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Австралия. А-Лига 2018/2019, 10 тур 1 X 2
11:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс -:- Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн 2.3 3.35 2.9
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Кристал Пэлас -:-  Челси - - -
17:15 сегодня  Бернли -:-  Вест Хэм 3.7 3.55 2.12
17:15 сегодня  Саутгемптон -:-  Манчестер Сити 11.5 5.8 1.3
19:30 сегодня  Ман Юнайтед -:-  Борнмут 1.37 5.4 8.75
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби 3 3.1 2.35
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА -:- Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин 2.15 3 3.55
Италия. Серия B 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция -:- Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 1.83 3.12 4.9
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана -:- Логотип футбольный клуб ПескараПескара 2.3 2.95 3.4
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе -:- Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа 2.45 2.97 3.07
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла -:- Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо 2.5 2.95 3.02
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротоне 2.45 2.87 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто -:- Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа 2.15 3 3.7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова 2.05 3 4
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«Ливерпуль» - король «Энфилд Роуд»

вчера, 22:59

Тридцать один домашний матч АПЛ без поражений и снова водопад голов в матче против «Арсенала» - «Соккер.ру» хвалит футболистов Клоппа.

«Ливерпуль» провел шикарный поединок – на вдохновении, с рывками, гениальными решениями вроде паса Алиссона на Фирмино. «Арсенал» посыпался, были пенальти, но стоит подчеркнуть, что изначально сами нарвались. Нельзя, открывая счет на «Энфилде», где сегодня продлили впечатляющую серию «красных» без поражений, быть такими беспечными.

У Клоппа ведь все команды резкие и дикие, им позволь укусить палец – руку оторвут. А игра без центра поля началась ровно в тот момент, когда «Арсенал» после осторожного дебютного отрезка увеличил расстояния между линиями обороны и полузащиты. Будем считать, что таким образом Эмери попросил перейти в атаку? Гол забили, но систематическую ошибку против «Ливерпуля» совершили – дали место.

А дальше оборона «Арсенала» «поплыла» по классическому для команды сценарию. Ошибка за ошибкой, ляп за ляпом, беспомощные действия защитников и прекрасные со щепоткой удачливости решения футболистов «Ливерпуля». Классика еще со времен Венгера, когда так же сыпались против многих неудобных соперников.

Фирмино, Мане и Салах сделали свое кровавое дело – трибуны в красном ликовали по истечению получаса матча. Бобби при втором мяче в пустые ворота даже на мяч не смотрел, отвернулся, как любит. И хотя изначально игровых предпосылок для такого количества мячей не было – игра пошла голевая.

А во втором тайме уже не было футбола, просто одна команда добивала деморализованного соперника. Понятно, что «Арсенал» не оправился от первой половины матча, поэтому нет смысла упрекать их за допущенные ошибки. Не пропустили 6 или 7 раз, пытались отобрать у соперника мяч – уже хорошо. А у «Ливерпуля» все не хорошо, а прекрасно.

Цифровое измерение поединка

- 31 матч в АПЛ в родных стенах без поражений – достижение «Ливерпуля», повторение исторического рекорда. А следующий домашний поединок у них против «Кристал Пэлас» 19 января – перед выездными матчами с «Сити» и ВБА подняли себе настроение;

- 3 мяча в ворота «Арсенала» - первый хет-трик Фирмино за «Ливерпуль». Между первым и вторыми голами прошло 90 секунд, а в АПЛ по три мяча за матч до него забивали только два бразильца – Робиньо и Афонсо Алвес; 

- 5 точных ударов нанес «Ливерпуль» в первом тайме. Забили четырежды, бедняга Лено попал под обстрел, и защитники «Арсенала» сделали все, чтобы Фирмино и Салаху было проще. Даже если оспаривать пенальти «красных» - сыграли эффективно;

- в 4 домашних матчах против «Арсенала» у команды Клоппа теперь 15 голов. В среднем получаем по 3.75 гола за вечер – бешеная результативность, которую сегодня лишь подняли повыше.

- 11 лет у игроков «Ливерпуля» не было хет-триков против «Арсенала». В 2007-м Питер «Робот» Крауч отличился трижды, а теперь Бобби «Пират» Фирмино повторил достижение легенды. А вот до показателя Аршавина не дотянул – обошлось без покера;

- в 20 турах «Ливерпуль» пропустил всего 8 мячей. Феноменальный показатель для команды, в центре обороны которой играет Ловрен. По словам хорвата, он один из лучших в мире центральных защитников, но по факту повезло «красным» с ван Дейком и Клоппом – поставили игру в обороне на зависть не только «Арсеналу».  

