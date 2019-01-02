  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Португалия. Примейра
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Манчестер Сити -:-  Ливерпуль - - -
Испания. Примера 2018/2019, 17 тур 1 X 2
23:30 сегодня  Вильярреал -:-  Реал 3.95 3.8 1.85
Португалия. Примейра 2018/2019, 15 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШавешШавеш -:- Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.27 5.5 10
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 8 4.8 1.33
ГлавнаяБлогиТрансферная лихорадка

МЮ, «Реал» и «Барселона» готовят по 200 миллионов

вчера, 10:00

Позволить покупку этого парня могут всего несколько клубов на планете. «Соккер.ру» нашел плюсы и минусы разных вариантов. 

«Будем есть индейку перед каждой игрой», - Кейн шутливо отреагировал на победу 5:0 над «Борнмутом» в «Boxing Day» после Рождественского ужина. А в первый день нового года «шпоры» разгромили  «Кардифф» и Харри снова отличился – гол плюс пас.

Индейка работает? Как и мозг форварда. Англичанин точно задумался о смене клуба, ведь может уйти тренер. Только из уважения к пресс-атташе «Тоттенхэма» Почеттино не отвечает на вопросы о «Манчестер Юнайтед», а раньше игнорировал разговоры о работе в «Реале» с лета 2019 года.  

Все понимают, что Харри – один из самых дорогих лотов на рынке. И что в «Тоттенхэме» его держат клубный патриотизм и цена, которую выставит Леви для покупателей. Но если «Ювентусу» и ПСЖ рисковать всем ради Кейна вряд ли стоит, то в Испании и Манчестере есть клубы, интересующиеся Харри. Оценим каждый из вариантов.  

Переход в «Манчестер Юнайтед»

Плюсы

1. Не нужно уезжать из дома. Парень, не заигравший в школе «Арсенала», уже выступал за МЮ – речь о Бекхэме. И у «дьяволов» хватит денег на покупку Кейна, если летом грамотно распродадут лишних звезд и сделают ставку на нового лидера атаки. 

2. Почеттино может возглавить МЮ. Круто для «Юнайтед», что Сульшер начал с успехов против тех, кто слабее команды, набранной Моуриньо. Но если Маурисио возглавит клуб летом – захочет своих игроков. Замена Лукаку на Кейна читается. 

3. МЮ нужен центрфорвард. Рэшфорд – славный малый, фланговые нападающие есть, но Ромелу смотрится тяжело. Харри в АПЛ играет веселее. Кроме того, Кейна в роли Ван Нистелроя 2019 года можно представить. 

Минусы

1. «Юнайтед» не воюет за трофеи. Как и «шпоры», бывший клуб сэра Алекса не первый в списке претендентов на титул. И не факт что станет после смены тренера летом и покупки даже такой звезды, как Кейн. 

2. Ненависть фанатов гарантирована. Не то чтобы между МЮ и «Тоттенхэмом» была вражда, но Харри породнился с лондонским клубом, его выступления за одного из соперников не все воспримут, а капитану сборной Англии точно важно, что о нем думают на родине. 

3. Стиль «Манчестер Юнайтед». Из автобуса на гоночный автомобиль пересядут, если подкорректируют состав – защиты не хватает для вечных атак. Кейн настолько хорош, поскольку сыгран с напарниками. В МЮ будет сложно, прошли времена Ван Перси, когда можно было зайти в готовый чемпионский коллектив и улучшить его сразу. 

Трансфер в «Реал»

Плюсы 

1. Переход на большую сцену. При всем уважении, «Тоттенхэм» не первый клуб даже в АПЛ, не говоря о мире. «Реал» - команда-бренд, выступления за такой коллектив автоматически меняют статус Кейна. Сколько бы у Бэйла было титулов, останься в Лондоне? Легко посчитать – ноль. Харри нужно в такой клуб, как «Реал», чтобы проверить себя. 

2. Озолотит родной «Тоттенхэм». «Реал» подписал Модрича и Бэйла – дорогу знают. Теперь от Гарета с радостью бы избавились – отправили бы в МЮ, чтобы доложить денег и забрать себе Кейна. Леви попросит под 200 млн евро, и Перес их заплатит. Харри принесет пользу «шпорам» даже в день ухода.  

3. «Реал» нуждается в голеадоре. Роналду умудрился остаться лучшим снайпером «сливочных» в 2018 году. В команде попросту нет коллекционера голов масштаба Кейна. У Харри в 2018 за клуб и сборную 34 гола в 50 матчах. Не догнал Левандовски, не говоря о Месси и Роналду, но явно успешнее Бензема. 

Минусы 

1. Кейн не собиратель трофеев. Роналду заражал уверенностью. А Харри не смог сборную Хорватии в России пройти. Кейн не обязательно принесет «Реалу» важные голы. Он обеспечит их определенное количество, но этот хищник не трофейный. Пока так точно, ведь в его послужном списке только «Золотая бутса» ЧМ-18 за голы с пенальти. 

