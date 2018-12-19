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Сульшер – главный тренер МЮ. Что это значит и какой будет команда

вчера, 15:30

МЮ завершил отрезок в истории, связанный с Моуриньо, и выбрал тренера до конца сезона. «Соккер.ру» разбирает назначение. 

Сульшер лучше Кэррика? Во-первых, назначение Майкла главным в такой момент означало бы, что Вудворду плевать на тренерскую карьеру легенды клуба – бросать в котел «Олд Траффорд» сырого наставника нечестно и глупо, можно испортить репутацию на первом шаге. Сульшер, учитывая семилетний опыт в качестве главного тренера – неплохой вариант. Во-вторых, Оле-Гуннара взяли только до конца сезона вычерпывать воду на «Титанике». С другой стороны, может делать, что хочет. Не боится ничего, знает, что уйдет в конце сезона, если вдруг не выиграет ЛЧ

Моуриньо выгодна отставка? Не только у МЮ появился шанс на футбольную и эмоциональную перезагрузку. Доби свободен, ему бросили мешки с золотом перед Рождеством: 24 миллиона фунтов получит Жозе на досрочное расторжение контракта. Конте долго получал деньги из казны «Челси» уже после отставки, а португалец, похоже, в будущем сможет вести переговоры с «Баварией» и «Реалом». Там руководители старой школы, хотя немцы и не любят «автобус» как тактику. 

Какие принципы у тренера Оле-Гуннара? Атакующий футбол, когда команда доминирует по составу – как «Мольде» в Норвегии над многими, не считая «Русенборга». Сульшер любит открытую игру, технически оснащенных ребят. Не исключено, что новый вариант МЮ будет выстраиваться вокруг Погба. Сульшер может добавить нотки пафоса – в команде сейчас только он и Де Хеа тянут на роль легенд «красных дьяволов». Редкий кандидат, который точно мечтал возглавить МЮ и его не смущает даже состояние клуба и команды. Кроме того, фанаты любят Оле-Гуннара – еще одна разница с Жозе. 

У норвежца есть провалы? Безусловно. В «Кардифф Сити» Сульшер продержался с января по сентябрь 2014 года, проиграв 16 матчей из 30, выиграл всего 9 поединков. Не спас команду от вылета из АПЛ – заняли последнее место, а в Чемпионшипе остался после 7 туров на семнадцатом месте из 24 клубов. Лишь накануне нового сезона валлийцы вернулись в АПЛ. И хотя у Сульшера есть три трофея в Норвегии (2 чемпионства, 1 кубок), с 2013 года ничего не выигрывал. Явно не самый успешный тренер мира. 

Сэр Алекс одобрил выбор? «У Сульшера есть внутренний стержень», - оценка великого шотландца, хотя не обязательно полезная для МЮ. У Фергюсона плохой вкус на тренеров. Сэр Алекс не только мечтал о Гвардиоле у руля команды, но Мойеса и Моуриньо одобрил. Правда, успел разочароваться. Неважно, кого советовал великий тренер – Кэррика, Сульшера или Стама. Важно, чтобы у нового тренера был характер. Хотя есть одна деталь – Фергюсон может отправить в штаб Оле-Гуннара старину Майка Фелана, с которым работал в МЮ 14 лет. Вот вам и ответ, одобрил ли сэр Алекс выбор клуба. 

Сульшеру хватит авторитета для работы? Моуриньо недолюбливали многие игроки, а теперь намекают, что рады отставке. У МЮ точно не один за всех и все за одного. В такой команде посреди сезона сложный старт будет у любого тренера. Сульшеру важно не быть как Семак – безликим и флегматичным. А риск такой есть, ведь Сергею Богдановичу норвежец проиграл по сумме двух матчей 4:3 буквально в августе. 

