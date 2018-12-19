Сульшер – главный тренер МЮ. Что это значит и какой будет команда

вчера, 15:30

МЮ завершил отрезок в истории, связанный с Моуриньо, и выбрал тренера до конца сезона. «Соккер.ру» разбирает назначение.

Сульшер лучше Кэррика? Во-первых, назначение Майкла главным в такой момент означало бы, что Вудворду плевать на тренерскую карьеру легенды клуба – бросать в котел «Олд Траффорд» сырого наставника нечестно и глупо, можно испортить репутацию на первом шаге. Сульшер, учитывая семилетний опыт в качестве главного тренера – неплохой вариант. Во-вторых, Оле-Гуннара взяли только до конца сезона вычерпывать воду на «Титанике». С другой стороны, может делать, что хочет. Не боится ничего, знает, что уйдет в конце сезона, если вдруг не выиграет ЛЧ .

Моуриньо выгодна отставка? Не только у МЮ появился шанс на футбольную и эмоциональную перезагрузку. Доби свободен, ему бросили мешки с золотом перед Рождеством: 24 миллиона фунтов получит Жозе на досрочное расторжение контракта. Конте долго получал деньги из казны «Челси» уже после отставки, а португалец, похоже, в будущем сможет вести переговоры с «Баварией» и «Реалом». Там руководители старой школы, хотя немцы и не любят «автобус» как тактику.

Какие принципы у тренера Оле-Гуннара? Атакующий футбол, когда команда доминирует по составу – как «Мольде» в Норвегии над многими, не считая «Русенборга». Сульшер любит открытую игру, технически оснащенных ребят. Не исключено, что новый вариант МЮ будет выстраиваться вокруг Погба. Сульшер может добавить нотки пафоса – в команде сейчас только он и Де Хеа тянут на роль легенд «красных дьяволов». Редкий кандидат, который точно мечтал возглавить МЮ и его не смущает даже состояние клуба и команды. Кроме того, фанаты любят Оле-Гуннара – еще одна разница с Жозе.

У норвежца есть провалы? Безусловно. В «Кардифф Сити» Сульшер продержался с января по сентябрь 2014 года, проиграв 16 матчей из 30, выиграл всего 9 поединков. Не спас команду от вылета из АПЛ – заняли последнее место, а в Чемпионшипе остался после 7 туров на семнадцатом месте из 24 клубов. Лишь накануне нового сезона валлийцы вернулись в АПЛ . И хотя у Сульшера есть три трофея в Норвегии (2 чемпионства, 1 кубок), с 2013 года ничего не выигрывал. Явно не самый успешный тренер мира.

Сэр Алекс одобрил выбор? «У Сульшера есть внутренний стержень», - оценка великого шотландца, хотя не обязательно полезная для МЮ . У Фергюсона плохой вкус на тренеров. Сэр Алекс не только мечтал о Гвардиоле у руля команды, но Мойеса и Моуриньо одобрил. Правда, успел разочароваться. Неважно, кого советовал великий тренер – Кэррика, Сульшера или Стама. Важно, чтобы у нового тренера был характер. Хотя есть одна деталь – Фергюсон может отправить в штаб Оле-Гуннара старину Майка Фелана, с которым работал в МЮ 14 лет. Вот вам и ответ, одобрил ли сэр Алекс выбор клуба.

Сульшеру хватит авторитета для работы? Моуриньо недолюбливали многие игроки, а теперь намекают, что рады отставке. У МЮ точно не один за всех и все за одного. В такой команде посреди сезона сложный старт будет у любого тренера. Сульшеру важно не быть как Семак – безликим и флегматичным. А риск такой есть, ведь Сергею Богдановичу норвежец проиграл по сумме двух матчей 4:3 буквально в августе.

Неужели не могли найти никого лучше? Могли, но надо было или доверять команду сразу этому человеку – как Конте, еще и подписывать контракт с новой неустойкой. А Сульшер точно ради шанса добавить в резюме строчку о МЮ и шанс заявить о себе так, чтобы ни о каком Почеттино не думали, мог пойти на уступки. Кто согласился быть тренером до конца сезона – того и подписали. Гиггз занят, Скоулз и Невилл больше артисты разговорного жанра – выбрали Оле-Гуннара.

Что можно изменить в игре МЮ ? Команда парадоксальная. Даже с Моуриньо были в топ-6 АПЛ по качеству, выделяясь по всему, кроме защиты. Понятно, что первая задача Сульшера – навести порядок в обороне. В год, когда Оле-Гуннар вылетал с «Кардифф Сити», МЮ в АПЛ пропустил 43 мяча за сезон и занял 7-е место. Сейчас в 16 играх уже 29 ошибок, а до седьмой строчки один пункт.

Кроме защиты, надо исправить работу плеймейкеров. Для Лукаку не создают классные моменты – дело не только в промахах самого бельгийца, хотя они тоже учитываются. Если МЮ добавит голы с игры, реализует ряд дальних ударов, как конкуренты, а также закроет дыру в центре защиты – побед будет больше. Как минимум над середняками.

