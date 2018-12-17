«Спартак» взял бразильца на вырост

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Клубный чемпионат мира 2018, матч за 5-е место 1 X 2
16:30 Закончился после серии пенальти Логотип футбольный клуб Эсперанс (Тунис)Эсперанс 1:1
(6:5 п.) 		Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
Клубный чемпионат мира 2018, 1/2 финала 1 X 2
19:30 Закончился после серии пенальти Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 2:2
(4:5 п.) 		Логотип футбольный клуб Аль-АинАль-Аин - - -
Англия. Кубок 2018/2019, 2-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 2’ Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 0:0 Логотип футбольный клуб Солихалл МурсСолихалл Мурс 1.43 4.15 7.4
Англия. Кубок Лиги 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
22:45 Идет первый тайм, 3’ Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити 0:0 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 8.5 5 1.37
22:45 3’ Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 0:0 Логотип футбольный клуб Бертон Альбион (Бартон эпон Трент)Бертон Альбион 1.45 4.3 7.5
Германия. Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 Матч завершен  Боруссия М 2:0  Нюрнберг 1.1 7.1 50
22:30 16’  Фортуна 0:0  Боруссия Д 6.4 4.35 1.5
22:30 18’  Вольфсбург 0:0  Штутгарт 1.6 3.9 5.8
22:30 17’  Герта 0:1  Аугсбург 2.25 3.5 3.1
Италия. Серия А 2018/2019, 16 тур 1 X 2
22:30 Идет первый тайм, 17’  Болонья 0:0  Милан 4.25 3.37 2.02
Нидерланды. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II 3:0 Логотип футбольный клуб АФКАФК - - -
21:45 46’ Логотип футбольный клуб Твенте (Энсхеде)Твенте 1:0 Логотип футбольный клуб Ваалвейк (Валвейк)Ваалвейк 1.58 4.2 4.8
22:45 3’ Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 0:0 Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле 1.4 4.7 6.9
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
22:00 45’ Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал 0:0 Логотип футбольный клуб БрагаБрага 3.8 3.3 1.95
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лейшоеш (Матозиньюш)Лейшоеш -:- Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 2.55 3 2.8
23:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 1.18 6.3 14
Франция. Кубок Лиги 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ 20 8.8 1.12
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:30 60’  Кан 1:1  Тулуза 1.5 3.6 7.9
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:45 4’ Логотип футбольный клуб АбердинАбердин 0:0 Логотип футбольный клуб ДандиДанди - - -
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«Спартак» взял бразильца на вырост

вчера, 22:23

Трансферное окно не успело открыться, а «Спартак» уже спешит с заявлением. «Соккер.ру» присматривается к новичку красно-белых.

«Спартак» в первой части сезона оказался под огнем критики и градом ударов. Лучшее, что могли сделать красно-белые – как-то отвлечь народ от дум о судьбе клуба, о руководстве, которое принимает неверные решения, о спортивных неудачах, о семейных и клубных делах Дениса Глушакова и о подачах Дмитрия Комбарова. А проще всего отвлечь на что-то совсем стороннее, например, на внезапный трансфер. Сделка действительно получилась неожиданной, без традиционной для «Спартака» артподготовки слухами. Красно-белые просто взяли и объявили, что купили 21-летнего защитника «Флуминенсе» Айртона Лукаса. Что же это значит?

Давайте разбираться по порядку. Посмотрим на позицию этого парня. Левый крайний защитник. Посмотрим на подачи Комбарова и поймем, что сделка со смыслом как минимум. Сумма трансфера не сообщается, однако если верить слухам, она составляет около 7 миллионов евро. Вроде как не очень много для талантливого бразильца, но если он действительно талантлив, а не просто попытка ткнуть пальцем в небо. Тот же Transfermarkt оценивает его всего в 1,5 миллиона евро. 