Неужели не могли найти никого лучше? Могли, но надо было или доверять команду сразу этому человеку – как Конте, еще и подписывать контракт с новой неустойкой. А Сульшер точно ради шанса добавить в резюме строчку о МЮ и шанс заявить о себе так, чтобы ни о каком Почеттино не думали, мог пойти на уступки. Кто согласился быть тренером до конца сезона – того и подписали. Гиггз занят, Скоулз и Невилл больше артисты разговорного жанра – выбрали Оле-Гуннара. 

Что можно изменить в игре МЮ? Команда парадоксальная. Даже с Моуриньо были в топ-6 АПЛ по качеству, выделяясь по всему, кроме защиты. Понятно, что первая задача Сульшера – навести порядок в обороне. В год, когда Оле-Гуннар вылетал с «Кардифф Сити», МЮ в АПЛ пропустил 43 мяча за сезон и занял 7-е место. Сейчас в 16 играх уже 29 ошибок, а до седьмой строчки один пункт. 

Кроме защиты, надо исправить работу плеймейкеров. Для Лукаку не создают классные моменты – дело не только в промахах самого бельгийца, хотя они тоже учитываются. Если МЮ добавит голы с игры, реализует ряд дальних ударов, как конкуренты, а также закроет дыру в центре защиты – побед будет больше. Как минимум над середняками. 

Кого «Юнайтед» подпишет зимой? Летние трансферы будут на совести нового постоянного тренера, а Сульшеру надо включаться в процесс поисков. Говорят о Дугласе Косте – странный выбор, учитывая живого Марсьяля и наличие Санчеса. И о центральном защитнике – старая песня о главном, ключевой трансфер зимы для МЮ и немало кандидатов. 

Если нацелятся на Кулибали, а попадут в 18-летнего Кабака – вряд ли Де Хеа будет рад и счастлив. Хотя и Калиду, учитывая ценники, может не стать ван Дейком из МЮ. По части трансферов прав может оказаться именно Моуриньо – зимой скорее возьмут Пабло из «Бордо», чем кого-то невероятно известного и дорогостоящего.  

Каким может быть состав английского гранда? Сульшер любит сообразительных игроков, а у МЮ больше «силовиков». «Мольде» играл по схеме «4-2-3-1», «Кардифф» тоже не отказывался от этой тактики. Так что у Сульшера вряд ли будут эксперименты с переходом на три центральных, хотя такой вариант мог бы решить ряд проблем, например, с фулбеками. 

Но при норвежце у Янга и Шоу будет новый шанс. Фред и Матич могут расположиться глубже, а Погба – рядом с Марсьялем и Лингардом (Санчесом). Непонятно только положение Лукаку – Сульшер любит, если крайние игроки грузят мяч на форварда, который в движении, то есть у Рэшфорда будет шанс. Если не считать решенным вопрос замены одного центрбека и покупки вингера, то состав МЮ практически не изменится. 

Возможный состав МЮ при Сульшере (4-2-3-1): Де Хеа – Янг, Смоллинг (Байи), Линделеф, Шоу – Фред (Погба), Матич – Лингард (Санчес), Погба (Мата), Марсьяль (Рэшфорд) – Лукаку (Рэшфорд). 

«Манчестер Юнайтед» провалит сезон? Учитывая серию с 12 февраля по 16 марта – ждут матчи против ПСЖ (дважды), «Ливерпуля», «Арсенала» и «Манчестер Сити», любой тренер команды мог бы пережить цепочку поражений или вымученных ничьих. Так что здесь Сульшер или Кэррик - без особой разницы. 

Руководство МЮ тянуло до последнего – если бы класс менеджера Вудворда был выше, то не только с контрактами Феллаини или Де Хеа не просчитались, но и умнее делали трансферы, вовремя убрали Жозе – если бы к сезону команду готовил тот же Почеттино, все могло сложиться куда успешнее. А так Зидан не хочет в Манчестер посреди сезона, а за Маурисио «шпорам» придется хорошенько заплатить. 

