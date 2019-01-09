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Звёздный футболист хочет покинуть «Зенит»

вчера, 21:30

Паредес заявил, что его не отпустили в топ-клуб. Агент подливает масла в огонь, а «Соккер.ру» выясняет, какое решение выгодно команде Семака?

У «Зенита» нет баланса в центре

Даже с Паредесом. Пожалуй, «Зенит» потерял реальный шанс не просто лидировать, а делать это с самым классным футболом в центре поля в РПЛ, когда получил сложную травму немолодой Нобоа. Пара Паредеса и Кристиана заработала у Семака, а без эквадорца и подписание Маркизио ничего не изменило.

Все видят, что Паредес умеет играть в футбол – другого игрока не держали бы в «Роме». Но будь он еще круче, его бы не пустили в «Зенит» покупатели из топ-5. Заметна в его действиях ленца, знакомая по многим матчам Витселя. Бельгиец все умел, но явно мечтал о переходе в «Ювентус» и обиделся на боссов «Зенита», когда его не отпустили в Турин.

У Леандро схожие мотивы, чтобы не выкладываться весной за клуб из Санкт-Петербурга на сто процентов. Или же проявлять крайне глупую агрессию в матчах, когда что-то не получается - Паредес часто хватает карточки. А сильные матчи чередует со слабыми. Причем иногда сам Леандро играет прилично, но на командных результатах его включения не сказываются.

По мнению Семака, Маркизио не должен страховать Паредеса в центре поля в отборе, а у Леандро может быть похожая позиция по вопросу черновой работы – если Семак такой умный и хочет, чтобы аргентинец таскал рояль без напарника, умеющего его гармонично разгружать, то пора Паредесу в другой клуб.

Понятно, что речь о главной звезде с самыми высокими средними оценками. Но разве это причина не замечать, что аргентинец – даже с учетом 3 голов, 3 ассистов в ЛЕ и РПЛ, и передач с точностью в 86 %, не сделал центр поля «Зенита» образцово-показательным? Не исключено, что его роль – идеальный помощник, а Семаку нужен лидер. После травмы Нобоа ни Маркизио, ни Леандро эту роль не заняли.

Паредес заявил о желании уйти

Сегодня Семак в ответ на вопрос фаната об уровне футбола «Зенита» написал, что надо проанализировать состав, чтобы понять, почему нет крутой игры и серий из побед. Логично, но тогда остается один серьезный вопрос. Если имея Паредеса, Маркизио и Кузяева Семак не создал идеальный треугольник в центре поля, станет ли лучше, если Леандро уйдет зимой?

Тренер ведь именно на класс намекает. «Зенит» вытаскивал матчи на характере, голах в подходящий момент или общем уровне исполнителей, среди которых Паредес выделяется не только молодостью. Все скауты больших клубов – «Интера», ПСЖ, «Челси», «Арсенала» и «Милана», прекрасно видели, что у Леандро бывают провальные матчи.

Но это лечится, и каждый понимает, что речь может быть в отношении к игре хавбека конкретно за «Зенит». Погба с и без Моуриньо – разные люди, так и здесь. Тут же проблема клуба, не тренера. Как помним, Манолас – защитник из той же «Ромы», что аргентинец, отказался ехать в Россию, а Паредес согласился, делая намеки на интересы семьи.

Теперь деньжат заработали, а в «Челси» или ПСЖ заплатят не меньше, а играть интереснее. Но в парижский клуб, судя по интервью самого Леандро, его уже не отпустили – и это серьезная причина обидеться на боссов «Зенита». Семак не нашел подход к новичку времен Манчини, а вот Паредес выдал такое интервью, после которого оставлять его в РПЛ – себя не уважать.

После стандартного для аргентинцев реверанса родному клубу «Бока Хуниорс», Леандро заявил, что «русские хотят, чтобы я остался минимум до июня». И затем последовало упоминание сорванного трансфера в ПСЖ. Если сейчас Эмери из «Арсенала» или Спаллетти из «Интера» настроены серьезно и зимой хотят заполучить Паредеса – «Зениту» надо проявить гибкость. То есть отдать игрока только за большие деньги, но не унижать себя, оставляя парня, который явно не прочь уйти.

