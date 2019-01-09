Звёздный футболист хочет покинуть «Зенит»

вчера, 21:30

Паредес заявил, что его не отпустили в топ-клуб. Агент подливает масла в огонь, а «Соккер.ру» выясняет, какое решение выгодно команде Семака?

У «Зенита» нет баланса в центре

Даже с Паредесом. Пожалуй, «Зенит» потерял реальный шанс не просто лидировать, а делать это с самым классным футболом в центре поля в РПЛ , когда получил сложную травму немолодой Нобоа. Пара Паредеса и Кристиана заработала у Семака, а без эквадорца и подписание Маркизио ничего не изменило.

Все видят, что Паредес умеет играть в футбол – другого игрока не держали бы в «Роме». Но будь он еще круче, его бы не пустили в «Зенит» покупатели из топ-5. Заметна в его действиях ленца, знакомая по многим матчам Витселя. Бельгиец все умел, но явно мечтал о переходе в «Ювентус» и обиделся на боссов «Зенита», когда его не отпустили в Турин.

У Леандро схожие мотивы, чтобы не выкладываться весной за клуб из Санкт-Петербурга на сто процентов. Или же проявлять крайне глупую агрессию в матчах, когда что-то не получается - Паредес часто хватает карточки. А сильные матчи чередует со слабыми. Причем иногда сам Леандро играет прилично, но на командных результатах его включения не сказываются.

По мнению Семака, Маркизио не должен страховать Паредеса в центре поля в отборе, а у Леандро может быть похожая позиция по вопросу черновой работы – если Семак такой умный и хочет, чтобы аргентинец таскал рояль без напарника, умеющего его гармонично разгружать, то пора Паредесу в другой клуб.

Понятно, что речь о главной звезде с самыми высокими средними оценками. Но разве это причина не замечать, что аргентинец – даже с учетом 3 голов, 3 ассистов в ЛЕ и РПЛ , и передач с точностью в 86 %, не сделал центр поля «Зенита» образцово-показательным? Не исключено, что его роль – идеальный помощник, а Семаку нужен лидер. После травмы Нобоа ни Маркизио, ни Леандро эту роль не заняли.

Паредес заявил о желании уйти

Сегодня Семак в ответ на вопрос фаната об уровне футбола «Зенита» написал, что надо проанализировать состав, чтобы понять, почему нет крутой игры и серий из побед. Логично, но тогда остается один серьезный вопрос. Если имея Паредеса, Маркизио и Кузяева Семак не создал идеальный треугольник в центре поля, станет ли лучше, если Леандро уйдет зимой?

Тренер ведь именно на класс намекает. «Зенит» вытаскивал матчи на характере, голах в подходящий момент или общем уровне исполнителей, среди которых Паредес выделяется не только молодостью. Все скауты больших клубов – «Интера», ПСЖ , «Челси», «Арсенала» и «Милана», прекрасно видели, что у Леандро бывают провальные матчи.

Но это лечится, и каждый понимает, что речь может быть в отношении к игре хавбека конкретно за «Зенит». Погба с и без Моуриньо – разные люди, так и здесь. Тут же проблема клуба, не тренера. Как помним, Манолас – защитник из той же «Ромы», что аргентинец, отказался ехать в Россию, а Паредес согласился, делая намеки на интересы семьи.

Теперь деньжат заработали, а в «Челси» или ПСЖ заплатят не меньше, а играть интереснее. Но в парижский клуб, судя по интервью самого Леандро, его уже не отпустили – и это серьезная причина обидеться на боссов «Зенита». Семак не нашел подход к новичку времен Манчини, а вот Паредес выдал такое интервью, после которого оставлять его в РПЛ – себя не уважать.

После стандартного для аргентинцев реверанса родному клубу «Бока Хуниорс», Леандро заявил, что «русские хотят, чтобы я остался минимум до июня». И затем последовало упоминание сорванного трансфера в ПСЖ . Если сейчас Эмери из «Арсенала» или Спаллетти из «Интера» настроены серьезно и зимой хотят заполучить Паредеса – «Зениту» надо проявить гибкость. То есть отдать игрока только за большие деньги, но не унижать себя, оставляя парня, который явно не прочь уйти.

