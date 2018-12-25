Головин в шоу худших

вчера, 10:45

В конце года модно подводить разнообразные итоги. «Соккер.ру» отметил один такой зарубежный, в котором нашлось место представителю России.

Переход полузащитника ЦСКА Александра Головина в «Монако» стал главным трансферным событием в России после чемпионата мира. После яркого выступления российской сборной фанаты вправе были ожидать повышения спроса на футболистов команды Станислава Черчесова. Спрос действительно возник, но это если верить слухам, потому что в реальный трансфер превратился только разговор о том, что Головин может покинуть РПЛ .

Кстати, не исключено, что и без чемпионата мира этот трансфер случился бы, поскольку за Александром следили и до турнира. А результаты сборной России только позволили ЦСКА более уверенно торговаться и обеспечить себе хорошие условия по сделке – 30 миллионов евро.

И вот прошла половина сезона, многие, в том числе во Франции, подводят итоги 2018 года. Среди разнообразных рейтингов, конечно, нашлось место списку провалов. В нем оказался и Головин, в «почетной» десятке от издания Le 10 Sport. Давайте разберемся, так ли все на самом деле ужасно.

В десятке худших трансферов сразу два приобретения «Монако». Помимо Головина это Насер Шадли. Оба футболиста приобретались монегасками на роль лидеров обновленной в очередной раз команды. «Монако» по старой схеме продал массу ярких футболистов, набрал молодежи и рассчитывал, что представители сборных Бельгии и России в сотрудничестве с Фалькао и Сидибе смогут продолжить линию успеха. Не получилось.

Как мы все прекрасно знаем, «Монако» провалил первую часть сезона и занимает предпоследнее место в Лиге 1. Головин за это время отметился в чемпионате Франции травмой, провел десять матчей, сделав в них одну голевую передачу, а также получил удаление в игре с «Лионом», за что схлопотал дисквалификацию на четыре игры.

Игрок, на которого ставили в качестве одного из лидеров, за которого заплатили 30 миллионов евро. Безусловно, чисто статистически это провал. Но нельзя рассматривать игру Головина вне контекста ситуации в «Монако». Александр попал в ужасные условия, начал с травмы, а вместо более-менее мастеровитых партнеров наподобие Рони Лопеша вынужден делить поле с 17-летними ребятами и метаться по позициям на поле, поскольку у тренера-дебютанта в тяжелых условиях нет понимания того, где должно применяться мастерство Головина.

Безусловно, Александр сам мог быть активнее, мог взять на себя роль ключевого исполнителя, брать ситуацию в свои руки, как ему советовал Станислав Черчесов. Однако новичок за 30 миллионов предпочел раствориться среди «бесплатных» воспитанников «Монако». Естественно, у французских экспертов будут сомнения по поводу качества трансфера.

Да и не могли его признать удачным в таких обстоятельствах. При этом переход Шадли можно считать еще более неудачным. Ведь это футболист весьма яркой сборной Бельгии, игрок фланга, который способен непосредственно создавать угрозы, забивать и раздавать передачи, он опытнее Головина. Но Шадли вообще потерялся. Да и кто там в «Монако» не опростоволосился?

Надежда Головина и Шадли только на то, что во второй части сезона состав монегасков стабилизируется, и они смогут в окружении достойных партнеров проявить себя. А то уже у Виктора Ганчаренко спрашивают, не хочет ли он вернуть Головина в ЦСКА . Хочет. Но бесплатно:

Как он себя чувствует, лучше пусть сам расскажет. Саше надо просто пройти через эту ситуацию. Хороший футболист, внедрённый в не очень хорошую систему, – плохой футболист. А средний, внедрённый в отличную систему, – хороший. «Монако» надо наладить игру, тогда и Головин выйдет на уровень, можно не сомневаться. Он бьётся, старается, делает то же, что и у нас. И играет, считаю, лучше всех. К сожалению, нет поддержки от команды. Наверное, вина Саши в этом такая же, как у всех. Но согласен со Слуцким: у Головина неограниченный потенциал – даже не знаю, до какого уровня он может дорасти. Звали ли Головина обратно в ЦСКА ? Да мы с удовольствием. Но только в бесплатную аренду, ха-ха!

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не согласился бы с позицией французских экспертов. По его словам, Головин стал заложником ситуации, в которой любая звезда растерялась бы:

Мы не можем говорить о том, что у Саши не пошла игра или что у него возник конфликт с тренером, с одноклубниками. Так? Этого нет. Здесь другая история. Просто команда оказалась в тяжелом кризисе. И вот это для меня очень большая загадка... Но такое бывает в футболе. Зная руководство монегасков, даже не сомневаюсь, что они выправят ситуацию. Главное – сохранить прописку в высшей лиге. Плюс еще свою роль сыграли травмы Головина. Хотя, мне кажется, даже Месси в этой команде сейчас бы потерялся. Я смотрел несколько матчей – все очень разобрано. Но это в какой-то степени и объяснимо. Такое катастрофическое начало сезона... Потом смена тренера. Анри - еще пока молодой, неопытный специалист, ему тоже нужно время. В общем, сложностей предостаточно. Но еще раз замечу - это не вина Саши, что все так у «Монако» складывается.

Важно, что сам Александр не считает, будто его переход был ошибкой. Он готов бороться и выбираться из таких вот рейтингов. Там, кстати, у «Монако» еще не самое большое представительство.

Провальнее других на рынке отработал «Марсель», по мнению Le 10 Sport. С большой помпой провансальцы выписали из «Ромы» Кевина Стротмана, украли из «Црвены Звезды» безумно талантливого Неманью Радоньича и заполучили перспективного хорватского защитника Дуе Чалету-Цара. На троих эти ребята провели 21 матч в Лиге 1, ничем результативным не отметившись. А ведь за Стротмана заплатили 25 миллионов евро, за Радоньича – 12 миллионов, за Чалету-Цара – 19 миллионов.

При этом нельзя сказать, что как в случае с Головиным или Шадли у команды системный кризис и все плохо. «Марсель» как раз за место в еврокубках борется, но только благодаря своей старой гвардии, игрокам, которые и раньше в команде были, а не благодаря этому усилению, которое таковым не стало. Вот и судите сами, что в индивидуальном плане провальнее: стать неудачной дорогой покупкой на руинах или оказаться дорогим неудачником, когда вокруг все играют прилично.

Среди других провальных трансферов менее известные российскому болельщику истории: Яннис Салибу из «Сент-Этьена», Мизьян Маолида из «Ниццы», Гансо из «Амьена», Мэтт Миазга и Маджид Уорис из «Нанта». Хотя вот можно вспомнить Уориса, который поиграл в «Спартаке», Миазгу, который с помпой переходил в свое время в «Челси», а также Гансо, который дружит с Неймаром и когда-то назывался чуть ли не главным талантом среди молодых бразильских полузащитников. 2018 год они себе в актив не запишут.