Головин в шоу худших

В конце года модно подводить разнообразные итоги. «Соккер.ру» отметил один такой зарубежный, в котором нашлось место представителю России.
Переход полузащитника ЦСКА Александра Головина в «Монако» стал главным трансферным событием в России после чемпионата мира. После яркого выступления российской сборной фанаты вправе были ожидать повышения спроса на футболистов команды Станислава Черчесова. Спрос действительно возник, но это если верить слухам, потому что в реальный трансфер превратился только разговор о том, что Головин может покинуть РПЛ.
Кстати, не исключено, что и без чемпионата мира этот трансфер случился бы, поскольку за Александром следили и до турнира. А результаты сборной России только позволили ЦСКА более уверенно торговаться и обеспечить себе хорошие условия по сделке – 30 миллионов евро.
И вот прошла половина сезона, многие, в том числе во Франции, подводят итоги 2018 года. Среди разнообразных рейтингов, конечно, нашлось место списку провалов. В нем оказался и Головин, в «почетной» десятке от издания Le 10 Sport. Давайте разберемся, так ли все на самом деле ужасно.
В десятке худших трансферов сразу два приобретения «Монако». Помимо Головина это Насер Шадли. Оба футболиста приобретались монегасками на роль лидеров обновленной в очередной раз команды. «Монако» по старой схеме продал массу ярких футболистов, набрал молодежи и рассчитывал, что представители сборных Бельгии и России в сотрудничестве с Фалькао и Сидибе смогут продолжить линию успеха. Не получилось.
Как мы все прекрасно знаем, «Монако» провалил первую часть сезона и занимает предпоследнее место в Лиге 1. Головин за это время отметился в чемпионате Франции травмой, провел десять матчей, сделав в них одну голевую передачу, а также получил удаление в игре с «Лионом», за что схлопотал дисквалификацию на четыре игры.
Игрок, на которого ставили в качестве одного из лидеров, за которого заплатили 30 миллионов евро. Безусловно, чисто статистически это провал. Но нельзя рассматривать игру Головина вне контекста ситуации в «Монако». Александр попал в ужасные условия, начал с травмы, а вместо более-менее мастеровитых партнеров наподобие Рони Лопеша вынужден делить поле с 17-летними ребятами и метаться по позициям на поле, поскольку у тренера-дебютанта в тяжелых условиях нет понимания того, где должно применяться мастерство Головина.
Безусловно, Александр сам мог быть активнее, мог взять на себя роль ключевого исполнителя, брать ситуацию в свои руки, как ему советовал Станислав Черчесов. Однако новичок за 30 миллионов предпочел раствориться среди «бесплатных» воспитанников «Монако». Естественно, у французских экспертов будут сомнения по поводу качества трансфера.
Да и не могли его признать удачным в таких обстоятельствах. При этом переход Шадли можно считать еще более неудачным. Ведь это футболист весьма яркой сборной Бельгии, игрок фланга, который способен непосредственно создавать угрозы, забивать и раздавать передачи, он опытнее Головина. Но Шадли вообще потерялся. Да и кто там в «Монако» не опростоволосился?
Надежда Головина и Шадли только на то, что во второй части сезона состав монегасков стабилизируется, и они смогут в окружении достойных партнеров проявить себя. А то уже у Виктора Ганчаренко спрашивают, не хочет ли он вернуть Головина в ЦСКА. Хочет. Но бесплатно:
Как он себя чувствует, лучше пусть сам расскажет. Саше надо просто пройти через эту ситуацию. Хороший футболист, внедрённый в не очень хорошую систему, – плохой футболист. А средний, внедрённый в отличную систему, – хороший. «Монако» надо наладить игру, тогда и Головин выйдет на уровень, можно не сомневаться. Он бьётся, старается, делает то же, что и у нас. И играет, считаю, лучше всех. К сожалению, нет поддержки от команды.
Наверное, вина Саши в этом такая же, как у всех. Но согласен со Слуцким: у Головина неограниченный потенциал – даже не знаю, до какого уровня он может дорасти.