Оценки там обычно вполне адекватные, но могут не учитывать возраст и длительность контракта игрока. Хотя не настолько, чтобы цена реальная и выплаченная отличались в четыре с лишним раза. Уже повод насторожиться. Потому что возраст у него юный, но контракт с «Флуминенсе» был рассчитан до 2020 года, то есть не такой продолжительный, чтобы сильно переплачивать. «Спартак» хотел поскорее оформить трансфер. Интересно и то, кому в голову пришло приобретать Айртона сейчас. 

Главный тренер красно-белых Олег Кононов работает еще слишком мало, чтобы успеть определиться с тем, кто ему нужен. Значит, это наработка клуба. А это дополнительно настораживает болельщиков красно-белых, потому что когда боссы клуба приобретают в «Спартак» кого-то без учета пожелания тренера, это добром не заканчивается. Хотя Олег Кононов бодрится:

Молодой футболист, является игроком сборной Бразилии среди игроков до 21 года. До этого играл как полузащитник и даже нападающий. Имеет хорошую стартовую скорость, владеет дриблингом. Это молодой игрок, ему еще не хватает опыта. Уверен, что столкнусь с тактическими проблемами. Его придется направлять и обучать. Он хорошо действует в отборе. Посмотрел много игр с его участием.

Говорит, что много игр посмотрел. Раз так – не будем придираться. Айртон в большей степени склонен к атакующим действиям, чем к оборонительным. Иногда он и в «Флуминенсе» даже в этом году играл скорее левого полузащитника. Ему это было удобно еще и потому, что клуб зачастую использовал схему с тремя центральными защитниками. У Айртона всегда имелась страховка сзади на случай, если он ошибется в атаке или вовремя не вернется. 

Если «Спартак» будет использовать схему строго в четыре защитника, могут возникнуть проблемы. При этом в атаке Айртон действительно ярок. По крайней мере, он часто берет на себя инициативу, идет в обводку, пробует обострить. Другое дело, насколько эта эффектность приводит к эффективности. Тут есть вопросы. Поскольку Айртон при подключениях вперед часто теряет позицию и не всегда читает игру должным образом, чтобы своевременно вернуться – важна грамотная тренерская работа и поддержка центральных защитников с опорниками. 

Кроме того, сами по себе попытки прорываться вперед еще не гарантируют пользу. Смотрится это зрелищно, но если в итоге на третьей обводке ты теряешь мяч, а не создаешь голевой момент, то толку от этого нет. С теми же подачами у Айртона не так все хорошо, чтобы он мог стабильно выводить свои прорывы и обводки на что-то действительно острое. Придется обыгрываться с кем-то в средней линии или около штрафной. Это усложняет схему взаимодействия. 

Мы постоянно отмечаем, что в чемпионате России в принципе очень мало дриблинга и обводок. Даже когда сюда приезжают заядлые технари и дриблеры, они достаточно быстро стандартизируются и теряют это свое свойство. И из-за особенностей плотной игры в чемпионате, и из-за нюансов тренерских требований. РПЛ убивает стремление идти в обводку. Это даже бросается в глаза в играх российских команд в еврокубках. Даже в успешных матчах обводок у наших клубов очень мало. 

Возможно, эта стилевая особенность имеет свои плюсы, но если человек воспитывался в очень техничной лиге, где много пространства, где у него свободные зоны, есть место для разгона и дриблинга, а тебе тут все обрубают, перестроиться будет крайне сложно. Остается верить только в способность Кононова извлечь из задатков настоящий талант и мастерство. Не исключено, что рано или поздно в России он снова вернется на позицию крайнего игрока атаки, например. 

Сам игрок уже успел попрощаться с «Флуминенсе», за который в этом году провел в чемпионате Бразилии 28 матчей: 

Спасибо за все, «Флуминенсе!» Благодарю замечательный клуб, где меня хорошо принимали и где я достиг прогресса, где я подружился со своими братьями и был очень счастлив до сих пор. Спасибо от чистого сердца всем сотрудникам клуба, моим товарищам по команде и болельщикам за постоянную поддержку и преданность. Это был напряженный год: много борьбы, радостей, разочарований и, прежде всего, личностного и профессионального развития. Я буду вечно благодарен «Флуминенсе» - клубу, где играют чемпионы.

