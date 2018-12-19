«Отец российского футбола». Есть ли жизнь без Мутко?

вчера, 21:30

Будущий глава РФС известен, но не избран, а вот Виталий Леонтьевич ушел официально. «Соккер.ру» оценивает путь футбольного чиновника.

Мутко и отец, и мать, и сын, и дочь. Если не потерял самоиронию, то понимает, что сегодня вымазали с ног до головы в комплиментах, а если бы сложилось иначе – сделали крайним во всем. Но на ЧМ -18 получилось: был и праздник, и четвертьфинал.

С другой стороны, а в чем заслуга, учитывая бюджет фуршета? Зато партия довольна, как и уходящий президент. Свою непотопляемость Мутко точно воспринимает, как талант, а не обузу. Виталий Леонтьевич имел тысячу и одно другое дело, когда руководил РФС по приказной просьбе с 2015 года. Формально его даже избрали в 2016 году, но выбирали модератора с властью и спонсорами.

Надо было всем угодить, и у Мутко получилось, поскольку в этом деле он давний и проверенный специалист. Только «Зенит» не сильно рад короткой эпохе второго правления, ведь их главный спонсор – меценат всего российского футбола, а побед по-прежнему нет. Даже те крохи, что клубы получают от телевидения, приходят от каналов их холдинга – и хотя тут скорее вопрос к РПЛ , РФС не вмешивался и революцию не устраивал.

Зато Мутко успел показать, что можно быть в двух местах одновременно. Василий Уткин не так давно недвусмысленно и прямо написал, что компания, связанная с главой РФС , возвела 7 арен ЧМ -18, в 5 случаях проектировали объекты, а теперь этими стадионами успешно управляют, собирая деньги за арену. В таком случае фанаты из Самары, Ростова-на-Дону или Екатеринбурга продолжат кормить «отца» и дальше.

Понятно, что это лишь догадки известного футбольного человека. Настаивать, что государственное предприятие не совсем государственное, нет нужды, ведь это законно. Хотя если так, то Мутко как бы ушел из футбола в строительство, но не совсем. Прямо как после допингового скандала в других видах спорта, когда Виталия Леонтьевича убрали на время ЧМ -18 формально, назначили временно, а теперь вернули, чтобы провести с почестями.

Хвалят так сильно, что становится немножко стыдно за тех, кто перевел языки в режим облизывания. С другой стороны, Мутко лично нашел деньги для футбола, РФС больше не организация-банкрот. Также помним, что Толстых устроили веселую жизнь специально. Тот глава хотел навести свои порядки, а ему навели финансовую порчу. Но Виталий Леонтьевич свой человек, у него лицо не скучное, ему денег дали.

Понятно, что в народных любимцах Мутко будет примерно тогда, когда в список вернется Анатолий Чубайс – только через много лет, если пришедшие за ними окажутся монстрами. Но Виталий Леонтьевич как персонаж полностью совпадает с действительностью. Впрочем, надо быть президентом «Урала», чтобы назвать его «отцом российского футбола». Но сам теперь уже бывший глава РФС до подобных заявлений не спускался.

Обратите внимание, что Мутко не перехваливает тех, кто его всегда защищает. Виталий Леонтьевич куда умнее, чем думают те, кто помнят только его «лец ми спик фром май харт». Одновременно многие и давно знают, почему Мутко «невозможно отправить на пенсию» - цитата из выступления главы РФ . После поста «отца футбола» Мутко становится отцом строительства, жилья, городской среды и регионов. Ушел поднимать газоблоки, и пилить их, как настоящий строитель.

На место Мутко в футболе сейчас очень хотят, и в новом году после выборов, скорее всего, поставят Александра Дюкова – вроде как кандидат, который никого особо не бесит, ни Гинера, ни Федуна, ни остальных. Только Виталий Леонтьевич ревнует, ведь Дюкову разрешат совмещать должности, а ему – нет. Да и самого опытного дельца в сфере энергетики не с первого раза убедили. Ему больше года доказывают, что пост главы РФС не наказание, а наоборот.

