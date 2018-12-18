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Кто заменит Моуриньо?

вчера, 23:00

В «Манчестер Юнайтед» наступила горячая пора – поиск нового главного тренера. «Соккер.ру» - о тех, кого уже называют английские СМИ.

Слухи о том, что Жозе Моуриньо вот-вот покинет пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», ходили с завидным постоянством. После поражения от «Ливерпуля» (1:3) стало очевидно, что путь МЮ с португальцем – это дорога в никуда. Поэтому принято вполне логичное решение расстаться со специалистом. Кое-кто, конечно, выразил удивление, например, Унаи Эмери, но это можно назвать скорее данью уважения и солидарностью. Однако нельзя не согласиться со здравой позицией Рио Фердинанда: 

Сейчас самое подходящее время. Лучше не становится, нужны изменения. Два с половиной года назад я был одним из тех, кто больше всех поддерживал Моуриньо. Нельзя игнорировать то, чего добился Жозе в футболе. Однако сейчас МЮ нужны свежие идеи, нужна инъекция позитива.

Изменения очень нужны, причем оперативные. Но крайне важно не ошибиться снова с выбором главного тренера. Ведь тревожность болельщиков нарастает. Со времен ухода Алекса Фергюсона все больше и больше времени, тренеры меняются, а успех так и не приходит. Это нарастающее беспокойство фанатов МЮ, которые все-таки не привыкли к длительным спадам в результатах, может боком выйти самому руководству клуба. Поэтому нужно сделать ставку наверняка. И у «Юнайтед», кажется, есть решение. Ведь неспроста британские СМИ говорят, что уже в течение двух суток будет названо имя нового главного тренера, а пока формально эту роль будет исполнять Майкл Кэррик, который в последнее время был помощником Жозе Моуриньо. Если речь о двух сутках, значит, МЮ уже вел с кем-то предварительные переговоры. И это могло наверняка просочиться как-то в СМИ. Поэтому смотрим, кого в Англии сватают на пост главного тренера.

Маурисио Почеттино

В последние годы проблемы в каждом топ-клубе вызывали стабильные слухи о том, что вот-вот пригласят главного тренера «Тоттенхэма». Аргентинец репутацию свою не запятнал, многим кажется просто идеальным специалистом, который и в меру молод, и в меру опытен, и талантлив, и вдумчив. Просто червонец, который всем по душе и при котором «Тоттенхэм» добился прогресса, закрепился в ранге одного из лидеров чемпионата Англии, чего долго сделать не удавалось. Но у каждой прекрасной Золушки есть злая мачеха. Спешим представить: Даниэль Леви. У босса «Тоттенхэма» вы можете купить снег зимой, конечно, но с жуткой переплатой. А уж если речь идет о хорошем игроке или тренере, то ставьте крест на своих надеждах. «Реал» летом пытался переманить Почеттино, но встретил жесткий и безапелляционный отказ от Леви, который может себе позволить просить огромные деньги, ведь у аргентинца пятилетний контракт, который не подразумевает опцию выкупа. Так что Леви сам вправе указывать цену. В Англии пишут, что он попросит за своего тренера 34 миллиона фунтов – колоссальные деньги для тренерского рынка. Повлиять на ситуацию может сам Почеттино, если сильно упрется и воспылает желанием перейти в «Юнайтед». Говорят, оно у него есть, но не такое уж сумасшедшее, чтобы портить себе удачно складывающуюся карьеру. Так что Почеттино – вряд ли вопрос двух суток для руководства МЮ.

Зинедин Зидан

Француз очень быстро вошел в число элитных тренеров. Всё благодаря тому, как он ворвался на тренерскую работу в «Реале», выиграв с ходу три раза подряд Лигу чемпионов. Это автоматически обеспечивает позицию в списках сильнейших специалистов. Однако Зидан очень вдумчив и хитер. Да, он, вероятно, хочет возглавить МЮ – намеки на это были еще несколько месяцев назад. Но он хочет минимальных рисков. Посмотрите, как в «Реале» ему удавалось рулить процессами, что при Флорентино Пересе непросто. Как вовремя он принял решение уйти, поняв, что нынешний «Реал» свой цикл отработал и грядет спад. Зидан тонко чувствует момент. И понимает, что врываться посреди сезона в команду, оставленную Моуриньо, в команду амбициозную, но страдающую от низкой позиции, где нужна адаптация. Вот это всё Зидану не нужно. Ему наверняка хочется прийти летом, обсудить под себя трансферную политику, а уж потом браться за реализацию целей с минимальным влиянием посторонних факторов на репутацию. МЮ придется потрудиться, чтобы уговорить его сейчас возглавить команду.