Звали ли Головина обратно в ЦСКА? Да мы с удовольствием. Но только в бесплатную аренду, ха-ха!
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не согласился бы с позицией французских экспертов. По его словам, Головин стал заложником ситуации, в которой любая звезда растерялась бы:
Мы не можем говорить о том, что у Саши не пошла игра или что у него возник конфликт с тренером, с одноклубниками. Так? Этого нет. Здесь другая история. Просто команда оказалась в тяжелом кризисе. И вот это для меня очень большая загадка... Но такое бывает в футболе. Зная руководство монегасков, даже не сомневаюсь, что они выправят ситуацию. Главное – сохранить прописку в высшей лиге. Плюс еще свою роль сыграли травмы Головина. Хотя, мне кажется, даже Месси в этой команде сейчас бы потерялся. Я смотрел несколько матчей – все очень разобрано. Но это в какой-то степени и объяснимо.
Такое катастрофическое начало сезона... Потом смена тренера. Анри - еще пока молодой, неопытный специалист, ему тоже нужно время. В общем, сложностей предостаточно. Но еще раз замечу - это не вина Саши, что все так у «Монако» складывается.
Важно, что сам Александр не считает, будто его переход был ошибкой. Он готов бороться и выбираться из таких вот рейтингов. Там, кстати, у «Монако» еще не самое большое представительство.
Провальнее других на рынке отработал «Марсель», по мнению Le 10 Sport. С большой помпой провансальцы выписали из «Ромы» Кевина Стротмана, украли из «Црвены Звезды» безумно талантливого Неманью Радоньича и заполучили перспективного хорватского защитника Дуе Чалету-Цара. На троих эти ребята провели 21 матч в Лиге 1, ничем результативным не отметившись. А ведь за Стротмана заплатили 25 миллионов евро, за Радоньича – 12 миллионов, за Чалету-Цара – 19 миллионов.
При этом нельзя сказать, что как в случае с Головиным или Шадли у команды системный кризис и все плохо. «Марсель» как раз за место в еврокубках борется, но только благодаря своей старой гвардии, игрокам, которые и раньше в команде были, а не благодаря этому усилению, которое таковым не стало. Вот и судите сами, что в индивидуальном плане провальнее: стать неудачной дорогой покупкой на руинах или оказаться дорогим неудачником, когда вокруг все играют прилично.
Среди других провальных трансферов менее известные российскому болельщику истории: Яннис Салибу из «Сент-Этьена», Мизьян Маолида из «Ниццы», Гансо из «Амьена», Мэтт Миазга и Маджид Уорис из «Нанта». Хотя вот можно вспомнить Уориса, который поиграл в «Спартаке», Миазгу, который с помпой переходил в свое время в «Челси», а также Гансо, который дружит с Неймаром и когда-то назывался чуть ли не главным талантом среди молодых бразильских полузащитников. 2018 год они себе в актив не запишут.
Или из ЦСКА ему нужно было переходить в Бенфику/Порту/Аякс?
Или из ЦСКА ему нужно было переходить в Бенфику/Порту/Аякс?
Не в Бутырке же.
Не в Бутырке же.
Футболисты сборной России на чемпионате мира в Бразилии в трех матчах группового турнира пробежали 347,5 км.
Большую дистанцию на мировом первенстве покрыли лишь игроки команды Австралии, пробежавшие 354,3 км.
☆☆☆☆☆
Итог: Россия - 2 очка
Австралия - 0 очков
Как тебе такое?
Футболисты сборной России на чемпионате мира в Бразилии в трех матчах группового турнира пробежали 347,5 км.
Большую дистанцию на мировом первенстве покрыли лишь игроки команды Австралии, пробежавшие 354,3 км.
☆☆☆☆☆
Итог: Россия - 2 очка
Австралия - 0 очков
Как тебе такое?
Кто больше всех "пахал", бил, фолил и быстрее бегал на групповом этапе Евро-2016
rus.DELFI.lv
25 июня 2016 16:30
Switzerland Ricardo Rodriguez, Kingsley Coman Foto: AFP/Scanpix
aA
Какая команда и кто из футболистов пробежали больше всех, кто наиболее эффективно играл в нападении, у кого самая надежная обороны? На эти вопросы ответы дает статистика группового этапа Евро-2016.