И что пора покинуть «Зенит», уйти управлять всем футболом. А Геркус, учитывая горячую поддержку Дюкова, явно рассчитывает занять место Прядкина – президента Премьер-Лиги. И тогда получится традиционный и привычно никого не смущающий конфликт интересов. Российским футболом будут править два человека, связанные с «Зенитом». Геркус там работал раньше, Дюков – председатель совета директоров, должность Федуна в «Спартаке».

Насколько у них масштабное мышление? Судя по тому, что «Локомотив» чередовал успехи с неудачами в кубке и чемпионате, на трансферном рынке и в общении с фанатами, а «Зенит» чередует большие и маленькие неудачи при замечательной поддержке петербуржской публики и странных трансферах, назвать Геркуса и Дюкова великими спортивными менеджерами нельзя.

Но разве есть кандидатура лучше, и при этом одобренная теми, у кого деньги? Не стоит предлагать нелепые кандидатуры – Галицкий не сошел с ума, чтобы бросить «Краснодар» ради РФС . Не надо так унижать интеллект владельца «горожан», у него многое получается в родном клубе. Могли оставить Алаева, но если Дюков и Геркус умные – найдут ему применение, это добротный менеджер.

Стоит ли переживать, что заход людей из «Зенита» и «Локомотива» выделит эти два клуба? Мутко тоже фанат команды из Санкт-Петебурга, но с 2016 года не сильно повлиял на их результаты – чемпионами были ЦСКА , «Спартак» и «Локомотив». Скоро появятся видео-повторы. Так что «Зениту» надо навести порядок на поле, чтобы вернуть «золото», а не мечтать о теории заговора.

До 13 января будут определяться кандидаты на пост главы РФС , а 22 февраля 2019 пройдут выбора. И понятно, что если Дюков не передумает – возглавит известную организацию. А дальше придется отвечать на вопросы по стадионам, по развитию футбола в регионах, по сборным. А новому главе РПЛ – если Прядкина сменит Геркус, необходимо обязательно смотреть на футбол как на бизнес, и поучить клубы зарабатывать.

Сделать это, имея одного из руководителей «Газпрома» в качестве коллеги-начальника, будет проще. Другой вопрос, будут ли деньги на большие проекты, хватит ли смекалки, чтобы в непростых условиях развиваться? Толчок благодаря ЧМ -18 может пройти, поскольку президент «Урала» если в чем-то и прав, так это в оценке состоятельности зрителей.

У людей нет денег, дорогие билеты никто не купит, особенно не в Москве и не в Санкт-Петербурге. Получается, народ футбол не прокормит, ведь и так делятся общим бюджетом – 13 клубов живут за счет государственной казны. Есть также 1 личная команда на грани банкротства, 1 частный клуб развивается. А еще 1 известный клуб порой зависит от того, какие цены на электричество в соседней стране.

В любом случае, места для маневров у Дюкова и Геркуса (да хоть сына Жириновского) будет мало, невзирая на прибавку в зрителях на матчах РПЛ и последние успехи национальной сборной, коих больше, чем в двух годах до этого. Что ж, Мутко в идеальное для себя время выезжает из кабинета президента РФС строить светлое будущее в роли вице-премьера страны.

Феноменально ловкий чиновник. Будь жив Гоголь – посвятил ему второй том «Мертвых душ» в числе прочих ловкачей. А будь в деле Ильф и Петров, им бы понравилась формулировка в стиле Бендера. Тот назвал «отцом русской демократии» Воробьянинова, но Мутко на него совершенно не похож. Зато серьезности в титуле «отец российского футбола» примерно столько же, как в звании от вымышленного афериста.

При Мутко российский футбол оставался циничным, наглым, ретроградным, но фарсовым – с лимитом в связке с натурализацией, назначениями Адвокаата и Капелло в сборную после Хиддинка, со скандалами разного масштаба. Неудачи бесили, но манера управления не пугала. И теперь греет надежда, что не придут люди со зверски серьезными лицами и намерениями устроить войну. Ведь тогда получится плохая комедия, а их в России без футбола хватает.