Оле-Гуннар Сульшер

Оригинальное, но рискованное решение. В Англии пишут, что легендарный норвежец может возглавить МЮ до конца сезона. Тут есть несколько аспектов. Это означает, что МЮ уже вряд ли верит в спасение нынешнего сезона, но хочет принять решение, которое станет популярным у болельщиков и прикроет волну гнева. Все-таки ругаться на Сульшера вряд ли фанаты станут. За это время «Юнайтед» сможет достичь договоренности с тем же Зиданом или выцыганить все-таки Почеттино. Либо же у Сульшера все пойдет прекрасно, и он останется. Стратегически выверенный ход, но есть проблема. Вряд ли сам норвежец согласится на роль откровенной затычки, если ему предложат пост только до конца сезона. Болельщиков все же может не устроить вариант, при котором МЮ откровенно отдает сезон – ждите следующего, дескать. Ну и опыт Сульшера. Сейчас он работает с «Мольде» - тут сложно оценить его тренерский дар. С «Кардиффом» в Англии у него уже не получилось – не спас от вылета. 

Лоран Блан

Когда Блан после успешной работы в «Бордо» и с борной Франции покинул ПСЖ в 2016 году, казалось, что он продолжит рост к элитному специалисту и будет востребованным самыми серьезными клубами. Однако наступила какая-то непонятная пауза, и до сих пор Блан не имеет работы. Говорят, что в этом виноваты его агенты, которых француз недавно сменил. Да и сам он не торопился принимать предложения, поскольку получил достаточно денег от ПСЖ за расторжение контракта. Но все-таки работать хочется, по футболу он явно соскучился, так что готов взяться за сложную задачу выправления ситуации в МЮ. Блан зарекомендовал себя с положительной стороны за время тренерской работы. Как очень грамотный и умный специалист, адекватно оценивающий ситуацию и не принимающий эмоциональных решений. Говорят о нескольких вариантах работы с Бланом. Это либо полноценный большой контракт, либо краткосрочный с прицелом на испытательный остаток сезона. Это вопрос переговоров. Оба варианта кажутся интересными. Но для тренера предпочтительнее первый, а для клуба – второй.

Антонио Конте

Путь из «Челси» в МЮ может быть повторен. Правда, ассоциации у «Юнайтед» с этим путем наверняка не лучшие – только что команду покинул предшественник, прошедший по этой дороге. Конте фигура неоднозначная. В командах, где он работал, ему удавалось получать результат. Однако зачастую итальянец многое ломал через колено, был жесток с игроками, с руководителями, шел на конфликт, если его что-то не устраивало, и привык работать агрессивно в переговорном процессе. Вроде как именно это все отпугнуло «Реал» от Конте в свое время. МЮ теперь нужно взвесить его тренерские данные и личностные. Вряд ли в «Юнайтед» захотят после Моуриньо еще одного жесткого специалиста, который может начать угнетать игроков, как это делал только что португалец. Пусть и других. Тут только ребята свободнее вздохнули – и опять?

Все варианты интересные и неоднозначные. Кто знает, возможно, у руководства МЮ есть свой козырь, есть тренер не из общеизвестного списка, который уже вот-вот подпишет контракт. Фанатам остается переживать и с нетерпением ждать официального объявления. Если англичане не врут, оно скоро будет.

