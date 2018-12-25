Головин в шоу худших

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 9 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн -:- Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней 2 3.6 3.4
Англия. Лига Два 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб БериБери - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра -:- Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти -:- Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун -:- Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити -:- Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл -:- Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон -:- Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд -:- Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:30 сегодня  Фулхэм -:-  Вулверхэмптон 3.15 3.27 2.35
18:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Борнмут 1.36 4.95 8.8
18:00 сегодня  Ман Юнайтед -:-  Хаддерсфилд 1.22 6.5 12.7
18:00 сегодня  Ливерпуль -:-  Ньюкасл - - -
18:00 сегодня  Лестер Сити -:-  Манчестер Сити 8.4 5.2 1.35
18:00 сегодня  Кристал Пэлас -:-  Кардифф - - -
18:00 сегодня  Бернли -:-  Эвертон - - -
20:15 сегодня  Брайтон энд Хоув -:-  Арсенал - - -
22:30 сегодня  Уотфорд -:-  Челси 5.4 3.9 1.65
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 24 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн -:- Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 2.1 3.32 3.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 2.67 3.15 2.67
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун 1.75 3.4 5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 1.9 3.4 4.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг 1.72 3.9 4.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 1.5 4.05 6.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс -:- Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 1.58 3.87 5.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 2.3 3.4 2.97
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.55 4.05 5.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла 2.57 3.52 2.52
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен -:- Логотип футбольный клуб МускронМускрон 1.5 4 6.5
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге -:- Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен 2.25 3.5 2.95
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде -:- Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден 2.8 3.5 2.35
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк -:- Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем 2 3.6 3.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 2.75 3.05 2.65
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб ГентГент 1.55 4.2 5.3
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль 1.95 3.45 3.75
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2.05 3.35 3.55
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АшдодАшдод -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф 3.7 3.5 1.95
Италия. Серия B 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарпиКарпи -:- Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 2.35 2.9 3.35
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа -:- Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе 1.95 3.1 4.3
Италия. Серия А 2018/2019, 18 тур 1 X 2
14:30 сегодня  Фрозиноне -:-  Милан 5.5 3.87 1.63
17:00 сегодня  Сампдория -:-  Кьево 1.72 3.7 5
17:00 сегодня  Фиорентина -:-  Парма 1.57 3.97 6
17:00 сегодня  Кальяри -:-  Дженоа 2.5 3 3.1
17:00 сегодня  Болонья -:-  Лацио 4.75 3.85 1.7
17:00 сегодня  Аталанта -:-  Ювентус - - -
20:00 сегодня  Торино -:-  Эмполи 1.7 3.75 5
20:00 сегодня  Рома -:-  Сассуоло 1.53 4.35 5.8
20:00 сегодня  СПАЛ -:-  Удинезе 2.45 3.15 3.05
22:30 сегодня  Интер -:-  Наполи 2.8 3.27 2.65
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен -:- Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АбердинАбердин -:- Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 5.8 4.3 1.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс -:- Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл -:- Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс -:- Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон - - -
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Головин в шоу худших

вчера, 10:45

В конце года модно подводить разнообразные итоги. «Соккер.ру» отметил один такой зарубежный, в котором нашлось место представителю России.

Переход полузащитника ЦСКА Александра Головина в «Монако» стал главным трансферным событием в России после чемпионата мира. После яркого выступления российской сборной фанаты вправе были ожидать повышения спроса на футболистов команды Станислава Черчесова. Спрос действительно возник, но это если верить слухам, потому что в реальный трансфер превратился только разговор о том, что Головин может покинуть РПЛ

Кстати, не исключено, что и без чемпионата мира этот трансфер случился бы, поскольку за Александром следили и до турнира. А результаты сборной России только позволили ЦСКА более уверенно торговаться и обеспечить себе хорошие условия по сделке – 30 миллионов евро.

И вот прошла половина сезона, многие, в том числе во Франции, подводят итоги 2018 года. Среди разнообразных рейтингов, конечно, нашлось место списку провалов. В нем оказался и Головин, в «почетной» десятке от издания Le 10 Sport. Давайте разберемся, так ли все на самом деле ужасно.

В десятке худших трансферов сразу два приобретения «Монако». Помимо Головина это Насер Шадли. Оба футболиста приобретались монегасками на роль лидеров обновленной в очередной раз команды. «Монако» по старой схеме продал массу ярких футболистов, набрал молодежи и рассчитывал, что представители сборных Бельгии и России в сотрудничестве с Фалькао и Сидибе смогут продолжить линию успеха. Не получилось. 

