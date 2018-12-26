Пережил смертельную опасность и стал монстром

вчера, 16:00

У каждого свой «лучший защитник мира», но не нужно до хрипоты спорить о вкусах, чтобы признать прогресс. Об одном из футболистов года – на «Соккер.ру».

От подписи под завещанием до «Ливерпуля»

Варан выше всех игроков защиты в ряде официальных рейтингов – от ФИФА , УЕФА и «France Football». И в опросах экспертов международных изданий защитник «Реала» тоже опережает всех коллег по амплуа. При этом защита «Реала» не космической надежности.

Но как успех француза в сборной и клубе или наличие сильных оборонцев отменяет невероятную историю ван Дейка? Голландец прошел большой путь, а его жизнь и карьера не были простыми.

Подростком пережил расставание родителей. Неслучайно на футболке «Ливерпуля» имя, а не фамилия отца-голландца. А вот маму из Суринама Вирджил очень любит, ведь когда писал завещание на больничной койке, включил ее в список вместе с братом и сестрой.

Ван Дейк рисковал завершить карьеру в 20 лет. После одного из матчей за «Гронинген» парню стало плохо. В клубе подумали, что простудился – отправили отлежаться. Но Вирджилу становилось все хуже и хуже. Пошел в ближайшую больницу, но там отправили домой.

Очень болел живот, но только после приезда в гости матери, которая увидела плачевное состояние сына, ван Дейк отправился в другую клинику. Врачи допустили разрыв аппендикса, начало перитонита – воспаления брюшины, а позже нашли почечную инфекцию.

Сделали срочную операцию. Если бы опоздали – мог умереть, как фокусник Гари Гудини, у которого тоже разорвался аппендикс. На дворе был 2011 год, а в Голландии едва не угробили юношу, словно в эпоху до современных операций и антибиотиков.

Но обошлось, завещание Вирджилу не пригодилось. Хотя ван Дейк здорово испугался. Лежал пару недель с трубками в животе – после таких операций сложно даже разогнуться. Еще повезло, что почки целы, мог после их серьезных повреждений закончить карьеру футболиста.

Да и смерть припугнула. Летальный исход при запущенном перитоните не исключен. Если бы мама не заехала в гости – провалялся бы дома еще день-другой, закидывая обезболивающие таблетки, и оперировать было бы некого.

Когда Вирджил вернулся в «Гронинген», в клубе подумали, что вряд ли оклемается – вчера еще крупный подросток был похож на скелет. Хорошо, что у парня гены рослых мощных людей. Через два года почти стокилограммовый ван Дейк уже играл за «Селтик».

Частенько в жизни футболистов так бывает. Вилья в детстве жестко сломал ногу, а врач сразу сказал – никакой футбольной карьеры. Сейчас Давид – лучший снайпер сборной Испании в истории. Месси мог не вырасти после лечения средствами «Барселоны», был бы около 150 сантиметров и вряд ли начал бы профессиональную карьеру.

Кака неудачно упал в бассейн в 18 лет. Врачи опасались, что травма позвоночника прикует парня к инвалидной коляске. Но все будущие звезды футбола первой величины прошли путь страданий и оказались на самой вершине. Сегодня «Boxing day», и от ван Дейка снова зависит, пропустит ли «Ливерпуль» гол от «Ньюкасла».

Ван Дейк - элитный защитник мирового уровня

Марк Твен в одной из своих статей приписал политику фразу, которую тот не говорил. Но изречение «есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика» стало крылатым. Его знают многие люди и часто используют. А чем больше цифр в футболе 21 века – тем сильнее нужны специалисты, умеющие их анализировать.

Например, если придираться, то можно найти много позиционных ошибок ван Дейка в «Ливерпуле» и на их основании выстроить теорию о слабом центрбеке. А если включить голову, то окажется, что у Вирджила просто задача покидать линию защиты и управлять ею в стиле либеро старой школы. Страхует даже хавбеков, как и Кулибали в «Наполи», и начинает атаки – как тот же Калиду.

У ван Дейка не самая высокая дистанционная скорость, не такой изящный в работе или подкатах, как был Неста, например. Но и тут есть объяснения. Усейн Болт роста и веса Вирджила – самый быстрый спринтер в истории, а на футбольном поле не такой ловкий и складный. Алессандро был легче голландца и ямайца на 13 килограммов. Конечно же, смотрелся иначе.