Мы видим, что определенный талант и интересные способности у Айртона есть. Но его сложно назвать выдающимся в своей лиге, в своей стране. Да, он молод. Это дает шанс, что парень раскроется, но скорее расчет на удачное попадание. Потому что адаптация бразильцев, молодых особенно, в Европе – дело непредсказуемое, а в России – тем более.

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Все комментарии
viv
viv ответил Footbolista
   12 / 995
сегодня в 14:15
Будущий Марсело)...
Будущий лавочник....
oFANATo
oFANATo
   114 / 995
сегодня в 13:09
Пупсики, Айртон это вам не Фернандес.
mugik1973
mugik1973 ответил Байкал-38
   213 / 995
сегодня в 13:02
    Байкал-38
    Байкал-38 ответил Scuderia Ferrari
       11 / 995
    сегодня в 12:56
    Привет! Ты в перманент Родерижку отправил? Честь тебе и хвала! Соккер будет чище!
    Привет! Он сам подставился. А вот насчёт чище не уверен, у него ещё много акков. Я на их сильно внимание не обращаю, с такими не общаюсь. Вот только когда грань переходят, тогда только и предпринимаю действия в их сторону.
    Оны пыжатся, а толку нет.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Байкал-38
       13 / 995
    сегодня в 12:11
    Привет! Ты в перманент Родерижку отправил? Честь тебе и хвала!
    Соккер будет чище!
    Байкал-38
    Байкал-38 ответил mugik1973
       11 / 995
    сегодня в 11:48
    А где ты был? В твою команду на днях соккерчани фикалиями кидались, а ты прятался. Как про Спартак написали ты появился. Не хорошо, по ходу батюшка ты 59нишка
    В отличии от тебя я оскорблять не буду, но одно то, что ты болела Спартака установил на аву эмблему ЦСКА и иногда пытаешься "закосить" под армейца уже много о чём говорит.
    Я даже с такими общаться не желаю, не то, что, что-то объяснять.
    mugik1973
    mugik1973 ответил Байкал-38
       213 / 995
    сегодня в 11:28
      mikysss
      mikysss
         391 / 995
      сегодня в 10:59
      оставим комменты до весны а то петушки слетелись уже смотрю, хотя чего это я тут же популярнейшую команду обсуждают, конебомжи курят в сторонке бамбук
      Serg_Diamond
      Serg_Diamond
         57 / 995
      сегодня в 10:24
      Спартак насмотрелся на игру Марио Фернандеса и решил на ту же позицию купить молодого бразильца. Но только разница в том, что Марио в сравнении с этим пареньком - просто Месси. Спартак теперь собирается играть в 3 центральных защитника, как ЦСКА? Иначе кто будет за этим Айртоном подчищать ляпы? Cтремный трансфер для Спартака - потеха для всех! Запасаемся попкорном!
      Faustello
      Faustello ответил Красно Синий воин
         4 / 995
      сегодня в 09:31
      Бразильские болельщики Флуминенсе: Juan Cordeiro – Мне очень нравится Айртон, но к концу года он сильно сдал, так что продать его прямо сейчас, до того, как его трансферная стоимость еще упадет – лучший вариант. antonio_damotta – Пусть Айртон идет с Богом. Пятое колесо в нашей телеге. André Oliveira – Хорошие и легкие деньги сделал «Флуминенсе» на Айртоне. Aw_x9burger – Аминь! Прощай, наш сонный левый бровочник. AndressaSigolo – Хорошо, что Айртон уходит. В конце года он стал очень часто «косячить». lucasmacedo_98 – 7 миллионов евро? Ну и на том спасибо. 51 матч, 0 голов, множество ляпов. leoerreriass – Мой отец, который болеет за «Флуминенсе», часто поносил Айртона на чем свет стоит, потому что в каждой игре он привозил по меньшей мере два голевых момента. hextiestyle – Нужно быть сумасшедшим любителем водки, чтобы купить Айртона за 30 миллионов реалов.
