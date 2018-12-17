«Спартак» взял бразильца на вырост

вчера, 22:23

Трансферное окно не успело открыться, а «Спартак» уже спешит с заявлением. «Соккер.ру» присматривается к новичку красно-белых.

«Спартак» в первой части сезона оказался под огнем критики и градом ударов. Лучшее, что могли сделать красно-белые – как-то отвлечь народ от дум о судьбе клуба, о руководстве, которое принимает неверные решения, о спортивных неудачах, о семейных и клубных делах Дениса Глушакова и о подачах Дмитрия Комбарова. А проще всего отвлечь на что-то совсем стороннее, например, на внезапный трансфер. Сделка действительно получилась неожиданной, без традиционной для «Спартака» артподготовки слухами. Красно-белые просто взяли и объявили, что купили 21-летнего защитника «Флуминенсе» Айртона Лукаса. Что же это значит?

Давайте разбираться по порядку. Посмотрим на позицию этого парня. Левый крайний защитник. Посмотрим на подачи Комбарова и поймем, что сделка со смыслом как минимум. Сумма трансфера не сообщается, однако если верить слухам, она составляет около 7 миллионов евро. Вроде как не очень много для талантливого бразильца, но если он действительно талантлив, а не просто попытка ткнуть пальцем в небо. Тот же Transfermarkt оценивает его всего в 1,5 миллиона евро.

Оценки там обычно вполне адекватные, но могут не учитывать возраст и длительность контракта игрока. Хотя не настолько, чтобы цена реальная и выплаченная отличались в четыре с лишним раза. Уже повод насторожиться. Потому что возраст у него юный, но контракт с «Флуминенсе» был рассчитан до 2020 года, то есть не такой продолжительный, чтобы сильно переплачивать. «Спартак» хотел поскорее оформить трансфер. Интересно и то, кому в голову пришло приобретать Айртона сейчас.

Главный тренер красно-белых Олег Кононов работает еще слишком мало, чтобы успеть определиться с тем, кто ему нужен. Значит, это наработка клуба. А это дополнительно настораживает болельщиков красно-белых, потому что когда боссы клуба приобретают в «Спартак» кого-то без учета пожелания тренера, это добром не заканчивается. Хотя Олег Кононов бодрится:

Молодой футболист, является игроком сборной Бразилии среди игроков до 21 года. До этого играл как полузащитник и даже нападающий. Имеет хорошую стартовую скорость, владеет дриблингом. Это молодой игрок, ему еще не хватает опыта. Уверен, что столкнусь с тактическими проблемами. Его придется направлять и обучать. Он хорошо действует в отборе. Посмотрел много игр с его участием.

Говорит, что много игр посмотрел. Раз так – не будем придираться. Айртон в большей степени склонен к атакующим действиям, чем к оборонительным. Иногда он и в «Флуминенсе» даже в этом году играл скорее левого полузащитника. Ему это было удобно еще и потому, что клуб зачастую использовал схему с тремя центральными защитниками. У Айртона всегда имелась страховка сзади на случай, если он ошибется в атаке или вовремя не вернется.

Если «Спартак» будет использовать схему строго в четыре защитника, могут возникнуть проблемы. При этом в атаке Айртон действительно ярок. По крайней мере, он часто берет на себя инициативу, идет в обводку, пробует обострить. Другое дело, насколько эта эффектность приводит к эффективности. Тут есть вопросы. Поскольку Айртон при подключениях вперед часто теряет позицию и не всегда читает игру должным образом, чтобы своевременно вернуться – важна грамотная тренерская работа и поддержка центральных защитников с опорниками.

Кроме того, сами по себе попытки прорываться вперед еще не гарантируют пользу. Смотрится это зрелищно, но если в итоге на третьей обводке ты теряешь мяч, а не создаешь голевой момент, то толку от этого нет. С теми же подачами у Айртона не так все хорошо, чтобы он мог стабильно выводить свои прорывы и обводки на что-то действительно острое. Придется обыгрываться с кем-то в средней линии или около штрафной. Это усложняет схему взаимодействия.

Мы постоянно отмечаем, что в чемпионате России в принципе очень мало дриблинга и обводок. Даже когда сюда приезжают заядлые технари и дриблеры, они достаточно быстро стандартизируются и теряют это свое свойство. И из-за особенностей плотной игры в чемпионате, и из-за нюансов тренерских требований. РПЛ убивает стремление идти в обводку. Это даже бросается в глаза в играх российских команд в еврокубках. Даже в успешных матчах обводок у наших клубов очень мало.

Возможно, эта стилевая особенность имеет свои плюсы, но если человек воспитывался в очень техничной лиге, где много пространства, где у него свободные зоны, есть место для разгона и дриблинга, а тебе тут все обрубают, перестроиться будет крайне сложно. Остается верить только в способность Кононова извлечь из задатков настоящий талант и мастерство. Не исключено, что рано или поздно в России он снова вернется на позицию крайнего игрока атаки, например.

Сам игрок уже успел попрощаться с «Флуминенсе», за который в этом году провел в чемпионате Бразилии 28 матчей:

Спасибо за все, «Флуминенсе!» Благодарю замечательный клуб, где меня хорошо принимали и где я достиг прогресса, где я подружился со своими братьями и был очень счастлив до сих пор. Спасибо от чистого сердца всем сотрудникам клуба, моим товарищам по команде и болельщикам за постоянную поддержку и преданность. Это был напряженный год: много борьбы, радостей, разочарований и, прежде всего, личностного и профессионального развития. Я буду вечно благодарен «Флуминенсе» - клубу, где играют чемпионы.

Мы видим, что определенный талант и интересные способности у Айртона есть. Но его сложно назвать выдающимся в своей лиге, в своей стране. Да, он молод. Это дает шанс, что парень раскроется, но скорее расчет на удачное попадание. Потому что адаптация бразильцев, молодых особенно, в Европе – дело непредсказуемое, а в России – тем более.