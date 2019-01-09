Кто станет самым результативным игроком 2019 года?

вчера, 19:00

Грузин в компании Роналду и Суареса, а шотландец рядом с Салахом. «Соккер.ру» изучает голевые показатели самых полезных игроков атаки в мире.

Пора считать не только голы, но и ассисты?

Месси в прошлом году создал больше всех голов на планете в профессиональном футболе, если учитывать по три высших дивизиона всех профессиональных лиг. Может, ему тоже пора вручить отдельную награду «Игрок года», как это сделали с Криштиану Роналду?

Каждому раздать по «Золотому мячу». Обязательно не забыть про Гризманна – Антуан ведь старался. И жаловался, что ему не достался персональный титул. Но пока француз не забивает так неприлично много, как старина Месси. У Лионеля 51 мяч и 26 ассистов за «Барселону» и сборную.

Даже суперфорвард Диого – бразилец из чемпионата Малайзии, не сочинил в сумме больше мячей. На совести аргентинца 77 баллов по «гол плюс пас», а у его одногодка – 59 (43 мяча и 16 ассистов). Теперь вы знаете, куда надо поехать Заболотному, чтобы стать снайпером года на всей планете – в Малайзию.

А вот в составе «Флоры» из Таллина у него вряд ли получилось бы лучше, чем у грузинского атакующего хавбека Бегларишвили – 31 гол и 28 ассистов за 2018 год, если любители статистики правильно подсчитали. Неточности бывают с ассистами, ведь по другой версии у Закарии «всего» 54 балла. В любом случае, один из лучших результатов планеты.

Также в списке незамеченных героев алжирец Багдад Бунеджа - в чемпионате Катара собрал за год 61 балл по системе «гол плюс пас», причем у форварда 49 голов – как у Роналду. Но даже тем, кто создали 50-60 голов в слабых лигах пасами и ударами, сложно тягаться с проверенными монстрами. Вслед за Месси идет Суарес (63 или 62 балла по «гол+пас» - ассист одна из баз не засчитала) и Роналду.

Криштиану занял третье место? Или так, или делит второе, если у Суареса 38 голов и 24, а не 25 ассистов. Также рядом с легендами, известными всему миру, Лоуренс Шанклэнд из второй шотландской лиги – у парня 42 мяча и 15 ассистов, 57 баллов в сумме, повторение результата Левандовски. Впрочем, и здесь базы данных спорят друг с другом – хотя лишь на один ассист, как и в случае Суареса.

Также отлично себя чувствует в компании самых полезных египетский фараон Мохамед Салах – за сборную и «Ливерпуль» собрал 61 балл по системе «гол плюс пас». То есть финальная четверка в мире состоит из одних звезд. Месси – 77 баллов, Суарес – 63 (или 62), Роналду – 62, а замыкает список Салах, у него 61 балл. Хотя рядом Багдад Бунеджа, ведь у алжирца такой же показатель.

Кроме названных, в природе еще всего три человека, создавших в 2018 от 50 мячей и выше. Речь о Харри Кейне – 42 гола и 8 ассистов (50 пунктов), Неймаре – 34 гола и 18 ассистов (52 балла) и Антуане Гризманне - 40 голов и 18 ассистов, то есть 58 баллов. Неплохой результат у чемпиона мира, замыкает пятерку лучших, если учитывать только футболистов из топ-5 ведущих лиг.

Кого нужно включить в список кандидатов?

Количество голов у форварда и футболистов атаки может отражать характер действий команды. Знаем коллективы, где играют строго на одного человека. А вот если подключить ассисты, то становится понятно, кто был самым полезным и претендует на высокие места в новом году.

В 2018 в лидерах снова Месси и Роналду, а вот Суареса многие недооценили – у Луиса результат из первой тройки, тягается с самим Криштиану. Салах и Гризманн порадовали, и если поднажмут – снова соберут свыше 50 баллов по системе «гол плюс пас». Мохамеду не помешает даже игра рядом с результативными напарниками в «Ливерпуле».

