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Не смог. Промес возвращается в «Спартак»?

вчера, 15:30

Квинси Промес не сумел проявить себя в составе «Севильи» и может вернуться в Россию на реабилитацию. «Соккер.ру» - о еще одной звезде РПЛ, которая не засверкала на западе. 

Потрачено впустую. Четыре месяца Промеса в «Севилье»

Покупая за 20+ миллионов евро одного из лучших футболистов чемпионата России и игрока основного состава сборной Нидерландов, «Севилья» рассчитывала на большее. Намного большее. В андалусийском клубе запомнили, как Квинси уничтожил «Севилью» в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, забив два мяча и отдав две результативные передачи, однако на «Рамон Санчес Писхуан» приехал какой-то другой Промес. Может быть, настоящего Квинси до сих пор держат где-то в застенках Тарасовки и кормят борщом, чтобы не одичал, а испанцам отправили не самую удачную копию? Шутки шутками, но голландец не зашел в «Севилью» от слова «совсем». 

Если говорить о Ла Лиге, то Квинси принял участие в 14 матчах, причем только в трех вышел в стартовом составе, 11 раз появлялся на замену, среди этих эпизодических появлений случались роли-камео – 2, 3, 7 минут. За 433 минуты в Примере голландец не отметился результативными действиями, а по оценкам «Whoscored» он в тройке худших игроков «Севильи». Лучше обстоят дела в Лиге Европы: здесь Промес и минут на поле провел больше (525), и пятый по оценкам среди одноклубников, и даже умудрился забить гол в ворота «Акхисара» в матче, который его команда выиграла 6:0. Другой удар Квинси в той встрече тоже привел к взятию ворот.

Но в целом один удачный матч за четыре месяца против соперника сомнительного уровня – такое себе достижение. Квинси не то чтобы лидером «Севильи» не стал, у него даже нет места в стартовом составе, голландец в ротационных списках Пабло Мачина, который регулярно затыкает Промесом дыры. Об этом говорит тот факт, что за четыре месяца в «Севилье» Квинси успел опробовать на себе семь разных амплуа. Но никто и не говорил, что будет легко! А главный аргумент не в пользу Промеса: один гол за 1138 минут. Разве у голландца не было шансов себя проявить? Матчи Лиги Европы отыграл практически от звонка до звонка, 180 минут кубкового противостояния с «Вильяновенсе» не принесло результативных действий. Одним словом, Квинси в ж… жутком положении. 

В провале Промеса виноват сам Квинси и «Спартак»

Истории о летней потасовке в ночном клубе на Ибице, а также недавнее задержание Промеса за рулем в нетрезвом состоянии, намекают на то, что он стал относиться к своим обязанностям менее профессионально. По ряду объективных и субъективных причин Квинси встретил большой вызов в своей карьере, находясь не в лучшем состоянии. Я уверен, отправься он за рубеж после чемпионского сезона, сумел бы достойно влиться в поток, а так голландец пересидел в РПЛ и немного испортился. Хочется верить, что не окончательно, тем не менее, уже сейчас очевидно, что Промес оказался не в лучшее время и не в лучшем месте.

Что касается времени, то здесь вопрос не только голландцу и его состоянию, но и к «Спартаку». Москвичи мурыжили своего бывшего лидера до последнего дня трансферного окна, а потом посадили в последний вагон подвернувшегося поезда, собрав багаж на скорую руку. Во-первых, Квинси все лето гадал на ромашке «уйду – не уйду», во-вторых, он был лишен нормального периода на адаптацию в Испании. Чтобы повысить шансы на успех в новом клубе, уезжать из РПЛ нужно в мае-июне, пройти с новой командой предсезонные сборы, понравиться тренеру, сдружиться с партнерами. Промес угодил в коллектив, где уже выстроилась определенная система субординаций, да и стиль которого сформировался без учета его способностей, они не были заложены в план.