Важно отпускать выгодно и вовремя

Орлов заявил: «Хочу, чтобы Паредес ушел из „Зенита“». В переводе с внутреннего языка клуба на понятные всем слова – судя по такой резкой оценке человека, который ходит на тренировки и общается с командой, Леандро демонстрирует, что плевать хотел на  чемпионскую интригу в РПЛ или выступления в ЛЕ. И дело не только в интервью агента, который постоянно подливает масла в огонь.

Теперь сам Паредес заявил, что его хотят удержать до лета. Но в чем смысл? Пока есть хоть какой-то интерес к хавбеку, пока его выступления за «Рому» не забыли – надо расставаться. Немотивированные аргентинцы так же бесполезны, как немотивированные бразильцы. Плюс Семак, если в команде будут футболисты, которые не уважают его приказы, теряет авторитет.

Паредес объективно один из лучших игроков «Зенита». Но причина, почему его нужно оперативно продать богатому клубу, не в плоскости футбола. Если игрок хочет остаться в команде, то приказывает своему агенту меньше болтать. И сам в интервью говорит нечто вроде такого: «У меня контракт с „Зенитом“. Задача команды – удачно выступить в ЛЕ и выиграть чемпионат России».

Но Леандро поступает иначе, как и его официальный представитель. «Зенит» пока разыгрывает знакомую им карту – задирают ценник, чтобы отпугнуть покупателей. Но этим только разозлят Паредеса, который не относится к самым кротким хавбекам мира и может взбрыкнуть в решающий момент сезона. Кроме того, Леандро, если им вправду заинтересовался Сарри, не сможет быть лидером «Зенита» весной.

Будет думать не о российской команде, если в голове засядет мысль, что из-за петербуржцев лишился исторического шанса заиграть в «Челси», подменяя Ковачича в основе. Конечно, и в «Арсенале», и в клубе Абрамовича, и даже в «Интере» у аргентинца не будет гарантированного места в основе, как есть в «Зените». Но это уже проблемы Паредеса.

Уход аргентинца можно компенсировать

Сейчас Семак и Рибалта одновременно сдают зимнюю сессию. Спортивный директор Хавьер должен доказать, что умеет продавать игроков вовремя и с выгодой для клуба. А тренер Сергей Богданович на сборах должен наиграть центр поля без Леандро. Пригодится грамотная покупка, универсальность Ерохина и Кузяева. И возвращение «пингвиненка». Нобоа ждут на тренировках в январе, и если Кристиан проведет вторую часть на уровне старта сезона – центр поля не пострадает.

Мысль, что Паредес важен, но его можно полноценно заменить, не кажется бредовой. Ведь Леандро скорее собиратель статистики – причем именно той, которая подходит под его козыри, а не всей подряд, нежели яркий лидер «Зенита» и человек, без которого невозможно представить команду. Не в том состоянии коллектив Семака, чтобы единичные потери даже Лунева, Ивановича, Паредеса или Дзюбы уничтожали шансы работать весной качественнее, чем осенью.

«Зенит» на перекрестке – им нужна команда на годы вперед, под ЛЧ, а не ради нескольких сильных месяцев. И если Паредес считает, что ему с российским клубом не по пути – нужно отпустить футболиста, за которого в любом случае заплатят достаточно денег, чтобы можно было купить даже двух нужных команде игроков. Но важно не мешкать, ведь в середине февраля матчи против «Фенербахче», и чем быстрее определятся с рабочими сочетаниями в центре поля – тем выше шансы не провалить очередной сезон.

Если оставят Паредеса, то одним из тройки будет именно он. Но никто не даст гарантии, что аргентинец продемонстрирует полную самоотдачу. «Зенит» уже проводит решающие отрезки сезонов с частью игроков, которым не нравились тренер, стиль или не хотелось жить в Санкт-Петербурге. И результаты помним – вылеты из еврокубков и зоны Лиги чемпионов три года подряд.