Важно отпускать выгодно и вовремя

Орлов заявил: «Хочу, чтобы Паредес ушел из „Зенита“». В переводе с внутреннего языка клуба на понятные всем слова – судя по такой резкой оценке человека, который ходит на тренировки и общается с командой, Леандро демонстрирует, что плевать хотел на чемпионскую интригу в РПЛ или выступления в ЛЕ . И дело не только в интервью агента, который постоянно подливает масла в огонь.

Теперь сам Паредес заявил, что его хотят удержать до лета. Но в чем смысл? Пока есть хоть какой-то интерес к хавбеку, пока его выступления за «Рому» не забыли – надо расставаться. Немотивированные аргентинцы так же бесполезны, как немотивированные бразильцы. Плюс Семак, если в команде будут футболисты, которые не уважают его приказы, теряет авторитет.

Паредес объективно один из лучших игроков «Зенита». Но причина, почему его нужно оперативно продать богатому клубу, не в плоскости футбола. Если игрок хочет остаться в команде, то приказывает своему агенту меньше болтать. И сам в интервью говорит нечто вроде такого: «У меня контракт с „Зенитом“. Задача команды – удачно выступить в ЛЕ и выиграть чемпионат России».

Но Леандро поступает иначе, как и его официальный представитель. «Зенит» пока разыгрывает знакомую им карту – задирают ценник, чтобы отпугнуть покупателей. Но этим только разозлят Паредеса, который не относится к самым кротким хавбекам мира и может взбрыкнуть в решающий момент сезона. Кроме того, Леандро, если им вправду заинтересовался Сарри, не сможет быть лидером «Зенита» весной.

Будет думать не о российской команде, если в голове засядет мысль, что из-за петербуржцев лишился исторического шанса заиграть в «Челси», подменяя Ковачича в основе. Конечно, и в «Арсенале», и в клубе Абрамовича, и даже в «Интере» у аргентинца не будет гарантированного места в основе, как есть в «Зените». Но это уже проблемы Паредеса.

Уход аргентинца можно компенсировать

Сейчас Семак и Рибалта одновременно сдают зимнюю сессию. Спортивный директор Хавьер должен доказать, что умеет продавать игроков вовремя и с выгодой для клуба. А тренер Сергей Богданович на сборах должен наиграть центр поля без Леандро. Пригодится грамотная покупка, универсальность Ерохина и Кузяева. И возвращение «пингвиненка». Нобоа ждут на тренировках в январе, и если Кристиан проведет вторую часть на уровне старта сезона – центр поля не пострадает.

Мысль, что Паредес важен, но его можно полноценно заменить, не кажется бредовой. Ведь Леандро скорее собиратель статистики – причем именно той, которая подходит под его козыри, а не всей подряд, нежели яркий лидер «Зенита» и человек, без которого невозможно представить команду. Не в том состоянии коллектив Семака, чтобы единичные потери даже Лунева, Ивановича, Паредеса или Дзюбы уничтожали шансы работать весной качественнее, чем осенью.

«Зенит» на перекрестке – им нужна команда на годы вперед, под ЛЧ , а не ради нескольких сильных месяцев. И если Паредес считает, что ему с российским клубом не по пути – нужно отпустить футболиста, за которого в любом случае заплатят достаточно денег, чтобы можно было купить даже двух нужных команде игроков. Но важно не мешкать, ведь в середине февраля матчи против «Фенербахче», и чем быстрее определятся с рабочими сочетаниями в центре поля – тем выше шансы не провалить очередной сезон.

Если оставят Паредеса, то одним из тройки будет именно он. Но никто не даст гарантии, что аргентинец продемонстрирует полную самоотдачу. «Зенит» уже проводит решающие отрезки сезонов с частью игроков, которым не нравились тренер, стиль или не хотелось жить в Санкт-Петербурге. И результаты помним – вылеты из еврокубков и зоны Лиги чемпионов три года подряд.