Ван Дейк также не может собирать больше всех отборов и перехватов, поскольку «Ливерпуль» по общему количеству пасов за игру третий после МС и «Челси». Команда работает первым номером 57 % времени, не будет в таком случае рекордов. И позиционных ошибок всей команды меньше, чем у «Арсенала», где Мустафи собирает больше отборов, чем любой другой звездный бек АПЛ .

Но нельзя вырывать цифры из контекста, подгоняя задачу под ответ. «Ливерпуль» - агрессивная, рисковая команда. Такова природа всех коллективов Клоппа. Но с ван Дейком xGA – качество моментов соперников, упало с 1.03 до 0.79. Раньше пропускали 1.22 гола каждые 90 минут в среднем, а сейчас 0.39. Феноменальный прогресс, и повлиял явно не только Алиссон.

До ван Дейка соперники по АПЛ наносили в среднем 7.9 удара по воротам «Ливерпуля», сейчас – 8.3. Тут рост от отчаянья, ведь xGA показывают, что стало больше плохих дальних ударов. Вирджил сделал целую команду мощнее в защите, что позволило при неизменной опасности атак – 2.04 в прошлом сезоне и 2.05 в этом, с четвертой строчки подняться на первое место.

Одна из самых современных систем оценок подсказала, что вероятность победы с ван Дейком на поле увеличивается с 36 до 45 %, если отталкиваться от нынешней статистики Вирджила. Это значит, что один человек в ответе за увеличение вероятности успеха на одну пятую. Впечатляет, хотя не тех, кто знает, что у «Ливерпуля» 6 из 15 побед в АПЛ – в один мяч. Без ван Дейка могли пропустить, были бы ничьи.

Вирджил идеально вписался в систему «Ливерпуля»

Важно, что рядом с ван Дейком неплохо смотрятся другие игроки «Ливерпуля». У них тоже прекрасная статистика, то есть голландец не задавил всех остальных и не тянет одеяло на себя. При этом отдал 120 пасов вперед только в АПЛ (даже у Кулибали в Италии всего 93 паса при похожем стиле работы в структуре команды).

У ван Дейка 94 удачных дальних паса, бракует только 36 % таких попыток. Высоченный показатель. Средняя длина его передач больше, чем у Давида Луиса, Година или Кулибали. 94 выноса (47 – удар мячом вперед, не в сторону боковых линий), 11 заблокированных выстрелов, 76 выигранных верховых дуэлей, 0 результативных ошибок защитника именно в АПЛ .

Клопп не выпускает его на поле с требованием собрать как можно больше статистических показателей, чтобы понравиться каждому эксперту мира. Но очевидно, что ван Дейк умеет в своей профессии все. При этом Кулибали учат пятый сезон в команде уровня «Наполи», Годин в «Атлетико» практикуется девятый год…

А ван Дейк дебютировал за «Ливерпуль» в январе месяце, и сразу начал с победного гола в ворота «Эвертона». Нет причин не включать его в список приятных открытий года, если говорим об элитном уровне игры, как на уровне клубов, так и в футболе сборных – голландцы оставили с носом Германию и Францию.

В мире есть несколько замечательных центральных защитников с претензией на попадание в список легенд. Кулибали – феноменально уверен в себе и координирован. Годин – невероятно агрессивный, опытный и умный. И появился ван Дейк, которого выделяют физика, работа на втором этаже, у чужих ворот и умение отдать умный длинный или короткий пас.

Если «Ливерпуль» сломает клубную традицию терять первое место в АПЛ , лидируя до Рождества, то в клубе скажут, что «Саутгемптон» продешевил. Получили «всего» 75 миллионов фунтов за центрального защитника. Пусть это мировой рекорд, но если ван Дейк и дальше будет редко ошибаться, часто спасать и постоянно руководить защитой «Ливерпуля» - оправдает вложения.

Впрочем, независимо от результатов, у него уже есть любовь миллионов поклонников футбола не только из числа фанатов сборной Нидерландов или «Ливерпуля». Клопп бросал фразу «люблю этого парня», а Джейми Реднапп обозвал ван Дейка «Видичем, Терри и Фердинандом в одном лице». Но даже если скрутить отеческий пафос и умиление, стоит признать – 27 декабря 2017 года «Ливерпуль» совершил крутой трансфер.