Кого «Юнайтед» подпишет зимой? Летние трансферы будут на совести нового постоянного тренера, а Сульшеру надо включаться в процесс поисков. Говорят о Дугласе Косте – странный выбор, учитывая живого Марсьяля и наличие Санчеса. И о центральном защитнике – старая песня о главном, ключевой трансфер зимы для МЮ и немало кандидатов.

Если нацелятся на Кулибали, а попадут в 18-летнего Кабака – вряд ли Де Хеа будет рад и счастлив. Хотя и Калиду, учитывая ценники, может не стать ван Дейком из МЮ . По части трансферов прав может оказаться именно Моуриньо – зимой скорее возьмут Пабло из «Бордо», чем кого-то невероятно известного и дорогостоящего.

Каким может быть состав английского гранда? Сульшер любит сообразительных игроков, а у МЮ больше «силовиков». «Мольде» играл по схеме «4-2-3-1», «Кардифф» тоже не отказывался от этой тактики. Так что у Сульшера вряд ли будут эксперименты с переходом на три центральных, хотя такой вариант мог бы решить ряд проблем, например, с фулбеками.

Но при норвежце у Янга и Шоу будет новый шанс. Фред и Матич могут расположиться глубже, а Погба – рядом с Марсьялем и Лингардом (Санчесом). Непонятно только положение Лукаку – Сульшер любит, если крайние игроки грузят мяч на форварда, который в движении, то есть у Рэшфорда будет шанс. Если не считать решенным вопрос замены одного центрбека и покупки вингера, то состав МЮ практически не изменится.

Возможный состав МЮ при Сульшере (4-2-3-1): Де Хеа – Янг, Смоллинг (Байи), Линделеф, Шоу – Фред (Погба), Матич – Лингард (Санчес), Погба (Мата), Марсьяль (Рэшфорд) – Лукаку (Рэшфорд).

«Манчестер Юнайтед» провалит сезон? Учитывая серию с 12 февраля по 16 марта – ждут матчи против ПСЖ (дважды), «Ливерпуля», «Арсенала» и «Манчестер Сити», любой тренер команды мог бы пережить цепочку поражений или вымученных ничьих. Так что здесь Сульшер или Кэррик - без особой разницы.

Руководство МЮ тянуло до последнего – если бы класс менеджера Вудворда был выше, то не только с контрактами Феллаини или Де Хеа не просчитались, но и умнее делали трансферы, вовремя убрали Жозе – если бы к сезону команду готовил тот же Почеттино, все могло сложиться куда успешнее. А так Зидан не хочет в Манчестер посреди сезона, а за Маурисио «шпорам» придется хорошенько заплатить.

У Погба, Шоу, Марсьяля и Санчеса изменится настрой? Лицемерно получится, если вдруг футболисты начнут собирать победы при уверенной атакующей игре. Будет значить, что могли играть с Моуриньо лучше, но предпочли пережить ряд провальных поединков – даже в матчах, где не было турнирной мотивации, как с «Валенсией», чтобы быстрее избавиться от надоедливого португальца и получить тренера, которым проще помыкать. Увидим тест на чемпионскую честь – следите за игроками МЮ , которые по слухам конфликтовали с Моуриньо. Ведь если многие чудом прибавят, Сульшер будет знать, что попал в непростой коллектив.

Какие у нового главного тренера задачи? Провалиться красиво. Подтолкнуть видного тренера с идеями к МЮ , убедить американских владельцев клуба вложить деньги в проект, найти людей, которые будут вести трансферную политику успешнее, чем сейчас. Сульшер должен доказать, что харизма не только у стариков, вроде Кантона, но и новое поколение способно на маленькие подвиги. Проход ПСЖ в ЛЧ – подвиг, уверенное шестое место и попытка сократить отрыв от четвертой позиции с 11 очков хотя бы до 5-6 – еще один подвиг. И серия побед не помешала бы. Финиш в топ-6 и приличная игра – задачи на сезон.

Клуб вычеркнул из истории еще один год? И десятки миллионов евро, фунтов и долларов, что тоже сказывается на возможностях вернуться на вершину. Отставка Моуриньо повысила акции МЮ на 6 %, но за полтора года капитализация клуба на бирже упала на 32.7 %. А на футбольном поле все тоже плохо – набрали на 12 пунктов меньше, чем годом ранее после 17 туров. Можно говорить о статистике, можно оценивать субъективно – у МЮ много ужасных по качеству поединков.

Но итог печальный. Мойес, ван Гал и Моуриньо фактически оказались временными тренерами, как и Сульшер. Никто не изменил концепцию работы первой команды МЮ так, чтобы снова заиграли современно и успешно. Так что Оле-Гуннара вряд ли стоит поздравлять с назначением, ведь есть много причин – сила соперников, непростой коллектив, немало травм и плохая форма, чтобы МЮ проигрывал дальше.

Фактически ждут лета и нового постоянного тренера, до этого не будет резких движений. И Моуриньо не хотели увольнять – сам нарвался. Остался класс футболистов в странной форме, великое клубное имя и полный стадион фанатов. А еще денег море. На новичков после ухода Фергюсона потратили больше одного миллиарда долларов, а претендуют на шестое место. «Манчестер Юнайтед» не умеет выбирать, но у них огромные финансовые запасы для действия методом перебора. Как думаете, угадали с Сульшером или снова промахнулись?