2. Возможное назначение Почеттино. Перес ждет приезда нового тренера лета, им тоже может стать Маурисио. Но в этом случае, в отличие от синхронного перехода в МЮ вместе с наставником, выбор Маурисио скорее навредит Харри. Давление на Кейна будет больше – в коллективе посчитают «любимчиком тренера», попадет в чужую страну и лигу, где Модрича поначалу назвали провальным подписанием. Но у Луки был второй шанс, а цена контракта Кейна исключит такую поблажку. 

3. Возможно, эра «Реала» завершена. Смотрим на «сливочных» без Зидана и Роналду. «Реал» времен финалов ЛЧ может остаться в прошлом. Идти в команду на спаде? Не лучшее решение. В Мадриде допустили в 2018 году страшное знамение – Рамос впервые в карьере не получил красную карточку. Плохой знак. А если без шуток, то Кейн попросту может попасть в коллектив, обреченный расплачиваться поражениями за серию побед в ЛЧ. Отдали все силы.  

Контракт с «Барселоной»

Плюсы 

1. Исключительный стиль игры. «Барселона» не настолько тактически искусна, как во времена откровений «тики-таки», но Кейн в МЮ или «Реале» не получит столько изумительных голевых передач, как от Месси и компании. Харри привык к подвижной команде, создающей немало шансов с диспетчером уровня Эриксена. «Барселона» атакует еще охотнее. 

2. Возможность играть с Месси. Даже если каталонцам не суждено после трансфера Кейна сразу взяться за добывание трофеев, Харри попадает в тень, в которой любой здравомыслящий игрок хотел бы оказаться. Чего нового англичанин увидит в этом вашем Мадриде? А на поле с Лионелем будет весело. 

3. Англичанин может подойти. Линекер тоже был лучшим снайпером чемпионата мира, правда в «Тоттенхэм» попал после «Барселоны», а здесь может быть наоборот. В любом случае, английского форварда в атаке каталонского клуба представить можно. Особенно молодого – Кейну всего двадцать пять лет. Самое время перейти на высочайший уровень. Причем Харри играет достаточно умно, чтобы не отставать по скорости мысли от напарников по «Барселоне». 

Минусы

1. Наличие Луиса Суареса. Уругваец – трикстер. Герой, который может направить историю в неожиданное русло одной симуляцией, одним правильным открыванием. Суарес полностью оправдал вложения «Барселоны» в прекрасного снайпера из АПЛ. И хотя в самой Каталонии все чаще говорят о желании заменить Луиса, не забывайте, с кем уругваец дружит. Если Месси против ухода Суареса, Кейн придет в клуб, где уже есть стервятник у чужих ворот. 

2. Истощения «багажа Гвардиолы». Вальверде нравится и работникам «Барселоны», и многим болельщикам, поскольку хороший дядька. Но эти же люди критикуют Эрнесто за тренерские ошибки. «Барселона» в лучших матчах копирует то, что было раньше. Пока есть Месси, копия работает. Но даже Бускетс уже не мальчик. Не факт, что испанские гранды будут сиять через 2-3 года. Состав замечательный, игра мощная, но уже не каждую «Рому» могут впечатлить. 

3. Желание Неймара вернуться. Бартомеу был молод, когда Линекер щедро дарил «Барселоне» голы. В его голове может сложиться картинка – Месси и Кейн способны сыграться, а третьим станет если не Дембеле, то Коутиньо. Или Неймар. Переговоры идут – ПСЖ прижал УЕФА, надо продать или бразильца, или Мбаппе. И хватит ли у каталонцев влияния, чтобы убедить УЕФА, что одновременные трансферы Кейна и Неймара вписываются в финансовые правила? Кроме того, если в новой команде Харри станет всего третьей звездой атаки (это если Суарес уедет), может и не заиграть. 

Капитан сборной Англии и лидер атак «Тоттенхэма» в 2019 не поменяет команду только в случае, если Леви сорвет трансфер – а президент «шпор» завышать цену до неприемлемой отметки умеет. Но поскольку есть три реальных претендента, причем об интересе к Кейну говорят именно в Манчестере, Мадриде и Барселоне издания, близкие к клубам, ждем решения Харри и самого щедрого из покупателей. Но куда ему податься, чтобы и заиграть, и забивать, и трофеи выиграть? 

Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Ривер Плейт» хочет на полгода арендовать Ригони
Сегодня, 00:17 Комментарии5
Слухи«Наполи» отпустит Диавара только за 40 млн евро
Вчера, 23:58 Комментарии1
СлухиБайи - приоритетный кандидат для «Севильи»
Вчера, 23:45 Комментарии4
Слухи«Эвертон» включился в борьбу за Малкома
Вчера, 23:29 Комментарии1
Слухи«Гуанчжоу Эвергранд» предложил «Барселоне» 50 млн евро за Малкома
Вчера, 22:51 Комментарии3
Таарабт может вернуться в Англию
Вчера, 20:59 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
yldyz
yldyz ответил Manny_Pacquiao
вчера в 22:34
Да лучше икарди взять за 110 млн. По мне испанский стиль ему более подойдёт, чем Кейн.
    Forever77
    Forever77
       133 / 673
    вчера в 21:07
    Барса и Кейн после 500 грамм белого и литра пива - тьфу... Пускай остается в ТТХ.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответил Красный навсегда
       47 / 673
    вчера в 17:28
    Суарез 2раза лучше чем этот распиаренный
    да он то и дороже был,когда переходил,если провести индексацию. Уругваец действительно Монстр,особенно когда кусался.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
       47 / 673
    вчера в 17:27
    за 200 лямов Леви и Кейна и его покупателей в одно место поцелует.... 150 максимум что можно будет вытрясти с клуба,при условии что там будет Барса и Реал.ну и МЮ. Будет отличный холодец.
    Красный навсегда
    Красный навсегда
       281 / 673
    вчера в 15:50
    Суарез 2раза лучше чем этот распиаренный
    dzvinka
    dzvinka
       15 / 673
    вчера в 15:37
    вы шутите или что, за него и сотку никто не даст! Ибо если бы давали - леви уже бы продал)))
    его цена 30-тка из которых 20 суто за английский паспорт, ну и еще 10-15 накинут за умение дайвить и пробивать пенальти))) фсе!
    barcelonistas
    barcelonistas
       184 / 673
    вчера в 13:51
    Барсе не нужен, а Реал в игровом и маркетинговом плане такой трансфер оживит очень даже
    marvel777
    marvel777 ответил neverwin
       332 / 673
    вчера в 13:30
    В МЮ нет Азара и Де Брюйне вот в чём беда.
    нормально все с игроками в МЮ в атаке ,Азара и Де Брюйне много у кого нет
    cannongun
    cannongun
       36 / 673
    вчера в 13:19
    "Сколько бы у Бэйла было титулов, останься в Лондоне? Легко посчитать – ноль."

    ой не трынди, автор! останься Бейл при Почеттино, могло бы быть - Кубок английской лиги в 15, титул в 16.
    neverwin
    neverwin ответил marvel777
       300 / 673
    вчера в 12:58
    В МЮ нет Азара и Де Брюйне вот в чём беда.
    neverwin
    neverwin
       300 / 673
    вчера в 12:54
    Если в АПЛ забивает , то и в Испании получиться. Только он привык быть лидером атак, такого в Барсе не будет, Реал сейчас для него вариант, лидера нет, статус пошатнулся, самое время показать себя топ напом и поднять клуб с колен или же погаснуть как Бэйл, Оуэн и прочие ребята каких в Реале сдулось немало.
    marvel777
    marvel777
       332 / 673
    вчера в 12:33
    на фиг в МЮ ,верю в реанимацию Лукаку - в сборной на не играют забросами и все отлично и сам он прекрасно комбинирует с Азаром,Де Брюйне и тд.
    YRunner
    YRunner
       169 / 673
    вчера в 12:04
    Дорогое нынче дерево...
    Michael Korenblioum
    Michael Korenblioum
       466 / 673
    вчера в 11:54
    Лучше ему остаться в Англии. В Барселоне рядом с Месси и Суаресом ему точно нечего делать.Вспомним Бэйла, как он стал просто одним из 11 игроков на поле.
    Английский стиль игры-это клеймо.
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
       153 / 673
    вчера в 11:39
    Не покатит бриташка в Испании 100%
    Верг
    Верг
       304 / 673
    вчера в 11:33
    Если поккетино станет тренером мю то скорее всего туда и кейн уйдет, будет освистываться петухами! скорее всего мю в ответку отдаст лукаку с доплатой, лингард марсьяль и рэшфорд должны оставаться. ВАриант с реалом тоже имеет место - в обратную сторону скорее всего пойдет бэйл и может быть бензема, пока реал сможет попробовать сделать дуэт кейн икарди/кейн неймар/неймар икарди.
    В барселоне вместо суареса, хотя последний для своих лет в порядке полном.
    alexov222
    alexov222
       31 / 673
    вчера в 11:16
    Кейн в Барселону? это уже повод не читать эту статью,когда есть салах,идеально подходящий под их стиль во всех смыслах. да и дорожка уже проложена. а за 200 лямов Леви продаст Кейна, с удовольствием, даже в арсенал
    FILL3286
    FILL3286
       72 / 673
    вчера в 11:06
    зенит по 500 млн евро готовит каждый год и далее??
    BARCDJIN
    BARCDJIN
       385 / 673
    вчера в 10:52
    Какой это стервятник шо ты несешь Емеля, это самый настоящий волчара который тебе голову за такую статью откусит..
    авито
    авито
       103 / 673
    вчера в 10:36
    В Барсе может забивать кучу голов)
    Дмитрий Роганов
    Дмитрий Роганов
       333 / 673
    вчера в 10:13
    ему и в ттотенхеме норммалльноо
    Manny_Pacquiao
    Manny_Pacquiao
       90 / 673
    вчера в 10:08
    Да лучше икарди взять за 110 млн. По мне испанский стиль ему более подойдёт, чем Кейн.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100