"Пахота" — не значит успех
Удивительно дело, но статистика показала, что две из трех команд, чьи игроки намотали больше всех километров на поле в трех матчах групповой стадии, оказались сборными Чехии и Украины, уже досрочно завершившие турнир.
Больше всех намотали итальянцы. Команда Антонио Конте пробежала более 337 километров за 270 игровых минут. Если бы этот коллективный труд можно было разложить на командную эстафету, то до своей базы в Граммоне (у швейцарской границы) из Парижа "Голубая эскадра" добралась за 49,5 часов.
Наибольший пробег (команды)
337 179 метров — Италия
336 377 — Украина
336 314 — Чехия
334 159 — Германия
330 270 — Северная Ирландии
329 982 — Россия
328 101 — Польша
326 452 — Словакия
326 180 — Англия
324 766 — Исландия
323 226 — Швейцария
321 820 — Венгрия
321 536 — Уэльс
321 324 — Австрия
320 492 — Испания
319 860 — Хорватия
318 955 — Португалия
318 050 — Франция
316 042 — Швеция
312 469 — Турция
311 729 — Бельгия
309 914 — Румыния
308 019 — Ирландия
286 713 — Албания
Самые бегающие игроки Евро-2016
Наибольший пробег в матчах группового этапа чемпионата Европы-2016 продемонстрировали футболисты выбывших из турнира команд — чех Владимир Дарида (намотал аж почти 37,5 км или в среднем за игру почти 12,5 км), албанец Амир Абраши и украинец Тарас Степаненко.
☆☆☆☆☆
Украина, Чехия, Россия в топ6 по пробегу. Все эти сборные в группе стали последними с 0 или 1 очков.
Футбол не лёгкая атлетика.
Кто больше всех "пахал", бил, фолил и быстрее бегал на групповом этапе Евро-2016
rus.DELFI.lv
25 июня 2016 16:30
Switzerland Ricardo Rodriguez, Kingsley Coman Foto: AFP/Scanpix
aA
Какая команда и кто из футболистов пробежали больше всех, кто наиболее эффективно играл в нападении, у кого самая надежная обороны? На эти вопросы ответы дает статистика группового этапа Евро-2016.
"Пахота" — не значит успех
Удивительно дело, но статистика показала, что две из трех команд, чьи игроки намотали больше всех километров на поле в трех матчах групповой стадии, оказались сборными Чехии и Украины, уже досрочно завершившие турнир.
Больше всех намотали итальянцы. Команда Антонио Конте пробежала более 337 километров за 270 игровых минут. Если бы этот коллективный труд можно было разложить на командную эстафету, то до своей базы в Граммоне (у швейцарской границы) из Парижа "Голубая эскадра" добралась за 49,5 часов.
Наибольший пробег (команды)
337 179 метров — Италия
336 377 — Украина
336 314 — Чехия
334 159 — Германия
330 270 — Северная Ирландии
329 982 — Россия
328 101 — Польша
326 452 — Словакия
326 180 — Англия
324 766 — Исландия
323 226 — Швейцария
321 820 — Венгрия
321 536 — Уэльс
321 324 — Австрия
320 492 — Испания
319 860 — Хорватия
318 955 — Португалия
318 050 — Франция
316 042 — Швеция
312 469 — Турция
311 729 — Бельгия
309 914 — Румыния
308 019 — Ирландия
286 713 — Албания
Самые бегающие игроки Евро-2016
Наибольший пробег в матчах группового этапа чемпионата Европы-2016 продемонстрировали футболисты выбывших из турнира команд — чех Владимир Дарида (намотал аж почти 37,5 км или в среднем за игру почти 12,5 км), албанец Амир Абраши и украинец Тарас Степаненко.
☆☆☆☆☆
Украина, Чехия, Россия в топ6 по пробегу. Все эти сборные в группе стали последними с 0 или 1 очков.
Футбол не лёгкая атлетика.
