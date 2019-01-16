Студенты из Литвы. «Жальгирис» Беньяминаса Зелькявичюса. Сезон-1987

вчера, 17:00

«Соккер.ру» рассказывает о самом большом успехе клуба из Советской Литвы.

В Прибалтике футбол не был спортом номер один. Здесь всегда больше любили баскетбол, ибо было кого любить. Футбол в Литве, Латвии и Эстонии не пользовался такой популярностью. Возможно, из-за скромных результатов местных команд.

Безусловно, сильные футболисты появлялись и в этих республиках. Но клубы особых успехов не добивались. В 50-х и в начале 60-х представители Литовской, Латвийской и Эстонской ССР играли в классе А, во многом благодаря квоте. Но постепенно и «Жальгирис», и «Даугава», и «Калев» заметно сдали.

Парни с акцентом

Однако в конце 70-х молодой тренер Беньяминас Зелькявичюс вывел вильнюсский «Жальгирис» в первую лигу. В 1979 году сборная Литвы, составленная из футболистов футбольного флагмана республики, прекрасно выступила на Спартакиаде народов СССР , заняв шестое место. Клуб же из Вильнюса освоился в первой лиге. В 1982 году «Жальгирис» созрел для повышения в классе. В упорнейшей борьбе вильнюсцы поделили первое место с кишинёвским «Нистру». Обе команды завоевали путёвки в высшую лигу. Для определения обладателя малых золотых медалей был проведен матч, который выиграл клуб из Советской Литвы.

Но в элите пути двух новичков разошлись. «Нистру» оказался беспомощным и вскоре вернулся туда, откуда пришёл. «Жальгирис» же показал себя вполне зрелой командой, которая боролась за каждое очко. Отличный вратарь Вацловас Юркус, надёжнейшая оборона, грамотная средняя линия и сильный форвард Сигитас Якубаускас. За короткий срок футбольные болельщики не только выучили сложные фамилии новичков и узнали, что «чу» не всегда пишется через «у», но и полюбили этих крепких парней, говоривших с акцентом. А те в свою очередь взбунтовались против тренера Зелькявичюса, которому пришлось уйти. На его место пришёл Альгимантас Любинскас. «Жальгирис» стал победителем первого круга чемпионата 1983 года, а сборная Литвы, руководимая Витаутасом Гедгаускасом, стала победительницей Спартакиады народов СССР . На финиш вильнюсцы пришли пятыми, что бесспорно стало успехом.

Но со временем Любинскас выпустил штурвал из рук. Дабы избежать кризиса на пост старшего тренера вернули Зелькявичюса, и Беньяминас Викторович выправил ситуацию. «Жальгирис» лишился нескольких ведущих игроков, но остался более чем середняком союзного первенства. Набиралась сил молодёжь - Арминас Норбековас, Игорь Панкратьев, Робертас Тауткус, Виталиюс Левяндраускас, Ромас Мажейкис. Отслужили в ЦСКА и на Черноморском флоте соответственно Вальдас Иваниаускас и Вячеслав Сукристов. Грозный нападающий Сигитас Якуабаускас сменил амплуа и стал защитником. Повзрослели сменщики Юркуса - Альвидас Концявичюс и Альгимантас Калинаускас. «Жальгирис» был готов для большего, нежели просто быть грозой авторитетов.

Как же выглядел клуб из Вильнюса в 1987 году? В воротах был один из немногих носителей бороды в союзной высшей лиге - Вацловас Юркус. Невысокий, но длиннорукий и очень прыгучий голкипер. За место на лавочке соперничали победитель Спартакиады-83 Концявичюс и вратарь юношеской сборной СССР Калинаускас. Справа в обороне - бывший центрфорвард Сигитас Якубаускас, слева - Арвидас Янонис. В центре обороны - Роландас Мажейкис и Владимир Бузмаков. Вячеслав Сукристов мог сыграть и в защите, и на месте опорного полузащитника, причём одинаково хорошо и полезно. В средней линии помимо рослого бывшего матроса Сукристова играли Видмонтас Расюкас, Игорь Панкратьев, капитан команды Альгимантас Мацкявичюс и блистательный Вальдас Иванаускас. Пару нападающих составляли Станиславас Баранаускас и Арминас Норбековас. При необходимости Баранаускас мог отойти немного назад, тогда в центр нападения выходил Кестусис Рузгис. Плюс толковая молодёжь - Гинтарас Квилюнас, Арунас Жекас, Гедиминас Шюгжда, Робертас Фридрикас, Станиславас Тамулявичюс. Очень крепкий состав, с которым можно было замахнуться на медали. Янонис, Баранаускас, Сукристов и Норбековас входили в олимпийскую сборную. Достойны были вызова, как в первую, так и в национальную команду Иванаускас и Панкратьев. Не просто так Спорткомитет СССР доверил «Жальгирису» представлять страну на Универсиаде в Южной Корее.

