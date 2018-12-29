«Ливерпуль» - король «Энфилд Роуд»

вчера, 22:59

Тридцать один домашний матч АПЛ без поражений и снова водопад голов в матче против «Арсенала» - «Соккер.ру» хвалит футболистов Клоппа.

«Ливерпуль» провел шикарный поединок – на вдохновении, с рывками, гениальными решениями вроде паса Алиссона на Фирмино. «Арсенал» посыпался, были пенальти, но стоит подчеркнуть, что изначально сами нарвались. Нельзя, открывая счет на «Энфилде», где сегодня продлили впечатляющую серию «красных» без поражений, быть такими беспечными.

У Клоппа ведь все команды резкие и дикие, им позволь укусить палец – руку оторвут. А игра без центра поля началась ровно в тот момент, когда «Арсенал» после осторожного дебютного отрезка увеличил расстояния между линиями обороны и полузащиты. Будем считать, что таким образом Эмери попросил перейти в атаку? Гол забили, но систематическую ошибку против «Ливерпуля» совершили – дали место.

А дальше оборона «Арсенала» «поплыла» по классическому для команды сценарию. Ошибка за ошибкой, ляп за ляпом, беспомощные действия защитников и прекрасные со щепоткой удачливости решения футболистов «Ливерпуля». Классика еще со времен Венгера, когда так же сыпались против многих неудобных соперников.

Фирмино, Мане и Салах сделали свое кровавое дело – трибуны в красном ликовали по истечению получаса матча. Бобби при втором мяче в пустые ворота даже на мяч не смотрел, отвернулся, как любит. И хотя изначально игровых предпосылок для такого количества мячей не было – игра пошла голевая.

А во втором тайме уже не было футбола, просто одна команда добивала деморализованного соперника. Понятно, что «Арсенал» не оправился от первой половины матча, поэтому нет смысла упрекать их за допущенные ошибки. Не пропустили 6 или 7 раз, пытались отобрать у соперника мяч – уже хорошо. А у «Ливерпуля» все не хорошо, а прекрасно.

Цифровое измерение поединка

- 31 матч в АПЛ в родных стенах без поражений – достижение «Ливерпуля», повторение исторического рекорда. А следующий домашний поединок у них против «Кристал Пэлас» 19 января – перед выездными матчами с «Сити» и ВБА подняли себе настроение;

- 3 мяча в ворота «Арсенала» - первый хет-трик Фирмино за «Ливерпуль». Между первым и вторыми голами прошло 90 секунд, а в АПЛ по три мяча за матч до него забивали только два бразильца – Робиньо и Афонсо Алвес;

- 5 точных ударов нанес «Ливерпуль» в первом тайме. Забили четырежды, бедняга Лено попал под обстрел, и защитники «Арсенала» сделали все, чтобы Фирмино и Салаху было проще. Даже если оспаривать пенальти «красных» - сыграли эффективно;

- в 4 домашних матчах против «Арсенала» у команды Клоппа теперь 15 голов. В среднем получаем по 3.75 гола за вечер – бешеная результативность, которую сегодня лишь подняли повыше.

- 11 лет у игроков «Ливерпуля» не было хет-триков против «Арсенала». В 2007-м Питер «Робот» Крауч отличился трижды, а теперь Бобби «Пират» Фирмино повторил достижение легенды. А вот до показателя Аршавина не дотянул – обошлось без покера;

- в 20 турах «Ливерпуль» пропустил всего 8 мячей. Феноменальный показатель для команды, в центре обороны которой играет Ловрен. По словам хорвата, он один из лучших в мире центральных защитников, но по факту повезло «красным» с ван Дейком и Клоппом – поставили игру в обороне на зависть не только «Арсеналу».

Антигерой дебюта. Лукас Торрейра («Арсенал»)

Не всего матча – в этом списке весь «Арсенал» с тренером Эмери, а именно ключевого стартового отрезка. Замешкался, ошибся – сразу накрыли, сразу надавили, сразу перехватили передачу. Голы Фирмино пришли после огрехов в игре Торрейры, хотя его ляпы не снимают вину с остальных игроков обороны «Арсенала». Опорник не выручил, но защитников затем проходили легко и показательно.

Герой матча. Роберто Фирмино («Ливерпуль»)

Салах – мастер и хитрец, отлично спрятался на линии офсайда, хорошо подставился, когда его зацепили рукой в штрафной «Арсенала», пробил пенальти по центру ворот. Но выделить хочется сегодня Бобби Фирмино. Открылся под передачу Алиссона перед четвертым голом, забил два мяча сразу после гола «Арсенала» с разницей в полторы минуты, потом умно вписывался в позиционную и контратакующую игру команды. Когда у бразильца идет игра – любо-дорого на его действия смотреть. Случился первый хет-трик Роберто за «Ливерпуль», между прочим.

«Ливерпуль» сдал еще один экзамен?

Поскольку на «Энфилд Роуд» «красные» обычно не проигрывали «Арсеналу», но при этом были веселые ничьи и Клопп до сегодняшнего дня не обыгрывал команды Эмери, можно поставить «зачет» против порой неудобного, а иногда и удобного соперника. «Ливерпуль» идет к цели, и делает это так, что есть о чем поговорить.

Сегодня победила классная команда, еще и «шпоры» проиграли, хотя и не так крупно, как Эмери. Впрочем, Унаи пришел на развалины клуба, который раньше представлял непобедимый в одном из чемпионатов состав, и попал в другие времена. «Ливерпуль» идет не по графику «Непобедимых» - у легенд команды Венгера после 20 туров было 13 побед и 7 ничьих, а опережает их путь.

«Ливерпуль» набрал 54 пункта против 46 у той команды. Кроме того, у Клоппа есть преимущество над преследователями, тогда как те «канониры» после двадцати туров были вторыми – первое место занимал МЮ с 49 очками. Но нынешний «Ливерпуль» даже показатели МЮ Фергюсона смог превзойти.

Впрочем, не стоит забывать, что в прошлом сезоне у «Манчестер Сити» после 20 туров было 19 побед и одна ничья. То есть основного конкурента «Ливерпуля» не списываем со счетов. Но очевидно всем и каждому, насколько команда Клоппа в ударе, и как они получают удовольствие от красивой игры. «Арсенал» обыграли удобно, ведь победа волевая, а по факту все силы не отдали.

У «Ливерпуля» сейчас все получается, и единственное, что они хотели бы получить в подарок на Новый год – чтобы эта серия не прекращалась. Очень органичный и яркий футбол демонстрирует команда Клоппа. Но они знают, чего ждут фанаты по всему миру – развязки с большой долгожданной итоговой победой. А пока наслаждаются процессом и с нетерпением ждут поединка против «Манчестер Сити».

Английский футбол не уходит на каникулы, 3 января 2019 года на «Этихад Стэдиум» сыграют между собой фавориты сезона. Британский футбол радует – идет очень яркий и результативный сезон.