Яркий пример – количество ударов. В составе «Спартака» Квинси не боялся угрожать воротам из любых позиций, в этом была его сила, в среднем голландец наносил почти по 5 ударов за матч. В «Севилье» совсем другие цифры: в матчах Лиги Европы – 2 попытки на игру, в матчах Примеры – 0.5. Пабло Мачин в принципе никому не дает тянуть одеяло на себя, а фланговые игроки у него – обслуживающий персонал, чья главная задача заключается в том, чтобы быстро двигать мяч вперед и отрабатывать в обороне. «Севилья» использует схему 3-5-2, в которой нет идеальной позиции для Квинси. В свое время Массимо Каррера отказался от этой тактики, чтобы не лишать «Спартак» сильных сторон Промеса. Мачин на такую жертву ради Промеса не пойдет и будет прав, ведь у него и без Квинси неплохо получается. 

Причины вернуться в «Спартак»

1. Возможность перезапустить карьеру в хорошо знакомом окружении. В «Спартаке» Промесу не понадобится время на адаптацию, отсутствие длилось всего четыре месяца, игроки, получающие тяжелые травмы, отрываются от коллектива на более длительный срок.

2. Есть шанс завоевать титулы: «Спартак» продолжает борьбу за чемпионство и Кубок России. Причем клуб может сыграть на самолюбии Квинси, обозначив, что он станет главным джокером в борьбе за титулы. Помните, как однажды Вагнер Лав подъехал в ЦСКА поиграть по весне и привел армейцев к чемпионству?

3. Для клуба тоже актуален второй пункт, кроме того, вернув Промеса, «Спартак» может вернуть на трибуны часть болельщиков. Антошу любят, на него придут посмотреть, аренда Квинси может стать не только футбольным усилением, но и мощной пиар-акцией для «красно-белых». 

Причины не рассматривать вариант со «Спартаком»

1. Квинси оказался счастливым пассажиром, которого высадили из «Титаника» в последний момент. Опасно идти в настолько непредсказуемую команду, вокруг которой сложилась нездоровая обстановка, а очевидных предпосылок к нормализации отношений с фанатами нет, ведь Денис Глушаков продолжит выступать за «Спартак» и носить капитанскую повязку. Квинси нужно свою карьеру спасать, а в Москве будет слишком много подводных течений, способных сбить с ног.

2. Вот не совсем абстрактная причина: с момента ухода Промеса из «Спартака» в команде сменился тренерский штаб. Возможно, к Массимо Каррере голландец поехал бы без особых раздумий, а вот Кононова он не знает, что порождает дополнительные сомнения. 

3. А нужно ли Квинси ехать в «Спартак»? Даже если удастся удачно провести отрезок в России, практика показывает: все, что происходит в РПЛ, остается в РПЛ. Не факт, что это поможет Квинси в дальнейших его приключениях в Европе. И если он хочет играть в Испании, а не рассчитывает полноценно вернуться в наш чемпионат летом, то нужно искать варианты трудоустройства в Ла Лиге. Проявить себя в команде уровнем ниже, чем «Севилья», стать лидером условного «Вильярреала» или «Вальядолида». Такой опыт будет более полезным для Промеса, а возвращение в Россию будет бегством от проблем. 

