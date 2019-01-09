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Кто станет самым результативным игроком 2019 года?

вчера, 19:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Неймар
Неймар
Нападающий

Грузин в компании Роналду и Суареса, а шотландец рядом с Салахом. «Соккер.ру» изучает голевые показатели самых полезных игроков атаки в мире.

Пора считать не только голы, но и ассисты?

Месси в прошлом году создал больше всех голов на планете в профессиональном футболе, если учитывать по три высших дивизиона всех профессиональных лиг. Может, ему тоже пора вручить отдельную награду «Игрок года», как это сделали с Криштиану Роналду?

Каждому раздать по «Золотому мячу». Обязательно не забыть про Гризманна – Антуан ведь старался. И жаловался, что ему не достался персональный титул. Но пока француз не забивает так неприлично много, как старина Месси. У Лионеля 51 мяч и 26 ассистов за «Барселону» и сборную.  

Даже суперфорвард Диого – бразилец из чемпионата Малайзии, не сочинил в сумме больше мячей. На совести аргентинца 77 баллов по «гол плюс пас», а у его одногодка – 59 (43 мяча и 16 ассистов). Теперь вы знаете, куда надо поехать Заболотному, чтобы стать снайпером года на всей планете – в Малайзию.

А вот в составе «Флоры» из Таллина у него вряд ли получилось бы лучше, чем у грузинского атакующего хавбека Бегларишвили – 31 гол и 28 ассистов за 2018 год, если любители статистики правильно подсчитали. Неточности бывают с ассистами, ведь по другой версии у Закарии «всего» 54 балла. В любом  случае, один из лучших результатов планеты.

Также в списке незамеченных героев алжирец Багдад Бунеджа - в чемпионате Катара собрал за год 61 балл по системе «гол плюс пас», причем у форварда 49 голов – как у Роналду. Но даже тем, кто создали 50-60 голов в слабых лигах пасами и ударами, сложно тягаться с проверенными монстрами. Вслед за Месси идет Суарес (63 или 62 балла по «гол+пас» - ассист одна из баз не засчитала) и Роналду.

Криштиану занял третье место? Или так, или делит второе, если у Суареса 38 голов и 24, а не 25 ассистов. Также рядом с легендами, известными всему миру, Лоуренс Шанклэнд из второй шотландской лиги – у парня 42 мяча и 15 ассистов, 57 баллов в сумме, повторение результата Левандовски. Впрочем, и здесь базы данных спорят друг с другом – хотя лишь на один ассист, как и в случае Суареса.

Также отлично себя чувствует в компании самых полезных египетский фараон Мохамед Салах – за сборную и «Ливерпуль» собрал 61 балл по системе «гол плюс пас». То есть финальная четверка в мире состоит из одних звезд. Месси – 77 баллов, Суарес – 63 (или 62), Роналду – 62, а замыкает список Салах, у него 61 балл. Хотя рядом Багдад Бунеджа, ведь у алжирца такой же показатель.

Кроме названных, в природе еще всего три человека, создавших в 2018 от 50 мячей и выше. Речь о Харри Кейне – 42 гола и 8 ассистов (50 пунктов), Неймаре – 34 гола и 18 ассистов (52 балла) и Антуане Гризманне - 40 голов и 18 ассистов, то есть 58 баллов. Неплохой результат у чемпиона мира, замыкает пятерку лучших, если учитывать только футболистов из топ-5 ведущих лиг.

Кого нужно включить в список кандидатов?

Количество голов у форварда и футболистов атаки может отражать характер действий команды. Знаем коллективы, где играют строго на одного человека. А вот если подключить ассисты, то становится понятно, кто был самым полезным и претендует на высокие места в новом году.

В 2018 в лидерах снова Месси и Роналду, а вот Суареса многие недооценили – у Луиса результат из первой тройки, тягается с самим Криштиану. Салах и Гризманн порадовали, и если поднажмут – снова соберут свыше 50 баллов по системе «гол плюс пас». Мохамеду не помешает даже игра рядом с результативными напарниками в «Ливерпуле».