Как мы все прекрасно знаем, «Монако» провалил первую часть сезона и занимает предпоследнее место в Лиге 1. Головин за это время отметился в чемпионате Франции травмой, провел десять матчей, сделав в них одну голевую передачу, а также получил удаление в игре с «Лионом», за что схлопотал дисквалификацию на четыре игры. 

Игрок, на которого ставили в качестве одного из лидеров, за которого заплатили 30 миллионов евро. Безусловно, чисто статистически это провал. Но нельзя рассматривать игру Головина вне контекста ситуации в «Монако». Александр попал в ужасные условия, начал с травмы, а вместо более-менее мастеровитых партнеров наподобие Рони Лопеша вынужден делить поле с 17-летними ребятами и метаться по позициям на поле, поскольку у тренера-дебютанта в тяжелых условиях нет понимания того, где должно применяться мастерство Головина. 

Безусловно, Александр сам мог быть активнее, мог взять на себя роль ключевого исполнителя, брать ситуацию в свои руки, как ему советовал Станислав Черчесов. Однако новичок за 30 миллионов предпочел раствориться среди «бесплатных» воспитанников «Монако». Естественно, у французских экспертов будут сомнения по поводу качества трансфера. 

Да и не могли его признать удачным в таких обстоятельствах. При этом переход Шадли можно считать еще более неудачным. Ведь это футболист весьма яркой сборной Бельгии, игрок фланга, который способен непосредственно создавать угрозы, забивать и раздавать передачи, он опытнее Головина. Но Шадли вообще потерялся. Да и кто там в «Монако» не опростоволосился?

Надежда Головина и Шадли только на то, что во второй части сезона состав монегасков стабилизируется, и они смогут в окружении достойных партнеров проявить себя. А то уже у Виктора Ганчаренко спрашивают, не хочет ли он вернуть Головина в ЦСКА. Хочет. Но бесплатно: 

Как он себя чувствует, лучше пусть сам расскажет. Саше надо просто пройти через эту ситуацию. Хороший футболист, внедрённый в не очень хорошую систему, – плохой футболист. А средний, внедрённый в отличную систему, – хороший. «Монако» надо наладить игру, тогда и Головин выйдет на уровень, можно не сомневаться. Он бьётся, старается, делает то же, что и у нас. И играет, считаю, лучше всех. К сожалению, нет поддержки от команды. 

Наверное, вина Саши в этом такая же, как у всех. Но согласен со Слуцким: у Головина неограниченный потенциал – даже не знаю, до какого уровня он может дорасти. 

Звали ли Головина обратно в ЦСКА? Да мы с удовольствием. Но только в бесплатную аренду, ха-ха!

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не согласился бы с позицией французских экспертов. По его словам, Головин стал заложником ситуации, в которой любая звезда растерялась бы:

Мы не можем говорить о том, что у Саши не пошла игра или что у него возник конфликт с тренером, с одноклубниками. Так? Этого нет. Здесь другая история. Просто команда оказалась в тяжелом кризисе. И вот это для меня очень большая загадка... Но такое бывает в футболе. Зная руководство монегасков, даже не сомневаюсь, что они выправят ситуацию. Главное – сохранить прописку в высшей лиге. Плюс еще свою роль сыграли травмы Головина. Хотя, мне кажется, даже Месси в этой команде сейчас бы потерялся. Я смотрел несколько матчей – все очень разобрано. Но это в какой-то степени и объяснимо.

Такое катастрофическое начало сезона... Потом смена тренера. Анри - еще пока молодой, неопытный специалист, ему тоже нужно время. В общем, сложностей предостаточно. Но еще раз замечу - это не вина Саши, что все так у «Монако» складывается.

Важно, что сам Александр не считает, будто его переход был ошибкой. Он готов бороться и выбираться из таких вот рейтингов. Там, кстати, у «Монако» еще не самое большое представительство. 

Провальнее других на рынке отработал «Марсель», по мнению Le 10 Sport. С большой помпой провансальцы выписали из «Ромы» Кевина Стротмана, украли из «Црвены Звезды» безумно талантливого Неманью Радоньича и заполучили перспективного хорватского защитника Дуе Чалету-Цара. На троих эти ребята провели 21 матч в Лиге 1, ничем результативным не отметившись. А ведь за Стротмана заплатили 25 миллионов евро, за Радоньича – 12 миллионов, за Чалету-Цара – 19 миллионов. 

При этом нельзя сказать, что как в случае с Головиным или Шадли у команды системный кризис и все плохо. «Марсель» как раз за место в еврокубках борется, но только благодаря своей старой гвардии, игрокам, которые и раньше в команде были, а не благодаря этому усилению, которое таковым не стало. Вот и судите сами, что в индивидуальном плане провальнее: стать неудачной дорогой покупкой на руинах или оказаться дорогим неудачником, когда вокруг все играют прилично.