      Походу будет толк, запасаемся попкорном ))
      Байкал-38
      Байкал-38 ответил Scuderia Ferrari
         11 / 995
      сегодня в 08:46
      Адриано поставит дисциплину https://www.youtube.com/watch?v=dyqsZ1NfLBM https://www.youtube.com/watch?v=WmPqL2wBht0
      25процентный клоун (мыловар) как всегда в своём репертуаре.
      Спартак и 25процентный клоун едины и , рад, что они соответствуют друг другу.
      mihaluch
      mihaluch
         288 / 995
      сегодня в 08:45
      "Вырастет из сына свин, если сын свинёнок". Вл. Маяковский.
      Байкал-38
      Байкал-38 ответил Красно Синий воин
         11 / 995
      сегодня в 08:38
      Бразильские болельщики Флуминенсе: Juan Cordeiro – Мне очень нравится Айртон, но к концу года он сильно сдал, так что продать его прямо сейчас, до того, как его трансферная стоимость еще упадет – лучший вариант. antonio_damotta – Пусть Айртон идет с Богом. Пятое колесо в нашей телеге. André Oliveira – Хорошие и легкие деньги сделал «Флуминенсе» на Айртоне. Aw_x9burger – Аминь! Прощай, наш сонный левый бровочник. AndressaSigolo – Хорошо, что Айртон уходит. В конце года он стал очень часто «косячить». lucasmacedo_98 – 7 миллионов евро? Ну и на том спасибо. 51 матч, 0 голов, множество ляпов. leoerreriass – Мой отец, который болеет за «Флуминенсе», часто поносил Айртона на чем свет стоит, потому что в каждой игре он привозил по меньшей мере два голевых момента. hextiestyle – Нужно быть сумасшедшим любителем водки, чтобы купить Айртона за 30 миллионов реалов.
      Прочитав эту подборку бразильской прессы я убедился Спартак сделал как всегда удачное для себя приобретение. Особенно переплатив за него опять в несколько раз.
      Спартачи уже его новым Марсело называют, сватают через 3 года (после чемпионства и кубка) в Ливер и другие топ клубы, короче всё как всегда, смех и радость нам обеспечена.
      valt134
      valt134
         157 / 995
      сегодня в 08:30
      Ещё одним бразильцем в нашем чемпионате прибыло. Пора натурализовывать.
      Байкал-38
      Байкал-38
         11 / 995
      сегодня в 08:28
      В конце автор не учёл, что речь о Спартаке о каком удачном попадании может быть речь? Последнее бразильское приобретение стало настоящей легендой Спартака которое поставило само себе памятник, на тренировке забивает супер голы, в игре даже в створ ворот попасть не может и то, что якобы за его предлагали 11 лямов (купили его за 12,), но не продали видя в нём потенциал. Короче смех и только.
      В таких верят только 25процентный клоун и ему подобные.
      Правдин Семён
      Правдин Семён
         56 / 995
      сегодня в 07:22
      Ничего мы о нем не знаем.То , что было в Бразилии -не в счёт. Другой стиль игры, другие условия.А иного опыта у него нет.Так что это кот в мешке.Всё покажет игра.
      yasukuni
      yasukuni
         221 / 995
      сегодня в 07:05
      Нужно быть сумасшедшим любителем водки, чтобы купить Айртона за 30 миллионов реалов.

      Почему сумасшедшим?! Кто знает, какой откат с этого трансфера получил Татарин? А вдруг очень даже умное решение?