Антигерой дебюта. Лукас Торрейра («Арсенал»)

Не всего матча – в этом списке весь «Арсенал» с тренером Эмери, а именно ключевого стартового отрезка. Замешкался, ошибся – сразу накрыли, сразу надавили, сразу перехватили передачу. Голы Фирмино пришли после огрехов в игре Торрейры, хотя его ляпы не снимают вину с остальных игроков обороны «Арсенала». Опорник не выручил, но защитников затем проходили легко и показательно.

Герой матча. Роберто Фирмино («Ливерпуль»)

Салах – мастер и хитрец, отлично спрятался на линии офсайда, хорошо подставился, когда его зацепили рукой в штрафной «Арсенала», пробил пенальти по центру ворот. Но выделить хочется сегодня Бобби Фирмино. Открылся под передачу Алиссона перед четвертым голом, забил два мяча сразу после гола «Арсенала» с разницей в полторы  минуты, потом умно вписывался в позиционную и контратакующую игру команды. Когда у бразильца идет игра – любо-дорого на его действия смотреть. Случился первый хет-трик Роберто за «Ливерпуль», между прочим.

«Ливерпуль» сдал еще один экзамен?

Поскольку на «Энфилд Роуд» «красные» обычно не проигрывали «Арсеналу», но при этом были веселые ничьи и Клопп до сегодняшнего дня не обыгрывал команды Эмери, можно поставить «зачет» против порой неудобного, а иногда и удобного соперника. «Ливерпуль» идет к цели, и делает это так, что есть о чем поговорить.

Сегодня победила классная команда, еще и «шпоры» проиграли, хотя и не так крупно, как Эмери. Впрочем, Унаи пришел на развалины клуба, который раньше представлял непобедимый в одном из чемпионатов состав, и попал в другие времена. «Ливерпуль» идет не по графику «Непобедимых» - у легенд команды Венгера после 20 туров было 13 побед и 7 ничьих, а опережает их путь.

«Ливерпуль» набрал 54 пункта против 46 у той команды. Кроме того, у Клоппа есть преимущество над преследователями, тогда как те «канониры» после двадцати туров были вторыми – первое место занимал МЮ с 49 очками. Но нынешний «Ливерпуль» даже показатели МЮ Фергюсона смог превзойти.

Впрочем, не стоит забывать, что в прошлом сезоне у «Манчестер Сити» после 20 туров было 19 побед и одна ничья. То есть основного конкурента «Ливерпуля» не списываем со счетов. Но очевидно всем и каждому, насколько команда Клоппа в ударе, и как они получают удовольствие от красивой игры. «Арсенал» обыграли удобно, ведь победа волевая, а по факту все силы не отдали.

У «Ливерпуля» сейчас все получается, и единственное, что они хотели бы получить в подарок на Новый год – чтобы эта серия не прекращалась. Очень органичный и яркий футбол демонстрирует команда Клоппа. Но они знают, чего ждут фанаты по всему миру – развязки с большой долгожданной итоговой победой. А пока наслаждаются процессом и с нетерпением ждут поединка против «Манчестер Сити».

Английский футбол не уходит на каникулы, 3 января 2019 года на «Этихад Стэдиум» сыграют между собой фавориты сезона. Британский футбол радует – идет очень яркий и результативный сезон.