У Гризманна все замечательно - его 40 голов за год солидно смотрятся, а поскольку у Франции соперники будут попроще, чем в 2018-м, то можно забить даже больше, ведь и за «Атлетико» в декабре результативно отыграл. Антуан в форме и собирает призы. Также понятно, что пора больше доверять решающие удары за ПСЖ и чемпионов мира Килиану Мбаппе.

В 2018 году форвард застрял на границе в 50 результативных действий – 34 мяча и 15 ассистов, но может заметно прибавить по голевым передачам. Да и с голами, учитывая уверенное лидерство ПСЖ в чемпионате Франции, проблем у юного форварда, который делит шансы с Кавани и Неймаром, проблем возникнуть не должно. 

Также высоко были Азар (27+19) и Депай (23+23). А чуть ниже идет монстр с пробегом Кавани (34+9). Еще среди лидеров прошлого года Лукаку, Товен, Бэйл и Ди Мария. А вот у всех остальных менее 40 результативных действий за сезон. Хотя Агуэро, Иммобиле, Пайет, Сон, Стерлинг, Фирмино и Вернер тоже среди претендентов на высокие места в новом году.

В принципе, если добавить Обамеянга, Сане, Мертенса, Ройса, Икарди и Джеко, то очерчиваешь широкий круг тех, от кого ждем подвигов в 2019-м. Вряд ли у Сона, Эриксена, Николаса Пепе или Коутиньо будет много поводов, чтобы собрать столько же голов по системе «гол плюс пас», как у названных игроков. Разве что Томас Мюллер вернется в прошлое, или молодые – вроде Йовича или Торгана Азара, порадуют.

Кто станет самым продуктивным игроком года?

Продолжится война Месси и Роналду. Лионель заметно оторвался в 2018-м, но Криштиану нашел лигу, где пошли голы. И команду, где португальцу всецело доверяют напарники, признав мастерство. Кроме традиционной двойки, есть Кейн и Гризманн, Суарес и Агуэро, Кавани и Левандовски, Неймар и Мбаппе – самые опасные футболисты на планете у чужих ворот.

Азар и Депай тоже порадовали в 2018-м, хотя второй даже не играл на ЧМ-18, в отличие от того же Лукаку. У Ромелу больше баллов по «гол плюс пас» за 2018 год, чем у Агуэро, Иммобиле, Фирмино, Мертенса или Икарди. Но вряд ли первым станет рослый и крепкий бельгиец. А вот в рост показателей Кейна или Мбаппе верится. Как и в то, что Гризманн и Салах сделают все, чтобы не скатиться ниже.

Не факт, что в этом году кто-то опередит Месси и Роналду, но подготовку проведут. Причем тут важна также раскрутка персонажа. По системе «гол плюс пас» Суарес догнал Криштиану, а многие этого даже не заметили. А Салах, хотя он лишь немножко оторвался от Гризманна, получил большую порцию информационного пирога за год, чем Антуан – победитель ЛЕ, ЧМ и Суперкубка УЕФА.

А вот по голам теневой герой Луис Суарес только на седьмом месте, ведь в первой шестерке Месси (51), Роналду (49), Левандовски (46), Салах (44), Кейн (42) и Гризманн (40 голов). Это если не учитывать ребят из откровенно слабых лиг – в этом случае правильный подход, ведь грузинских, бразильских или алжирских нападающих надо отметить за старания, но не стоит сравнивать их голы по важности с мячами в финальной части ЧМ или плей-офф ЛЧ.

Выбрать главного форварда непросто, даже если верить в продолжение гегемонии Роналду и Месси. Шутка о специальном «Золотом мяче» в каждый звездный дом обретает смысл? В мире куда больше двух замечательных футболистов. Португалец и аргентинец, которых чаще справедливо называют ветеранами футбола, сохранили репутацию биороботов, пусть Криштиану впервые за долгие годы не забил 50 голов за год.

Но их поджимают как проверенные герои – Луис Суарес, Харри Кейн, Антуан Гризманн, Эден Азар и Роберт Левандовски, так и сравнительно новые – Салах уверенно вошел в тесную компанию лучших снайперов планеты, Депай нашел свой клуб. Теперь против Роналду в 2019-м может сработать рациональность «Ювентуса», редко добивают соперника, если контролируют победный матч. Против Месси – возможное летнее появление в «Барселоне» или Неймара, или Кейна.