      Я посмеялся другому. Лакей гордо заявил: Это мое решение. Ха-ха. Нет, не так: три Ха-ха-ха.
      parallels
      parallels
         6 / 995
      сегодня в 05:08
      очередной зулусский позор! хряки уже поставили позорный вечный рекорд, когда купили игрока более чем в 4 раза дороже рыночной цены - ничему жизнь не учит: решили повторить рекорд! ладно бы переплачивать, когда точно знаешь, что эта переплата на вырост, игрок подорожает и принесёт прибыль при последующей продаже. а что в итоге, мистер федун? заплатили 6,5 ляма за чунга-чангу, который тогда стоил 1,5 ляма! и что самое смешное - за столько лет в спартаке он не дорос даже до суммы, которую за него отдали, завис на отметке 5,5. одни убытки и позор принёс в тарасовку!
      mortid
      mortid
         199 / 995
      сегодня в 03:55
      Чем-то он с некоторых ракурсов напоминает мне молодого Пепе :D
      Гуливер
      Гуливер
         251 / 995
      сегодня в 01:44
      впаяле Федуну и ко очередного бразильского комбраво
      allemz
      allemz
         28 / 995
      сегодня в 01:02
      Зенит взял аргентинцев, чтобы Молло не было скучно одному в раздевалке.
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari
         13 / 995
      сегодня в 01:00
      Адриано поставит дисциплину

      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari
         13 / 995
      сегодня в 00:58
      Будущий Марсело
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         23 / 995
      сегодня в 00:40
      Адриано с Фернандо поставят парню игру и дисциплину и уж точно он выкинет Фернандеша из сборной
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил Красно Синий воин
         23 / 995
      вчера в 23:42
      так же писали армейские про Тошича когда того бабайка и Женя теснили из клуба ,чуешь сходство?))))
      не в футболисте а в людях-болельщиках дело ,нет своего мнения
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         23 / 995
      вчера в 23:40
      Давайте скажем спасибо боссам Спартака за звездочку для нашего угрюмого чемпа . Уверен пацан стоящий и будет на виду ,а в следующем розыгрыше ЛЧ покажет товар лицом.Встретим тепло молодого парнишку
      Красно Синий воин
      Красно Синий воин
         7 / 995
      вчера в 23:16
      Бразильские болельщики Флуминенсе:

      Juan Cordeiro
      – Мне очень нравится Айртон, но к концу года он сильно сдал, так что продать его прямо сейчас, до того, как его трансферная стоимость еще упадет – лучший вариант.

      antonio_damotta
      – Пусть Айртон идет с Богом. Пятое колесо в нашей телеге.

      André Oliveira
      – Хорошие и легкие деньги сделал «Флуминенсе» на Айртоне.

      Aw_x9burger
      – Аминь! Прощай, наш сонный левый бровочник.

      AndressaSigolo
      – Хорошо, что Айртон уходит. В конце года он стал очень часто «косячить».

      lucasmacedo_98
      – 7 миллионов евро? Ну и на том спасибо. 51 матч, 0 голов, множество ляпов.

      leoerreriass
      – Мой отец, который болеет за «Флуминенсе», часто поносил Айртона на чем свет стоит, потому что в каждой игре он привозил по меньшей мере два голевых момента.

      hextiestyle
      – Нужно быть сумасшедшим любителем водки, чтобы купить Айртона за 30 миллионов реалов.
      Озеров
      Озеров
         133 / 995
      вчера в 22:56
      Слова Борзыкина один в один. Вопрос - кто у кого инфу ворует?

      Борзыкин выложил этот материал с утра. Автор ответь ты и Борзыкин это одно и то же лицо?
      Faustello
      Faustello
         4 / 995
      вчера в 22:48
      Правильнее говорить не на вырост, а на откорм )))
      Footbolista
      Footbolista
         14 / 995
      вчера в 22:35
      Будущий Марсело)...
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