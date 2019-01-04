«Реал» начал год с осечки

вчера, 10:30

У «Реала» не получилось начать 2019 год с чистого победного листа. «Соккер.ру» - о потере очков в игре с аутсайдером.

Непривычно видеть «Вильярреал» в статусе команды, которая борется за выживание. Обычно это крепкий боец за места в еврокубках, но случаются в истории этого клуба глубокие провалы время от времени. Когда приходится себя вытаскивать из зоны вылета, а то и из второго дивизиона. Поэтому матч хоть и воспринимался как очень яркий по вывеске, по турнирным раскладам был противостоянием фаворита и аутсайдера.

Ведь «Реал» пусть и не в лучшей форме, но все же в четверке и пытается до последнего дотянуться до лидеров, которые как назло набрали к концу прошлого года шикарный темп и вовсе перестали терять очки. В таких условиях ни малейшей осечки нельзя было допускать и «Реалу», который год должен был начать в отличном настроении, потому что завершил предыдущий победой в клубном чемпионате мира, где обыграл «Касиму» и «Аль-Айн» - так себе имена противников, но трофей есть трофей.

Матч с «Вильярреалом» начался обескураживающе для мадридцев, которые пропустили уже на четвертой минуте. Причем отличился ветеран испанского футбола Санти Касорла, который в свои 34 года забил первый мяч в нынешнем сезоне в чемпионате Испании. При этом по игре казалось, что «Реал» еще не отошел от новогодних праздников.

Вспомнились проблемы мадридцев, связанные с концентрацией и настроем, с готовностью играть с полной самоотдачей на протяжении всего поединка. «Реал» попросту недооценил прыть «Вильярреала» и даже как-то не слишком охотно старался бороться за инициативу, позволяя «желтой субмарине» контролировать мяч. «Вильярреал» первый тайм провел как минимум на равных с «Реалом», но все же проигрывал в счете.

Гости смогли забить дважды еще до середины тайма, воспользовавшись потерей плотности в обороне «Вильярреала». Все-таки именно слабая игра в защите в нынешнем сезоне подводит «желтых», откатывая их к зоне вылета. Не хватает концентрации и слаженности. Поэтому сначала Бензема, а потом и Варан смогли поразить ворота Асенхо, использовав простые навесы к воротам.

Даже были шансы развить успех в концовке тайма – вместо этого случилась травма Бэйла, который рухнул на ровном месте и был заменен на Иско. Событие снова заставило подумать о проблемах «Реала», у которого хрустальный лидер из Уэльса и находящийся в опале спаситель.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 12 (4) – 14 (7)

Статистика ударов не самая богатая, хотя в первом тайме она была абсолютно равной. Это после перерыва «Реал» прибавил в остроте, точнее, в конкретности атак, в их завершенности. Но этого оказалось недостаточно. У «Реала» чаще других по воротам бил Бензема – четыре раза, столько же ударов нанес у «Вильярреала» Чуквезе, который вообще на фланге Марсело вел разгульный образ жизни и многое себе позволял.

Владение мячом (точность передач): 46,2% (87%) - 53,8% (89%)

Обращает на себя внимание очень высокая точность пасов. По ней не скажешь, что речь шла об игре претендента на вылет и одного из фаворитов турнира. «Вильярреал» продемонстрировал хороший комбинационный футбол, очень разумный. Команда прекрасно понимала, как нужно играть, какими путями подходить к воротам противника. «Реал» тоже неплохо комбинировал, особенно во втором тайме, когда вышел вперед и по владению мячом, активизировавшись. Но реализации этой активности не хватило.

Дриблинг (отборы): 18 (10) – 6 (14)

Интересно, что футболисты «Реала» очень редко шли в обводку и мало брали на себя ответственность, не делая практически ставку на индивидуальное мастерство. «Вильярреал» больше добавлял к своему комбинационному командному футболу какие-то персональные прорывы, которые тоже чаще всего совершал Чуквезе. У «Реала» только Иско кое-как шевелился, стремясь брать на себя игру.

Выход Иско и смена установки на второй тайм позволили «Реалу» перехватить контроль над игрой, но по большому счету ситуация не менялась, потому что не чувствовалась давящая мощь или убедительное превосходство мадридцев. «Вильярреал» не выглядел подавленным и угнетенным и продолжал искать шанс отыграться, несмотря на риск пропустить третий мяч. Жесткий подход и самоотверженность дали свои плоды – в конце встречи Касорла забил второй гол.

Сантьяго Солари (главный тренер «Реала»):

Победа была в руках «Реала», нужно было убивать игру, однако «Вильярреал» смог вернуться в матч. Они много давили, так как играли дома и нуждались в очках. Нам дорогого стоила потеря Бэйла, который получил травму и не смог продолжить матч. Замена Модрича? Он приболел. Что касается Иско, то он был хорош. Я очень доволен его игрой, он провел отличный второй тайм.

Даниэль Карвахаль (защитник «Реала»):

У нас были отличные шансы закончить матч со счетом 3:1, но вместо этого мы сыграли вничью и потеряли два очка. Нам была нужна эта победа, чтобы сократить отставание от лидера. Теперь нужно продолжать работать и набирать баллы. В гостях у «Вильярреала» всегда нелегко играть, но мы разочарованы, потому что не смогли реализовать отличные моменты.

Примечательно, что заканчивал игру «Реал» без Бэйла, Модрича и Крооса – без тех, кто должен быть лидером и формировать игру. Один травмировался, другой приболел, третий устал. В общем-то попытки спастись условной заменой Крооса на Винисиуса, а Модрича – на Вальверде вряд ли говорят о силе действующего победителя Лиги чемпионов. И нечего добавить.