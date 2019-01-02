МЮ, «Реал» и «Барселона» готовят по 200 миллионов

вчера, 10:00

Позволить покупку этого парня могут всего несколько клубов на планете. «Соккер.ру» нашел плюсы и минусы разных вариантов.

«Будем есть индейку перед каждой игрой», - Кейн шутливо отреагировал на победу 5:0 над «Борнмутом» в «Boxing Day» после Рождественского ужина. А в первый день нового года «шпоры» разгромили «Кардифф» и Харри снова отличился – гол плюс пас.

Индейка работает? Как и мозг форварда. Англичанин точно задумался о смене клуба, ведь может уйти тренер. Только из уважения к пресс-атташе «Тоттенхэма» Почеттино не отвечает на вопросы о «Манчестер Юнайтед», а раньше игнорировал разговоры о работе в «Реале» с лета 2019 года.

Все понимают, что Харри – один из самых дорогих лотов на рынке. И что в «Тоттенхэме» его держат клубный патриотизм и цена, которую выставит Леви для покупателей. Но если «Ювентусу» и ПСЖ рисковать всем ради Кейна вряд ли стоит, то в Испании и Манчестере есть клубы, интересующиеся Харри. Оценим каждый из вариантов.

Переход в «Манчестер Юнайтед»

Плюсы

1. Не нужно уезжать из дома. Парень, не заигравший в школе «Арсенала», уже выступал за МЮ – речь о Бекхэме. И у «дьяволов» хватит денег на покупку Кейна, если летом грамотно распродадут лишних звезд и сделают ставку на нового лидера атаки.

2. Почеттино может возглавить МЮ . Круто для «Юнайтед», что Сульшер начал с успехов против тех, кто слабее команды, набранной Моуриньо. Но если Маурисио возглавит клуб летом – захочет своих игроков. Замена Лукаку на Кейна читается.

3. МЮ нужен центрфорвард. Рэшфорд – славный малый, фланговые нападающие есть, но Ромелу смотрится тяжело. Харри в АПЛ играет веселее. Кроме того, Кейна в роли Ван Нистелроя 2019 года можно представить.

Минусы

1. «Юнайтед» не воюет за трофеи. Как и «шпоры», бывший клуб сэра Алекса не первый в списке претендентов на титул. И не факт что станет после смены тренера летом и покупки даже такой звезды, как Кейн.

2. Ненависть фанатов гарантирована. Не то чтобы между МЮ и «Тоттенхэмом» была вражда, но Харри породнился с лондонским клубом, его выступления за одного из соперников не все воспримут, а капитану сборной Англии точно важно, что о нем думают на родине.

3. Стиль «Манчестер Юнайтед». Из автобуса на гоночный автомобиль пересядут, если подкорректируют состав – защиты не хватает для вечных атак. Кейн настолько хорош, поскольку сыгран с напарниками. В МЮ будет сложно, прошли времена Ван Перси, когда можно было зайти в готовый чемпионский коллектив и улучшить его сразу.

Трансфер в «Реал»

Плюсы

1. Переход на большую сцену. При всем уважении, «Тоттенхэм» не первый клуб даже в АПЛ , не говоря о мире. «Реал» - команда-бренд, выступления за такой коллектив автоматически меняют статус Кейна. Сколько бы у Бэйла было титулов, останься в Лондоне? Легко посчитать – ноль. Харри нужно в такой клуб, как «Реал», чтобы проверить себя.

2. Озолотит родной «Тоттенхэм». «Реал» подписал Модрича и Бэйла – дорогу знают. Теперь от Гарета с радостью бы избавились – отправили бы в МЮ , чтобы доложить денег и забрать себе Кейна. Леви попросит под 200 млн евро, и Перес их заплатит. Харри принесет пользу «шпорам» даже в день ухода.

3. «Реал» нуждается в голеадоре. Роналду умудрился остаться лучшим снайпером «сливочных» в 2018 году. В команде попросту нет коллекционера голов масштаба Кейна. У Харри в 2018 за клуб и сборную 34 гола в 50 матчах. Не догнал Левандовски, не говоря о Месси и Роналду, но явно успешнее Бензема.

Минусы

1. Кейн не собиратель трофеев. Роналду заражал уверенностью. А Харри не смог сборную Хорватии в России пройти. Кейн не обязательно принесет «Реалу» важные голы. Он обеспечит их определенное количество, но этот хищник не трофейный. Пока так точно, ведь в его послужном списке только «Золотая бутса» ЧМ -18 за голы с пенальти.