У Погба, Шоу, Марсьяля и Санчеса изменится настрой? Лицемерно получится, если вдруг футболисты начнут собирать победы при уверенной атакующей игре. Будет значить, что могли играть с Моуриньо лучше, но предпочли пережить ряд провальных поединков – даже в матчах, где не было турнирной мотивации, как с «Валенсией», чтобы быстрее избавиться от надоедливого португальца и получить тренера, которым проще помыкать. Увидим тест на чемпионскую честь – следите за игроками МЮ, которые по слухам конфликтовали с Моуриньо. Ведь если многие чудом прибавят, Сульшер будет знать, что попал в непростой коллектив.  

Какие у нового главного тренера задачи? Провалиться красиво. Подтолкнуть видного тренера с идеями к МЮ, убедить американских владельцев клуба вложить деньги в проект, найти людей, которые будут вести трансферную политику успешнее, чем сейчас. Сульшер должен доказать, что харизма не только у стариков, вроде Кантона, но и новое поколение способно на маленькие подвиги. Проход ПСЖ в ЛЧ – подвиг, уверенное шестое место и попытка сократить отрыв от четвертой позиции с 11 очков хотя бы до 5-6 – еще один подвиг. И серия побед не помешала бы. Финиш в топ-6 и приличная игра – задачи на сезон. 

Клуб вычеркнул из истории еще один год? И десятки миллионов евро, фунтов и долларов, что тоже сказывается на возможностях вернуться на вершину. Отставка Моуриньо повысила акции МЮ на 6 %, но за полтора года капитализация клуба на бирже упала на 32.7 %. А на футбольном поле все тоже плохо – набрали на 12 пунктов меньше, чем годом ранее после 17 туров. Можно говорить о статистике, можно оценивать субъективно – у МЮ много ужасных по качеству поединков. 

Но итог печальный. Мойес, ван Гал и Моуриньо фактически оказались временными тренерами, как и Сульшер. Никто не изменил концепцию работы первой команды МЮ так, чтобы снова заиграли современно и успешно. Так что Оле-Гуннара вряд ли стоит поздравлять с назначением, ведь есть много причин – сила соперников, непростой коллектив, немало травм и плохая форма, чтобы МЮ проигрывал дальше.

Фактически ждут лета и нового постоянного тренера, до этого не будет резких движений. И Моуриньо не хотели увольнять – сам нарвался. Остался класс футболистов в странной форме, великое клубное имя и полный стадион фанатов. А еще денег  море. На новичков после ухода Фергюсона потратили больше одного миллиарда долларов, а претендуют на шестое место. «Манчестер Юнайтед» не умеет выбирать, но у них огромные финансовые запасы для действия методом перебора. Как думаете, угадали с Сульшером или снова промахнулись? 

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
   28 / 928
сегодня в 07:05
"24 миллиона фунтов получит Жозе на досрочное расторжение контракта" ‑ о***ть и не встать!!!
lobsterdam
lobsterdam
   217 / 928
сегодня в 00:57
автор берет на себя смелость клеймить за некомпетентность и поучать Вудворда. А по Сеньке ли шапка, не попутал ли рамсы? Понимает ли, что это вообще другой мир, куда ему дороги нет? Судит обо все по газетным публикациям, не имея понятия, что происходит на самом деле.
Он полагает, что если какой-то там "Сергей Богданович" сыграл когда-то 4:3 с О-ГС, то это о многом говорит в пользу именно "Сергея Богдановича" (?". Короче, каждый мнит себя стратегом и экспертом, а статья как всегда замысловато-задумчивая.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Coreal Opilipp
   18 / 928
вчера в 20:02
я про команду белоруса
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   96 / 928
вчера в 19:47
Удачи Сульшеру!
Coreal Opilipp
Coreal Opilipp ответил 25процентный клоун
   183 / 928
вчера в 19:39
клоуны вечно четвертые в ЛЧ,а боксиндэй время мужчин
Место в топ 4 гарантирует место в групповом этапе ЛЧ, что Спартаку пока не светит. так что это не так уж плохо, хуже было бы если бы Ливерпуль, как Юнайтед сейчас не попадал туда.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   16 / 928
вчера в 19:24
А чо Семак? Семак на 1 месте в РФПЛ. Пусть это и служит выражением общего уровня лиги, лишившейся за последние 5 лет Халка, Витселя, Тошича, Гарая и Гранквиста, но по меркам третьесортной лиги он норм тренер. Чёта не ставят в антипример отрапиденного Кононова =))
Red Green Devil
Red Green Devil
   312 / 928
вчера в 19:23
Жду летом Жардима
DXTK
DXTK
   80 / 928
вчера в 18:55
Сульшеру надо снова стать супер-запасным, который принесет успех для МЮ.

