«Баварии» требуется обновление

вчера, 10:10

У каждого клуба, даже самого успешного, случаются спады – обновление циклов. «Соккер.ру» считает, что настало время «Баварии» обновиться.

Можно понять руководителей большого успешного клуба. Они будут до последнего тянуть с обновлением состава и ресурсов, пока не случится какая-то серьезная осечка. И если топ-клубы в чемпионате Англии всегда находятся в тонусе и более-менее вовремя чувствуют момент, когда настала пора обновиться, чтобы не провалиться глубоко, то условной «Баварии» тяжело поймать нужную волну, поскольку даже в состоянии спада в Германии мюнхенцы способны доминировать и добывать результат.

А когда спад становится слишком сильным, наступает ситуация, при которой обновление требуется уже кардинальное. Примерно к такому состоянию пришла «Бавария» сейчас. В Мюнхене хотели отделаться малой кровью, сменой тренерского штаба. И теперь Нико Ковач вовсю подвергается критике, поскольку впервые за долгое время «Бавария» утратила статус главной доминирующей силы в Бундеслиге, уступив эту должность дортмундской «Боруссии».

Привыкшим к победам фанатам «Баварии» это видеть крайне неприятно. Но боссы клуба целиком на стороне Ковача. И это объяснимо. Они сами сейчас прекрасно видят, что дело не столько в тренере, сколько в назревшей необходимости обновиться, осознание которой волей или неволей Карл-Хайнц Румменигге и Ули Хенесс отодвигали на задний план, стараясь не думать об этом. Ведь такие планы всегда сопряжены с большими тратами и тяжелой работой на трансферном рынке, а он сейчас очень непрост.

Нельзя просто пробежаться по соседям из Германии и забрать что плохо лежит – можно встретить сопротивление или не найти достойную замену тем, кого пора вскоре списывать. Поэтому сейчас спортивный директор Хасан Салихамиджич уже не скрывает, что даже в январе «Бавария» готова обновляться, а это дело особенно сложное и неприятное:

Безусловно, в преддверии трансферного окна ходит много слухов. Мы следим за многими футболистами, так что в январе может кое-что произойти.

Средний возраст футболистов «Баварии» уже самый высокий в Бундеслиге – 26,8 года. Для сравнения - у дортмундской «Боруссии» этот показатель на два года меньше, а в среднем по лиге он почти на полтора года меньше. «Бавария» самая возрастная команда Германии, и это сопряжено не только с физическими проблемами, но и с психологическими.

Понятно, когда речь идет о «физике». Это проблемы с потерей скорости, выносливости, резкости, более частые травмы. В психологии это все характеризуется утратой мотивации и азарта, потому что годы успеха делают свое дело – невозможно с одинаковой самоотдачей, настроем бегать в 21 год и в 31. Конечно, в Лиге чемпионов психологический негативный аспект может быть сглажен, поскольку там мотивация остается очень высокой всегда – такова специфика турнира.

Но от физических проблем никуда не уйти. Как и от замыливания самой игры, стиля. Можно сколько угодно менять тренеров, но футбол условного Арьена Роббена иным уже не станет и загадкой для оппонента не будет.

Если же говорить об основных игроках «Баварии», то там с возрастом все еще хуже. В группе атаки Вагнер, Мюллер и Левандовски, средний возраст которых ровно 30 лет. Без молодого резкого форварда как-то странно играется топ-команде. В средней линии подтягиваются Гнабри, Горецка, однако их сложно назвать определяющими исполнителями. А Рибери и Роббену, о замене которых говорят уже не первый год, между тем 35 и 34 года соответственно.

Поэтому слухи о том, что с тем же Рибери контракт не будет продлен, берутся не на ровном месте. «Баварии» пора решиться на окончательный разрыв и смену этих крыльев, но достаточно сложно найти достойную замену. Коман таковым воспринимался, однако из-за проблем со здоровьем Кингсли притормозил с прогрессом. В группе защиты надежда возлагается на молодых Киммиха и Зюле, однако Боатенгу, Хуммельсу и Рафинье идет четвертый десяток.

Да и Алаба, который из тех, кто все время почему-то воспринимается молодым и перспективным, уже отметил свое 26-летие. Конечно, неправильно будет говорить, что в «Баварии» собраны сплошь ветераны и старики, постепенное обновление идет, но все-таки еще слишком большую роль играют футболисты в возрасте, а это создает определенный перекос в критический момент. Зачастую не хватает синергии в работе молодых и опытных игроков – на что наверняка уповали клубные боссы.

Итак, на какие же линии в первую очередь обращают внимание в самой «Баварии»? Об этом можно судить по слухам в немецкой прессе. Ведь ничто не берется из пустоты, особенно когда клуб действительно хочет обновления. Очевидны поиски очень шустрого и острого флангового игрока, работающего по всей бровке.

Отсюда разговоры про двух французов – Бенжамена Павара и Люка Эрнандеса. Хотя замахнулись баварцы очень сильно. Эрнандеса им вряд ли «Атлетико» отдаст, а вот по Павару еще можно договориться – все-таки «Штутгарт» не в той весовой категории, чтобы тягаться с «Баварией». Скорее всего эта сделка пройдет уже летом.

Ведется поиск альтернатив в группу атаки. И если в качестве замены Рибери можно рассчитывать на Гнабри и Комана, когда они поочередно будут выбираться из лазарета, то направо нужен сильный игрок вместо Роббена. И тут прекрасно подходит Николя Пепе из «Лилля», который фактически и представляет собой копию Арьена, только еще и более усовершенствованную в некоторых компонентах.

Но и «Лилль» повесил большой ценник – 80 миллионов евро. Румменигге и компании придется включить режим богов дипломатии, чтобы убедить «догов» продать им ивуарийца. А рабочим вариантом на острие атаки является Тимо Вернер из «Лейпцига». В «Баварии» любят подписывать ребят, которым в Бундеслиге адаптация нужна минимальная, и 22-летний Вернер прекрасный кандидат. К тому же сам он не против такой сделки, а уговаривать «Лейпциг» - это не с «Атлетико» и даже не с «Лиллем» бодаться.

Очевидно, что в центральном кулаке все-таки пока срочных перемен не планируется. Мартинес, Алькантара, Толиссо, Санчеш, Горецка – тут пока все более-менее сбалансированно. К тому же хватит головной боли и на переговорах по упомянутым выше кандидатам. Это будет интересный процесс. И если все удастся, то мы увидим новую резкую «Баварию» с замененными свежими деталями.