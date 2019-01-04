«Реал» начал год с осечки

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 11 тур 1 X 2
09:35 сегодня Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн -:- Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1.83 3.7 3.8
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 3 3.5 2.2
Англия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб БернлиБернли -:- Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли 1.8 3.7 4.15
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 1.43 4.5 6.8
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 1.95 3.4 3.85
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 3.8 3.27 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.65 3.7 5.2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг 1.08 9.5 22
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 2.25 3.4 3.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 2 3.35 3.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 2.15 3.25 3.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун 2.5 3.25 2.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон 2.75 3.15 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон -:- Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб КардиффКардифф 4.1 3.6 1.83
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 1.95 3.5 3.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 1.22 6 12.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 1.47 4.25 6.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 1.52 4.1 6
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 1.77 3.65 4.35
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 2.13 3.25 3.25
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас -:- Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл -:- Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 1.65 3.8 5.1
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити - - -
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун - - -
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил -:- Логотип футбольный клуб БериБери 3.8 3.5 1.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб -:- Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра 2.75 3.1 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун -:- Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 2.7 3.25 2.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 2.05 3.4 3.5
Англия. Лига Один 2018/2019, 27 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион 2.4 3.5 2.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон -:- Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд 2.55 3.25 2.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн -:- Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити 2.65 3.3 2.5
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2.6 3 2.75
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад 1.98 3.2 3.75
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф 3.75 3.3 1.95
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин -:- Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар 4.1 3.2 1.95
Испания. Примера 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Вальядолид -:-  Райо Вальекано 2 3.37 3.85
18:15 сегодня  Алавес -:-  Валенсия 3.15 3.1 2.4
22:45 сегодня  Уэска -:-  Бетис 3.4 3.5 2.1
Испания. Сегунда 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 1.9 3.2 4.1
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 2.7 2.9 2.7
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ -:- Логотип футбольный клуб ПафосПафос 1.33 4.8 9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса -:- Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ 8.5 4.5 1.35
Кубок Азии 2019, 1 тур 1 X 2
20:00 сегодня  ОАЭ -:-  Бахрейн - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 16 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму -:- Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси 2.4 3.2 2.85
Франция. Кубок 2018/2019, 1/32 финала 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТурТур -:- Логотип футбольный клуб Ле-ЭрбьеЛе-Эрбье - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб МариньянМариньян -:- Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ирис Клуб де КруаИрис Клуб де Круа -:- Логотип футбольный клуб Раон-л'ЭтапРаон-л'Этап - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вири-ШатийонВири-Шатийон -:- Логотип футбольный клуб АнжеАнже - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб КонкарноКонкарно - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан -:- Логотип футбольный клуб Л'Эглон дю ЛамантенЛ'Эглон дю Ламантен - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ле Пю (Ле-Пю-ан-Веле)Ле Пю -:- Логотип футбольный клуб НансиНанси - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Энтент (Сент-Гретейн)Энтент -:- Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БержеракБержерак -:- Логотип футбольный клуб НьорНьор - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лион ДюшерЛион Дюшер -:- Логотип футбольный клуб НимНим 4.6 3.4 1.75
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АмьенАмьен -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 1.65 3.5 5.3
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШилтихэмШилтихэм -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижон - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар -:- Логотип футбольный клуб КанКан 3.4 3.2 2.1
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза -:- Логотип футбольный клуб НиццаНицца 2.6 3.1 2.7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СетеСете -:- Логотип футбольный клуб ЛимонестЛимонест - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сен-Кантен Сен-Кантен -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГравлинГравлин -:- Логотип футбольный клуб Вийфранш (Вийфранш-сюр-Мер)Вийфранш - - -
22:55 сегодня Логотип футбольный клуб Бург ФутБург Фут -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион - - -
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«Реал» начал год с осечки

вчера, 10:30

У «Реала» не получилось начать 2019 год с чистого победного листа. «Соккер.ру» - о потере очков в игре с аутсайдером.

Непривычно видеть «Вильярреал» в статусе команды, которая борется за выживание. Обычно это крепкий боец за места в еврокубках, но случаются в истории этого клуба глубокие провалы время от времени. Когда приходится себя вытаскивать из зоны вылета, а то и из второго дивизиона. Поэтому матч хоть и воспринимался как очень яркий по вывеске, по турнирным раскладам был противостоянием фаворита и аутсайдера.

Ведь «Реал» пусть и не в лучшей форме, но все же в четверке и пытается до последнего дотянуться до лидеров, которые как назло набрали к концу прошлого года шикарный темп и вовсе перестали терять очки. В таких условиях ни малейшей осечки нельзя было допускать и «Реалу», который год должен был начать в отличном настроении, потому что завершил предыдущий победой в клубном чемпионате мира, где обыграл «Касиму» и «Аль-Айн» - так себе имена противников, но трофей есть трофей.

Матч с «Вильярреалом» начался обескураживающе для мадридцев, которые пропустили уже на четвертой минуте. Причем отличился ветеран испанского футбола Санти Касорла, который в свои 34 года забил первый мяч в нынешнем сезоне в чемпионате Испании. При этом по игре казалось, что «Реал» еще не отошел от новогодних праздников.