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Все комментарии
МКС
МКС ответил ОлегаТэ
   29 / 679
сегодня в 18:44
И впрямь, на общение с кем я столько времени потратил? Мозоль на пальце мозг не заменит, и вообще, вяжи с этим делом...
Я и говорю. жаль тебя убогого, все пальцы о клаву стер, а ума так и не набрался.
Башмакоса
Башмакоса
   282 / 679
сегодня в 17:56
Мне кажется что Промесу просто нужно время т. к. по играм видно что его партнеры нередко игнорят. В любом случае очевидно, что Квинси не станет в Севилье таким лидером, каким он был в Спартаке. Наверное недотягивает все-таки.
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил МКС
   52 / 679
сегодня в 14:22
Охренеть столько слов!!! Столько букв!!! Пол страницы исписал, и ни одной мысли.
И впрямь, на общение с кем я столько времени потратил?
Мозоль на пальце мозг не заменит, и вообще, вяжи с этим делом...
МКС
МКС ответил ОлегаТэ
   29 / 679
сегодня в 14:17
Ну а теперь уважаемый Чистяков, ждем от вас как всегда Гениальной статьи, о лучшем игроке Монако всех времен и народов. Могу даже название подарить. "Гений Головина в команде никчемных игрочишек и физрука Анри" ============== Красава! Сам расписался в стиле мышления бледно-розового сообщества - наша "звезда" недооценена, но вот "армейский"-то ГАЛАВИН вообще в "энном" месте. И по-боку, на разницу в возрасте игроков и опыте игры в европейских клубах. По барабану на то, что Промес перешёл в клуб со вполне боевым составом, а Головин - в Монако с кардинальной перестройкой а-ля ЦСКА, только ещё и со сменой тренера. И "наделать" с высокой колокольни на то, что при почти одинаковом игровом времени за новую команду Квинси на "скамейке" сидит, а Александр - в лазарете. Может, удивишься, но я, да и, уверен, многие другие болельщики российского футбола, болели бы и сопереживали тому же Роману Зобнину в случае его переходу в клуб из Евро топ-5. Тем более, что этому парню с выбором клуба реально не повезло... ;)
Охренеть столько слов!!! Столько букв!!! Пол страницы исписал, и ни одной мысли.
xajaks
xajaks
   208 / 679
сегодня в 12:12
в Испании такие тетки классные а он не смог
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил МКС
   52 / 679
сегодня в 12:04
Трудно ждать иной статьи от автора, люто ненавидящего все что связано со Спартаком. Однако. Спартак Спартаком, но журналисту пишущему о футболе, неплохо было бы хоть немножко разбираться в предмете. Квинси в Севильи ни разу не играл на позиции полузащитника, ни разу на левом фланге. Нет он выдвигался конечно на любимое место, но это не была установка тренера. И надо все таки отдать должное автору, что тот не забыл упомянуть, что Промес почти не играл в основном составе, исключительно на заменах. Но даже с таким отношением со стороны тренерского штаба и команды ( а игроки подчас "не видели" игрока на поле) он умудрился таки забить пусть единственный но мячик. Ну а теперь уважаемый Чистяков, ждем от вас как всегда Гениальной статьи, о лучшем игроке Монако всех времен и народов. Могу даже название подарить. "Гений Головина в команде никчемных игрочишек и физрука Анри"
Ну а теперь уважаемый Чистяков, ждем от вас как всегда Гениальной статьи, о лучшем игроке Монако всех времен и народов. Могу даже название подарить.

