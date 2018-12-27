Не смог. Промес возвращается в «Спартак»?

вчера, 15:30

Квинси Промес не сумел проявить себя в составе «Севильи» и может вернуться в Россию на реабилитацию. «Соккер.ру» - о еще одной звезде РПЛ , которая не засверкала на западе.

Потрачено впустую. Четыре месяца Промеса в «Севилье»

Покупая за 20+ миллионов евро одного из лучших футболистов чемпионата России и игрока основного состава сборной Нидерландов, «Севилья» рассчитывала на большее. Намного большее. В андалусийском клубе запомнили, как Квинси уничтожил «Севилью» в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, забив два мяча и отдав две результативные передачи, однако на «Рамон Санчес Писхуан» приехал какой-то другой Промес. Может быть, настоящего Квинси до сих пор держат где-то в застенках Тарасовки и кормят борщом, чтобы не одичал, а испанцам отправили не самую удачную копию? Шутки шутками, но голландец не зашел в «Севилью» от слова «совсем».

Если говорить о Ла Лиге, то Квинси принял участие в 14 матчах, причем только в трех вышел в стартовом составе, 11 раз появлялся на замену, среди этих эпизодических появлений случались роли-камео – 2, 3, 7 минут. За 433 минуты в Примере голландец не отметился результативными действиями, а по оценкам «Whoscored» он в тройке худших игроков «Севильи». Лучше обстоят дела в Лиге Европы: здесь Промес и минут на поле провел больше (525), и пятый по оценкам среди одноклубников, и даже умудрился забить гол в ворота «Акхисара» в матче, который его команда выиграла 6:0. Другой удар Квинси в той встрече тоже привел к взятию ворот.

Но в целом один удачный матч за четыре месяца против соперника сомнительного уровня – такое себе достижение. Квинси не то чтобы лидером «Севильи» не стал, у него даже нет места в стартовом составе, голландец в ротационных списках Пабло Мачина, который регулярно затыкает Промесом дыры. Об этом говорит тот факт, что за четыре месяца в «Севилье» Квинси успел опробовать на себе семь разных амплуа. Но никто и не говорил, что будет легко! А главный аргумент не в пользу Промеса: один гол за 1138 минут. Разве у голландца не было шансов себя проявить? Матчи Лиги Европы отыграл практически от звонка до звонка, 180 минут кубкового противостояния с «Вильяновенсе» не принесло результативных действий. Одним словом, Квинси в ж… жутком положении.

В провале Промеса виноват сам Квинси и «Спартак»

Истории о летней потасовке в ночном клубе на Ибице, а также недавнее задержание Промеса за рулем в нетрезвом состоянии, намекают на то, что он стал относиться к своим обязанностям менее профессионально. По ряду объективных и субъективных причин Квинси встретил большой вызов в своей карьере, находясь не в лучшем состоянии. Я уверен, отправься он за рубеж после чемпионского сезона, сумел бы достойно влиться в поток, а так голландец пересидел в РПЛ и немного испортился. Хочется верить, что не окончательно, тем не менее, уже сейчас очевидно, что Промес оказался не в лучшее время и не в лучшем месте.

Что касается времени, то здесь вопрос не только голландцу и его состоянию, но и к «Спартаку». Москвичи мурыжили своего бывшего лидера до последнего дня трансферного окна, а потом посадили в последний вагон подвернувшегося поезда, собрав багаж на скорую руку. Во-первых, Квинси все лето гадал на ромашке «уйду – не уйду», во-вторых, он был лишен нормального периода на адаптацию в Испании. Чтобы повысить шансы на успех в новом клубе, уезжать из РПЛ нужно в мае-июне, пройти с новой командой предсезонные сборы, понравиться тренеру, сдружиться с партнерами. Промес угодил в коллектив, где уже выстроилась определенная система субординаций, да и стиль которого сформировался без учета его способностей, они не были заложены в план.

Яркий пример – количество ударов. В составе «Спартака» Квинси не боялся угрожать воротам из любых позиций, в этом была его сила, в среднем голландец наносил почти по 5 ударов за матч. В «Севилье» совсем другие цифры: в матчах Лиги Европы – 2 попытки на игру, в матчах Примеры – 0.5. Пабло Мачин в принципе никому не дает тянуть одеяло на себя, а фланговые игроки у него – обслуживающий персонал, чья главная задача заключается в том, чтобы быстро двигать мяч вперед и отрабатывать в обороне. «Севилья» использует схему 3-5-2, в которой нет идеальной позиции для Квинси. В свое время Массимо Каррера отказался от этой тактики, чтобы не лишать «Спартак» сильных сторон Промеса. Мачин на такую жертву ради Промеса не пойдет и будет прав, ведь у него и без Квинси неплохо получается.

Причины вернуться в «Спартак»

1. Возможность перезапустить карьеру в хорошо знакомом окружении. В «Спартаке» Промесу не понадобится время на адаптацию, отсутствие длилось всего четыре месяца, игроки, получающие тяжелые травмы, отрываются от коллектива на более длительный срок.

2. Есть шанс завоевать титулы: «Спартак» продолжает борьбу за чемпионство и Кубок России. Причем клуб может сыграть на самолюбии Квинси, обозначив, что он станет главным джокером в борьбе за титулы. Помните, как однажды Вагнер Лав подъехал в ЦСКА поиграть по весне и привел армейцев к чемпионству?

3. Для клуба тоже актуален второй пункт, кроме того, вернув Промеса, «Спартак» может вернуть на трибуны часть болельщиков. Антошу любят, на него придут посмотреть, аренда Квинси может стать не только футбольным усилением, но и мощной пиар-акцией для «красно-белых».

Причины не рассматривать вариант со «Спартаком»

1. Квинси оказался счастливым пассажиром, которого высадили из «Титаника» в последний момент. Опасно идти в настолько непредсказуемую команду, вокруг которой сложилась нездоровая обстановка, а очевидных предпосылок к нормализации отношений с фанатами нет, ведь Денис Глушаков продолжит выступать за «Спартак» и носить капитанскую повязку. Квинси нужно свою карьеру спасать, а в Москве будет слишком много подводных течений, способных сбить с ног.

2. Вот не совсем абстрактная причина: с момента ухода Промеса из «Спартака» в команде сменился тренерский штаб. Возможно, к Массимо Каррере голландец поехал бы без особых раздумий, а вот Кононова он не знает, что порождает дополнительные сомнения.