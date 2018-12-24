«Монако» ищет товарищей по несчастью для Головина

вчера, 22:22

Тьерри Анри сказал, что отпуска у него не будет. И «Соккер.ру» прекрасно понимает, почему у тренера «Монако» так болит голова.

После прихода Тьерри Анри на пост главного тренера «Монако» положение дел в клубе не сильно изменилось – монегаски обитают в зоне вылета, а целиком свою команду новый тренер так еще и не видел – лазарет не думает пустеть. Апофеозом стала последняя игра перед перерывом. В ней «Монако» проиграл совсем уж безнадежному «Генгаму» со счетом 0:2.

А бретонцы, напомним, замыкают турнирную таблицу и имели к 19-му туру всего 8 очков. Теперь стали ближе к «Монако», который на предпоследнем месте расположился с 13 очками. Проигрыш «Генгаму» стал колоссальным ударом для всех. Не выдержал несчастный Радамель Фалькао, который после игры, едва сдерживая ругательства, высказал свое мнение о ситуации:

Надеюсь, что в январе клуб сможет усилиться новичками. Это ужасно. В составе «Монако» на поле выходят резервисты, которые не могут справиться с давлением. Нам срочно нужны новички.

Кому-то такое заявление может показаться обидным по отношению к другим футболистам. Но Фалькао можно понять. Он в статусе звезды должен каждый раз находить общий язык с разными 17-летними партнерами. И слово «разные» тут не для пренебрежительного тона, а для обозначения бешеной ротации состава тренерским штабом, поскольку постоянно кто-то травмируется, кто-то выздоравливает, кто-то проваливает игры, а кто-то проявляет себя чуть ярче.

И Анри с компанией выдергивают неокрепшую молодежь, окружая ею Фалькао и пару-тройку других более опытных из тех, кто «остался в живых». Словно отвечая на достаточно резкое заявление колумбийца, вице-президент «Монако» Вадим Васильев согласился с необходимостью тотального усиления:

Кризис серьезный. Это очень плохой результат. Понимаем, что ситуация тяжелая. Хорошо, что наступает пауза, чтобы мы могли все проанализировать. Нужно дождаться восстановления травмированных, усилить состав и определиться, с кем мы остаемся. За паузу должны решить это все. До этого вечера я думал, что нам не потребуется больше двух новичков. Но я ошибался. Сложно все анализировать сейчас. Я понимаю фанатов. Нам нужно действовать, потому что ситуации такой «Монако» не заслужил.

Кажется, в клубе осознали, что невозможно год из года продавать часть своих лучших активов и при этом оставаться не просто на плаву, но и в группе лидеров. Ресурсы истощились – настало время тратить. Но теперь это сделать сложнее, чем когда «Монако» мог похвастаться перед потенциальными новичками турнирными перспективами и участием в Лиге чемпионов.

Всем очевидно, что половину сезона придется пахать только ради того, чтобы спасти клуб от вылета, а потом только при благоприятном стечении обстоятельств получится побороться за еврокубки – года через полтора, а то и больше, ведь не каждый Анри способен творить то, что делал с этими ресурсами Леонарду Жардим. Поэтому Головин может оказаться последней более-менее крупной шишкой, которая согласилась на эту авантюру.

Либо «Монако» придется заваливать деньгами потенциального новичка. Или искать того, кто не имеет практики и готов уйти в аренду. В общем, ситуацию себе монегаски очень осложнили. А пополнения требуют все линии. Ведь можно прождать восстановления травмированных и до конца сезона, а там и Лиге 2 придется сказать привет.

Сейчас в лазарете «Монако» собралась солидная компания. Например, Рони Лопеш, потеря которого и сыграла ключевую роль в провале на старте сезона, я убежден, поскольку этот футболист имел потенциал стать новым Лемаром или Бернарду Силвой с ролью лидера и связующего звена между полузащитой и атакой. Там же несчастный талант Пьетро Пеллегри, который юн, быстр и опасен, но получает уже четвертую травму за год, причем тяжелую.

Еще в лазарете остаются Даниэль Субашич, Кевин Ндорам, Адама Траоре, Жан-Эд Ахолу, Стеван Йоветич, Джибриль Сидибе, Альмами Туре, Антонио Баррека, Жорди Мбула. На целый состав наберется и все – не последние люди в княжестве. Причем не все они всегда были травмированы. Кто-то с больничного выходил, а они занимали их места.

Это даже еще хуже, потому что тренеры просто не имели возможности наиграть состав, а футболисты не могут набрать единую форму. Условный Сидибе вышел с больничного, поиграл немного, толком форму не набрав, и опять в лазарет. И так – большинство игроков. Ситуация только усугубляется.

В «Монако» все-таки до последнего надеялись, что положение дел станет менее критическим, места возвращающихся в строй не будут занимать новые больные, но круговорот продолжается. Придется монегаскам раздувать состав, создавая невероятный парадокс. На контракте у «Монако» будет огромное количество футболистов, а играть при этом некому.

Серьезная задача для менеджмента клуба – найти такое решение, при котором состав качественно усилится, а при возвращении больных не сложится непоправимое перенаселение. Еще с ним и в Лигу 2 вылететь – вообще кошмар. Из имен называются разные варианты. Например, Сеск Фабрегас как решение проблемы перехода в атаку из средней линии.

И это камень в огород Головина и Тилеманса, которые вроде как должны были стать лидерами в полузащите. Александр и Юри не справляются с задачей. В том числе и по вине Анри, кстати, который пытается все время их распихать по разным позициям, а Головина чуть ли не форвардом ставит.

Но есть большие сомнения, что Фабрегас на это пойдет. Расчет на то, что Сеск захочет почувствовать себя дядькой-спасителем, а также на личные хорошие отношения испанца с Анри. Потенциал полузащиты, кстати, не такой плохой. Одного дополнительного исполнителя наподобие Фабрегаса хватит. А вот в защиту нужно парочку человек бы, потому что даже игроки основного состава «Монако» стали проваливаться.

Поэтому налажены контакты с Далбертом, который в «Интере» не играет, а ранее выступал удачно за «Ниццу». Его могут арендовать – сам пойдет, мы думаем. Есть вариант с Диего Карлосом из «Нанта» - «канарейки» умеют грамотно выстраивать оборону, а бразилец в ней играет ключевую роль.

В нападение «Монако» может взять своего бывшего игрока Валеру Жермена, который в «Марселе» стал скисать. Французские СМИ поговаривают, что он сам вышел на монегасков с предложением его вернуть. В качестве «второго номера» для Фалькао это прекрасный вариант, если не растерял навыков.

Другой претендент – Миши Батшуайи. Бельгийцем в «Валенсии» не очень довольны, готовы даже вернуть из аренды в «Челси», которому принадлежат на него права. А лондонцы особо на Батшуайи не рассчитывают. Вот тут-то и может подсуетиться «Монако». Тоже с вариантом аренды. Вот только из такой категории игроков и приходится монегаскам выбирать, ища способ выкрутиться. Такие времена настали, сложные, но интересные.