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Все комментарии
Don trambon
Don trambon ответил Ragnar_Lodbrok
   354 / 677
сегодня в 15:20
Он сам вместе с Рибери заявил, что уходит. Хоть новости читай иногда, а не в танки играй. Это рояль с позором вышвырнул легендарных Рауля и Касильяса. Реал весьма позорный и презренный клуб
гыгыгы Рибери да и Роббен не раз заявляли что хотели бы завершить карьеру в протухшей баварке) Но баварке это не интересно им лишь бы украсть игрока у соперника)))

пысы в танки не играю, да и не в танке(хотя так тонко ты не умеешь))0
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Don trambon
   157 / 677
сегодня в 13:57
Ахахах. Купить(взять бесплатно т.к. баварка того вышвыривает(кул отношение к легендам)). Ну ты смешной)
Он сам вместе с Рибери заявил, что уходит. Хоть новости читай иногда, а не в танки играй. Это рояль с позором вышвырнул легендарных Рауля и Касильяса. Реал весьма позорный и презренный клуб
parallels
parallels
   6 / 677
сегодня в 13:29
а в чём проблема-то? сезон возможно чемпионский - пусть доиграет 4 месяца и переходит в европу. судя по псж, арсеналу, челси, интеру и прочим - без предложений от топ-клубов не останется. это вам не в севилью уголь продавать за копейки.
Don trambon
Don trambon ответил Ragnar_Lodbrok
   354 / 677
сегодня в 13:10
А на игроков 22 есть спрос? Из Баварии даже престарелого Роббена Интер хочет купить.
Ахахах. Купить(взять бесплатно т.к. баварка того вышвыривает(кул отношение к легендам)). Ну ты смешной)
борька
борька
   68 / 677
сегодня в 13:09
Тесто в зените замешано,оно пыхтит, пора что то нормальное лепить! Но получится, как всегда,
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Don trambon
   157 / 677
сегодня в 12:14
А на игроков 22 есть спрос? Из Баварии даже престарелого Роббена Интер хочет купить.
Великолепный камерунец
Великолепный камерунец
   49 / 677
сегодня в 11:29
Помню когда шутил Котлин, и вставлял своё коронное гыгыгы, это было к месту. Ибо шутки его, зачастую удавались. Когда нынешние местные бомжекони изрыгнув очередную тупорогую отсебятину гыгыгыкают, смотрится как будто умственно отсталый смеётся.
Don trambon
Don trambon ответил Ragnar_Lodbrok
   354 / 677
сегодня в 11:13
А в рояле весь состав, ну кроме Модрича, ухаха. Трамбон, ты еще и глор Зенита оказывается
гыгыгы а разница между *бревном* из зенита и мюнхенскими брёвнами, что на первого есть спрос, а на сарделек нет. гыгыгы
dbr123
dbr123
   383 / 677
сегодня в 11:12
отношусь к Семаку с уважением ...но как тренер он явно не тянет ...надо проанализировать . ..команда устала...и т.д. и т.п. вечные отговорки и главное игры не видно...в Л Е хоть и турнир не очень звёздный всё встанет на свои места...да и в РПЛ не так всё ясно...посмотрим как Семак будет объяснять свои промахи..
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Don trambon
   157 / 677
сегодня в 10:35
А в рояле весь состав, ну кроме Модрича, ухаха. Трамбон, ты еще и глор Зенита оказывается
Don trambon
Don trambon ответил Ragnar_Lodbrok
   354 / 677
сегодня в 09:52
Да какой он звездный, обычный середняк
Таких в баварке пруд пруди гыгыгы
makkie
makkie
   76 / 677
сегодня в 09:51
Этот Паредас запомнился разве что симуляциями :)
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   157 / 677
сегодня в 09:30
Да какой он звездный, обычный середняк
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ваня лучший
   13 / 677
сегодня в 09:23
По меньшей мере спорна одна из первых фраз этой заметки " Паредес - самый классный игрок середины поля в РПЛ". Кто разбирается в футболе и не фанатеет по Зениту спокойно скажет " Лучший и самый классный игрок середины поля в РПЛ - это Влашич". Тем более, что он и стоит сейчас больше Паредеса и не такой капризный.
Да ладно сочинять то..))
Влашич дороже Паредеса...)))
Умеешь "улыбнуть" постом когда захочешь....
Может и будет когда нибудь дороже.......когда наверно Паредес карьеру завершит.....))

