Самые дорогие игроки мира. Попытка создания идеальной оценки

вчера, 22:30

Мы привыкли к разнообразным рейтингам и спискам избранных. Появился очередной. «Соккер.ру» комментирует исследование, которое претендует на истину.

Аудиторские компании в последнее время ловко оседлали волну популярности футбола и используют этот вид спорта для своих маркетинговых целей, для привлечения внимания и оттачивания мастерства в построении математических моделей, которые должны приблизить те или иные оценки к реальным, к объективным, лишенным влияния человеческих эмоций, предрассудков и предвзятости.

К таким проектам относится Football Benchmark. Аудиторская фирма представила свой список самых дорогих футболистов планеты. Причем цифры в оценке получились очень точными. Нам стало интересно, что за алгоритм применялся. Давайте посмотрим вместе. Итак, вот самые ценные футболисты мира на январь 2019 года по версии Football Benchmark:

1. Неймар (Бразилия, ПСЖ ) – 229,1 миллиона евро

2. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ ) – 215 млн евро

3. Лионель Месси (Аргентина, «Барселона») – 203,3 млн евро

4. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль») – 168,3 млн евро

5. Харри Кейн (Англия, «Тоттенхэм») – 151,1 млн евро

6. Эден Азар (Бельгия, «Челси») – 148,2 млн евро

7. Кевин де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити») – 129,4 млн евро

8. Антуан Гризманн (Франция, «Атлетико») – 125,6 млн евро

9. Поль Погба (Франция, «Манчестер Юнайтед») – 119,3 млн евро

10. Филиппе Коутиньо (Бразилия, «Барселона») – 118,2 млн евро

Поклонники Криштиану Роналду, схватившиеся за сердца, не должны сильно расстраиваться. Португалец из «Ювентуса» тоже рядом с десяткой, он оценивается в 107,3 миллиона евро и занимает 12-е место в этом рейтинге.

Обращает на себя внимание детальность цифры, округление минимально. Это объясняется тем, что считает именно алгоритм, модель, созданная авторами исследования, а не сами они. Причем эта модель настроена таким образом, что старается учесть максимум факторов, влияющих на трансферную стоимость игрока. Разберемся в модели.

Но сначала выразим сожаление, что в рейтинге мы не смогли бы увидеть великолепного Артема Дзюбу, который играет в чемпионате России. Поскольку система оценивает игроков из 11 следующих чемпионатов: Англии, Испании, Италии, Германии, Франции, Нидерландов, Бельгии, Португалии, Турции, Бразилии и Аргентины.

В общем-то сложно ждать, что где-то в других лигах будут выступать более ценные футболисты, чем в этих. Именно из топовой прослойки, а не из середняков. Хотя вот Китай может местами похвастаться дорогими ребятами. Но применять модель ко всем игрокам китайской Суперлиги было бы очень тяжело, наверное. Слишком неравномерно распределение. В базу автоматически попадают игроки, которые играли в одной из этих 11 лиг в последние два сезона и провели на поле не менее 450 минут суммарно.

Что же учитывает данный алгоритм? Во многом он основан на анализе прошлых трансферов футболистов, этих и других, которые выступают в качестве ориентиров и поведенческих стереотипов участников рынка, клубов, агентов, самих игроков. Анализ рынка проводится за шесть предыдущих сезонов для большей глубины.

Так что в базу попадают многие тысячи сделок, которые обладают какими-то общими чертами, позволяют выявлять тенденции в трансферах. Они же помогли определить ряд других критериев, поскольку показывают, что больше всего учитывается при определении цены игрока во время трансфера.

То есть программа разбивала каждый трансфер буквально на составные переменные. Для человека это был бы титанический невероятный труд. Среди факторов, влияющих на оценку, есть ряд основных. Например, простейшее - игровая позиция футболиста. Очевидно, что вратари и нападающие оцениваются по-разному. Но вспомните, как пару сезонов назад «Манчестер Сити» произвел революцию в оценке защитников – стоимость игроков обороны взлетела до небес и с тех пор не опускается. Все эти тенденции тоже учитываются благодаря такой модели.

Также на оценку влияют возраст и национальность. Тут все более-менее просто. Юный классный форвард будет цениться выше возрастного, а вот у защитника разница в возрасте не будет до определенного момента такой критической. Национальность же нужна в большей мере для оценки перспектив того, как игрок не из ЕС впишется в лимиты европейских клубов.

Также оценивается продолжительность и привлекательность контракта игрока с его нынешним клубом, оцениваются индивидуальные показатели эффективности игрока: голы, голевые передачи, количество сыгранного времени, обводки, отборы и так далее. Учитываются даже дисциплинарные показатели: количество фолов и карточек. Оценивается и эффективность игрока в сборной, его роль там, вклад в результаты.

В оценке участвует и медийный, а также коммерческий потенциал игрока. На некоторых можно заработать уйму денег с продажи футболок только. Берутся в расчет и характеристики команды: спортивные результаты, конкурентоспособность лиги, экономические и финансовые возможности клуба.

Рассматривается даже то, насколько привлекателен игрок для других клубов, какова конкуренция на рынке за него. Хотя там многое может зависеть от игры агентов. При этом для игроков разного амплуа разработаны разные алгоритмы, у которых отличается «вес» каждого из показателей в оценке. Понятно, что для защитника голы будут менее важны, чем для форварда.

Любопытно, что компания, описывая свои алгоритмы, делает несколько оговорок. Во-первых, на анализ влияет тот факт, что сделки проводятся в разной валюте, курсы их за последние годы менялись. Это затрудняет сравнительный анализ на дистанции и может вносить отклонения в результаты текущей оценки.

Во-вторых, реально заплаченная цена и рыночная оценка стоимости – это весьма разные показатели. Мы в самом начале говорили, что аудиторские компании подчеркивают беспристрастность своих рейтингов, своих цифр, стремятся максимально избежать влияния человеческого фактора.

А вот реальные цены платятся и устанавливаются людьми. Ее может установить условный Даниэль Леви из «Тоттенхэма», и тогда все ваши математические модели пойдут к чертям. Или «Барселона» принципиально захочет увести именно этого парня, а не кого-то другого с подобным игровым профилем. И ничего не поделаешь. Или у Флорентино Переса проснутся дикие хотелки, которые подозрительно долго в спящем режиме. В общем, математика математикой, а рынок все равно делают живые люди с их эмоциями.