"Гений Головина в команде никчемных игрочишек и физрука Анри"
==============
Красава! Сам расписался в стиле мышления бледно-розового сообщества - наша "звезда" недооценена, но вот "армейский"-то ГАЛАВИН вообще в "энном" месте.
И по-боку, на разницу в возрасте игроков и опыте игры в европейских клубах.
По барабану на то, что Промес перешёл в клуб со вполне боевым составом, а Головин - в Монако с кардинальной перестройкой а-ля ЦСКА, только ещё и со сменой тренера.
И "наделать" с высокой колокольни на то, что при почти одинаковом игровом времени за новую команду Квинси на "скамейке" сидит, а Александр - в лазарете.
Может, удивишься, но я, да и, уверен, многие другие болельщики российского футбола, болели бы и сопереживали тому же Роману Зобнину в случае его переходу в клуб из Евро топ-5.
Тем более, что этому парню с выбором клуба реально не повезло... ;)
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   52 / 679
сегодня в 11:24
Лопухнулась Севилья. Покупали за недорого Квинси, получили Свинси.;)
SpaM-SARW
SpaM-SARW
   311 / 679
сегодня в 01:04
Истерики опять пугаются. Больно видеть когда антоха дважды ставит на пятую точку хваленного кобылами фернандеса весь состав быков и бомжей трясутся в его присутствии и гильерме пропускает в ближний угол от страха. Жаль вас бедняжки и стыдно за вас
Michele_Alboreto
Michele_Alboreto ответил Дима Головашич
   22 / 679
вчера в 21:54
Зобнин - это тот, кто пенальти с Египтом привёз?)
Ruslik1982
Ruslik1982
   162 / 679
вчера в 21:32
Промес просто на откате с этой сделки ) возвращается чтобы еще раз провернуть такой трюк )
Zoigen47
Zoigen47
   428 / 679
вчера в 21:24
Спартак это именно та команда где Промес должен играть.
viv
viv
   12 / 679
вчера в 20:38
Конечно не смог, а кто-то еще сомневался..
МКС
МКС ответил Великий ЦСКА Москва
   29 / 679
вчера в 19:11
Ну что хряки, докричались про Головина, вот и ответочка прилетела!😄😄😄😄
    Верг
    Верг
       152 / 679
    вчера в 18:54
    статистика промеса чуток лучше чем у головина, но севилья то в испании в лидерах идет весь сезон. 12 лет назад еще кто то из легов мог уехать и рашки и заиграть на топ уровне даже, как видич, сейчас с лимитом и его детьми, этого давно не удается.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответил Великий ЦСКА Москва
       211 / 679
    вчера в 18:54
    Ну что хряки, докричались про Головина, вот и ответочка прилетела!😄😄😄😄
    Ждём возвращения в ЦСКА Головина,с глазами побитой собаки ! Ну нет у нас в стране игроков ,соответствующих Европе ,нет ,как бы нам всем этого не хотелось ,хоть ты тресни ! Каждый из них может где-то по чуть-чуть ,не более того ! Куда только тренеры смотрят ! Хотя и они в своём большинстве такие же додики ,никогда ни чего не выигрывавшие ! )) Короче .....опа !
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       37 / 679
    вчера в 18:42
    все "подвиги" Свинси в РПЛ оказались за счет судейского орпуса федуна
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Ragnar_Lodbrok
       2 / 679
    вчера в 18:30
    В сборной Промес играет лучше, чем в Севилье
    Якорь он в сборной. Без него команда побеждает. гыгыгы
    viv
    viv
       12 / 679
    вчера в 18:28
    Промес:"Ну не смогла я, не смогла"
    Великий ЦСКА Москва
    Великий ЦСКА Москва ответил МКС
       10 / 679
    вчера в 18:24
    Ты бы луче почитал прессу о Галавине, может и не стал бы слюнями в монитор брызгать.
    Ну что хряки, докричались про Головина, вот и ответочка прилетела!😄😄😄😄
    Hypnoz
    Hypnoz
       359 / 679
    вчера в 18:17
    Не пугайте Игаря-рекордсмена ))) ! Не портите отпуск ! Он, прочитает и расплачется !
    МКС
    МКС ответил Великий ЦСКА Москва
       29 / 679
    вчера в 18:14
    Не говори гоп раньше времени! «Севилья» готова расстаться с Промесом только при выгодном предложени Несмотря на сообщения СМИ о возможном возвращении Квинси Промеса в «Спартак», «Севилья» не собирается расставаться с голландским футболистом, сообщает AS. Испанское издание отмечает, что «Севилья» будет готова расстаться с Промесом только при поступлении выгодного предложения. По информации источника, в клубе по-прежнему многого ждут от атакующего футболиста, который в 22 матчах забил лишь 1 гол и сделал 2 голевые передачи.
    Ты бы луче почитал прессу о Галавине, может и не стал бы слюнями в монитор брызгать.
    Дима Головашич
    Дима Головашич
       358 / 679
    вчера в 18:13
    Да он и в РПЛ уже года полтора не играл толком.