То есть намекнул, что был не готов либо не уверен в себе. Зачем такие заявления делать, подрывать уверенность болельщиков в сборной? Можно ещё Кутепова вспомнить, который заявлял, что "Рамос показал, как остановить Салаха".
То есть намекнул, что был не готов либо не уверен в себе. Зачем такие заявления делать, подрывать уверенность болельщиков в сборной? Можно ещё Кутепова вспомнить, который заявлял, что "Рамос показал, как остановить Салаха".
Просто команда Монако оказалась в тяжелом кризисе.
Это как в РПЛ - спартак в глубокой ж......
и вот вам первый российский клуб устанавливает антирекорд в ЛЕ
Просто команда Монако оказалась в тяжелом кризисе.
Это как в РПЛ - спартак в глубокой ж......
и вот вам первый российский клуб устанавливает антирекорд в ЛЕ
Зобнин отыграл на ЧМ все игры, включая дополнительное время, без замен! И пробежал 63 км - рекорд чемпионата! Кто играл в футбол знает, что такое мышечная усталость!
Да, крыса - это тот, кто в свои ворота забил!)))
И скажи мне где в тексте Зобнин отказывался бить пенальти!https://www.youtube.com/watch?v=B1GFV1IrQJ8
Зобнин отыграл на ЧМ все игры, включая дополнительное время, без замен! И пробежал 63 км - рекорд чемпионата! Кто играл в футбол знает, что такое мышечная усталость!
Да, крыса - это тот, кто в свои ворота забил!)))
И скажи мне где в тексте Зобнин отказывался бить пенальти!
))) Ну федунботы не правильные какие то, подрывают и отбивают любовь к спаму да же спартачей. Школа глушака прослеживается.
))) Ну федунботы не правильные какие то, подрывают и отбивают любовь к спаму да же спартачей. Школа глушака прослеживается.
Даже Морозовский уже стал антиспартачом, пишет, что каррера физрук! Вот до чего федунботы людей довели.)
Даже Морозовский уже стал антиспартачом, пишет, что каррера физрук! Вот до чего федунботы людей довели.)
Два другана только осталось фил да он.
Уж по мне лучше АнтихерО.
Два другана только осталось фил да он.
Уж по мне лучше АнтихерО.
Ну остаётся надеяться что поправят своё состояние и не вылетят.
Ну остаётся надеяться что поправят своё состояние и не вылетят.
кобылы только могут тянуть на ДНО! АХАХАХ
кобылы только могут тянуть на ДНО! АХАХАХ
☆☆☆☆☆☆
У меня и у всех футболистов была мысль просто взять и победить. Поэтому, несмотря на боль и усталость, все думали только о том, чтобы пройти дальше. Понятно, что все переживают за партнёра, который идёт бить пенальти. Я должен был идти пятым, и спасибо Игорю, что не дал мне возможности пробить. Он сегодня умничка.
☆☆☆☆☆☆
То есть публично заявил, что не хотел бить пенальти. Очень стыдно. Может, он и приличный игрок, но в настоящего ПЗ европейского уровня с таким отношением не вырасти.
☆☆☆☆☆☆
У меня и у всех футболистов была мысль просто взять и победить. Поэтому, несмотря на боль и усталость, все думали только о том, чтобы пройти дальше. Понятно, что все переживают за партнёра, который идёт бить пенальти. Я должен был идти пятым, и спасибо Игорю, что не дал мне возможности пробить. Он сегодня умничка.
☆☆☆☆☆☆
То есть публично заявил, что не хотел бить пенальти. Очень стыдно. Может, он и приличный игрок, но в настоящего ПЗ европейского уровня с таким отношением не вырасти.
Феррари ,я с тех пор как тебя отправил в игнор ни разу в бане не был ,а соккер мой дом ,я каждый день здесь. На ЧМ мира лучший был Зобнин ,как и Модрич,но это трудно измерить рулеткой ,это игру надо читать
Феррари ,я с тех пор как тебя отправил в игнор ни разу в бане не был ,а соккер мой дом ,я каждый день здесь. На ЧМ мира лучший был Зобнин ,как и Модрич,но это трудно измерить рулеткой ,это игру надо читать