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Все комментарии
King41
King41
сегодня в 16:35
Жаль что Мауриньо уволили
Ruslik1982
Ruslik1982
   97 / 966
сегодня в 15:05
Зидан точно не пойдет, правильно замечено, он хитрый зулус, знает что в МЮ так не прокатит как Реале, когда он попивал кофе, а все победы делал багаж предыдущих тренеров и Роналду
Naimi Nabi
Naimi Nabi
сегодня в 13:05
может Семака попробывать до конца сезона?
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответил lobsterdam
   153 / 966
сегодня в 11:57
Ну так я и сказал, что в следующем сезоне.
Michael Korenblioum
Michael Korenblioum
   910 / 966
сегодня в 11:38
Эту команду не поднять никому. Треть игроков нужно просто убрать и не торговаться. Включая Погба-с его амбициями не справится любой тренер. Остальных надо научить играть, а не только бегать.
lobsterdam
lobsterdam ответил Manny_Pacquiao
   241 / 966
сегодня в 11:09
По мне лучший вариант это Конте. Он сразу даст результат и может побороться с Клоппом и Пепом в след сезоне за титул, так как мю явно не будет в лч, а значит все силы отдаст на апл.
Чтобы рваться на два фронта, надо иметь 2 состава, а у МЮ и одного толкового на сегодня нет. Чтобы ликвидировать разрыв до зоны ЛЧ, надо мало того побеждать во всех матчах, но одновременно должны проигрывать те, кто выше. Как показывает практика, это уже маловероятно, к сожалению. Надо думать о следующем сезоне и начать готовиться уже сегодня, а лучше - вчера надо было!
lobsterdam
lobsterdam
   241 / 966
сегодня в 11:04
если посчитать, то ЖМ был у руля только два полных сезона и часть третьего. Три кастрюли и вторые показатели в АПЛ по процентам. Разве не результат? Смена тренера приведет к новой перестройке, которая может окончательно погубить МЮ.
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
   603 / 966
сегодня в 10:55
нмоур более 3 ет не где не работал
denmig
denmig
   26 / 966
сегодня в 08:33
Надо тренеришку приглашать! Ну или леню пончика!
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   153 / 966
сегодня в 07:59
По мне лучший вариант это Конте. Он сразу даст результат и может побороться с Клоппом и Пепом в след сезоне за титул, так как мю явно не будет в лч, а значит все силы отдаст на апл.
neverwin
neverwin
   415 / 966
сегодня в 07:57
Интересно будет глянуть.
Красный навсегда
Красный навсегда
   215 / 966
сегодня в 05:24
Жардим самый лучший вариант по мне и стил атакуюши и для этого стиля игроки есть
Sunchees
Sunchees
   732 / 966
сегодня в 04:15
Я уже говорил: МЮ надо брать еще одного шотландского "ноунейма". Ни в коем случае не говорю, что Фергюсон был таким уж "ноунеймом", когда приходил в "Юнайтед", но сейчас тренер с его задатками не добьется того, чего добился в свое время сам сэр. Слишком велика разница между "богатыми" и "бедными". Но в любом случае, надо смотреть в шотландский чемпионат )) Авось повезет, вытащят опять "своего" тренера.

Хотя вот Сульшер, да. Может и с ним повезет. А всякие Конте-Почеттины-Зиданы-Бланы... Вряд ли. От силы на сезон-полтора, дальше опять в середину таблицы.
Фата лист
Фата лист
   202 / 966
сегодня в 02:40
Зидан интересно
t2k
t2k
   560 / 966
сегодня в 02:32
Где Жардим?!
15511551
15511551 ответил дурман
   195 / 966
сегодня в 02:00
Берите Боаша)))
тогда лучше Моуриньо по новому контракту)
Nety-net
Nety-net
сегодня в 01:37
Кажется лучший вариант, это Зидан, он сможет затащить команду, на чемпионство может не потянет, но в Европе поднимет точно. Ну или как тут ниже писали Жардим
Сантус
Сантус
   206 / 966
сегодня в 01:19
Теперешний МЮ до высот эры САФа не поднимет никто.Изменилась расстановка сил в Лиге.Бабло есть у всех и купить топ игроков не так уж и просто,еще сложнее их обуздать.....бутца в голову уже не проканает....)
allemz
allemz
   28 / 966
сегодня в 01:15
Возьмите меня. Я тоже хочу как Моур, пинать *уи и получать за это космическое бабло, от неустойки тож не отказался бы)
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Aibek Satykulov
   19 / 966
сегодня в 00:44
скоро Семак освободиться
Aibek Satykulov
Aibek Satykulov
   436 / 966
сегодня в 00:14
скорее всего Газзаев он сейчас свободен.
дурман
дурман
   246 / 966
сегодня в 00:11
Берите Боаша)))
Правдин Семён
Правдин Семён
   56 / 966
вчера в 23:06
Это будет Жардим.Ну или , по примеру Баварии,САФ до конца сезона.
dimagas1
dimagas1
   80 / 966
вчера в 22:56
Наверно в возьмут ВО,а потом ужо летом будут думать.
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