А вот звездам АПЛ становится легче, ведь результативность их дивизиона подскочила до 2.85 гола за матч. Атакующий футбол становится трендом. Все меньше команд, даже элитных, избегают глупых ошибок в защите, а вот форварды радуют очень часто. Если брать топ-10 самых эффективных игроков у чужих ворот в рамках пяти сильнейших лиг, то получите в сумме 574 мяча пасами и ударами, в среднем по 57 голевых действий на футболиста уровня Месси, Роналду, Суареса, Салаха, Гризманна, Левандовски, Неймара, Кейна, Мбаппе и Азара. Собственно, это и есть первая десятка.  

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
   79 / 677
сегодня в 14:13
Бензема выстрелит )) у него есть компромат на составителей этой статистики )))
neverwin
neverwin ответил Sukhoverkov2012
   165 / 677
сегодня в 10:34
Ну п.....ы они или нет хз свечку не держал, помимо прочего я не говорил что другие игроки плохие, хотел этим сказать что эти парни на уровень выше, и мне честно говоря по барабану их человеческие качества, ребята упорно работают на высоком уровне уже многие годы, это вызывает уважение, как минимум физ подготовка у ребят в порядке по 30-ке с гаком лет, а летают по полю как пацаны молодые, знаешь на фоне следующего поколения, которое, не вылазит из Фаст фудов вместо тренировок в плэйстейшн залипают , выкладывают фото новых причёсок в сеть и прочее д....о. Пиар пиаром дружище в спорте это не избежно в любом популярном виде спорта,
все хотят денег и как известно их много не бывает
, но эти два за десять лет наколотили в Европе столько что эту планку не скоро переплюнут, если кому сейчас дал бы аванс так это Мбаппе.
А по поводу Ливерпуля инфу тормозни для другого, я за клуб болею с 2001 года.
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012 ответил neverwin
   406 / 677
сегодня в 07:00
Месси полтос положит и еще телегу ассистов докинет, а если продолжит как и начал этот сезон тогда мож и больше, ну и КР вроде как в Юве адаптировался, жаль только что и Легенды и феномены как КР и Месси тоже стареют и лет через пять это противостояние будет окончено, рад что доводится в живую так сказать наблюдать их игру, многие говорят "мол надоели уже" всё трофеи забирают, а кому давать те трофеи то? Вон Модричу уже дали (за пол сезона два ассиста) Кто ещё показывает такие результаты уже лет так десять? А когда они уйдут футбол изменится, прийдут новые несомненно, но едва ли такие же мастера своего дела. Так что наслаждаемся пока это возможно.
Дружище есть круче игроки (помимо распеареных этих п......в) И в ливере и дофига где
neverwin
neverwin
   165 / 677
сегодня в 03:33
Месси полтос положит и еще телегу ассистов докинет, а если продолжит как и начал этот сезон тогда мож и больше, ну и КР вроде как в Юве адаптировался, жаль только что и Легенды и феномены как КР и Месси тоже стареют и лет через пять это противостояние будет окончено, рад что доводится в живую так сказать наблюдать их игру, многие говорят "мол надоели уже" всё трофеи забирают, а кому давать те трофеи то? Вон Модричу уже дали (за пол сезона два ассиста) Кто ещё показывает такие результаты уже лет так десять? А когда они уйдут футбол изменится, прийдут новые несомненно, но едва ли такие же мастера своего дела.
Так что наслаждаемся пока это возможно.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   11 / 677
вчера в 20:53
Ну это перебор, про лучшего снайпера Заболотного, но мячей пять бы он забил, думаю, за сезон.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   83 / 677
вчера в 20:52
Конечно же, как и всегда им будет Месси.
Азербайджанки покоряют Питер
Азербайджанки покоряют Питер
   483 / 677
вчера в 20:17
Конечно лучший футболист в истории Лионель МЕССИ. Салах на второе место. Хороший игрок, но со мной учился Салахов и очень плохо пахло от него. Чушка из села. С тех пор не люблю Салахов.
Козинак
Козинак
   535 / 677
вчера в 19:26
Месси снова
bayern-cobra
bayern-cobra
   370 / 677
вчера в 19:21
Папа Перез кто же еще
Верг
Верг
   113 / 677
вчера в 19:05
Zeболотный
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