    Дима Головашич
    Дима Головашич ответил Великий ЦСКА Москва
       358 / 679
    вчера в 18:12
    Ну что хряки, докричались про Головина, вот и ответочка прилетела, Свинси оказался полным днищем!))))
    Если ты этого не понимал в период его выступления в РПЛ... Мне прям даже жалко тебя.
    А вообще, Головин все свои умения показал на ЧМ, сыграв ровно один хороший матч, против Саудовской Аравии. Больше от него пользы не было. Газинский и Зобнин сыграли просто на голову выше.
    Великий ЦСКА Москва
    Великий ЦСКА Москва ответил Сергей Саныч
       10 / 679
    вчера в 17:56
    Кони,снимайте галифе.
    Не говори гоп раньше времени!
    «Севилья» готова расстаться с Промесом только при выгодном предложени
    Несмотря на сообщения СМИ о возможном возвращении Квинси Промеса в «Спартак», «Севилья» не собирается расставаться с голландским футболистом, сообщает AS. Испанское издание отмечает, что «Севилья» будет готова расстаться с Промесом только при поступлении выгодного предложения. По информации источника, в клубе по-прежнему многого ждут от атакующего футболиста, который в 22 матчах забил лишь 1 гол и сделал 2 голевые передачи.
    mikysss
    mikysss ответил Союзник противников
       451 / 679
    вчера в 17:47
    Не о чём писать,его "Монако" не намерено кому-либо отдавать.К моему сожалению,ну твоему,как я понял.Но тебя,как тайного поклонника ПФК ЦСКА,я порадую другим сообщением : "ЦСКА возьмет в аренду бывшего нападающего Наполи, а ныне Саутгемптона Габбьядини. 27-летний нападающий на данный момент не является игроком основы английского клуба, не особенно на него рассчитывающего. Аренда игрока для ЦСКА будет бесплатной, за переход игрока красно-синие ничего не заплатят кроме выплат по зарплате футболиста. Все три стороны: российский клуб, английская команда и сам игрок выступили за осуществление этой сделки. Важно отметить, что в этом переходе очень заинтересован сам Маноло Габбьядини, чья английская карьера в АПЛ не заладилась. За три сезона в Англии игроку так и не удалось там по-настоящему заиграть. Переход в ЦСКА итальянский футболист рассматривает как трамплин, чтобы показать себя с лучшей бомбардирской стороны, а потом вернуться в Италию. Стоит сказать, что зарплату итальянцу ЦСКА будет платить не в полном объеме, а в размере 50% от того, что ему выплачивает Саутгемптон, которому и придется выплачивать оставшуюся половину. За полгода аренды красно-синие потратят на его зарплату 750 тысяч евро. " Ну Гинер,ну жучара! А Арнольдычу опять клянчить бабосы у кавказцев,возглавляющих Лукойл,придётся.Где еврейско-хохлятская гордость???
    молодец. поставил себе лайков. А сам то понял что накопировал с чужих статей?
    Великий ЦСКА Москва
    Великий ЦСКА Москва
       10 / 679
    вчера в 17:43
    Ну что хряки, докричались про Головина, вот и ответочка прилетела, Свинси оказался полным днищем!))))
    Footbolista
    Footbolista
       56 / 679
    вчера в 17:06
    От возвращения Промеса Спартак только выиграет...ненавистников уже бомбит)...
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
       70 / 679
    вчера в 17:01
    Кони,снимайте галифе.
    МКС
    МКС
       29 / 679
    вчера в 17:00
    Трудно ждать иной статьи от автора, люто ненавидящего все что связано со Спартаком.

    Однако.

    Спартак Спартаком, но журналисту пишущему о футболе, неплохо было бы хоть немножко разбираться в предмете.

    Квинси в Севильи ни разу не играл на позиции полузащитника, ни разу на левом фланге. Нет он выдвигался конечно на любимое место, но это не была установка тренера.

    И надо все таки отдать должное автору, что тот не забыл упомянуть, что Промес почти не играл в основном составе, исключительно на заменах.

    Но даже с таким отношением со стороны тренерского штаба и команды
    ( а игроки подчас "не видели" игрока на поле) он умудрился таки забить пусть единственный но мячик.

    Ну а теперь уважаемый Чистяков, ждем от вас как всегда Гениальной статьи, о лучшем игроке Монако всех времен и народов. Могу даже название подарить.

    "Гений Головина в команде никчемных игрочишек и физрука Анри"
    Jum13
    Jum13
       8 / 679
    вчера в 16:44
    "...Возможность перезапустить карьеру в хорошо знакомом окружении. В «Спартаке» Промесу не понадобится время на адаптацию..."

    Опытный лавочник спартаку всегда нужен, чтобы Комбаров с Самедовым не скучали
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