Влашич отличный игрок,спору нет...но сравнивать....не сравниваемое.....это за гранью добра и зла....

Леандро Паредес - пусть и с гниловатым характером, но мастер каких немного....отсюда и интерес больших клубов....

И думаю разница в цене на Трансфермаркте в 7 млн евро (не в сторону Влашича) - будет только увеличиваться......
Братья за Спартак
Братья за Спартак
   50 / 677
сегодня в 09:07
Он весной еще покажет себя. Поможет Зениту стать чемпионом.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил maldalik
   8 / 677
сегодня в 08:41
а чем отличается Зенит от Зенита 2 и от Зенита 3?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Великолепный камерунец
   8 / 677
сегодня в 08:41
разве что звезда мемов,но не игры в футбол
Великолепный камерунец
Великолепный камерунец
   49 / 677
сегодня в 08:35
Что за звезда такая? Актёришка несостоявшийся?

FILL3286
FILL3286
   12 / 677
сегодня в 07:08
Шо еще один баклажан
бежать надумал?
sir_Alex
sir_Alex
   44 / 677
сегодня в 06:55
Раз САМ (!!!) Гена Птицын хочет... какие могут быть вопросы???
maldalik
maldalik
   616 / 677
сегодня в 06:08
Если хороший ценник дадут можно и продать а так не будет работать в Зенит-2 на перевоспитание. Не хочешь играть в средней - будешь пылить в плохой.
mikysss
mikysss
   309 / 677
сегодня в 05:33
Передас звезда? гена орлов его звездой назвал и бомжевик ууу заголосил? мда на этом фоне даже микрофон звезда был хотя в 5-7 раз дороже обошелся народных
Фата лист
Фата лист ответил Ваня лучший
   161 / 677
сегодня в 05:21
Паредес опорник, Влашич плеймейкер, как сравнивать?
Морозовский
Морозовский
   33 / 677
сегодня в 03:57
Паредас - 100% паредас! Будет гадить "зене".
valt134
valt134
   231 / 677
сегодня в 02:25
Пинка под зад для ускорения.
kingoffam
kingoffam
   110 / 677
сегодня в 01:36
С какой стороны он звезда?Хам и симулянт.
МКС
МКС ответил Питермен
   17 / 677
сегодня в 00:09
Паредес счастлив в Питере и желает выиграть чемпионство и Лигу Европы, у него долгосрочный контракт, он лидер команды. Это что, статья от Федуна, он хочет раскачать зенитовскую лодку?
Че там качать то? Титаник уверенно идет ко дну. Паредас действительно неплохой игрок, НО человек настроения. На данный момент ему походу действительно надоело играть за столь посредственный клуб. А Зенит по понятным причинам не хочет отпускать единственного полезного игрока.
Коля58
Коля58 ответил Ваня лучший
   287 / 677
вчера в 23:31
По меньшей мере спорна одна из первых фраз этой заметки " Паредес - самый классный игрок середины поля в РПЛ". Кто разбирается в футболе и не фанатеет по Зениту спокойно скажет " Лучший и самый классный игрок середины поля в РПЛ - это Влашич". Тем более, что он и стоит сейчас больше Паредеса и не такой капризный.
))))))))))))))Каждый кулик хвалит свое болото! Всякий кто не Фанатеет к ЦСКА скажет что без Гинера он ни кто так же как Промеска Губошлепкин без Федуна
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   211 / 677
вчера в 23:10
Зенит доиграется!
Бильге Октай
Бильге Октай
   335 / 677
вчера в 23:01
Что в нем звездного ?
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