Среди других провальных трансферов менее известные российскому болельщику истории: Яннис Салибу из «Сент-Этьена», Мизьян Маолида из «Ниццы», Гансо из «Амьена», Мэтт Миазга и Маджид Уорис из «Нанта». Хотя вот можно вспомнить Уориса, который поиграл в «Спартаке», Миазгу, который с помпой переходил в свое время в «Челси», а также Гансо, который дружит с Неймаром и когда-то назывался чуть ли не главным талантом среди молодых бразильских полузащитников. 2018 год они себе в актив не запишут.

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Все комментарии
Бильге Октай
Бильге Октай ответил Michele_Alboreto
   415 / 755
вчера в 19:09
Вот по ЧМ-2014. Футболисты сборной России на чемпионате мира в Бразилии в трех матчах группового турнира пробежали 347,5 км. Большую дистанцию на мировом первенстве покрыли лишь игроки команды Австралии, пробежавшие 354,3 км. ☆☆☆☆☆ Итог: Россия - 2 очка Австралия - 0 очков Как тебе такое?
фейспалм ......не хотел писать тут не интересная ветка мне ......но у тебя так пригорело что перечитал все общение ,угарал......
самуил кац 1
самуил кац 1
   116 / 755
вчера в 17:42
Приходя в СИЛЬНУЮ команду, КЛАССНЫЙ ИГРОК становится ОДНИМ ИЗ РАВНЫХ. Приходя в СЛАБУЮ команду КЛАССНЫЙ ИГРОК становится ЛУЧШИМ ИЗ РАВНЫХ. К Головину, которого классным игроком на 90% сделали журналюги, это не относится. Он перешел в СЛАБЫЙ КЛУБ и благополучно в нем РАСТВОРИЛСЯ.
Palex
Palex ответил Don trambon
   90 / 755
вчера в 17:27
В моем посте, ключевое это не игра за Монако, а при каких обстоятельствах он туда попал.
Don trambon
Don trambon ответил Palex
   16 / 755
вчера в 15:56
По большому счету на Монако глубоко наплевать. А вот Головина очень жалко. Я уже писАл, но повторюсь, Саша стал разменной монетой в мутной схеме Рыболовлева и Гинера.Ведь понятно,что он не стоит З0 миллионов, да и Монако и вообще чемпионат Франции совсем не стартовая площадка для карьерного роста.
Ну не соглашусь что чемпионат Франции и тем более Монако не стартовая площадка для роста. Из Франции многие стартуют в другие чемпы.

Или из ЦСКА ему нужно было переходить в Бенфику/Порту/Аякс?
борька
борька
   80 / 755
вчера в 15:50
Деньги платят уже успех
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   105 / 755
вчера в 15:35
Саня шустрый паренёк.Пусть крылья не опускает.Всё получится.
Не в Бутырке же.
BenderBender
BenderBender
   434 / 755
вчера в 14:55
Головин в шоу худших? А что-то поменялось разве?
Michele_Alboreto
Michele_Alboreto ответил ziborock
   184 / 755
вчера в 14:47
Вот по ЧМ-2014.

Футболисты сборной России на чемпионате мира в Бразилии в трех матчах группового турнира пробежали 347,5 км.
Большую дистанцию на мировом первенстве покрыли лишь игроки команды Австралии, пробежавшие 354,3 км.
☆☆☆☆☆
Итог: Россия - 2 очка
Австралия - 0 очков

Как тебе такое?
Michele_Alboreto
Michele_Alboreto ответил ziborock
   184 / 755
вчера в 14:42
А по поводу дистанции - вот с Евро-2016. По всему турниру не нашёл, но статистика группового этапа весьма красноречива.
Кто больше всех "пахал", бил, фолил и быстрее бегал на групповом этапе Евро-2016
rus.DELFI.lv
25 июня 2016 16:30

Switzerland Ricardo Rodriguez, Kingsley Coman Foto: AFP/Scanpix
aA
Какая команда и кто из футболистов пробежали больше всех, кто наиболее эффективно играл в нападении, у кого самая надежная обороны? На эти вопросы ответы дает статистика группового этапа Евро-2016.

"Пахота" — не значит успех

Удивительно дело, но статистика показала, что две из трех команд, чьи игроки намотали больше всех километров на поле в трех матчах групповой стадии, оказались сборными Чехии и Украины, уже досрочно завершившие турнир.