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Все комментарии
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Manny_Pacquiao
   55 / 688
сегодня в 05:39
Ливерпуль раздавит нынешний Реал со счетом 5:0
Бильге Октай
Бильге Октай
   511 / 688
сегодня в 04:31
как же их обыграть если им даже забить никто не может
ATG
ATG
   533 / 688
сегодня в 02:27
петушки - сдуетесь
Coreal Opilipp
Coreal Opilipp ответил allemz
   95 / 688
сегодня в 02:17
Всё это время ненавидел Ливерпуль и хейтил их люто, унижая клуб и фанатов, а теперь типо поддерживает их) Пустышка.
Он просто почему-то стал хейтить Сити, хотя вроде фанат Барсы должен горой стоять за Гвардиолу, как бывшего тренера Барсы, а он хейтит их, притом именно так как раньше он хейтил Ливерпуль.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил allemz
   93 / 688
сегодня в 01:24
Он ещё отрицательную статью писал про Ливерпуль. Неудивительно, фан Тотттнхма все таки.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   23 / 688
сегодня в 01:13
    sergsudak
    sergsudak
       297 / 688
    сегодня в 01:02
      Nickless
      Nickless ответил Правдин Семён
      сегодня в 00:58
      Мало того,что у Арсенала никогда не было игроков забивавших хет-трик Арсеналу.Так ещё и Аршавин забивал свой покер не за Ливерпуль, а наоборот.
      Поправили, спасибо
      allemz
      allemz ответил 25процентный клоун
         30 / 688
      сегодня в 00:57
      мне жаль,но тебе нужно быть сильнее ,слабость на соккере это зашивка ,сразу . Для меня есть Спартак Москва ,остальное я мотал
      Чувак, читай до конца. Я не про тебя писал. Даж коммент мой успели удалить.
      fanliverpoolfan
      fanliverpoolfan ответил 25процентный клоун
         60 / 688
      сегодня в 00:49
      А стыдно за спартак
      Правдин Семён
      Правдин Семён
         115 / 688
      сегодня в 00:42
      Мало того,что у Арсенала никогда не было игроков забивавших хет-трик Арсеналу.Так ещё и Аршавин забивал свой покер не за Ливерпуль, а наоборот.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил allemz
         9 / 688
      сегодня в 00:34
      мне жаль,но тебе нужно быть сильнее ,слабость на соккере это зашивка ,сразу .
      Для меня есть Спартак Москва ,остальное я мотал
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил Michele_Alboreto
         9 / 688
      сегодня в 00:28
      браво,это пять!!!
      Зафод Библброкс
      Зафод Библброкс
         688 / 688
      сегодня в 00:25
      11 лет у игроков «Арсенала» не было хет-триков против «Арсенала»
      Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1087314/torreyra-lukas-firmino-roberto

      ???
      Michele_Alboreto
      Michele_Alboreto ответил allemz
         12 / 688
      вчера в 23:57
      Это ты про Пепа?
      allemz
      allemz ответил 25процентный клоун
         30 / 688
      вчера в 23:45
      если снять розовые(красные) очки то будет ясно что мешок это колбаса ,а у Пепа как раз все очень рационально и скромно.эххх,элементарные вещи приходится объяснять
      Всё это время ненавидел Ливерпуль и хейтил их люто, унижая клуб и фанатов, а теперь типо поддерживает их)
      Пустышка.
      allemz
      allemz ответил 25процентный клоун
         30 / 688
      вчера в 23:43
      если снять розовые(красные) очки то будет ясно что мешок это колбаса ,а у Пепа как раз все очень рационально и скромно.эххх,элементарные вещи приходится объяснять
      Не, бесполезно. Бесхребетный парень, который сначала поддерживает одних, потом - других. Его никто всерьез не воспринимает.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил parallels
         9 / 688
      вчера в 23:39
      3-1
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил DXTK
         9 / 688
      вчера в 23:38
      если снять розовые(красные) очки то будет ясно что мешок это колбаса ,а у Пепа как раз все очень рационально и скромно.эххх,элементарные вещи приходится объяснять
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008 ответил Manny_Pacquiao
         93 / 688
      вчера в 23:37
      Ливерпуль 4:0 Реал. 2009год. 1/8 ЛЧ
      Ливерпуль 0:3 Реал. 2014год. Групповой этап ЛЧ
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         9 / 688
      вчера в 23:36
      Судьерпуль,других слов не подберу ,даже не знаю откуда берутся эти пенальти на пустом месте
      DXTK
      DXTK
         91 / 688
      вчера в 23:34
      Хочется лишь по аплодировать Ливерпулю Клоппа, если выиграют все же титул, то полностью заслуженно. Непобедимые. Осталось уничтожить голубой мешок шейхов и победа в кармане.
      Manny_Pacquiao
      Manny_Pacquiao
         112 / 688
      вчера в 23:27
      Просто реал там не играл. Бавария была непобедима на своём поле, реал там выиграл три последних матча. Юве был непобедим на своём стадионе, реал там выиграл разгромно. Псж тоже проиграл на своём стадионе реалу. Только есть одно но, реал разгромно проигрывает на своём стадионе.
      parallels
      parallels
         5 / 688
      вчера в 23:23
      тренер у арсенала знакомый какой-то, не могу вспомнить, почему. в голове вертится петровский, цифра 5, позор. какое-то дежа вю :D
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