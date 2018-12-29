Длинный путь «Зенита» к чемпионству сезона-2018/19

вчера, 13:00

В Санкт-Петербурге осознают минусы любимой команды, но это не единственный козырь северян. «Соккер.ру» напоминает, почему Дзюба может взять трофей.

Нельзя повторять одну ошибку в четвертый раз. В 2015 году упустили рывок ЦСКА . После 17 туров отпустили «армейцев» сразу на восемь пунктов, а потом не отыграли отставание. Через год, когда переживали первый сезон без ЛЧ , вовсе отдали путевку в турнир «Ростову» Бердыева. А после 10 туров шли нос к носу со «Спартаком» Карреры, но в результате стали третьими.

«Зенит» очень много очков проигрывал чемпионам в последних сезонах: 6 пунктов – ЦСКА , 8 баллов - «Спартаку», а «Локомотив» оторвался на 7 очков. Сейчас такого нет, после 15 туров именно команда из Санкт-Петербурга на первом месте. Хотя вместо 10 потенциальных пунктов перевеса над ближайшим преследователем из Краснодара получили всего один. Весной нельзя проваливаться по инерции.

В команде в кои веки нормальная атмосфера. Во времена Денисова делили деньги. Потом Широков показывал палец фанатам. Позже пробовали драться в раздевалке из-за ошибок на поле. Все предыдущие провалы «Зенита» были связаны с тем, как футболисты относились к тренеру, поклонникам или своему будущему. Команда Халка упустила свой шанс, поскольку все знали – Виллаш-Боаш уходит, да и сами задумывались над этим.

Луческу не нравится одним игрокам, Манчини – другим. Хотя Мирча и Роберто одновременно давали поводы для такого отношения, ни один из последних наставников не смог навести порядок в раздевалке. Семак тоже не до конца справился, дисциплины на поле маловато, что ясно не только по количеству странных карточек. Но при Сергее Богдановиче хотя бы не грызутся между собой. Хочется взять реванш за прошлые сезоны.

По многим показателям команда – фаворит. У «Зенита» одиннадцать побед, это лучший результат нового чемпионата. У ЦСКА , «Спартака» и «Локомотива» по 8 побед, а у «Краснодара» - 10. Команда Сергея Богдановича не разменивается на мировые – 1 ничья против 10 у «Рубина» на том же отрезке. У «Зенита» 27 голов (второй показатель РПЛ ), зато 17 пропущенных - не лучший результат.

Не по всему лидируют, но по суммарной опасности моментов первые, по владению мячом в тройке. По точности паса – вторые, по ударам в створ – первые. Конечно, средние показатели себе подпортили, когда проигрывали середнякам РПЛ . Но «Зенит» в лучших своих матчах действует агрессивно, первым номером, смотрит на чужие ворота (порой без оглядки, что сказывается) и остается командой, заточенной на атаку. И даже на неидеальном отрезке набрали больше пунктов, чем любой из конкурентов.

Трофейная жажда объединяет футболистов. С мотивацией не может быть проблем. Без чемпионского звания в команде не только Артем Дзюба. Уходил из «Спартака» за трофеями, как помним, и пока не получилось их пощупать. Зато теперь ведет к успехам состав, где даже у бывалых Смольникова и Шатова всего по одному чемпионскому званию. Конечно, Иванович, Маркизио, Анюков и Нобоа – люди с трофеями за душой, но им и лет немало.

Зато Нету, Дзюба, Ерохин, Мевля, Мак, Заболотный, Кокорин, если сможет сыграть, Лунев, Кузеяв, Паредес и остальные нуждаются в трофеях. Победа нужна еще и потому, что видным игрокам необходим стимул, чтобы играть в Санкт-Петербурге. Без чемпионства или хотя бы ЛЧ сложно его найти. Средний возраст у команды солидный – подбирается к 28 годам, следующей осенью могут быть командой тридцатилетних. Не к лицу настолько зрелой банде допускать детские ошибки весной, будучи лидером и основным фаворитом РПЛ .

Ни один из конкурентов не готов к званию. Не готов сильнее, чем «Зенит», а не в теории. «Краснодар» пока не похож на чемпионскую команду, ведь клуб сам постоянно упускал возможности выйти на первую строчку и оторваться ото всех. Три ничьих, четыре поражения, причем от Бердыева, Карреры, Семака и Рахимова, что указывает на просчеты тренерского штаба и футболистов, ведь уступают непростым соперникам.

Чемпионство «Спартака» возможно, но не стыкуется пока с состоянием клуба и команды. Москвичам, как и соседям из «Локомотива», нужен провал «Зенита», не только личный рывок. ЦСКА рядом с вершиной, речь об играющей команде, однако «армейцы» молодые и могут весной выступить не очень стабильно. «Красно-синие» тоже пока не готовы сметать всех, уступали именно конкурентам.

Все банальные ошибки «Зенит» уже совершил. Проиграть «Анжи»? Сделано. Собрать 4 поражения на выезде? Легко! Не обыграть кризисный «Спартак»? Вычеркнули из списка. Весной надо провести 13 матчей, и если они пройдут на уровне первых туров, то лидер соберет еще 31 очко. Вместе получится 65 – вполне чемпионская сумма, только у «Спартака» и самого «Зенита» при Виллаш-Боаше в год чемпионства было больше набранных очков.

Если бы не три глупых осечки в конце года, прямо сейчас могли собрать 43 пункта – рекорд на таком отрезке для последних сезонов. То есть «Зенит» шел по графику, которого не достигали команды Слуцкого, Карреры и Семина. Но умудрился растерять очки, когда многие успели похоронить интригу. Поскольку очевидно, что команда сбавила и даже в дни частых побед не показывала идеальный футбол – худшее может быть позади, если сборы пройдут продуктивно.

У «Зенита» будет настоящий чемпионский плей-офф. Титула или не будет, или он получится заслуженным, если смотреть на календарь. В тридцати турах ждут «Спартак», «Локомотив», «Краснодар» и «Ростов». Причем все в гостях. Также надо сыграть против «Урала» третьего мая в Екатеринбурге, а также против «Ахмата» в Грозном. Ведь знаем, что в гостях команда Семака проигрывает намного чаще.

Но с фобиями надо будет разобраться, если хочется на первое место. Если выдержат, по делу наберут больше пунктов, чем остальные конкуренты, то в Санкт-Петербурге закрутят грандиозный праздничный концерт на огромной арене. Будет даже аншлаг на домашней игре с «Енисеем» в тридцатом туре, а Дзюба получит первое «золото» в карьере, как и многие другие из этого состава.