Вспомнились проблемы мадридцев, связанные с концентрацией и настроем, с готовностью играть с полной самоотдачей на протяжении всего поединка. «Реал» попросту недооценил прыть «Вильярреала» и даже как-то не слишком охотно старался бороться за инициативу, позволяя «желтой субмарине» контролировать мяч. «Вильярреал» первый тайм провел как минимум на равных с «Реалом», но все же проигрывал в счете.

Гости смогли забить дважды еще до середины тайма, воспользовавшись потерей плотности в обороне «Вильярреала». Все-таки именно слабая игра в защите в нынешнем сезоне подводит «желтых», откатывая их к зоне вылета. Не хватает концентрации и слаженности. Поэтому сначала Бензема, а потом и Варан смогли поразить ворота Асенхо, использовав простые навесы к воротам.

Даже были шансы развить успех в концовке тайма – вместо этого случилась травма Бэйла, который рухнул на ровном месте и был заменен на Иско. Событие снова заставило подумать о проблемах «Реала», у которого хрустальный лидер из Уэльса и находящийся в опале спаситель.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 12 (4) – 14 (7)

Статистика ударов не самая богатая, хотя в первом тайме она была абсолютно равной. Это после перерыва «Реал» прибавил в остроте, точнее, в конкретности атак, в их завершенности. Но этого оказалось недостаточно. У «Реала» чаще других по воротам бил Бензема – четыре раза, столько же ударов нанес у «Вильярреала» Чуквезе, который вообще на фланге Марсело вел разгульный образ жизни и многое себе позволял.

Владение мячом (точность передач): 46,2% (87%) - 53,8% (89%)

Обращает на себя внимание очень высокая точность пасов. По ней не скажешь, что речь шла об игре претендента на вылет и одного из фаворитов турнира. «Вильярреал» продемонстрировал хороший комбинационный футбол, очень разумный. Команда прекрасно понимала, как нужно играть, какими путями подходить к воротам противника. «Реал» тоже неплохо комбинировал, особенно во втором тайме, когда вышел вперед и по владению мячом, активизировавшись. Но реализации этой активности не хватило.

Дриблинг (отборы): 18 (10) – 6 (14)

Интересно, что футболисты «Реала» очень редко шли в обводку и мало брали на себя ответственность, не делая практически ставку на индивидуальное мастерство. «Вильярреал» больше добавлял к своему комбинационному командному футболу какие-то персональные прорывы, которые тоже чаще всего совершал Чуквезе. У «Реала» только Иско кое-как шевелился, стремясь брать на себя игру.

Выход Иско и смена установки на второй тайм позволили «Реалу» перехватить контроль над игрой, но по большому счету ситуация не менялась, потому что не чувствовалась давящая мощь или убедительное превосходство мадридцев. «Вильярреал» не выглядел подавленным и угнетенным и продолжал искать шанс отыграться, несмотря на риск пропустить третий мяч. Жесткий подход и самоотверженность дали свои плоды – в конце встречи Касорла забил второй гол.

Сантьяго Солари (главный тренер «Реала»):

Победа была в руках «Реала», нужно было убивать игру, однако «Вильярреал» смог вернуться в матч. Они много давили, так как играли дома и нуждались в очках.

Нам дорогого стоила потеря Бэйла, который получил травму и не смог продолжить матч. Замена Модрича? Он приболел.

Что касается Иско, то он был хорош. Я очень доволен его игрой, он провел отличный второй тайм.

Даниэль Карвахаль (защитник «Реала»):

У нас были отличные шансы закончить матч со счетом 3:1, но вместо этого мы сыграли вничью и потеряли два очка.

Нам была нужна эта победа, чтобы сократить отставание от лидера. Теперь нужно продолжать работать и набирать баллы. В гостях у «Вильярреала» всегда нелегко играть, но мы разочарованы, потому что не смогли реализовать отличные моменты.

Примечательно, что заканчивал игру «Реал» без Бэйла, Модрича и Крооса – без тех, кто должен быть лидером и формировать игру. Один травмировался, другой приболел, третий устал. В общем-то попытки спастись условной заменой Крооса на Винисиуса, а Модрича – на Вальверде вряд ли говорят о силе действующего победителя Лиги чемпионов. И нечего добавить.

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Все комментарии
viv
viv
   100 / 670
вчера в 21:37
И на старуху бывает проруха....
волгoдoн
волгoдoн
   11 / 670
вчера в 12:38
коридор через кабинет состоялся и хватит
Ruslan3132
Ruslan3132
   53 / 670
вчера в 12:20
ниче себе )) бывший министр обороны РФ на соккере статьи пишет ))))
NOVA
NOVA
   272 / 670
вчера в 12:13
сами виноваты. сами отдали игру!!! при счете 1-2, надо было забивать 3 а то и 4 и все было бы впоряде!! но нету кому забивать!!
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   47 / 670
вчера в 12:10
Сезон уже слит. Почему бы не попробовать молодых игроков, чтоб в след сезоне уже были опытные.
MaxRnD
MaxRnD
   107 / 670
вчера в 11:31
Интересно то, что между этими командами достаточно ничьих именно со счётом 2-2
борька
борька
   105 / 670
вчера в 10:51
В четверке останутся, ребята не напрягаются, чемпионства не видать, играют на халяву. Отправить Реал на доигровку чемпионата в Россию!
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
   380 / 670
вчера в 10:48
плох реал
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