Воля и разум

Команда Зелькявичюса начинала сезон в Москве матчами с «Динамо» и ЦСКА . Серебряный призёр предыдущего первенства добился скромной победы 1:0 благодаря пенальти, реализованному Игорем Добровольским. Встреча с ЦСКА едва не обернулась трагедией. В борьбе за верховой мяч столкнулись нападающий армейцев Сергей Березин и полузащитник гостей Вячеслав Сукристов. Чисто игровой стык, в котором никто не был виноват. Но Березин неудачно упал на жёсткий газон «Олимпийского» и получил тяжёлую черепно-мозговую травму. Березину потребовалась срочная операция. Жизнь футболиста, к счастью, удалось спасти. Но вернуться в большой футбол незаурядный бомбардир, увы, не смог. Что касается самой игры, то «бело-зелёные» сперва вели по счету, но армейцы свели матч к ничьей 2:2. Домашнюю игру с «Днепром», которым уже руководил Евгений Кучеревский, вильнюсцы завершили с нулями на табло. Первая победа пришла в четвёртом туре в игре с «Шахтёром». Два мяча в ворота горняков положил Сукристов.

Выиграть в Ереване всегда было непросто, но парни Зелькявичюса сделали это, проявив волю к победе - на гол Роберта Кочаряна ответили Расюкас с Рузгисом. «Жальгирис» пятый, но после проигрыша в Баку стал шестым. Обыграть тбилисское «Динамо», в каком бы состоянии оно не находилось, всегда почётно. Особенно если пропускаешь первым. На гол Сосо Чедии ответил Баранаускас, а Норбековас положил парочку гостям из Советской Грузии. Но другой грузинский клуб - «Гурия» стал для литовской команды неразрушимой загадкой. Два нуля на центральном стадионе «Жальгирис». Четвёртое место. Взявший мощный старт «Спартак» в пяти очках. Но «Днепру» и Минску «бело-зелёные» уступали лишь на одно очко.

Тот же Минск был обыгран в Вильнюсе 2:1. И снова «Жальгирис» пропустил первым. Но динамовская оборона не справилась с невысоким, но чертовски агрессивным Норбековасом. Они уже третьи. И остались третьими после проигрыша в Ленинграде. Славный сын татарского народа Норбековас вышел один на один с Михаилом Бирюковым, но эту дуэль выиграл вратарь «Зенита».

Гола Сукристова хватило для победы над «Кайратом». Однако проигрыш в Харькове отбросил «Жальгирис» на шестое место. Столь высока была плотность в таблице. Первый круг сильнейший клуб Литвы завершал двумя матчами со столичными коллективами и киевлянами. Пенальти, реализованный Норбековасом, избавил команду от проигрыша в Москве с «Торпедо» - 1:1.

В Киеве крепкий «Жальгирис» дрогнул. Два гола Алексея Михайличенко сломили сопротивление гостей из Литвы. Обмен голами (Норбековас - Заваров) большого влияния на исход встречи не оказал. Победа «Динамо» - 3:1.

Домашняя встреча со «Спартаком» вошла в историю «Жальгириса». Лидер чемпионата прибыл в Вильнюс без Рината Дасаева. Вратарь сборной СССР получил травму, а впервые в сезоне место в воротах занял Станислав Черчесов. Который изрядно нервничал. Это заметили игроки хозяев, и на 35-й минуте ошибка спартаковского вратаря обернулась голом. Черчесов отбил мяч перед собой после дальнего удара Норбековаса, а первым на добивание успел Мацкявичюс. Не лучшим образом сыграл будущий тренер сборной России и при розыгрыше углового, чем воспользовался Баранаускас. Но в эпизоде с третьим голом Станислав Саламович виноват не был, уж очень хороша была атака хозяев, завершённая Иваноаускасом. После первого тайма - 3:0.

У «красно-белых» оставалось 45 минут. Но все их надежды на ничью разрушил Норбековас. Игра была сделана. Фёдор Черенков один гол отыграл, но Сукристов в пятый раз заставил спартаковцев начать с центра поля. Подвёл итог встречи спартаковец Виктор Пасулько - победа «Жальгириса» 5:2. Первый круг завершён на пятом месте, но отставание от «Спартака» составило четыре очка.

«Бело-зелёная» сборная СССР

Вильнюсцы начали второй круг с удачного вояжа в Грузию - 2:0 в Ланчхути (очередной дубль Норбековаса) и 2:1 в Тбилиси. Поднявшись на второе место «Жальгирис» отбыл в Южную Корею для участия в Универсиаде. Дома остались три ветерана, которые уже отучились в ВУЗах - Юркус, Якубаускас и Мацкявичюс.