2. Возможное назначение Почеттино. Перес ждет приезда нового тренера лета, им тоже может стать Маурисио. Но в этом случае, в отличие от синхронного перехода в МЮ вместе с наставником, выбор Маурисио скорее навредит Харри. Давление на Кейна будет больше – в коллективе посчитают «любимчиком тренера», попадет в чужую страну и лигу, где Модрича поначалу назвали провальным подписанием. Но у Луки был второй шанс, а цена контракта Кейна исключит такую поблажку.

3. Возможно, эра «Реала» завершена. Смотрим на «сливочных» без Зидана и Роналду. «Реал» времен финалов ЛЧ может остаться в прошлом. Идти в команду на спаде? Не лучшее решение. В Мадриде допустили в 2018 году страшное знамение – Рамос впервые в карьере не получил красную карточку. Плохой знак. А если без шуток, то Кейн попросту может попасть в коллектив, обреченный расплачиваться поражениями за серию побед в ЛЧ . Отдали все силы.

Контракт с «Барселоной»

Плюсы

1. Исключительный стиль игры. «Барселона» не настолько тактически искусна, как во времена откровений «тики-таки», но Кейн в МЮ или «Реале» не получит столько изумительных голевых передач, как от Месси и компании. Харри привык к подвижной команде, создающей немало шансов с диспетчером уровня Эриксена. «Барселона» атакует еще охотнее.

2. Возможность играть с Месси. Даже если каталонцам не суждено после трансфера Кейна сразу взяться за добывание трофеев, Харри попадает в тень, в которой любой здравомыслящий игрок хотел бы оказаться. Чего нового англичанин увидит в этом вашем Мадриде? А на поле с Лионелем будет весело.

3. Англичанин может подойти. Линекер тоже был лучшим снайпером чемпионата мира, правда в «Тоттенхэм» попал после «Барселоны», а здесь может быть наоборот. В любом случае, английского форварда в атаке каталонского клуба представить можно. Особенно молодого – Кейну всего двадцать пять лет. Самое время перейти на высочайший уровень. Причем Харри играет достаточно умно, чтобы не отставать по скорости мысли от напарников по «Барселоне».

Минусы

1. Наличие Луиса Суареса. Уругваец – трикстер. Герой, который может направить историю в неожиданное русло одной симуляцией, одним правильным открыванием. Суарес полностью оправдал вложения «Барселоны» в прекрасного снайпера из АПЛ . И хотя в самой Каталонии все чаще говорят о желании заменить Луиса, не забывайте, с кем уругваец дружит. Если Месси против ухода Суареса, Кейн придет в клуб, где уже есть стервятник у чужих ворот.

2. Истощения «багажа Гвардиолы». Вальверде нравится и работникам «Барселоны», и многим болельщикам, поскольку хороший дядька. Но эти же люди критикуют Эрнесто за тренерские ошибки. «Барселона» в лучших матчах копирует то, что было раньше. Пока есть Месси, копия работает. Но даже Бускетс уже не мальчик. Не факт, что испанские гранды будут сиять через 2-3 года. Состав замечательный, игра мощная, но уже не каждую «Рому» могут впечатлить.

3. Желание Неймара вернуться. Бартомеу был молод, когда Линекер щедро дарил «Барселоне» голы. В его голове может сложиться картинка – Месси и Кейн способны сыграться, а третьим станет если не Дембеле, то Коутиньо. Или Неймар. Переговоры идут – ПСЖ прижал УЕФА , надо продать или бразильца, или Мбаппе. И хватит ли у каталонцев влияния, чтобы убедить УЕФА , что одновременные трансферы Кейна и Неймара вписываются в финансовые правила? Кроме того, если в новой команде Харри станет всего третьей звездой атаки (это если Суарес уедет), может и не заиграть.

Капитан сборной Англии и лидер атак «Тоттенхэма» в 2019 не поменяет команду только в случае, если Леви сорвет трансфер – а президент «шпор» завышать цену до неприемлемой отметки умеет. Но поскольку есть три реальных претендента, причем об интересе к Кейну говорят именно в Манчестере, Мадриде и Барселоне издания, близкие к клубам, ждем решения Харри и самого щедрого из покупателей. Но куда ему податься, чтобы и заиграть, и забивать, и трофеи выиграть?