Больше всех намотали итальянцы. Команда Антонио Конте пробежала более 337 километров за 270 игровых минут. Если бы этот коллективный труд можно было разложить на командную эстафету, то до своей базы в Граммоне (у швейцарской границы) из Парижа "Голубая эскадра" добралась за 49,5 часов.

Наибольший пробег (команды)

337 179 метров — Италия
336 377 — Украина
336 314 — Чехия
334 159 — Германия
330 270 — Северная Ирландии
329 982 — Россия
328 101 — Польша
326 452 — Словакия
326 180 — Англия
324 766 — Исландия
323 226 — Швейцария
321 820 — Венгрия
321 536 — Уэльс
321 324 — Австрия
320 492 — Испания
319 860 — Хорватия
318 955 — Португалия
318 050 — Франция
316 042 — Швеция
312 469 — Турция
311 729 — Бельгия
309 914 — Румыния
308 019 — Ирландия
286 713 — Албания

Самые бегающие игроки Евро-2016

Наибольший пробег в матчах группового этапа чемпионата Европы-2016 продемонстрировали футболисты выбывших из турнира команд — чех Владимир Дарида (намотал аж почти 37,5 км или в среднем за игру почти 12,5 км), албанец Амир Абраши и украинец Тарас Степаненко.
☆☆☆☆☆
Украина, Чехия, Россия в топ6 по пробегу. Все эти сборные в группе стали последними с 0 или 1 очков.
Футбол не лёгкая атлетика.
Alexfun94
Alexfun94 ответил ziborock
   535 / 755
вчера в 14:40
Я думал что ты всеми своими усилиями не пробьешь дно, но ты все-таки это сделал! Поздравляю!!!) Зобнин отыграл на ЧМ все игры, включая дополнительное время, без замен! И пробежал 63 км - рекорд чемпионата! Кто играл в футбол знает, что такое мышечная усталость! Да, крыса - это тот, кто в свои ворота забил!))) И скажи мне где в тексте Зобнин отказывался бить пенальти!https://www.youtube.com/watch?v=B1GFV1IrQJ8
Они уже не знают,что придумать,вот и лепят всякую пургу.Иногда думаешь,сколько же лет прожил человек сочиняющий такую галиматью.
Alexfun94
Alexfun94 ответил Великий ЦСКА Москва
   535 / 755
вчера в 14:28
Все верно это не вина Головина Просто команда Монако оказалась в тяжелом кризисе. Это как в РПЛ - спартак в глубокой ж...... и вот вам первый российский клуб устанавливает антирекорд в ЛЕ
Ну без Спартака-то никак.У коней даже на супружеском ложе всё заканчивается про Спартак))))
Alexfun94
Alexfun94
   535 / 755
вчера в 14:26
Гинер мастер впаривать второсортный товар.Этого у них не отнять."Мы гусские своих не обманываем".Там ещё пара таких же рекламируются вовсю.Иведь находятся лошки-покупают.
Питермен
Питермен
   138 / 755
вчера в 14:24
Головину надо бежать в Питер или домой в Цска с этой дыры!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил ziborock
   8 / 755
вчера в 14:22
"Спасибо Игорю, что не дал мне возможности пробить"