На Универсиаду поехала студенческая сборная СССР , но форму команде доставили с опозданием. Красные майки отдельно, нашивки с гербом и номерами тоже. Нужно было пришивать руками. Но времени не хватило, на первый матч группового турнира со сборной Южной Кореи наши студенты вышли в форме «Жальгириса». И проиграли - 2:3. Советский представитель в Южной Корее усмотрел в поведении команды едва ли не проявление сепаратизма. Но на дворе стояла перестройка, поэтому особой реакции в Москве сигнал не вызвал. Пусть играют в чём хотят, всё равно проиграли. Однако после гол Норбековаса принёс советской команде победу над югославами. В заключительной встрече группового этапа «Жальгирис» обыграл бразильцев со счетом 6:0. Хет-трик на счету Сукристова, дубль у Панкратьева и еще один гол забил Норбековас. «Бело-зелёная» сборная СССР вышла в четвертьфинал.

В Спорткомитете не стали требовать переодевания в красную форму. Видимо там боялись спугнуть удачу. Тем временем наши студенты разгромили уругвайцев - 6:1, здравствуй полуфинал. Там сборная КНДР дала бой, но всё же уступила со счетом 1:2. Оставался финал с хозяевами. Подопечные Беньяминаса Зелькявичюса взяли убедительный реванш. Корейцы были разгромлены со счётом 5:0, причём судьба золотых медалей решилась в первом тайме. Два раза отличился Вячеслав Сукристов, по одному голу забили Арминас Норбековс и Станиславас Баранаускас. После перерыва черту подвёл Видмонтас Расюкас. Всем игрокам были присвоены звания мастеров спорта международного класса, в то время как Юркус, Мацкявичюс и Якубаускас остались просто мастерами. Юркус во время паузы к тому же повредил плечо, а победителю Универсиады Калинаускасу довелось остаться основным стражем ворот.

Отлитые в бронзе

Вернувшись в Союз «Жальгирис» обыграл дома «Арарат», но упустил победу над «Нефтчи». Пенальти, реализованный Панкратьевым, обеспечил выигрыш у Киева. Дубль Иванаускаса принёс два очка в игре с «Металлистом». У вильнюсцев 27 очков, столько же у «Днепра». У «Спартака» - 29, но уже девять ничьих при лимите в 10. А у преследователей по 5.

И тут внеплановый проигрыш дома от «Торпедо». Оборона хозяев расступилась перед Олегом Ширинбековым, чем не преминул воспользоваться полузащитник «автозаводцев». А потом «Жальгирису» предстояла поездка в гости к «Спартаку», который уже исчерпал лимит ничьих и должен был играть только на победу. Да и про 2:5 москвичи не забыли.

В середине первого тайма Фёдор Черенков мягко забросил мяч за спины вильнюсских защитников, а Александр Мостовой разобрался с Калинаускасом. Перед перерывом не попал по мячу Якубаускас, а Валерий Шмаров мощным ударом удвоил счёт. В начале второго тайма Сергей Родионов в третий раз обрадовал спартаковских болельщиков. Реванш состоялся - 3:0, причём в конце встречи Константин Бесков заменил Дасаева на Черчесова, позволив второму вратарю исправить статистику.

После ничьих в Минске и Алма-Ате о чемпионстве можно было забыть. «Спартак» оторвался на 7 очков. Но помимо золотых есть и другие медали. Три домашние победы над «Зенитом» (1:0), ЦСКА (3:0) и московским «Динамо» (4:0) вывели «Жальгирис» на третье место, которое он уже не отдал никому. Впервые клуб из Литвы стал бронзовым призёром чемпионата СССР и завоевал путёвку в Кубок УЕФА .

Арминас Норбековас с 16 голами стал вторым бомбардиром первенства, уступив лишь два мяча Олегу Протасову. Блестящий сезон провёл Вячеслав Сукристов, успевавший везде. Даже несколько раз подстраховывал своих вратарей. Хороши были Вальдас Иванаускас, Игорь Панкратьев, Станиславас Баранаускас, Арвидас Янонис. Обещал вырасти в хорошего вратаря Альгимантас Калинаускас. И, конечно же, заслужил самых добрых слов Беньяминас Викторович Зелькявичюс, один из лучших тренеров Союза.

В следующем году Норбековас и Янонис стали олимпийскими чемпионами. Компанию им должен был составить Сукристов, но Вячеслав Васильевич пропустил игры в Сеуле из-за травмы. Однако после бывший матрос взял серебро чемпионата Европы в составе первой сборной. Но Вячеслав не сыграл в финальном турнире ни минуты. Возможно, Валерий Лобановский был не прав, когда не поставил Сукристова в финале на место Олега Кузнецова. Глядишь, тогда и гола Гуллита бы не было, и ван Бастен оказался бы под присмотром.