У Гризманна все замечательно - его 40 голов за год солидно смотрятся, а поскольку у Франции соперники будут попроще, чем в 2018-м, то можно забить даже больше, ведь и за «Атлетико» в декабре результативно отыграл. Антуан в форме и собирает призы. Также понятно, что пора больше доверять решающие удары за ПСЖ и чемпионов мира Килиану Мбаппе.

В 2018 году форвард застрял на границе в 50 результативных действий – 34 мяча и 15 ассистов, но может заметно прибавить по голевым передачам. Да и с голами, учитывая уверенное лидерство ПСЖ в чемпионате Франции, проблем у юного форварда, который делит шансы с Кавани и Неймаром, проблем возникнуть не должно.

Также высоко были Азар (27+19) и Депай (23+23). А чуть ниже идет монстр с пробегом Кавани (34+9). Еще среди лидеров прошлого года Лукаку, Товен, Бэйл и Ди Мария. А вот у всех остальных менее 40 результативных действий за сезон. Хотя Агуэро, Иммобиле, Пайет, Сон, Стерлинг, Фирмино и Вернер тоже среди претендентов на высокие места в новом году.

В принципе, если добавить Обамеянга, Сане, Мертенса, Ройса, Икарди и Джеко, то очерчиваешь широкий круг тех, от кого ждем подвигов в 2019-м. Вряд ли у Сона, Эриксена, Николаса Пепе или Коутиньо будет много поводов, чтобы собрать столько же голов по системе «гол плюс пас», как у названных игроков. Разве что Томас Мюллер вернется в прошлое, или молодые – вроде Йовича или Торгана Азара, порадуют.

Кто станет самым продуктивным игроком года?

Продолжится война Месси и Роналду. Лионель заметно оторвался в 2018-м, но Криштиану нашел лигу, где пошли голы. И команду, где португальцу всецело доверяют напарники, признав мастерство. Кроме традиционной двойки, есть Кейн и Гризманн, Суарес и Агуэро, Кавани и Левандовски, Неймар и Мбаппе – самые опасные футболисты на планете у чужих ворот.

Азар и Депай тоже порадовали в 2018-м, хотя второй даже не играл на ЧМ -18, в отличие от того же Лукаку. У Ромелу больше баллов по «гол плюс пас» за 2018 год, чем у Агуэро, Иммобиле, Фирмино, Мертенса или Икарди. Но вряд ли первым станет рослый и крепкий бельгиец. А вот в рост показателей Кейна или Мбаппе верится. Как и в то, что Гризманн и Салах сделают все, чтобы не скатиться ниже.

Не факт, что в этом году кто-то опередит Месси и Роналду, но подготовку проведут. Причем тут важна также раскрутка персонажа. По системе «гол плюс пас» Суарес догнал Криштиану, а многие этого даже не заметили. А Салах, хотя он лишь немножко оторвался от Гризманна, получил большую порцию информационного пирога за год, чем Антуан – победитель ЛЕ , ЧМ и Суперкубка УЕФА .

А вот по голам теневой герой Луис Суарес только на седьмом месте, ведь в первой шестерке Месси (51), Роналду (49), Левандовски (46), Салах (44), Кейн (42) и Гризманн (40 голов). Это если не учитывать ребят из откровенно слабых лиг – в этом случае правильный подход, ведь грузинских, бразильских или алжирских нападающих надо отметить за старания, но не стоит сравнивать их голы по важности с мячами в финальной части ЧМ или плей-офф ЛЧ .

Выбрать главного форварда непросто, даже если верить в продолжение гегемонии Роналду и Месси. Шутка о специальном «Золотом мяче» в каждый звездный дом обретает смысл? В мире куда больше двух замечательных футболистов. Португалец и аргентинец, которых чаще справедливо называют ветеранами футбола, сохранили репутацию биороботов, пусть Криштиану впервые за долгие годы не забил 50 голов за год.

Но их поджимают как проверенные герои – Луис Суарес, Харри Кейн, Антуан Гризманн, Эден Азар и Роберт Левандовски, так и сравнительно новые – Салах уверенно вошел в тесную компанию лучших снайперов планеты, Депай нашел свой клуб. Теперь против Роналду в 2019-м может сработать рациональность «Ювентуса», редко добивают соперника, если контролируют победный матч. Против Месси – возможное летнее появление в «Барселоне» или Неймара, или Кейна.