Щас можно долго гадать как и что измениться. посмотрим после ближайших - 5 матчей.
Анатолий Бойко
Анатолий Бойко
   558 / 928
вчера в 18:31
Полная 63, будет.
RamonCSKA
RamonCSKA
   453 / 928
вчера в 17:37
надеюсь хоть тренером не травмируется
Artuom
Artuom
   280 / 928
вчера в 17:29
Навести порядок в защите не получится. Положение изменится только в одном случае - Байи восстановит форму и долго продержится без травм. Топ заща зимой врятли подпишут.

"Говорят о Дугласе Косте – странный выбор, учитывая живого Марсьяля и наличие Санчеса"
Совершенно не странно, по крайней мере по позиции - Коста умеет хорошо играть справа в атаке. А это как раз слабое место МЮ... Марса, Рэша и Санчеса уже пробовали неоднократно справа - все трое слабо играют, не их фланг.

"Сульшер любит сообразительных игроков, а у МЮ больше «силовиков»" -
Не правда, большинство игроков атаки и полузащиты не являются силовиками. Из силовиков только Лукаку, Феллаини, Матич и Лингард(в силу своей деревянности). Остальные не являются силовиками, а Эррера и Фред умеют играть и в техничной, и в силовой манере.

"Лицемерно получится, если вдруг футболисты начнут собирать победы при уверенной атакующей игре. Будет значить, что могли играть с Моуриньо лучше, но предпочли пережить ряд провальных поединков – даже в матчах, где не было турнирной мотивации, как с «Валенсией», чтобы быстрее избавиться от надоедливого португальца и получить тренера, которым проще помыкать" -
В точку! Действительно нужно будет внимательно понаблюдать за игрой игроков(и не только тех кого автор назвал).
anyway
anyway
   83 / 928
вчера в 17:21
уж точно лучше конте
anyway
anyway
   83 / 928
вчера в 17:21
сульшер - хороший вариант, в таких ситуациях нужно испытывать своих бывших игроков...
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Красный навсегда
   18 / 928
вчера в 17:21
клоуны вечно четвертые в ЛЧ,а боксиндэй время мужчин
Красный навсегда
Красный навсегда ответил 25процентный клоун
   196 / 928
вчера в 17:19
Клоун везде клоун им еше арсенала догнать а потом помечтать
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   62 / 928
вчера в 17:12
Рискованный вариант... Но видимо Моуриньо достал руководство МЮ;)
борька
борька
   75 / 928
вчера в 16:58
Справится!
25процентный клоун
25процентный клоун
   18 / 928
вчера в 15:55
"Сульшеру важно не быть как Семак – безликим "

Автору пять только за это,браво!!!
доктоР7
доктоР7
   698 / 928
вчера в 15:54
Любому тренеру мира в подобных случаях грозит виртуальная и реальная @опа.
25процентный клоун
25процентный клоун
   18 / 928
вчера в 15:51
Удачи Сольскьяеру ,скоро боксинг дэй,можно догнать колбасу
Viduka
Viduka
   94 / 928
вчера в 15:46
Хокадея надо было приглашать. Идеальный сменщик Моура:)
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