, но и развалил то, что само могло еще рушиться несколько лет, тем самым замедляя развитие клуба.

Результатов не было, так что отставка не заставила себя долго ждать. Но желающих все еще не было, ведь от «Реала» после Лопетеги остались одни руины. Поэтому у руля мадридцев встал Сантьяго Солари. И, стоит отметить, со своей задачей он справился. Солари наладил микроклимат в команде, вернул игрокам уверенность в себе. Но последние результаты говорят сами за себя - нужен опытный и сильный наставник, который начнет новую эру «королевского клуба».

Но кто же лучше подойдет нынешнему «Реалу»? Остановимся на трех главных кандидатах, чьи назначения должны принести наибольшую пользу мадридскому клубу.

Арсен Венгер

Первый в нашем списке Арсен Венгер. Печально видеть столь сильного наставника без работы. О достижениях Венгера в «Арсенале» можно говорить почти бесконечно, начиная рассказ с того, какую банду с Анри, Виейра и другими звездами собрал француз, и заканчивая тем, как команда стабильно пробивалась в Лигу чемпионов, несмотря на финансовые трудности.

Главный аргумент в пользу Венгера - это умение Арсена работать с молодежью. В «Реале» сейчас собрана масса талантливых футболистов, которые при правильном наставнике способны вырасти в звезд мирового уровня. И Венгер, как никто другой, способен вывести молодежь на новый уровень.

Стабильность тоже является немаловажным фактором. Как уже было сказано, француз умудрялся с довольно посредственными футболистами забираться в зону Лиги Чемпионов из года в год. Поставить победы на конвейер - одна из главных задач будущего наставника «сливочных». 

Ну и, конечно, трансферы. При должной финансовой поддержке Венгер найдет правильных кандидатов на проблемные позиции, при этом можно быть уверенным - сорить деньгам француз не станет. Он скорее сделает ставку на тех, кто уже в клубе, старые привычки пока никуда не делись.

Но у каждой медали есть и обратная сторона. В последних сезонах Венгера в «Арсенале» трансферный бюджет клуба был весьма солидным, пришли новые игроки, но на качественно новый уровень команда так и не вышла. Сложно сказать, какая в итоге будет трансферная политика Арсена в «Реале», но одно мы знаем наверняка - нас ждут очень интересные подписания.

Ну и второй минус - француз довольно мягкий человек. Молодежь нынче сложная пошла, требовательная, нужно ведь еще и наставить парней на путь истинный, а то получится из них новый Дембеле. Да и справится ли с сильнейшим давлением Венгер тоже большой вопрос, ведь в Англии его постоянно терзал Моуриньо, а из словесных баталий Арсен почти никогда не выходил победителем, что нередко сказывалось и на результатах команды.

Маурисио Почеттино 

Аргентинец также является довольно интересным вариантом для «Реала». До прихода Маурисио в лондонский клуб успехи команды очень хорошо описал главный герой фильма «Залечь на дно в Брюгге». При Почеттино «шпоры» вышли на новый уровень, впервые с 63-го года взяли серебро АПЛ, а за лидерами «Тоттенхема» не первый год охотятся лучшие клубы мира. 

Маурисио, как и Венгер, отлично работает с молодежью.  Причем, именно с современной молодежью, что довольно важно. Назвать характер Деле Алле простым язык не повернется, однако Почеттино нашел подход к англичанину, что сделало того одним из лучших атакующих полузащитников мира.

С финансами та же история, Даниэль Леви не даст соврать. «Тоттенхем» чаще расставался с лидерами, чем их приобретал, но это не сделало команду слабее. И в этом, конечно, большая заслуга именно аргентинского наставника.

И про возраст не стоит забывать, ведь Маурисио Почеттино самый молодой в нашем списке - ему всего 46 лет. И свежих идей у него хватает. Да и с руководством «шпор» у него не все гладко. Аргентинец не раз намекал, что ему не нравится политика клуба и он хочет возглавить команду с большими амбициями. И «Реал» в такой ситуации будет просто идеальным вариантом.

Но все же трофеев Почеттино так и не выиграл. В нем нет духа победителя, а в королевском клубе мало просто красиво играть, там клубные награды в приоритете. Трудно сказать, является ли трансферная политика «шпор» сдерживающим фактором для Маурисио или тот сам недотягивает до уровня лучших из лучших, в любом случае, смена обстановки пойдет ему на пользу, да и для «Реала» аргентинец является хорошим вариантом.

Жозе Моуриньо

Подошла очередь «великого и ужасного» Жозе Моуриньо. Страшно? Вот и фанатам сливочных тоже страшно от новостей о возможном назначении «особенного» на пост главного тренера. Ладно, шутки в сторону, кандидатура португальского специалиста всерьез рассматривается руководством «Реала» и неспроста. 

Во-первых, Жозе уже работал в Мадриде, так что не потребуется времени на адаптацию. Да и к испанской прессе «особенный» привык, знает что и как нужно говорить. Для него сейчас нужен удачный проект, чтобы вернуть себе подпорченную в последнее время репутацию. И «Реал», от которого уже никто и не ждет феерического футбола сразу после смены тренера, может стать отличным вариантом, чтобы перезагрузить карьеру.

К слову, Моуриньо отработал в Мадриде весьма неплохо первые два года, взяв 3 трофея с мадридцами и прервав проклятье 1/8 финала Лиги чемпионов. Да и в целом Жозе известен тем, что где бы он ни был, трофеи всегда с идут с ним под руку. А это сейчас «королевскому клубу» необходимо как кислород.

Ну и, наконец, в «Реале», кроме Рамоса, сейчас нет лидера, который мог бы затмить авторитет Жозе. А ведь именно поэтому в прошлом «особенный» и покинул стан «сливочных». И главное, испанский чемпионат слабее АПЛ по уровню середняков и аутсайдеров, а оборона мадридцев смотрится предпочтительнее защитной линии МЮ. Моуриньо будет проще строить свой футбол, значит, и результаты будут лучше.

Но все-таки Жозе сдал позиции в последнее время, сейчас кажется, что он почти потерял контроль над ситуацией в МЮ. Да и характер у «особенного» непростой, подойдет ли он нынешнему «Реалу» - одному богу известно. Вариант очень рискованный, но может принести результат здесь и сейчас, а именно это Пересу и нужно.

Кто станет новым тренером «королевского клуба» - большой вопрос. Пересу есть из кого выбирать, каждый кандидат по-своему хорош, главное не ошибиться. А кого хотели бы вы видеть на посту главного тренера «Реала»? Делитесь своим мнением, и, возможно, Флорентино лайкнет именно ваш комментарий.

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Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   194 / 974
16 декабря в 21:12
Почеттино! Перес, даже не думай о венгере и моуре. Они отработанный материал, как Бенитес.
Forever77
Forever77
16 декабря в 16:28
Почеттино было бы интересно увидеть в Реале...
Красный навсегда
Красный навсегда
   265 / 974
16 декабря в 16:22
Ест еше жардим отличный вариант
Alex12357
Alex12357
   341 / 974
16 декабря в 15:28
Зидан поступил очень умно ,он видя предстоящее крушение тихо спрыгнул,он не захотел плясать под дудку Роналду,а как вариант возвращение Мауриньо!
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