Кто заменит Моуриньо?

вчера, 23:00

В «Манчестер Юнайтед» наступила горячая пора – поиск нового главного тренера. «Соккер.ру» - о тех, кого уже называют английские СМИ .

Слухи о том, что Жозе Моуриньо вот-вот покинет пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», ходили с завидным постоянством. После поражения от «Ливерпуля» (1:3) стало очевидно, что путь МЮ с португальцем – это дорога в никуда. Поэтому принято вполне логичное решение расстаться со специалистом. Кое-кто, конечно, выразил удивление, например, Унаи Эмери, но это можно назвать скорее данью уважения и солидарностью. Однако нельзя не согласиться со здравой позицией Рио Фердинанда:

Сейчас самое подходящее время. Лучше не становится, нужны изменения. Два с половиной года назад я был одним из тех, кто больше всех поддерживал Моуриньо. Нельзя игнорировать то, чего добился Жозе в футболе. Однако сейчас МЮ нужны свежие идеи, нужна инъекция позитива.

Изменения очень нужны, причем оперативные. Но крайне важно не ошибиться снова с выбором главного тренера. Ведь тревожность болельщиков нарастает. Со времен ухода Алекса Фергюсона все больше и больше времени, тренеры меняются, а успех так и не приходит. Это нарастающее беспокойство фанатов МЮ , которые все-таки не привыкли к длительным спадам в результатах, может боком выйти самому руководству клуба. Поэтому нужно сделать ставку наверняка. И у «Юнайтед», кажется, есть решение. Ведь неспроста британские СМИ говорят, что уже в течение двух суток будет названо имя нового главного тренера, а пока формально эту роль будет исполнять Майкл Кэррик, который в последнее время был помощником Жозе Моуриньо. Если речь о двух сутках, значит, МЮ уже вел с кем-то предварительные переговоры. И это могло наверняка просочиться как-то в СМИ . Поэтому смотрим, кого в Англии сватают на пост главного тренера.

Маурисио Почеттино

В последние годы проблемы в каждом топ-клубе вызывали стабильные слухи о том, что вот-вот пригласят главного тренера «Тоттенхэма». Аргентинец репутацию свою не запятнал, многим кажется просто идеальным специалистом, который и в меру молод, и в меру опытен, и талантлив, и вдумчив. Просто червонец, который всем по душе и при котором «Тоттенхэм» добился прогресса, закрепился в ранге одного из лидеров чемпионата Англии, чего долго сделать не удавалось. Но у каждой прекрасной Золушки есть злая мачеха. Спешим представить: Даниэль Леви. У босса «Тоттенхэма» вы можете купить снег зимой, конечно, но с жуткой переплатой. А уж если речь идет о хорошем игроке или тренере, то ставьте крест на своих надеждах. «Реал» летом пытался переманить Почеттино, но встретил жесткий и безапелляционный отказ от Леви, который может себе позволить просить огромные деньги, ведь у аргентинца пятилетний контракт, который не подразумевает опцию выкупа. Так что Леви сам вправе указывать цену. В Англии пишут, что он попросит за своего тренера 34 миллиона фунтов – колоссальные деньги для тренерского рынка. Повлиять на ситуацию может сам Почеттино, если сильно упрется и воспылает желанием перейти в «Юнайтед». Говорят, оно у него есть, но не такое уж сумасшедшее, чтобы портить себе удачно складывающуюся карьеру. Так что Почеттино – вряд ли вопрос двух суток для руководства МЮ .

Зинедин Зидан

Француз очень быстро вошел в число элитных тренеров. Всё благодаря тому, как он ворвался на тренерскую работу в «Реале», выиграв с ходу три раза подряд Лигу чемпионов. Это автоматически обеспечивает позицию в списках сильнейших специалистов. Однако Зидан очень вдумчив и хитер. Да, он, вероятно, хочет возглавить МЮ – намеки на это были еще несколько месяцев назад. Но он хочет минимальных рисков. Посмотрите, как в «Реале» ему удавалось рулить процессами, что при Флорентино Пересе непросто. Как вовремя он принял решение уйти, поняв, что нынешний «Реал» свой цикл отработал и грядет спад. Зидан тонко чувствует момент. И понимает, что врываться посреди сезона в команду, оставленную Моуриньо, в команду амбициозную, но страдающую от низкой позиции, где нужна адаптация. Вот это всё Зидану не нужно. Ему наверняка хочется прийти летом, обсудить под себя трансферную политику, а уж потом браться за реализацию целей с минимальным влиянием посторонних факторов на репутацию. МЮ придется потрудиться, чтобы уговорить его сейчас возглавить команду.

Оле-Гуннар Сульшер

Оригинальное, но рискованное решение. В Англии пишут, что легендарный норвежец может возглавить МЮ до конца сезона. Тут есть несколько аспектов. Это означает, что МЮ уже вряд ли верит в спасение нынешнего сезона, но хочет принять решение, которое станет популярным у болельщиков и прикроет волну гнева. Все-таки ругаться на Сульшера вряд ли фанаты станут. За это время «Юнайтед» сможет достичь договоренности с тем же Зиданом или выцыганить все-таки Почеттино. Либо же у Сульшера все пойдет прекрасно, и он останется. Стратегически выверенный ход, но есть проблема. Вряд ли сам норвежец согласится на роль откровенной затычки, если ему предложат пост только до конца сезона. Болельщиков все же может не устроить вариант, при котором МЮ откровенно отдает сезон – ждите следующего, дескать. Ну и опыт Сульшера. Сейчас он работает с «Мольде» - тут сложно оценить его тренерский дар. С «Кардиффом» в Англии у него уже не получилось – не спас от вылета.

Лоран Блан

Когда Блан после успешной работы в «Бордо» и с борной Франции покинул ПСЖ в 2016 году, казалось, что он продолжит рост к элитному специалисту и будет востребованным самыми серьезными клубами. Однако наступила какая-то непонятная пауза, и до сих пор Блан не имеет работы. Говорят, что в этом виноваты его агенты, которых француз недавно сменил. Да и сам он не торопился принимать предложения, поскольку получил достаточно денег от ПСЖ за расторжение контракта. Но все-таки работать хочется, по футболу он явно соскучился, так что готов взяться за сложную задачу выправления ситуации в МЮ . Блан зарекомендовал себя с положительной стороны за время тренерской работы. Как очень грамотный и умный специалист, адекватно оценивающий ситуацию и не принимающий эмоциональных решений. Говорят о нескольких вариантах работы с Бланом. Это либо полноценный большой контракт, либо краткосрочный с прицелом на испытательный остаток сезона. Это вопрос переговоров. Оба варианта кажутся интересными. Но для тренера предпочтительнее первый, а для клуба – второй.

Антонио Конте

Путь из «Челси» в МЮ может быть повторен. Правда, ассоциации у «Юнайтед» с этим путем наверняка не лучшие – только что команду покинул предшественник, прошедший по этой дороге. Конте фигура неоднозначная. В командах, где он работал, ему удавалось получать результат. Однако зачастую итальянец многое ломал через колено, был жесток с игроками, с руководителями, шел на конфликт, если его что-то не устраивало, и привык работать агрессивно в переговорном процессе. Вроде как именно это все отпугнуло «Реал» от Конте в свое время. МЮ теперь нужно взвесить его тренерские данные и личностные. Вряд ли в «Юнайтед» захотят после Моуриньо еще одного жесткого специалиста, который может начать угнетать игроков, как это делал только что португалец. Пусть и других. Тут только ребята свободнее вздохнули – и опять?