То есть намекнул, что был не готов либо не уверен в себе. Зачем такие заявления делать, подрывать уверенность болельщиков в сборной? Можно ещё Кутепова вспомнить, который заявлял, что "Рамос показал, как остановить Салаха".
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   15 / 755
вчера в 14:03
Все верно это не вина Головина
Просто команда Монако оказалась в тяжелом кризисе.
Это как в РПЛ - спартак в глубокой ж......
и вот вам первый российский клуб устанавливает антирекорд в ЛЕ
ziborock
ziborock ответил Scuderia Ferrari
   39 / 755
вчера в 13:58
Зобнин - крыса, отказавшаяся пенальти бить с Испанией, и привезшая пенальти с Египтом! ☆☆☆☆☆☆ У меня и у всех футболистов была мысль просто взять и победить. Поэтому, несмотря на боль и усталость, все думали только о том, чтобы пройти дальше. Понятно, что все переживают за партнёра, который идёт бить пенальти. Я должен был идти пятым, и спасибо Игорю, что не дал мне возможности пробить. Он сегодня умничка. ☆☆☆☆☆☆ То есть публично заявил, что не хотел бить пенальти. Очень стыдно. Может, он и приличный игрок, но в настоящего ПЗ европейского уровня с таким отношением не вырасти.
Я думал что ты всеми своими усилиями не пробьешь дно, но ты все-таки это сделал! Поздравляю!!!)
Зобнин отыграл на ЧМ все игры, включая дополнительное время, без замен! И пробежал 63 км - рекорд чемпионата! Кто играл в футбол знает, что такое мышечная усталость!
Да, крыса - это тот, кто в свои ворота забил!)))
И скажи мне где в тексте Зобнин отказывался бить пенальти!
Palex
Palex ответил Don trambon
   90 / 755
вчера в 13:24
По большому счету на Монако глубоко наплевать. А вот Головина очень жалко. Я уже писАл, но повторюсь, Саша стал разменной монетой в мутной схеме Рыболовлева и Гинера.Ведь понятно,что он не стоит З0 миллионов, да и Монако и вообще чемпионат Франции совсем не стартовая площадка для карьерного роста.
FILL3286
FILL3286
   32 / 755
вчера в 13:04
бракованный товар зимой будет играть в чемпионате саудовской аравии,а гинер хлопать ему будут,а конюшня кричать,что это второй раналбдо!! ГАВ ГАВ ГАВ ГАВ
Hypnoz
Hypnoz
   267 / 755
вчера в 13:00
Слабый игрок ! Для гинеровцев, в самый раз, они привыкли к последним местам. Гы-гы !
НОЖ
НОЖ
   511 / 755
вчера в 12:44
Ничего в этом Головине нет.Вознесли до небес!
Don trambon
Don trambon ответил Scuderia Ferrari
   16 / 755
вчера в 12:05
Ну ещё казанский захаживает, но редко. =) Даже Морозовский уже стал антиспартачом, пишет, что каррера физрук! Вот до чего федунботы людей довели.)
Ну Казанский же там по Лондонам разъезжает, некогда ему, вот только куда АнтихерО делся, неужели вслед за ним подался транзитом через Лондон, Ливерпулю мстить.

))) Ну федунботы не правильные какие то, подрывают и отбивают любовь к спаму да же спартачей. Школа глушака прослеживается.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Don trambon
   8 / 755
вчера в 12:01
Ну ещё казанский захаживает, но редко. =)
Даже Морозовский уже стал антиспартачом, пишет, что каррера физрук! Вот до чего федунботы людей довели.)
Аксинья
Аксинья
   93 / 755
вчера в 11:57
Гончар хочет чтобы Головина вернули бесплатно - ну нет уж, пусть еще и доплатят за то что такой талант угробили...
Don trambon
Don trambon ответил Scuderia Ferrari
   16 / 755
вчера в 11:55
Последние силы федунботов. =))))) Впрочем, он уже свою тарасовку траллит, заявить, что дима комбаров круче Марсело, это постараться надо.
Да.. он такой.

Два другана только осталось фил да он.
Уж по мне лучше АнтихерО.
Don trambon
Don trambon
   16 / 755
вчера в 11:53
Ну Монако за что боролись на то и напоролись( Нечего было распродавать своих звёзд не обкатав молодняк.
Ну остаётся надеяться что поправят своё состояние и не вылетят.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Don trambon
   8 / 755
вчера в 11:53
Последние силы федунботов. =))))) Впрочем, он уже свою тарасовку траллит, заявить, что дима комбаров круче Марсело, это постараться надо.
Don trambon
Don trambon
   16 / 755
вчера в 11:50
мыловару уж пермач дали, что бы из *дома родного* выгнать, а он не угомонится всё и обратно рвётся уже в статусе *25процентного клоуна*((9
FILL3286
FILL3286
   32 / 755
вчера в 11:40
ферарри
кобылы только могут тянуть на ДНО! АХАХАХ
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   8 / 755
вчера в 11:39
Зобнин - крыса, отказавшаяся пенальти бить с Испанией, и привезшая пенальти с Египтом!
☆☆☆☆☆☆
У меня и у всех футболистов была мысль просто взять и победить. Поэтому, несмотря на боль и усталость, все думали только о том, чтобы пройти дальше. Понятно, что все переживают за партнёра, который идёт бить пенальти. Я должен был идти пятым, и спасибо Игорю, что не дал мне возможности пробить. Он сегодня умничка.
☆☆☆☆☆☆
То есть публично заявил, что не хотел бить пенальти. Очень стыдно. Может, он и приличный игрок, но в настоящего ПЗ европейского уровня с таким отношением не вырасти.
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 755
вчера в 11:35
Самое приятное когда лошадки оправдывают игроков монако и положение самого клуба)) смотрите ,не перетрудитесь от глорства))
Феррари ,я с тех пор как тебя отправил в игнор ни разу в бане не был ,а соккер мой дом ,я каждый день здесь. На ЧМ мира лучший был Зобнин ,как и Модрич,но это трудно измерить рулеткой ,это игру надо читать
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