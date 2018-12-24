Удержится ли «Зенит» на троне? Зимние чемпионы РПЛ

вчера, 14:10

«Зенит» растерял преимущество, но сохранил лидерство, несмотря на два подряд поражения на финише первой части чемпионата. «Соккер.ру» - о зимних чемпионах.

Давайте вместе оценим всю иронию проведения чемпионата по системе «осень-весна» в наших широтах. Первая часть сезона завершилась 9 декабря, в этот день «Зенит» проиграл «Рубину», но все-таки остался во главе таблицы, так как «Краснодар» не сумел переиграть «Уфу». Возобновится РПЛ 2 марта, таким образом, «Зенит» будет находиться на первом месте между двумя частями чемпионата 83 дня. Это и есть зимнее чемпионство. Титула за это не дают, зато болельщики всю зиму могут с удовольствием посматривать в таблицу и гордиться тем, что любимая команда на первом месте.

А теперь примем во внимание другие две даты: 25 мая 2019 года в РПЛ закончится футбольный сезон-2018/2019, а следующий чемпионат стартует 14 июля. То есть действующий чемпион всего лишь через 50 дней после завоевания титула начнет его защиту. Получается, что зимний чемпион правит на месяц дольше чемпиона настоящего. За уход в отпуск на первом месте золотых медалей на шею никто не повесит, зато долгое пребывание на престоле во время каникул почти всегда оборачивается завоеванием реального титула по весне. Впрочем, именно «Зениту» доводилось упускать закрепленное долгим сроком лидерство, пусть оно тогда и было деленным на двоих. Впрочем, обо всем по порядку.

Сезон Зимний чемпион (туры) Очки Отрыв от 2-го места На финише сезона (очки) Чемпион (очки) 2012/2013 ЦСКА (19) 43 5 1-е место (64) ЦСКА (64) 2013/2014 «Зенит» и «Локо» (19) 40 1 2-е место (63) и 3-е место (59) ЦСКА (64) 2014/2015 «Зенит» (17) 41 7 1-е место (67) «Зенит» (67) 2015/2016 ЦСКА (18) 37 3 1-е место (65) ЦСКА (65) 2016/2017 «Спартак» (17) 40 6 1-е место (69) «Спартак» (69) 2017/2018 «Локомотив» (20) 45 8 1-е место (60) «Локомотив» (60) 2018/2019 «Зенит» (17) 34 1 ? ?

- только в одном сезоне из шести разыгранных чемпионатов России по системе «осень-весна» зимний чемпион не выиграл титул весной: в кампании-2013/2014 «Локомотив» и «Зенит», лидировавшие во время зимних каникул, пропустили спурт ЦСКА и финишировали ниже армейцев.

- «Зенит» образца нынешнего сезона – самый «слабый» зимний чемпион по статистическим показателям. Во-первых, «сине-бело-голубые» набрали всего 34 очка, во-вторых, повторяют минимальный отрыв (1 очко) из единственного сезона, когда имена зимнего и летнего чемпионов не совпали.

- в третий раз РПЛ взяла паузу на зиму после 17-го тура. В сезоне-2014/2015 зимним чемпионом был «Зенит» (41 балл), два года спустя – «Спартак» (40 баллов). Сейчас на счету питерцев 34 очка.

- чтобы повторить рекорд «Спартака» по количеству очков за полный сезон, в 13 весенних турах «Зениту» необходимо одержать 11 побед и дважды сыграть вничью.

- в прошлом сезоне «Локомотив» набрал минимальную чемпионскую сумму баллов – 60. Если ориентироваться на этот показатель, весной «Зенит» должен выиграть восемь матчей и пару раз сыграть вничью. Либо нужно одержать 9 побед.

- учитывая низкую динамику набора очков лидерами, можно предположить, что в этом сезоне для чемпионства вполне хватит 60 очков. Не исключено, что впервые после перехода на систему «осень-весна» первое место займет команда, набравшая меньше этой суммы.

Как «Зенит» в предыдущих сезонах проходил 17 туров?

Сезон «Зенит» после 17 туров: место (очки) «Зенит» на финише сезона: место (очки) 2012/2013 3-е место (34 очка) 2-е место (62 очка) 2013/2014 1-е место (36 очков) 2-е место (63 очка) 2014/2015 1-е место (41 очко) 1-е место (67 очков) 2015/2016 4-е место (29 очков) 3-е место (59 очков) 2016/2017 2-е место (35 очков) 3-е место (61 очко) 2017/2018 2-е место (33 очка) 5-е место (53 очка) 2018/2019 1-е место (34 очка) ?

- «Зенит» в третий раз за семь чемпионатов по системе «осень-весна» лидирует после 17-го тура, в предыдущих случаях он набирал больше очков: 36 и 41 против 34-х сейчас.

- «Зенит» под руководством Сергея Семака набрал на одно очко меньше, чем команда, возглавляемая Мирчей Луческу (35), два года назад, и на очко больше, чем прошлогодний «Зенит» Роберто Манчини (33). Только предшественники довольствовались вторым местом, а Сергей Богданович лидирует, на его смене не нашлось сильного и стабильного конкурента, как «Спартак» и «Локомотив» в предыдущих сезонах.

Как будущий чемпион в предыдущих сезонах выглядел после 17 туров?

Сезон Чемпион Будущий чемпион после 17 туров: место (очки) Чемпион на финише сезона: очки (отрыв) 2012/2013 ЦСКА 1-е место (40 очков) 64 (+2) 2013/2014 ЦСКА 4-е место (33 очка) 64 (+1) 2014/2015 «Зенит» 1-е место (41 очко) 67 (+7) 2015/2016 ЦСКА 1-е место (37 очков) 65 (+2) 2016/2017 «Спартак» 1-е место (40 очков) 69 (+7) 2017/2018 «Локомотив» 1-е место (36 очков) 60 (+2) 2018/2019 ? ? ?

- и снова повторяем статистический аргумент в пользу чемпионства «Зенита»: в пяти из шести предыдущих сезонов лидировавшая после 17 туров команда выигрывала титул.